Η σιωπηλή πανδημία: Η κατάρρευση της ψυχικής υγείας των εφήβων
Υγεία 06 Απριλίου 2026, 06:00

Πίσω από τις κλειστές πόρτες των εφηβικών δωματίων και τον διαρκή βομβαρδισμό εικόνων στις οθόνες των smartphones, εξελίσσεται η μεγαλύτερη, ίσως, υγειονομική και κοινωνική κρίση της εποχής μας

Παναγιώτης Ζαφειρόπουλος
Το 2025, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο αναγκάστηκε να κοιτάξει κατάματα μια πραγματικότητα που για χρόνια έκρυβε κάτω από το χαλί, διοργανώνοντας μια επείγουσα συζήτηση με τον χαρακτηριστικό τίτλο: «Σιωπηλή Κρίση: Η Ψυχική Υγεία της Ευρωπαϊκής Νεολαίας».

Τα δεδομένα που κατατέθηκαν διέλυσαν κάθε ψευδαίσθηση.

Σύμφωνα με το Ευρωβαρόμετρο, το 59% των νέων ηλικίας 16 έως 24 ετών δήλωσε ότι αντιμετώπισε κάποιο σοβαρό συναισθηματικό ή ψυχοκοινωνικό πρόβλημα, όπως εξουθενωτικό άγχος, κλινική κατάθλιψη ή κρίσεις πανικού, μέσα στους προηγούμενους δώδεκα μήνες.

Η πραγματική, βιώσιμη λύση απαιτεί βαθιά ριζοσπαστική και συλλογική δράση

Δεν πρόκειται πλέον για μεμονωμένα περιστατικά της κλασικής εφηβικής μελαγχολίας ή για μια παροδική φάση «επαναστατικότητας». Όπως τονίστηκε από τους Ευρωπαίους αξιωματούχους και κορυφαίους επιστήμονες, οι σημερινοί έφηβοι βιώνουν δραματικά χειρότερη ψυχική υγεία από οποιαδήποτε προηγούμενη γενιά έχει ποτέ καταγραφεί στα στατιστικά χρονικά.

Τα δεκαπεντάχρονα κορίτσια, ειδικότερα, παρουσιάζουν την πιο ραγδαία και ανησυχητική επιδείνωση.

Η Ευρώπη αρχίζει να αντιλαμβάνεται –έστω και εξαιρετικά καθυστερημένα– ότι η απουσία ψυχικής ευημερίας και η γενικευμένη απάθεια της νεολαίας δεν είναι απλώς ένα υγειονομικό ζήτημα, αλλά μια βραδυφλεγής βόμβα που υπονομεύει τα ίδια τα θεμέλια της κοινωνικής συνοχής.

Η αναμονή που κοστίζει ζωές

Ενόσω η Ευρώπη συζητάει θεσμικά και σε επίπεδο διακηρύξεων, τα εθνικά δημόσια συστήματα υγείας βιώνουν την απόλυτη κατάρρευση στην καθημερινή πράξη. Ενδεικτική και ταυτόχρονα τρομακτική είναι η κατάσταση στο Ηνωμένο Βασίλειο, το οποίο ιστορικά λειτουργεί ως «καθρέφτης» των ευρύτερων δυτικών τάσεων.

Το Βρετανικό Βασιλικό Κολέγιο Ψυχιάτρων έχει επανειλημμένα, μέσα στο 2025 και στις αρχές του 2026, προειδοποιήσει για ένα πραγματικό τσουνάμι περιστατικών που σαρώνει τις υποδομές. Τα νούμερα προκαλούν ίλιγγο: πάνω από 1,2 εκατομμύρια παιδιά και νέοι μόνο στην Αγγλία χρειάστηκαν εξειδικευμένες υπηρεσίες ψυχικής υγείας μέσα σε ένα μόνο ημερολογιακό έτος.

Αυτό ο τεράστιος όγκος αιτημάτων μεταφράζεται σε ατελείωτες, απάνθρωπες λίστες αναμονής. Οι δομές ψυχιατρικής υποστήριξης εφήβων αναφέρουν συνεχή πληρότητα που αγγίζει το 97%.

Το αποτέλεσμα; Οι νέοι είθισται να λαμβάνουν ουσιαστική βοήθεια μόνο όταν έχουν φτάσει πλέον στο απροχώρητο: σε σημείο σοβαρού ψυχωσικού επεισοδίου, έντονου αυτοτραυματισμού ή απόπειρας αυτοκτονίας.

