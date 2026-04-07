Καναδάς και Ευρωπαϊκή Ένωση: Μια ιδέα που κερδίζει έδαφος
Η γεωπολιτική ένταση και η στάση των ΗΠΑ ωθούν τους Καναδούς να εξετάζουν πιο σοβαρά την προσέγγιση με την Ευρώπη
Ένα ιδιαίτερα ενδιαφέρον –και ενδεικτικό των γεωπολιτικών ανακατατάξεων– εύρημα έρχεται από τον Καναδάς, όπου η πλειονότητα των πολιτών εμφανίζεται θετική ή τουλάχιστον ανοιχτή στην ιδέα μιας πιθανής ένταξης στην Ευρωπαϊκή Ένωση.
Σύμφωνα με πρόσφατη δημοσκόπηση, το 25% των ερωτηθέντων θεωρεί ότι η ένταξη στην ΕΕ είναι μια καλή ιδέα, ενώ ένα επιπλέον 58% εκτιμά ότι αξίζει τουλάχιστον να εξεταστεί. Μόλις το 17% απορρίπτει ξεκάθαρα το ενδεχόμενο. Τα στοιχεία αυτά δείχνουν ότι η συζήτηση, αν και μέχρι πρότινος θεωρούνταν θεωρητική, αποκτά πλέον πιο ουσιαστική βάση.
Η στροφή αυτή συνδέεται άμεσα με τις διεθνείς εξελίξεις και ιδιαίτερα με την πολιτική των Ηνωμένων Πολιτειών υπό τον Τραμπ. Η επιθετική ρητορική και οι εντάσεις με συμμάχους έχουν ενισχύσει την αίσθηση αβεβαιότητας στον Καναδά, οδηγώντας μέρος της κοινής γνώμης να αναζητά εναλλακτικά γεωπολιτικά και οικονομικά στηρίγματα.
Η επιθυμία για μεγαλύτερη ανεξαρτησία από τις ΗΠΑ και για πρόσβαση σε ευρύτερες αγορές φαίνεται να ενισχύει το ενδιαφέρον για την Ευρώπη. Οι Καναδοί εκτιμούν ότι μέσα από μια πιο στενή συνεργασία με την ΕΕ θα μπορούσαν να ενισχύσουν τη θέση τους στο παγκόσμιο εμπόριο και να αντιμετωπίσουν αποτελεσματικότερα κοινές προκλήσεις, όπως η κλιματική αλλαγή και η ασφάλεια.
Ενδιαφέρον παρουσιάζει και το γεγονός ότι η θετική στάση απέναντι στην ιδέα διατρέχει σχεδόν όλο το πολιτικό φάσμα, αν και οι πιο έντονες αντιδράσεις καταγράφονται στους συντηρητικούς ψηφοφόρους. Παρ’ όλα αυτά, ακόμη και εκεί, σημαντικό ποσοστό εμφανίζεται ανοιχτό σε μια τέτοια συζήτηση.
Παράλληλα, η άποψη ότι το Brexit υπήρξε λάθος ενισχύει την εικόνα της Ευρωπαϊκής Ένωσης ως σταθερού και ελκυστικού πόλου συνεργασίας. Περίπου δύο στους τρεις Καναδούς θεωρούν ότι η αποχώρηση του Ηνωμένου Βασιλείου ήταν αρνητική εξέλιξη.
Βεβαίως, η ένταξη του Καναδά στην ΕΕ παραμένει σε μεγάλο βαθμό θεωρητική, καθώς υπάρχουν σημαντικά θεσμικά, γεωγραφικά και πολιτικά εμπόδια. Ωστόσο, το γεγονός ότι η ιδέα κερδίζει έδαφος αποτυπώνει κάτι βαθύτερο: τη μετατόπιση της παγκόσμιας ισορροπίας και την ανάγκη των χωρών να επαναπροσδιορίσουν τις συμμαχίες τους σε ένα περιβάλλον αυξανόμενης αβεβαιότητας.
Σε έναν κόσμο που αλλάζει, ακόμη και σενάρια που κάποτε φάνταζαν απίθανα αρχίζουν να συζητούνται πιο σοβαρά. Και αυτό, από μόνο του, είναι ίσως το πιο σημαντικό μήνυμα.
