Ντόρσεϊ: «Νιώθω αναζωογονημένος, θα πρέπει να έχουμε την must-win νοοτροπία μας σε κάθε ματς»

Ο Ολυμπιακός βρίσκεται στην τελική ευθεία της regular season στη Euroleague, στην προσπάθεια που κάνει για να εξασφαλίσει το πλεονέκτημα έδρας για τα play offs και αντιμετωπίζει τη Βαλένθια στην Ισπανία την Τρίτη (24/3, 21:30).

O Τάιλερ Ντόρσεϊ μίλησε για το ματς και δήλωσε αναζωογονημένος, δίνοντας συνέντευξη στο olympiacosbc.gr. Επίσης, τόνισε ότι τώρα είναι η ώρα για να κάνει δυναμικό φινάλε η ομάδα του, ενώ τόνισε πως ο Ολυμπιακός δεν χρειάζεται κάποιο έξτρα κίνητρο κόντρα στη Βαλένθια, λόγω της ήττας του πρώτου γύρου στο ΣΕΦ (92-99).

Αναλυτικά όσα είπε ο Ντόρσεϊ στο site του Ολυμπιακού:

Τι πρέπει να προσέξει ο Ολυμπιακός για να φύγει νικητής από την Βαλένθια;

«Η Βαλένθια είναι μια καλή ομάδα, που παίζει με εξαιρετικό ρυθμό και υποστηρίζει ένα ταχύτατο παιχνίδι. Παίζουν πολύ καλά στην έδρα τους και εμείς θα πρέπει να περιορίσουμε τα λάθη μας και να διαβάζουμε σωστά τις φάσεις».

Σας δίνει επιπλέον κίνητρο το γεγονός ότι ηττηθήκατε από τη συγκεκριμένη ομάδα στον πρώτο γύρο;

«Όχι, δεν χρειαζόμαστε έξτρα κίνητρο. Κάθε παιχνίδι μέχρι να τελειώσει η σεζόν σημαίνει κάτι και θα πρέπει να έχουμε την must-win νοοτροπία μας, πριν από το ματς».

Ολοκληρώσατε με επιτυχία ένα πολύ πιεστικό πρόγραμμα με 7 αναμετρήσεις σε 14 ημέρες. Είχατε την ευκαιρία να ξεκουραστείτε πριν από το παιχνίδι με την Βαλένθια;

«Ναι, είχαμε ορισμένες ημέρες να ξεκουραστούμε και να δουλέψουμε μικρά προβλήματα που πιθανόν υπήρχαν στα σώματά μας. Εγώ νιώθω αναζωογονημένος τώρα, ώστε να τελειώσουμε την σεζόν με τον καλύτερο δυνατό τρόπο και να εξασφαλίσουμε το πλεονέκτημα έδρας στα Playoffs».

Τι μήνυμα θες να στείλεις στον κόσμο που ταξίδεψε στην Βαλένθια για να βρεθεί στο πλευρό σας;

«Ανταποδίδω την αγάπη που μας δείχνετε και θέλω να εκφράσω την ευγνωμοσύνη μου για τη στήριξή σας. Ας ελπίσουμε να γυρίσουμε πίσω όλοι μαζί την Τρίτη το βράδυ με μια μεγάλη εκτός έδρας νίκη».