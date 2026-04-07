Ο Ντε Λαουρέντις «άναψε πράσινο» για ν’ αναλάβει ο Κόντε την Σκουάντρα Ατζούρα

Οι Ιταλοί προσπαθούν να «μαζέψουν τα κομμάτια τους» μετά τον αποκλεισμό από το Μουντιάλ του καλοκαιριού, που θα διεξαχθεί σε ΗΠΑ, Καναδά και Μεξικό.

Η ήττα στο μπαράζ με την Βοσνία σόκαρε ξανά την γειτονική χώρα και προκάλεσε μεγάλους κλυδωνισμούς, οδηγώντας στην παραίτηση του προέδρου της ομοσπονδίας, Γκαμπριέλε Γκραβίνα αλλά και του ομοσπονδιακού προπονητή, Τζενάρο Γκατούζο.

Την παραίτηση του από την Εθνική ομάδα της Ιταλίας υπέβαλε και ο Τζιανλουίτζι Μπουφόν, ο οποίος είχε ρόλο επικεφαλής στο αντιπροσωπευτικό συγκρότημα της χώρας και πλέον αναζητούνται τα πρόσωπα που θ’ αναλάβουν τις τύχες της Σκουάντρα Ατζούρα.

Οι εκλογές στην ποδοσφαιρική ομοσπονδία της χώρας αναμένεται να διεξαχθούν στα τέλη Ιουνίου, ενώ σε ότι αφορά το θέμα του νέου προπονητή, όλα δείχνουν ότι τον Τζενάρο Γκατούζο θα διαδεχθεί ο Αντόνιο Κόντε.

Former Chelsea boss given permission to become new Italy manager while remaining at his club in incredible dual role

https://t.co/MbxfzF0mQy — The Sun Football ⚽ (@TheSunFootball) April 7, 2026

Η παρουσία του Ιταλού προπονητή στον πάγκο της Νάπολι δεν θα είναι εμπόδιο, καθώς ο πρόεδρος των «παρτενοπέι», Αουρέλιο Ντε Λαουρέντις τόνισε στους δημοσιογράφους πως δεν θα βάλει «stop» στην πρόσληψη του Κόντε, αρκεί να συνεχίσει και στον πάγκο της Νάπολι.

«Αν ο Αντόνιο μου ζητήσει να πάει και στην Εθνική ομάδα, μάλλον θα πω ναι. Δεν βλέπω κάποιο πρόβλημα στην παρουσία του Κόντε στην τεχνική ηγεσία της Νάπολι και της Εθνικής ομάδας. Αν λοιπόν η ομοσπονδία θελήσει ν’ αναθέσει στον Κόντε τον πάγκο της Σκουάντρα Ατζούρα εγώ δεν πρόκειται ν’ ασκήσω βέτο.

Για να γίνει όμως σωστά η δουλειά και να υπάρχει προοπτική για την Εθνική μας ομάδα θα πρέπει πρώτα απ’ όλα να γίνουν και οι κατάλληλες κινήσεις σε ότι αφορά την ποδοσφαιρική μας ομοσπονδία», υποστήριξε χαρακτηριστικά ο ισχυρός άνδρας της Νάπολι.

Ο Ντε Λαουρέντις θεωρεί πως ο Τζιοβάνι Μάλαγκο είναι ο κατάλληλος άνθρωπος για να διαδεχθεί τον Γκραβίνα στην προεδρία της ιταλικής ποδοσφαιρικής ομοσπονδίας και θα πρέπει να θεωρείται βέβαιο πως αν ο Μαλάγκο καθίσει στον προεδρικό «θώκο», τότε ο Κόντε θα είναι σίγουρα ο επόμενος προπονητής της Εθνικής ομάδας της Ιταλίας.

Θυμίζουμε ότι ο 56χρονος τεχνικός των «παρτενοπέι» είχε καθίσει στον πάγκο της Σκουάντρα Ατζούρα και στο παρελθόν και πιο συγκεκριμένα την διετία 2014-2016 και τώρα δείχνει έτοιμος για το μεγάλο come back.

Αυτή την φορά όμως τα πράγματα θα είναι πολύ διαφορετικά, αν τελικά ο Κόντε διαδεχθεί τον Γκατούζο, καθώς τα προβλήματα είναι μεγάλα στην Εθνική ομάδα της Ιταλίας και θα χρειαστούν «σκληρές» αποφάσεις από τον έμπειρο τεχνικό.

Όπως και να’ χουν πάντως τα πράγματα, ο Κόντε φαίνεται να «τρέχει» μόνος του αυτή την στιγμή στην κούρσα για τον πάγκο της Σκουάντρα Ατζούρα, καθώς η περίπτωση του Μασιμιλάνο Αλέγκρι δεν προχώρησε.