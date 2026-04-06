sports betsson
Δευτέρα 06 Απριλίου 2026
weather-icon 18o
Stream

in
sports

# ΣΚΑΝΔΑΛΟ ΟΠΕΚΕΠΕ
# ΙΡΑΝ
# ΤΕΜΠΗ
# ΥΠΟΚΛΟΠΕΣ
# ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗΣ
# ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ
# ΤΣΙΠΡΑΣ
# ΑΚΡΙΒΕΙΑ
# ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΗ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ
# ΕΠΣΤΑΪΝ
# ΔΗΜΟΣΚΟΠΗΣΗ
# ΚΑΙΡΟΣ
# ΑΚΡΩΣ ΖΩΔΙΑΚΟ
Πιο ξεκάθαρα δεν γίνεται…
On Field 06 Απριλίου 2026, 20:10

Πιο ξεκάθαρα δεν γίνεται…

Ο Μπαρτζώκας μίλησε για τον Ντόρσεϊ και η δήλωση που έκανε φανερώνει πολλά

Χριστόφορος Ευαγγελάτος
Ακρόαση άρθρου
A
A
Vita.gr
Αυτογνωσία: Μόνο το 10–15% των ανθρώπων την έχει

Αυτογνωσία: Μόνο το 10–15% των ανθρώπων την έχει

Spotlight

Ο Ολυμπιακός νίκησε πριν από λίγες μέρες την Βιλερμπάν στην Γαλλία, ανεβαίνοντας στην πρώτη θέση του βαθμολογικού πίνακα της Ευρωλίγκας, αλλά κάποιοι θεώρησαν πως η ένταση ανάμεσα στον Γιώργο Μπαρτζώκα και τον Τάιλερ Ντόρσεϊ είχε μεγαλύτερο ενδιαφέρον.

Ακούστηκαν πολλά τις προηγούμενες μέρες για το συγκεκριμένο ζήτημα και κάποιοι θεώρησαν ότι υπήρχε «έδαφος» για να στήσουν σκηνικό.

Έλα όμως που δεν τους βγήκε γιατί πολύ απλά, οι «ερυθρόλευκοι» είναι αφοσιωμένοι στις υποχρεώσεις τους, στοχεύοντας στην κατάκτηση της πρώτης θέσης, στην κανονική διάρκεια της Ευρωλίγκας.

Αρκετοί εξ αυτών μάλιστα περίμεναν με… αγωνία να μάθουν, αν θα υπάρξει τιμωρία του ομογενούς γκαρντ, αν θα μείνει δηλαδή εκτός παιχνιδιού με την Ρεάλ Μαδρίτης.

Αυτός ήταν ο καημός τους τις προηγούμενες ημέρες, αυτή ήταν η μεγάλη τους έγνοια. Κι επειδή ο προπονητής του Ολυμπιακού δεν ήθελε να μείνουν με την… απορία, το είπε όσο πιο ξεκάθαρα μπορούσε.

Δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα με τον Ντόρσεϊ και ένας από τους πιο φορμαρισμένους παίκτες της ομάδας του λιμανιού θα είναι κανονικά στο παρκέ για την μεγάλη αναμέτρηση απέναντι στην Ρεάλ Μαδρίτης.

Κι εδώ θα πρέπει να σημειωθεί ότι ο προπονητής του Ολυμπιακού δεν «κρύφτηκε πίσω από το δάχτυλο του», δεν είπε δηλαδή πως δεν υπήρξε ένταση με τον διεθνή άσο.

Θα ήταν άσκοπο να το ισχυριστεί, γιατί πολύ απλά όλοι είδαν πως υπήρξε ένταση στο τάιμ άουτ. «Δεν είμαι τρελός να θέσω εκτός ομάδας τους σημαντικότερους παίκτες, για να κάνω το καπρίτσιο μου» είπε χαρακτηριστικά ο προπονητής της ομάδας του Πειραιά. Πιο ξεκάθαρα δεν γίνεται.

Ο Μπαρτζώκας είπε αυτό που έπρεπε να πει για την ομάδα του κι αυτό άλλωστε θα φανεί και στον μεγάλο αυριανό αγώνα των πρωταθλητών Ελλάδος με την «βασίλισσα» της Ευρώπης στο ΣΕΦ.

Ο Ντόρσεϊ θα είναι από τα μεγάλα «όπλα» των πειραιωτών και κόντρα στην ισπανική ομάδα και ο κόουτς των «ερυθρόλευκων» περιμένει ένα ακόμα μεγάλο παιχνίδι από τον ομογενή γκαρντ.