Οι ειδικοί υπογραμμίζουν διαρκώς ότι η έλλειψη έγκαιρης και προληπτικής παρέμβασης είναι εγκληματική, καθώς μετατρέπει αρχικά διαχειρίσιμες καταστάσεις άγχους σε χρόνιες, ανθεκτικές και σοβαρές ψυχιατρικές διαγνώσεις που θα ακολουθούν αυτούς τους ανθρώπους σε όλη τους τη ζωή.

Ο ψηφιακός εγκλωβισμός

Ποια είναι όμως τα βαθύτερα, συστημικά αίτια αυτής της πρωτοφανούς κατάρρευσης; Η εύκολη και συχνά επιφανειακή απάντηση των μεγαλύτερων γενεών είναι η «υπερβολική χρήση των κινητών και των social media». Πράγματι, η εμπορευματοποίηση της προσοχής έχει συνέπειες.

Οι αλγόριθμοι που είναι σχεδιασμένοι να προωθούν το ατελείωτο doomscrolling, ο ακραίος διαδικτυακός εκφοβισμός (cyberbullying) και η διαρκής, τοξική σύγκριση με πλήρως κατασκευασμένα και μη ρεαλιστικά πρότυπα ζωής και ομορφιάς παίζουν τεράστιο ρόλο.

Αυτός είναι και ο λόγος που η Ε.Ε. αναγκάστηκε πρόσφατα να φέρει στο τραπέζι αυστηρότερα ρυθμιστικά πλαίσια για τις πλατφόρμες.

Μια ψηφιακή φυλακή, χτισμένη πάνω στην αγωνιώδη τους ανάγκη για προσοχή

Ωστόσο, το πρόβλημα είναι πολύ πιο σύνθετο και βαθιά ριζωμένο στο κοινωνικό μας μοντέλο. Διεθνείς οργανώσεις ψυχικής υγείας, όπως η Mental Health Europe, κρούουν τον κώδωνα του κινδύνου για το βάρος των κοινωνικοοικονομικών παραγόντων.

Η διαρκής εργασιακή ανασφάλεια των γονιών που μεταφέρεται στο σπίτι, η στεγαστική κρίση που στερεί κάθε προοπτική ανεξαρτησίας, η εντεινόμενη φτώχεια και, φυσικά, η παραλυτική αγωνία για το αβέβαιο μέλλον του πλανήτη (πόλεμοι, κλιματική αλλαγή κ.ο.κ.), δημιουργούν ένα τοξικό, ασφυκτικό κοκτέιλ.

Η σημερινή νεολαία καλείται να ονειρευτεί και να ενηλικιωθεί σε έναν κόσμο που μοιάζει διαρκώς να καταρρέει, βιώνοντας μια συνεχή και εξαντλητική κατάσταση «πολυ-κρίσης».

Τι μας λένε οι ίδιοι οι νέοι

Μέσα σε αυτόν τον κυκεώνα αναλύσεων, ίσως το πιο κρίσιμο και συχνά παραγνωρισμένο στοιχείο να είναι η οπτική και η φωνή των ίδιων των εφήβων. Εκθέσεις της UNICEF αποδεικνύουν περίτρανα ότι οι νέοι δεν είναι απαθείς, αλλά έχουν πλήρη και οδυνηρή επίγνωση της κατάστασης.

Μεγάλη έκθεση που εκπονήθηκε σε συνεργασία με την CARICOM, ένα συγκλονιστικό 58% των ερωτηθέντων νέων εξέφρασε την απόλυτη έλλειψη αισιοδοξίας για το μέλλον του. Παράλληλα, πάνω από τους μισούς συμμετέχοντες ανέφεραν ότι βιώνουν συνεχή ανησυχία, βαθιά θλίψη ή ένα μόνιμο αίσθημα απελπισίας και ματαιότητας.

Αντίστοιχα ευρήματα από έρευνες στη Νέα Ζηλανδία και σε άλλες ανεπτυγμένες χώρες αποτυπώνουν μια ολόκληρη γενιά που νιώθει διαρκώς περιθωριοποιημένη, αόρατη και χωρίς καμία επιρροή στον τρόπο που διαμορφώνεται ο κόσμος της. Αυτό που ζητούν οι νέοι σήμερα, ωστόσο, δεν είναι ο συγκαταβατικός, «ιατρικοποιημένος» οίκτος των ενηλίκων.

