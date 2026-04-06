Η σιωπηλή πανδημία: Η κατάρρευση της ψυχικής υγείας των εφήβων

Το 2025, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο αναγκάστηκε να κοιτάξει κατάματα μια πραγματικότητα που για χρόνια έκρυβε κάτω από το χαλί, διοργανώνοντας μια επείγουσα συζήτηση με τον χαρακτηριστικό τίτλο: «Σιωπηλή Κρίση: Η Ψυχική Υγεία της Ευρωπαϊκής Νεολαίας».

Τα δεδομένα που κατατέθηκαν διέλυσαν κάθε ψευδαίσθηση.

Σύμφωνα με το Ευρωβαρόμετρο, το 59% των νέων ηλικίας 16 έως 24 ετών δήλωσε ότι αντιμετώπισε κάποιο σοβαρό συναισθηματικό ή ψυχοκοινωνικό πρόβλημα, όπως εξουθενωτικό άγχος, κλινική κατάθλιψη ή κρίσεις πανικού, μέσα στους προηγούμενους δώδεκα μήνες.

Δεν πρόκειται πλέον για μεμονωμένα περιστατικά της κλασικής εφηβικής μελαγχολίας ή για μια παροδική φάση «επαναστατικότητας». Όπως τονίστηκε από τους Ευρωπαίους αξιωματούχους και κορυφαίους επιστήμονες, οι σημερινοί έφηβοι βιώνουν δραματικά χειρότερη ψυχική υγεία από οποιαδήποτε προηγούμενη γενιά έχει ποτέ καταγραφεί στα στατιστικά χρονικά.

Τα δεκαπεντάχρονα κορίτσια, ειδικότερα, παρουσιάζουν την πιο ραγδαία και ανησυχητική επιδείνωση.

Η Ευρώπη αρχίζει να αντιλαμβάνεται –έστω και εξαιρετικά καθυστερημένα– ότι η απουσία ψυχικής ευημερίας και η γενικευμένη απάθεια της νεολαίας δεν είναι απλώς ένα υγειονομικό ζήτημα, αλλά μια βραδυφλεγής βόμβα που υπονομεύει τα ίδια τα θεμέλια της κοινωνικής συνοχής.

Η αναμονή που κοστίζει ζωές

Ενόσω η Ευρώπη συζητάει θεσμικά και σε επίπεδο διακηρύξεων, τα εθνικά δημόσια συστήματα υγείας βιώνουν την απόλυτη κατάρρευση στην καθημερινή πράξη. Ενδεικτική και ταυτόχρονα τρομακτική είναι η κατάσταση στο Ηνωμένο Βασίλειο, το οποίο ιστορικά λειτουργεί ως «καθρέφτης» των ευρύτερων δυτικών τάσεων.

Το Βρετανικό Βασιλικό Κολέγιο Ψυχιάτρων έχει επανειλημμένα, μέσα στο 2025 και στις αρχές του 2026, προειδοποιήσει για ένα πραγματικό τσουνάμι περιστατικών που σαρώνει τις υποδομές. Τα νούμερα προκαλούν ίλιγγο: πάνω από 1,2 εκατομμύρια παιδιά και νέοι μόνο στην Αγγλία χρειάστηκαν εξειδικευμένες υπηρεσίες ψυχικής υγείας μέσα σε ένα μόνο ημερολογιακό έτος.

Αυτό ο τεράστιος όγκος αιτημάτων μεταφράζεται σε ατελείωτες, απάνθρωπες λίστες αναμονής. Οι δομές ψυχιατρικής υποστήριξης εφήβων αναφέρουν συνεχή πληρότητα που αγγίζει το 97%.

Το αποτέλεσμα; Οι νέοι είθισται να λαμβάνουν ουσιαστική βοήθεια μόνο όταν έχουν φτάσει πλέον στο απροχώρητο: σε σημείο σοβαρού ψυχωσικού επεισοδίου, έντονου αυτοτραυματισμού ή απόπειρας αυτοκτονίας.

Οι ειδικοί υπογραμμίζουν διαρκώς ότι η έλλειψη έγκαιρης και προληπτικής παρέμβασης είναι εγκληματική, καθώς μετατρέπει αρχικά διαχειρίσιμες καταστάσεις άγχους σε χρόνιες, ανθεκτικές και σοβαρές ψυχιατρικές διαγνώσεις που θα ακολουθούν αυτούς τους ανθρώπους σε όλη τους τη ζωή.

Ο ψηφιακός εγκλωβισμός

Ποια είναι όμως τα βαθύτερα, συστημικά αίτια αυτής της πρωτοφανούς κατάρρευσης; Η εύκολη και συχνά επιφανειακή απάντηση των μεγαλύτερων γενεών είναι η «υπερβολική χρήση των κινητών και των social media». Πράγματι, η εμπορευματοποίηση της προσοχής έχει συνέπειες.

Οι αλγόριθμοι που είναι σχεδιασμένοι να προωθούν το ατελείωτο doomscrolling, ο ακραίος διαδικτυακός εκφοβισμός (cyberbullying) και η διαρκής, τοξική σύγκριση με πλήρως κατασκευασμένα και μη ρεαλιστικά πρότυπα ζωής και ομορφιάς παίζουν τεράστιο ρόλο.

Αυτός είναι και ο λόγος που η Ε.Ε. αναγκάστηκε πρόσφατα να φέρει στο τραπέζι αυστηρότερα ρυθμιστικά πλαίσια για τις πλατφόρμες.