Ο Ολυμπιακός μπαίνει στην τελική ευθεία της κορυφαίας ευρωπαϊκής διοργάνωσης και μπαίνει ενωμένος και αποφασισμένος για την υλοποίηση του μεγάλου του στόχου, την κατάκτηση δηλαδή της Ευρωλίγκας.

Αυτό έχουν στο μυαλό τους οι «ερυθρόλευκοι» και τα όσα τόνισε ο προπονητής της Ρεάλ Μαδρίτης, Σέρτζιο Σκαριόλο αλλά και ο Σέρχιο Γιουλ φανερώνουν τον σεβασμό που έχει κερδίσει η ομάδα του Πειραιά.

Και για να μην ξεχνιόμαστε, ο Ντόρσεϊ θα είναι στην βασική πεντάδα του Ολυμπιακού στην αυριανή αναμέτρηση.

Headlines:
World
HSBC: Στο τραπέζι το δυσμενέστερο σενάριο… πετρέλαιο έως και τα 140 δολάρια

HSBC: Στο τραπέζι το δυσμενέστερο σενάριο… πετρέλαιο έως και τα 140 δολάρια

googlenews

Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Κόσμος
Τραμπ: Η Τρίτη μπορεί να είναι η μέρα που θα καταστραφεί το Ιράν

Τραμπ: Η Τρίτη μπορεί να είναι η μέρα που θα καταστραφεί το Ιράν

inWellness
Σχέση: Τι μένει μετά τον χωρισμό;
Η επόμενη μέρα 06.04.26

Σχέση: Τι μένει μετά τον χωρισμό;

Μπορεί ο χωρισμός να σηματοδοτεί το τέλος μιας σχέσης, αλλά αυτό δεν σημαίνει πως σταματάνε να μας ακολουθούν κάποια πράγματα

Σύνταξη
Ακόμα και ο καφές θέλει το σωστό timing
Τελετουργία 06.04.26

Ακόμα και ο καφές θέλει το σωστό timing

Νέα επιστημονικά δεδομένα δείχνουν ότι ο πρωινός καφές δεν είναι απλώς θέμα συνήθειας, αλλά μπορεί να συνδέεται με σημαντικά οφέλη για την καρδιά

Σύνταξη
inTown
Αθλητική Ροή
On Field 06.04.26

Ποδόσφαιρο 06.04.26

Το νεότερα για τον Μιρτσέα Λουτσέσκου: Εξετάζεται η τοποθέτηση συσκευής καρδιακής υποβοήθησης

Το νοσοκομείο όπου νοσηλεύεται εδώ και μερικές ημέρες ο Μιρτσέα Λουτσέσκου εξέδωσε ενημέρωση, τονίζοντας πως θα εξεταστεί η εγκατάσταση συστήματος καρδιακής υποβοήθησης.

Αλέξανδρος Κωτάκης
betson_textlink
Stream sports
Να δει το «αύριο» και όχι το «σήμερα»
Παναθηναϊκός 06.04.26

Να δει το «αύριο» και όχι το «σήμερα»

Ο Παναθηναϊκός ούτε την 3η θέση διεκδίκησε με ένταση στην Τούμπα, ούτε προετοιμάζει τις δύο πιο ακριβές μεταγραφές του για την επόμενη σεζόν. Μία αμφίσιμη διαχείριση από τον Ράφα Μπενίτεθ.

Περέιρα – Γιαζίτσι: Εκείνος και εκείνος
On Field 06.04.26

Εκείνος και εκείνος

Ο Ρομπέρτο Περέιρα και ο Γιουσούφ Γιαζίτσι. Σε δρόμους παράλληλους μια νύχτα σαν και αυτή...