Απαιτούν τη δημιουργία ασφαλών χώρων έκφρασης, την ουσιαστική αποδοχή της διαφορετικότητας των ταυτοτήτων τους και, κυρίως, την πραγματική ενσωμάτωσή τους στα κέντρα λήψης αποφάσεων. Αρνούνται πεισματικά να αντιμετωπίζονται ως «προβληματικοί ασθενείς» που χρειάζονται «διόρθωση», μέσα σε μια κοινωνία που ολοφάνερα νοσεί η ίδια.

Η ανάγκη για συλλογική δράση

Το τελικό συμπέρασμα που προκύπτει αβίαστα από τον συνδυασμό όλων των σύγχρονων επιδημιολογικών δεδομένων και των κοινωνιολογικών ερευνών είναι ένα: η ραγδαία επιδείνωση της ψυχικής υγείας των εφήβων δεν μπορεί πλέον να αντιμετωπιστεί αποκλειστικά και μόνο με την παροχή ατομικών συνεδριών πίσω από τις κλειστές πόρτες των ιατρείων, ούτε με την ευκολία της συνταγογράφησης.

Όσο το κυρίαρχο σύστημα προσπαθεί να επιλύσει το πρόβλημα «παθολογικοποιώντας» τις απολύτως φυσιολογικές αντιδράσεις των νέων απέναντι σε έναν σκληρό, άδικο και αβέβαιο κόσμο, τόσο η πανδημία αυτή θα παραμένει σιωπηλή, εξαπλώνοντας την καταστροφή της.

Η πραγματική, βιώσιμη λύση απαιτεί βαθιά ριζοσπαστική και συλλογική δράση. Ξεκινά από την ειλικρινή αντιμετώπιση των τεράστιων κοινωνικών και οικονομικών ανισοτήτων, την ουσιαστική επένδυση σε ανθεκτικά, ισχυρά και –πάνω απ’ όλα– δωρεάν δίκτυα κοινωνικής υποστήριξης.

Προϋποθέτει την εκπαίδευση στην οικειοθελή ψηφιακή αποσύνδεση και τη στροφή στη δημιουργία πραγματικών, ζωντανών κοινοτήτων.

Οι έφηβοι, συχνά στο περιθώριο, ήδη βρίσκουν τους δικούς τους, «αντάρτικους» τρόπους να στηρίζουν ο ένας τον άλλον, στήνοντας «υπόγεια», άτυπα δίκτυα αλληλεγγύης και αλληλοβοήθειας μακριά από τα βλέμματα. Ήρθε επιτέλους η ώρα να τους ακούσουν οι θεσμοί, προτού το σημείο θραύσης γίνει μη αναστρέψιμο.

Πετρέλαιο κίνησης: Σε εγρήγορση και η Ελλάδα για πιθανές ελλείψεις

Τουλάχιστον 13 νεκροί από αεροπορικά πλήγματα σε Τεχεράνη

Padel: Η καλύτερη άσκηση για σώμα και μυαλό;

Το padel συνδυάζει ρυθμό, στρατηγική και διαρκή εγρήγορση, προσφέροντας μια εμπειρία άσκησης που ενεργοποιεί τόσο το σώμα όσο και το μυαλό

Παράταση παραστάσεων για το «Lost & Found» στο Altera Pars

Σε παγκόσμια πρώτη από τον καλλιτεχνικό οργανισμό Altera Pars το «Lost & Found» της Nalini Vidoolah Mootoosamy, σε μετάφραση και σκηνοθεσία Πέτρου Νάκου, συνεχίζει την πορεία του και μετά το Πάσχα.

