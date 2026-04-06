«Την έδεσα για να προστατεύσω τη γυναίκα μου»: Σοκάρει ο πατέρας της 30χρονης που βρέθηκε να περιπλανιέται δεμένη
- Σούπερ μάρκετ: Στο 2,4% οι αυξήσεις τιμών τον Μάρτιο
- Κουτσούμπας: Άλλο να υπηρετείς τον λαό και άλλο να ταΐζεις τρωκτικά, να συντηρείς τη σαπίλα του συστήματος
- Ανήλικη κατήγγειλε το βιασμό της από 17χρονο στο Ηράκλειο της Κρήτης
- Συνελήφθη ο σύζυγος της 27χρονης που έπεσε δύο φορές στο κενό από το διαμέρισμά της στο Μαρούσι
Η τραγική υπόθεση της 30χρονης γυναίκας από τη Νεάπολη Λακωνίας συνεχίζει να προκαλεί έντονο προβληματισμό, καθώς νέα στοιχεία έρχονται στο φως σχετικά με τις συνθήκες που προηγήθηκαν του θανάτου της.
Η γυναίκα είχε εντοπιστεί λίγες ημέρες πριν καταλήξει να περιφέρεται ξυπόλητη στον δρόμο, με τα χέρια δεμένα πίσω από την πλάτη.
Σύμφωνα με όσα υποστηρίζει ο πατέρας της, η πράξη του να τη δέσει δεν είχε τιμωρητικό χαρακτήρα, αλλά έγινε σε μια προσπάθεια να προστατεύσει τη σύζυγό του, η οποία αντιμετωπίζει σοβαρό πρόβλημα υγείας, καθώς πάσχει από επιληπτικό σύνδρομο.
Όπως περιγράφει, η κόρη του βρισκόταν σε κατάσταση έντονης ψυχολογικής και συμπεριφορικής απορρύθμισης, εξαιτίας της εξάρτησής της από το αλκοόλ.
Ο ίδιος αναφέρει ότι η 30χρονη είχε φτάσει σε σημείο πλήρους αποδιοργάνωσης της καθημερινότητάς της, ενώ φέρεται να κατέφευγε ακόμη και σε μικροκλοπές από σούπερ μάρκετ, προκειμένου να εξασφαλίσει αλκοόλ.
Η κατάσταση, όπως τονίζει, είχε καταστεί επικίνδυνη για όλα τα μέλη της οικογένειας, καθώς παρουσίαζε συχνά κρίσεις με έντονη επιθετικότητα.
Σε ένα από αυτά τα επεισόδια, η 30χρονη φέρεται να επιτέθηκε στη μητέρα της.
Το περιστατικό αυτό αποτέλεσε, όπως λέει, την αφορμή για να προχωρήσει στην απόφαση να τη δέσει, φοβούμενος για την ασφάλεια της οικογένειας.
«Εγώ την έδεσα γιατί χτύπησε τη γυναίκα μου. Η γυναίκα μου έχει επιληπτικό σύνδρομο. Ποιον θα προστατεύσω, τη γυναίκα μου, το παιδί μου ή τον εαυτό μου; Όταν ήταν σε έξαρση μπορούσε να πάρει ένα μαχαίρι να με κόψει και φέτες» τόνισε.
Το βίντεο πριν τον θάνατο
Η υπόθεση ήρθε στο προσκήνιο μέσα από υλικό κάμερας ασφαλείας , καταγράφοντας τη γυναίκα να κινείται μόνη της στον δρόμο.
Σε μία από τις κρίσεις της, κατάφερε να απομακρυνθεί από το σπίτι και να ζητήσει βοήθεια από γειτόνισσα, η οποία της έλυσε τα χέρια.
Λίγες ημέρες αργότερα, η υγεία της επιδεινώθηκε ραγδαία και μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο, όπου και κατέληξε.
Οι ιατροδικαστικές εκθέσεις αποδίδουν τον θάνατό της σε κίρρωση του ήπατος, χωρίς να συνδέεται άμεσα με το περιστατικό της κακομεταχείρισης. Για την υπόθεση ενημερώθηκε ο εισαγγελέας, ο οποίος δεν προχώρησε σε ποινικές διώξεις κατά των γονέων.
- Ιάσονας Μανδηλάς: Η εν πλω πρόταση γάμου στον σύντροφό του
- Διανομέας παρέσυρε ανήλικο στην Καλλιθέα
- ΣΥΡΙΖΑ για δήλωση Μητσοτάκη: Μνημείο πολιτικής υποκρισίας και απόπειρα απελπισμένης διαφυγής από τις ευθύνες του
- LIVE: Λέτσε – Αταλάντα
- Θεσσαλονίκη: Χειροπέδες σε εφοριακό επειδή ενημέρωνε καταστηματάρχες ενόψει ελέγχων
- Οδηγός επιβίωσης σε έναν αβέβαιο κόσμο: Η λίστα με τα τρόφιμα που πρέπει να αρχίσουμε να αποθηκεύουμε
- Πέρκα στη Βουλή: Δεν μιλάμε για «παθογένειες» – Μιλάμε για καθεστώς, για ανεξέλεγκτη εξουσία
- Καιρός: Με δυο πρόσωπα την Μεγάλη Εβδομάδα – Πώς θα γιορτάσουμε το Πάσχα
