Ο Ολυμπιακός νίκησε πριν από λίγες μέρες την Βιλερμπάν στην Γαλλία, ανεβαίνοντας στην πρώτη θέση του βαθμολογικού πίνακα της Ευρωλίγκας, αλλά κάποιοι θεώρησαν πως η ένταση ανάμεσα στον Γιώργο Μπαρτζώκα και τον Τάιλερ Ντόρσεϊ είχε μεγαλύτερο ενδιαφέρον.

Ακούστηκαν πολλά τις προηγούμενες μέρες για το συγκεκριμένο ζήτημα και κάποιοι θεώρησαν ότι υπήρχε «έδαφος» για να στήσουν σκηνικό.

Έλα όμως που δεν τους βγήκε γιατί πολύ απλά, οι «ερυθρόλευκοι» είναι αφοσιωμένοι στις υποχρεώσεις τους, στοχεύοντας στην κατάκτηση της πρώτης θέσης, στην κανονική διάρκεια της Ευρωλίγκας.

Αρκετοί εξ αυτών μάλιστα περίμεναν με… αγωνία να μάθουν, αν θα υπάρξει τιμωρία του ομογενούς γκαρντ, αν θα μείνει δηλαδή εκτός παιχνιδιού με την Ρεάλ Μαδρίτης.

Αυτός ήταν ο καημός τους τις προηγούμενες ημέρες, αυτή ήταν η μεγάλη τους έγνοια. Κι επειδή ο προπονητής του Ολυμπιακού δεν ήθελε να μείνουν με την… απορία, το είπε όσο πιο ξεκάθαρα μπορούσε.

Δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα με τον Ντόρσεϊ και ένας από τους πιο φορμαρισμένους παίκτες της ομάδας του λιμανιού θα είναι κανονικά στο παρκέ για την μεγάλη αναμέτρηση απέναντι στην Ρεάλ Μαδρίτης.

Κι εδώ θα πρέπει να σημειωθεί ότι ο προπονητής του Ολυμπιακού δεν «κρύφτηκε πίσω από το δάχτυλο του», δεν είπε δηλαδή πως δεν υπήρξε ένταση με τον διεθνή άσο.

Θα ήταν άσκοπο να το ισχυριστεί, γιατί πολύ απλά όλοι είδαν πως υπήρξε ένταση στο τάιμ άουτ. «Δεν είμαι τρελός να θέσω εκτός ομάδας τους σημαντικότερους παίκτες, για να κάνω το καπρίτσιο μου» είπε χαρακτηριστικά ο προπονητής της ομάδας του Πειραιά. Πιο ξεκάθαρα δεν γίνεται.

Ο Μπαρτζώκας είπε αυτό που έπρεπε να πει για την ομάδα του κι αυτό άλλωστε θα φανεί και στον μεγάλο αυριανό αγώνα των πρωταθλητών Ελλάδος με την «βασίλισσα» της Ευρώπης στο ΣΕΦ.

Ο Ντόρσεϊ θα είναι από τα μεγάλα «όπλα» των πειραιωτών και κόντρα στην ισπανική ομάδα και ο κόουτς των «ερυθρόλευκων» περιμένει ένα ακόμα μεγάλο παιχνίδι από τον ομογενή γκαρντ.

Ο Ολυμπιακός μπαίνει στην τελική ευθεία της κορυφαίας ευρωπαϊκής διοργάνωσης και μπαίνει ενωμένος και αποφασισμένος για την υλοποίηση του μεγάλου του στόχου, την κατάκτηση δηλαδή της Ευρωλίγκας.

Αυτό έχουν στο μυαλό τους οι «ερυθρόλευκοι» και τα όσα τόνισε ο προπονητής της Ρεάλ Μαδρίτης, Σέρτζιο Σκαριόλο αλλά και ο Σέρχιο Γιουλ φανερώνουν τον σεβασμό που έχει κερδίσει η ομάδα του Πειραιά.

Και για να μην ξεχνιόμαστε, ο Ντόρσεϊ θα είναι στην βασική πεντάδα του Ολυμπιακού στην αυριανή αναμέτρηση.