«Πορτοκαλί» ουρανός στην Ευρώπη – Πώς η σκόνη από τη Σαχάρα πλήττει την υγεία, την οικονομία και το περιβάλλον
Η σκόνη από τη Σαχάρα είναι μεν φυσικό φαινόμενο, αλλά η κλιματική αλλαγή το επιτείνει, με αποτέλεσμα περισσότερη σκόνη να σηκώνεται και να ταξιδεύει στην Ευρώπη με τη βοήθεια των ανέμων

Ο παιδικός καρκίνος ήταν το 2023 η όγδοη κύρια αιτία θανάτου σε μικρή ηλικία - Ιδιαίτερα ευάλωτα τα παιδιά σε εμπόλεμες ζώνες και φτωχές χώρες με αδύναμα υγειονομικά συστήματα

Οι ερευνητές μελέτησαν 31 χημικές ουσίες που χρησιμοποιούνται σε φυτοφάρμακα, καμία από τις οποίες δεν ταξινομείται από τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας ως γνωστή καρκινογόνα ουσία για τον άνθρωπο

Χρησιμοποιείται μεταξύ άλλων σε πλαστικά οικιακά προϊόντα, καλλυντικά, απορρυπαντικά και εντομοαπωθητικά - Διασπάται σε σωματίδια και εισέρχεται στο σώμα μέσω της τροφής, του αέρα και της σκόνης

Ακόμη και 2-3 λεπτά έντονης φυσικής δραστηριότητας την ημέρα, όπως το να τρέχετε πίσω από το λεωφορείο. μειώνουν σημαντικά τον κίνδυνο σοβαρών νόσων όπως οι καρδιοπάθειες, η αρθρίτιδα, η άνοια και ο διαβήτης,

Εντοπίστηκε βακτήριο που εμπλέκεται στην ουλίτιδα το οποίο συμβάλλει στην εμφάνιση του καρκίνου του μαστού αλλά και στην ταχύτερη ανάπτυξη των όγκων και εξάπλωσή τους, ιδίως στα άτομα με γενετική προδιάθεση.

Απάντηση στην ωρολογιακή βόμβα των ανθεκτικών λοιμώξεων είναι οι εμβολιασμοί, επισημαίνουν οι λοιμωξιολόγοι με σχετικό βίντεο, ενώ προτείνουν και ισχυρή επιτήρηση

Εν μέσω γεωπολιτικής ρευστότητας, τριγμών στο ΝΑΤΟ και του πολέμου στην Ουκρανία, η Ρωσία εντείνει τον ψυχολογικό πόλεμο στην Ευρώπη με διαδικτυακή προπαγάνδα περί αποσχιστών ρωσόφωνων στην Εσθονία

Νέα επιστημονικά δεδομένα δείχνουν ότι ο πρωινός καφές δεν είναι απλώς θέμα συνήθειας, αλλά μπορεί να συνδέεται με σημαντικά οφέλη για την καρδιά

Εκπνέει τα ξημερώματα της Τετάρτης (ώρα Ελλάδος) το τελεσίγραφο Τραμπ - Η Τεχεράνη δηλώνει ότι θα απαντήσει ανάλογα σε οποιαδήποτε επίθεση στις υποδομές της και ξεκαθαρίζει ότι τα Στενά του Ορμούζ δεν θα επιστρέψουν στην προηγούμενη κατάσταση ειδικά για ΗΠΑ και Ισραήλ - Όλες οι εξελίξεις στο in

Σε προεκλογικούς ρυθμούς κινείται πλέον το ΠΑΣΟΚ με τον Νίκο Ανδρουλάκη να επιμένει στην πρόωρη προσφυγή στις κάλπες, εξαπολύοντας, παράλληλα, σφοδρή επίθεση εναντίον του Μεγάρου Μαξίμου για τον ΟΠΕΚΕΠΕ και το σκάνδαλο των υποκλοπών

Οι πρώτες επιπτώσεις από τον πόλεμο στο Ιράν έχουν ήδη κάνει την εμφάνισή τους με τις εξελίξεις το επόμενο διάστημα να χαρακτηρίζονται από αυξημένη αβεβαιότητα

Μπορεί ο χωρισμός να σηματοδοτεί το τέλος μιας σχέσης, αλλά αυτό δεν σημαίνει πως σταματάνε να μας ακολουθούν κάποια πράγματα

Για την επιστροφή του Αλέξη Τσίπρα στην ενεργό πολιτική δράση με τη δημιουργία κόμματος γράφει η Libération, μιλώντας για «σεισμό» στην ελληνική πολιτική σκηνή, τη στιγμή που η κυβέρνηση Μητσοτάκη δείχνει σημάδια φθοράς.

