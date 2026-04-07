Καναδάς και Ευρωπαϊκή Ένωση: Μια ιδέα που κερδίζει έδαφος
Κόσμος 07 Απριλίου 2026, 06:00

Η γεωπολιτική ένταση και η στάση των ΗΠΑ ωθούν τους Καναδούς να εξετάζουν πιο σοβαρά την προσέγγιση με την Ευρώπη

Γεώργιος Μαζιάς
Meal prep για πραγματικές ζωές: Τι κάνουμε τις μέρες που όλα μοιάζουν «βουνό»

Ένα ιδιαίτερα ενδιαφέρον –και ενδεικτικό των γεωπολιτικών ανακατατάξεων– εύρημα έρχεται από τον Καναδάς, όπου η πλειονότητα των πολιτών εμφανίζεται θετική ή τουλάχιστον ανοιχτή στην ιδέα μιας πιθανής ένταξης στην Ευρωπαϊκή Ένωση.

Σύμφωνα με πρόσφατη δημοσκόπηση, το 25% των ερωτηθέντων θεωρεί ότι η ένταξη στην ΕΕ είναι μια καλή ιδέα, ενώ ένα επιπλέον 58% εκτιμά ότι αξίζει τουλάχιστον να εξεταστεί. Μόλις το 17% απορρίπτει ξεκάθαρα το ενδεχόμενο. Τα στοιχεία αυτά δείχνουν ότι η συζήτηση, αν και μέχρι πρότινος θεωρούνταν θεωρητική, αποκτά πλέον πιο ουσιαστική βάση.

Η στροφή αυτή συνδέεται άμεσα με τις διεθνείς εξελίξεις και ιδιαίτερα με την πολιτική των Ηνωμένων Πολιτειών υπό τον Τραμπ. Η επιθετική ρητορική και οι εντάσεις με συμμάχους έχουν ενισχύσει την αίσθηση αβεβαιότητας στον Καναδά, οδηγώντας μέρος της κοινής γνώμης να αναζητά εναλλακτικά γεωπολιτικά και οικονομικά στηρίγματα.

Η επιθυμία για μεγαλύτερη ανεξαρτησία από τις ΗΠΑ και για πρόσβαση σε ευρύτερες αγορές φαίνεται να ενισχύει το ενδιαφέρον για την Ευρώπη. Οι Καναδοί εκτιμούν ότι μέσα από μια πιο στενή συνεργασία με την ΕΕ θα μπορούσαν να ενισχύσουν τη θέση τους στο παγκόσμιο εμπόριο και να αντιμετωπίσουν αποτελεσματικότερα κοινές προκλήσεις, όπως η κλιματική αλλαγή και η ασφάλεια.

Ενδιαφέρον παρουσιάζει και το γεγονός ότι η θετική στάση απέναντι στην ιδέα διατρέχει σχεδόν όλο το πολιτικό φάσμα, αν και οι πιο έντονες αντιδράσεις καταγράφονται στους συντηρητικούς ψηφοφόρους. Παρ’ όλα αυτά, ακόμη και εκεί, σημαντικό ποσοστό εμφανίζεται ανοιχτό σε μια τέτοια συζήτηση.

Παράλληλα, η άποψη ότι το Brexit υπήρξε λάθος ενισχύει την εικόνα της Ευρωπαϊκής Ένωσης ως σταθερού και ελκυστικού πόλου συνεργασίας. Περίπου δύο στους τρεις Καναδούς θεωρούν ότι η αποχώρηση του Ηνωμένου Βασιλείου ήταν αρνητική εξέλιξη.

Βεβαίως, η ένταξη του Καναδά στην ΕΕ παραμένει σε μεγάλο βαθμό θεωρητική, καθώς υπάρχουν σημαντικά θεσμικά, γεωγραφικά και πολιτικά εμπόδια. Ωστόσο, το γεγονός ότι η ιδέα κερδίζει έδαφος αποτυπώνει κάτι βαθύτερο: τη μετατόπιση της παγκόσμιας ισορροπίας και την ανάγκη των χωρών να επαναπροσδιορίσουν τις συμμαχίες τους σε ένα περιβάλλον αυξανόμενης αβεβαιότητας.

Σε έναν κόσμο που αλλάζει, ακόμη και σενάρια που κάποτε φάνταζαν απίθανα αρχίζουν να συζητούνται πιο σοβαρά. Και αυτό, από μόνο του, είναι ίσως το πιο σημαντικό μήνυμα.

Κατοικία: Πρωτιά της Ελλάδας στην ΕΕ για τις δαπάνες στέγασης

Meal prep για πραγματικές ζωές: Τι κάνουμε τις μέρες που όλα μοιάζουν «βουνό»

HSBC: Στο τραπέζι το δυσμενέστερο σενάριο… πετρέλαιο έως και τα 140 δολάρια

Σχέση: Τι μένει μετά τον χωρισμό;
Η επόμενη μέρα 06.04.26

Σχέση: Τι μένει μετά τον χωρισμό;

Μπορεί ο χωρισμός να σηματοδοτεί το τέλος μιας σχέσης, αλλά αυτό δεν σημαίνει πως σταματάνε να μας ακολουθούν κάποια πράγματα

Σύνταξη
Ακόμα και ο καφές θέλει το σωστό timing
Τελετουργία 06.04.26

Ακόμα και ο καφές θέλει το σωστό timing

Νέα επιστημονικά δεδομένα δείχνουν ότι ο πρωινός καφές δεν είναι απλώς θέμα συνήθειας, αλλά μπορεί να συνδέεται με σημαντικά οφέλη για την καρδιά

