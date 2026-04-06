Συνελήφθη 14χρονος για ληστείες σε μίνι μάρκετ και βενζινάδικα – Βίντεο ντοκουμέντο
Ο ανήλικος απειλούσε με μαχαίρι τους υπαλλήλους και άρπαζε χρήματα
Περισσότερες από 7 ληστείες (τετελεσμένες και σε απόπειρα) σε Ακρόπολη, Δάφνη, Καλλιθέα και Παγκράτι, φαίνεται πως είχε κάνει ένας ανήλικος, 14 ετών.
Ο συλληφθεις, όπως φαίνεται και στα βίντεο ντοκουμέντα, τουλάχιστον από τον περασμένο μήνα, έχοντας καλυμμένα τα χαρακτηριστικά του πρόσωπου του, εισέβαλε σε πρατήρια υγρών καυσίμων και μίνι μάρκετ και με την απειλή μαχαιριού σε βάρος υπαλλήλων αφαιρούσε χρηματικά ποσά.
Ο 14 χρόνος που συνεληφθη, κατηγορείται για ληστείες κατ’ εξακολούθηση και παράβαση της νομοθεσίας περί όπλων, ενω στο σπίτι του βρέθηκε και κατασχέθηκε ρουχισμός που φορούσε κατά τις ληστείες.