Δομικό το φαινόμενο εκτιμούν οι αναλυτές, καθώς οι εταιρείες δεν αντιμετωπίζουν κρίση, αλλά επενδύουν στο μέλλον μετατοπίζοντας πόρους από το ανθρώπινο δυναμικό προς την AI

Παρουσιάστηκε το βιβλίο της Ελίζας Τριανταφύλλου για τις υποκλοπές και τη δημοσιογραφία. «Βαθύ εθνικό και οικονομικό έγκλημα», χαρακτήρισε το σκάνδαλο ο Νίκος Ανδρουλάκης, «Η ιστορία της κατασκοπείας θα κυνηγάει τον Κυριάκο Μητσοτάκη», είπε ο Χρήστος Σπίρτζης

Ενα αόρατο νήμα συνδέει τις καταστροφές που μας συμβαίνουν: ένα πλέγμα από άτυπα δίκτυα σχέσεων, που τελικά μετράνε περισσότερο από τους νόμους και τους θεσμούς και τελικά διαβρώνουν την ίδια τη Δημοκρατία. Το ονομάζουμε «πελατειασμό», «ρουσφέτι», και στην πράξη υπάρχει σιωπηρή εθνική συναίνεση για αυτό.

Οι δημοσκοπήσεις παρότι καταγράφουν σταθερή πρωτιά της Νέας Δημοκρατίας, δεν καταλήγουν σε αυτοδυναμία

Ο πρώην πανίσχυρος ολιγάρχης θεωρεί ότι η σύγκρουση στον Κόλπο ενισχύει τον Πούτιν και προβλέπει ότι την επόμενη δεκαετία η Μόσχα θα βρίσκεται σε υβριδικό πόλεμο με την Ευρώπη

«Ποτέ δεν με έπεισε το ΝΑΤΟ. Πάντα ήξερα ότι ήταν ένας πύργος από τραπουλόχαρτα, και ο Πούτιν το ξέρει κι αυτός, παρεμπιπτόντως», είπε ο Τραμπ όταν ρωτήθηκε αν σκέφτεται να αποχωρήσει

«Οι άφρονες πράξεις σας θα σύρουν τις ΗΠΑ σε μια πραγματική κόλαση για κάθε οικογένεια και όλη η περιοχή μας θα καεί», προειδοποιεί ο Μοχάμαντ Μπαγέρ Γαλιμπάφ τον Ντόναλντ Τραμπ.

Η Κίνα ζητά κατάπαυση του πυρός στο Ιράν και διευθέτηση της κρίσης μέσω διαπραγματεύσεων, σύμφωνα με τον Ουάνγκ Γι, ο οποίος συνομίλησε τηλεφωνικά με τον Σεργκέι Λαβρόφ.

Αναχαιτίστηκαν και καταστράφηκαν 148 ουκρανικά drones σε κεντρικές και νότιες περιοχές της Ρωσίας από τις 20:00 ως τις 23:00 χθες Κυριακή, σύμφωνα με το ρωσικό υπουργείο Αμυνας.

Συνοδευόμενος από τον Χακάν Φιντάν, ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι συναντήθηκε στη Δαμασκό με τον Αχμαντ αλ Σάρα, πρώην... τζιχαντιστή Τζολάνι, με τον οποίο συζήτησε για θέματα περιφερειακής... ασφάλειας.

Πρόωρες εκλογές βλέπει… η αγορά, ο Στουρνάρας τις ξορκίζει, «βράζουν» βιομηχανία και σούπερ μάρκετ, συν 14 δισ. στο ΧΑ, οι «σκιές» σε Εθνική και Coca Cola και τα βαριά ονόματα στη CrediaBank

Politico – Μέση Ανατολή: Από πόλεμο πέντε εβδομάδων σε σύγκρουση μηνών, σύμφωνα με το Πεντάγωνο

Η ανατομία του πένθους στο Ιράν – Πώς η κηδεία Χαμενεΐ κρίνει την επιβίωση του καθεστώτος

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Όσκαρ 2026: Στο τραπέζι η ακύρωση του κόκκινου χαλιού λόγω διεθνών εξελίξεων

Το άλυτο παζλ της μακροζωίας: Γιατί ζουν οι γυναίκες περισσότερο από τους άνδρες;

Αδέλφια που μαλώνουν: Τι μαθαίνουν τα παιδιά μέσα από τις συγκρούσεις

Οι επιπτώσεις του πολέμου στη Μέση Ανατολή στην ελληνική οικονομία