Ο Βινίσιους και η… μισή Πρέμιερ Λιγκ
On Field 05.04.26

Ο Βινίσιους και η… μισή Πρέμιερ Λιγκ

Χαμός με τα «σενάρια» που θέλουν πολλές αγγλικές ομάδες να έχουν στο μεταγραφικό «στόχαστρο» τον Βραζιλιάνο άσο της Ρεάλ Μαδρίτης

Το μεγαλύτερο «αν» της δεκαετίας
On Field 05.04.26

Το μεγαλύτερο «αν» της δεκαετίας

Η παρουσία του Κίναν Έβανς στα αποδυτήρια του Ολυμπιακού έκανε πολλούς φίλους της ομάδας του λιμανιού ν’ αναρωτηθούν…

Στο ντέρμπι της… πολυαθλητικότητας, ο Ολυμπιακός έχει αντίπαλο μόνο τον εαυτό του
On Field 04.04.26

Στο ντέρμπι της… πολυαθλητικότητας, ο Ολυμπιακός έχει αντίπαλο μόνο τον εαυτό του

Δέκα τίτλους στη σεζόν, 28 στη διετία και 342 το σύνολο. Ο Ολυμπιακός συνεχίζει να αφήνει τον ανταγωνισμό πολύ πίσω σε κάθε άβολη σύγκριση περί «πολυαθλητικότητας».

Νέο σκάνδαλο στην Ιταλία: Οι διεθνείς απαίτησαν πριμ 10.000.000 € λίγες ώρες πριν τον «τελικό»
On Field 04.04.26

Νέο σκάνδαλο στην Ιταλία: Οι διεθνείς απαίτησαν πριμ 10.000.000 € λίγες ώρες πριν τον «τελικό»

«Βόμβα» από τη «Repubblica», αποκάλυψε ότι η Εθνική Ιταλίας έγινε... μπάχαλο λίγες ώρες πριν τον «τελικό» με τη Βοσνία, επειδή οι διεθνείς ζήτησαν 300.000 € έκαστος ως πριμ πρόκρισης στο Μουντιάλ! Η παρέμβαση και τα... γκάζια του Γκατούζο δεν έσωσαν τους Ατζούρι από το (νέο) φιάσκο.

Πόσο Μάικλ Τζόρνταν είσαι; Ή αλλιώς, ο πλουσιότερος αθλητής όλων των εποχών
On Field 03.04.26

Πόσο Μάικλ Τζόρνταν είσαι; Ή αλλιώς, ο πλουσιότερος αθλητής όλων των εποχών

Τι δείχνει η έρευνα του «Sportico» για τους αθλητές που έβγαλαν και συνεχίζουν χρήματα με το τσουβάλι, μπαίνοντας στο κλειστό κλαμπ των billionaires. Και η ξεχωριστή ιστορία του Φλαμινί, που είναι εκτός top 15.

Σε ποιους διαιτητές ο Λανουά μοίρασε μπράβο (και για την αποβολή του Νίκολιτς) και ποιους έβγαλε στη σέντρα
On Field 03.04.26

Σε ποιους διαιτητές ο Λανουά μοίρασε μπράβο (και για την αποβολή του Νίκολιτς) και ποιους έβγαλε στη σέντρα

Ο Στεφάν Λανουά είχε καλά λόγια να πει σε κάποιους διαιτητές, όμως σε άλλους έκανε και παρατηρήσεις. Ολα όσα έγιναν, με κλειστές πόρτες, στο σεμινάριο των διαιτητών και των βοηθών της Super League

Βάιος Μπαλάφας
Οι φάσεις από την Super League που έδειξε η ΚΕΔ στο σεμινάριο των διαιτητών και η ομιλία για τον τζόγο
On Field 02.04.26

Οι φάσεις από την Super League που έδειξε η ΚΕΔ στο σεμινάριο των διαιτητών και η ομιλία για τον τζόγο

Ο Πάολο Βαλέρι έκανε μάθημα στους διαιτητές για τα χέρια και πρόβαλε πέντε φάσεις από το πρωτάθλημα της Super League. Το μάθημα για στημένους αγώνες και τον τζόγο

Βάιος Μπαλάφας
inStream - Ροή Ειδήσεων
Ίσως ο Τραμπ δεν είχα καταλάβει τι κρυβόταν πίσω από τον «εύκολο» πόλεμο που υποσχέθηκε ο Νετανιάχου στο Ιράν
Μέση Ανατολή 06.04.26

Ίσως ο Τραμπ δεν είχα καταλάβει τι κρυβόταν πίσω από τον «εύκολο» πόλεμο που υποσχέθηκε ο Νετανιάχου στο Ιράν

Ο Νετανιάχου είχε προτείνει στον Τραμπ ένα σημαντικό τελικό όφελος: η ήττα του Ιράν θα επέτρεπε στο Ισραήλ να απεξαρτηθεί από την τεράστια εξάρτησή του από την αμερικανική στρατιωτική βοήθεια