Ωστόσο, το πρόβλημα είναι πολύ πιο σύνθετο και βαθιά ριζωμένο στο κοινωνικό μας μοντέλο. Διεθνείς οργανώσεις ψυχικής υγείας, όπως η Mental Health Europe, κρούουν τον κώδωνα του κινδύνου για το βάρος των κοινωνικοοικονομικών παραγόντων.

Η διαρκής εργασιακή ανασφάλεια των γονιών που μεταφέρεται στο σπίτι, η στεγαστική κρίση που στερεί κάθε προοπτική ανεξαρτησίας, η εντεινόμενη φτώχεια και, φυσικά, η παραλυτική αγωνία για το αβέβαιο μέλλον του πλανήτη (πόλεμοι, κλιματική αλλαγή κ.ο.κ.), δημιουργούν ένα τοξικό, ασφυκτικό κοκτέιλ.

Η σημερινή νεολαία καλείται να ονειρευτεί και να ενηλικιωθεί σε έναν κόσμο που μοιάζει διαρκώς να καταρρέει, βιώνοντας μια συνεχή και εξαντλητική κατάσταση «πολυ-κρίσης».

Τι μας λένε οι ίδιοι οι νέοι

Μέσα σε αυτόν τον κυκεώνα αναλύσεων, ίσως το πιο κρίσιμο και συχνά παραγνωρισμένο στοιχείο να είναι η οπτική και η φωνή των ίδιων των εφήβων. Εκθέσεις της UNICEF αποδεικνύουν περίτρανα ότι οι νέοι δεν είναι απαθείς, αλλά έχουν πλήρη και οδυνηρή επίγνωση της κατάστασης.

Μεγάλη έκθεση που εκπονήθηκε σε συνεργασία με την CARICOM, ένα συγκλονιστικό 58% των ερωτηθέντων νέων εξέφρασε την απόλυτη έλλειψη αισιοδοξίας για το μέλλον του. Παράλληλα, πάνω από τους μισούς συμμετέχοντες ανέφεραν ότι βιώνουν συνεχή ανησυχία, βαθιά θλίψη ή ένα μόνιμο αίσθημα απελπισίας και ματαιότητας.

Αντίστοιχα ευρήματα από έρευνες στη Νέα Ζηλανδία και σε άλλες ανεπτυγμένες χώρες αποτυπώνουν μια ολόκληρη γενιά που νιώθει διαρκώς περιθωριοποιημένη, αόρατη και χωρίς καμία επιρροή στον τρόπο που διαμορφώνεται ο κόσμος της. Αυτό που ζητούν οι νέοι σήμερα, ωστόσο, δεν είναι ο συγκαταβατικός, «ιατρικοποιημένος» οίκτος των ενηλίκων.

Απαιτούν τη δημιουργία ασφαλών χώρων έκφρασης, την ουσιαστική αποδοχή της διαφορετικότητας των ταυτοτήτων τους και, κυρίως, την πραγματική ενσωμάτωσή τους στα κέντρα λήψης αποφάσεων. Αρνούνται πεισματικά να αντιμετωπίζονται ως «προβληματικοί ασθενείς» που χρειάζονται «διόρθωση», μέσα σε μια κοινωνία που ολοφάνερα νοσεί η ίδια.

Η ανάγκη για συλλογική δράση

Το τελικό συμπέρασμα που προκύπτει αβίαστα από τον συνδυασμό όλων των σύγχρονων επιδημιολογικών δεδομένων και των κοινωνιολογικών ερευνών είναι ένα: η ραγδαία επιδείνωση της ψυχικής υγείας των εφήβων δεν μπορεί πλέον να αντιμετωπιστεί αποκλειστικά και μόνο με την παροχή ατομικών συνεδριών πίσω από τις κλειστές πόρτες των ιατρείων, ούτε με την ευκολία της συνταγογράφησης.

Όσο το κυρίαρχο σύστημα προσπαθεί να επιλύσει το πρόβλημα «παθολογικοποιώντας» τις απολύτως φυσιολογικές αντιδράσεις των νέων απέναντι σε έναν σκληρό, άδικο και αβέβαιο κόσμο, τόσο η πανδημία αυτή θα παραμένει σιωπηλή, εξαπλώνοντας την καταστροφή της.

Η πραγματική, βιώσιμη λύση απαιτεί βαθιά ριζοσπαστική και συλλογική δράση. Ξεκινά από την ειλικρινή αντιμετώπιση των τεράστιων κοινωνικών και οικονομικών ανισοτήτων, την ουσιαστική επένδυση σε ανθεκτικά, ισχυρά και –πάνω απ’ όλα– δωρεάν δίκτυα κοινωνικής υποστήριξης.

Προϋποθέτει την εκπαίδευση στην οικειοθελή ψηφιακή αποσύνδεση και τη στροφή στη δημιουργία πραγματικών, ζωντανών κοινοτήτων.

Οι έφηβοι, συχνά στο περιθώριο, ήδη βρίσκουν τους δικούς τους, «αντάρτικους» τρόπους να στηρίζουν ο ένας τον άλλον, στήνοντας «υπόγεια», άτυπα δίκτυα αλληλεγγύης και αλληλοβοήθειας μακριά από τα βλέμματα. Ήρθε επιτέλους η ώρα να τους ακούσουν οι θεσμοί, προτού το σημείο θραύσης γίνει μη αναστρέψιμο.