Κουτσούμπας: Ο Μητσοτάκης θέλει να κάνει το «βαθύ» κράτος ακόμα πιο «βαθύ», εργαλειοποιώντας τα ίδια του τα σκάνδαλα
Πολιτική 06.04.26

Κουτσούμπας: Ο Μητσοτάκης θέλει να κάνει το «βαθύ» κράτος ακόμα πιο «βαθύ», εργαλειοποιώντας τα ίδια του τα σκάνδαλα

Ο ΓΓ της ΚΕ του ΚΚΕ, Δημήτρης Κουτσούμπας, μιλώντας σε αντιπολεμική εκδήλωση στο ΣΕΦ, κάλεσε το λαό να «απορρίψει μαζικά τους κυβερνητικούς εκβιασμούς περί “ακυβερνησίας” και “αστάθειας”».

AI: Τι πρέπει να μάθουμε στα παιδιά για να είναι έτοιμα για ένα μέλλον που διαμορφώνεται απ’την τεχνητή νοημοσύνη;
AI 06.04.26

Τι πρέπει να μάθουμε στα παιδιά για να είναι έτοιμα για ένα μέλλον που διαμορφώνεται απ'την τεχνητή νοημοσύνη;

Με βάση την τρέχουσα πορεία, φαίνεται πολύ πιθανό ότι οδεύουμε προς ένα μέλλον «σταδιακής αποδυνάμωσης», όπως το περιγράφουν ορισμένοι ερευνητές στον τομέα της AI

Σύνταξη
Το νεότερα για τον Μιρτσέα Λουτσέσκου: Εξετάζεται η τοποθέτηση συσκευής καρδιακής υποβοήθησης

Οι προτάσεις του ΔΝΤ για το στεγαστικό: Βάλτε φόρο στα άδεια σπίτια, χτίστε κοινωνικές κατοικίες
Στεγαστική κρίση 06.04.26

ΔΝΤ σε Ελλάδα: Βάλτε φόρο στα άδεια σπίτια, χτίστε κοινωνικές κατοικίες

Οι προτάσεις του ΔΝΤ για το στεγαστικό περιλαμβάνουν ένα μείγμα μέτρων «καρότου και μαστίγιου». Φορολογικό πέναλτι στις κλειστές κατοικίες και κίνητρα μακροπρόθεσμης ενοικίασης.

Σύνταξη
Σκάνδαλο ΟΠΕΚΕΠΕ: Το «γαλλικό κλειδί» στην «σκουριασμένη» κλειδαριά της κυβέρνησης
Σκάνδαλο ΟΠΕΚΕΠΕ 06.04.26

Ασυμβίβαστο υπουργού - βουλευτή: Το «γαλλικό κλειδί» στην «σκουριασμένη» κλειδαριά της κυβέρνησης

Το «ντουλάπι» με τις θεσμικές τομές ανοίγει πάλι ο Κυριάκος Μητσοτάκης με το σκάνδαλο στον ΟΠΕΚΕΠΕ να αφήνει βαριά σκιά. Η κυβέρνηση, στριμωγμένη από τις αποκαλύψεις, υπόσχεται πάλι να πατάξει το «πελατειακό κράτος». Τι είναι το ασυμβίβαστο υπουργού - βουλευτή που προτείνει ο πρωθυπουργός.

Αντισημιτισμός vs Ακτιβισμός: Πώς η Βρετανία παγιδεύτηκε ανάμεσα στον Κάνιε και τη Γάζα
Δϋο μέτρα, δύο σταθμά 06.04.26

Αντισημιτισμός vs Ακτιβισμός: Πώς η Βρετανία παγιδεύτηκε ανάμεσα στον Κάνιε και τη Γάζα

Η εμφάνιση του Κάνιε Γουέστ σε φεστιβάλ του Λονδίνου έχει δημιουργήσει μια άνευ προηγουμένου καταιγίδα με τον Κιρ Στάρμερ να βρίσκει τη συμμετοχή του «βαθιά ανησυχητική»

Greek Economy Growth Forecast Cut to 1.9% for 2026
English edition 06.04.26

Greek Economy Growth Forecast Cut to 1.9% for 2026

Central bank governor warns that geopolitical tensions and the war in the Middle East are set to slow Greece’s economic momentum in 2026, with weaker consumption and external pressures weighing on growth and inflation trends

Σύνταξη
Αλ. Τσίπρας: Το μόνο ασυμβίβαστο που θα έπρεπε να θεσπιστεί είναι αυτό του πρωθυπουργού και του πολιτικού απατεώνα
Πολιτική 06.04.26

Αλ. Τσίπρας: Το μόνο ασυμβίβαστο που θα έπρεπε να θεσπιστεί είναι αυτό του πρωθυπουργού και του πολιτικού απατεώνα

Στη «σέντρα» βγάζει τον Κυριάκο Μητσοτάκη ο Αλέξης Τσίπρας θυμίζοντας όσα έλεγε ο πρωθυπουργός πριν λίγους μήνες για το ασυμβίβαστο βουλευτή και υπουργού.

Σύνταξη
Παρίσταναν τους λογιστές ξεγελώντας δεκάδες θύματα – Πάνω από 1,2 εκατ. ευρώ η λεία, εννιά συλλήψεις
Ελλάδα 06.04.26

Παρίσταναν τους λογιστές ξεγελώντας δεκάδες θύματα – Πάνω από 1,2 εκατ. ευρώ η λεία, εννιά συλλήψεις

Συνελήφθησαν 7 μέλη της οργάνωσης, ηλικίας  27, 28, 32, 34, 36 και 38 ετών, και σε βάρος τους σχηματίσθηκε δικογραφία ενώ ταυτοποιήθηκε και αναζητείται μια 23χρονη

Σύνταξη
Ο Τσαζ Παλμιντέρι ήθελε να γίνει ηθοποιός και όχι γκάνγκστερ
Άνομοι δρόμοι 06.04.26

Ο Τσαζ Παλμιντέρι είναι ένας Ιταλός από το Μπρονξ που δεν ήθελε να γίνει γκάνγκστερ

Ο Τσαζ Παλμιντέρι έγραψε το σενάριο της ταινίας «Ιστορίες του Μπρονξ» (1993) αντλώντας έμπνευση από τα παιδικά του χρόνια, τα οποία πέρασε στις φτωχογειτονιές που η παρανομία είναι μονόδρομος.

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Must Read
Πρόωρες εκλογές βλέπει… η αγορά, ο Στουρνάρας τις ξορκίζει, «βράζουν» βιομηχανία και σούπερ μάρκετ, συν 14 δισ. στο ΧΑ, οι «σκιές» σε Εθνική και Coca Cola και τα βαριά ονόματα στη CrediaBank

Πρόωρες εκλογές βλέπει… η αγορά, ο Στουρνάρας τις ξορκίζει, «βράζουν» βιομηχανία και σούπερ μάρκετ, συν 14 δισ. στο ΧΑ, οι «σκιές» σε Εθνική και Coca Cola και τα βαριά ονόματα στη CrediaBank

Politico – Μέση Ανατολή: Από πόλεμο πέντε εβδομάδων σε σύγκρουση μηνών, σύμφωνα με το Πεντάγωνο

Politico – Μέση Ανατολή: Από πόλεμο πέντε εβδομάδων σε σύγκρουση μηνών, σύμφωνα με το Πεντάγωνο

Η ανατομία του πένθους στο Ιράν – Πώς η κηδεία Χαμενεΐ κρίνει την επιβίωση του καθεστώτος

Η ανατομία του πένθους στο Ιράν – Πώς η κηδεία Χαμενεΐ κρίνει την επιβίωση του καθεστώτος

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Όσκαρ 2026: Στο τραπέζι η ακύρωση του κόκκινου χαλιού λόγω διεθνών εξελίξεων

Όσκαρ 2026: Στο τραπέζι η ακύρωση του κόκκινου χαλιού λόγω διεθνών εξελίξεων

Το άλυτο παζλ της μακροζωίας: Γιατί ζουν οι γυναίκες περισσότερο από τους άνδρες;

Το άλυτο παζλ της μακροζωίας: Γιατί ζουν οι γυναίκες περισσότερο από τους άνδρες;

Αδέλφια που μαλώνουν: Τι μαθαίνουν τα παιδιά μέσα από τις συγκρούσεις

Αδέλφια που μαλώνουν: Τι μαθαίνουν τα παιδιά μέσα από τις συγκρούσεις

Οι επιπτώσεις του πολέμου στη Μέση Ανατολή στην ελληνική οικονομία

Οι επιπτώσεις του πολέμου στη Μέση Ανατολή στην ελληνική οικονομία

in.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

Δευτέρα 06 Απριλίου 2026
Απόρρητο