Σύνταξη
EE: Το μερίδιό της στο παγκόσμιο ΑΕΠ έχει μειωθεί, αλλά οι φτωχοί τα πάνε καλύτερα
Οι φτωχότερες χώρες και πολίτες της Ευρώπης ανεβαίνουν στην εισοδηματική κλίμακα - και τα στοιχεία δείχνουν ότι η EE είναι πιο συνεκτική από ό,τι ισχυρίζονται οι επικριτές της

Προνοητικό το Πεκίνο: Εδώ και χρόνια προετοιμαζόταν για τους «καουμποϊσμούς» της Ουάσιγκτον
Με μεθοδικά βήματα το Πεκίνο κατάφερε να αποκτήσει όλα εκείνα που συγκροτούν μια αλυσίδα ανεφοδιασμού που θα αναπτύξει τη χώρα. Βασικός υπεύθυνος της κινεζικής ενδυνάμωσης είναι ο Ντόναλντ Τραμπ.

Γάζα: Σκοτώθηκε συμβασιούχος του ΠΟΥ – Αναστέλλει τις διακομιδές του στην Αίγυπτο ο Οργανισμός
Αναστολή διακομιδών 07.04.26

Σκοτώθηκε συμβασιούχος του ΠΟΥ στη Γάζα

Ο ΠΟΥ είναι «συγκλονισμένος που επιβεβαιώνει» ότι συμβασιούχος του για την παροχή υπηρεσιών στη Γάζα «σκοτώθηκε σε συμβάν ασφαλείας» και αναστέλλει τις ιατρικές διακομιδές στην Αίγυπτο.

Σύνταξη
Στενά του Ορμούζ: Ψηφοφορία στο ΣΑ του ΟΗΕ σε σχέδιο απόφασης για τη ναυσιπλοΐα
Σχέδιο απόφασης 07.04.26

Ψηφοφορία στο ΣΑ του ΟΗΕ για τη ναυσιπλοΐα στα Στενά του Ορμούζ

Σε ψηφοφορία τίθεται σήμερα στο ΣΑ του ΟΗΕ σχέδιο απόφασης για τη ναυσιπλοΐα στα Στενά του Ορμούζ, το οποίο «απαιτεί», μεταξύ άλλων, το Ιράν να «σταματήσει αμέσως οποιαδήποτε επίθεση εναντίον πλοίων».

Σύνταξη
Ρωσία: Τουλάχιστον 5 νεκροί και χιλιάδες εκτοπισμένοι εξαιτίας πλημμυρών και κατολισθήσεων στο Νταγκεστάν
Ρωσία 07.04.26

Τουλάχιστον 5 νεκροί και χιλιάδες εκτοπισμένοι εξαιτίας πλημμυρών

Ολόκληρα χωριά μετατράπηκαν σε απέραντες λίμνες στο Νταγκεστάν εξαιτίας των πλημμυρών, που είχαν ως αποτέλεσμα τουλάχιστον πέντε άνθρωποι να χάσουν τη ζωή τους και χιλιάδες να εκτοπιστούν.

Σύνταξη
Ιράν: Σε «αδιέξοδο» βρίσκεται ο «ανισσόροπος» Τραμπ – «Καμία επίπτωση» από τις «ανυπόστατες απειλές του»
Απάντηση Ιράν 07.04.26

Ο «ανισσόροπος» Τραμπ βρίσκεται σε «αδιέξοδο»

Το Ιράν απαντά στην «αλαζονική ρητορική» του Τραμπ, τον οποίο χαρακτηρίζει «ανισόρροπο», επισημαίνοντας ότι οι «ανυπόστατες απειλές του» δεν έχουν την παραμικρή «επίπτωση» στις επιχειρήσεις του.

Σύνταξη
Ουκρανία: Παύση επιθέσεων εναντίον ενεργειακών υποδομών προτείνει το Κίεβο στη Μόσχα
Πρόταση 07.04.26

Κίεβο προς Μόσχα: Να σταματήσουμε τις επιθέσεις σε ενεργειακές υποδομές

«Εάν η Ρωσία είναι έτοιμη να σταματήσει τα πλήγματα στον ενεργειακό μας τομέα, θα είμαστε έτοιμοι να κάνουμε το ίδιο» δηλώνει ο Ζελένσκι, προσθέτοντας ότι η πρόταση έχει κοινοποιηθεί στη Μόσχα.

Σύνταξη
Ισραήλ: Αυτόματη θανατική ποινή στους συλληφθέντες για τρομοκρατία Παλαιστίνιους της Δυτικής Όχθης
Ιταμάρ Μπν-Γκβιρ 07.04.26

Ισραήλ: Αυτόματη θανατική ποινή στους συλληφθέντες για τρομοκρατία Παλαιστίνιους της Δυτικής Όχθης

Σύμφωνα με το νομοσχέδιο, οι καταδικασθέντες ως τρομοκράτες από την Δυτική Όχθη θα τιμωρούνται αυτόματα με τη θανατική ποινή, με δικαίωμα ένστασης. Από άλλες περιοχές θα ισχύει θανατική ποινή ή ισόβια

Σύνταξη
Το Ισραήλ διέταξε την εκκένωση χωριών βόρεια του ποταμού Λιτάνι – Καταγγελίες για εθνοκάθαρση στον Λίβανο
Καταστροφή υποδομών 06.04.26

Το Ισραήλ διέταξε την εκκένωση χωριών βόρεια του ποταμού Λιτάνι – Καταγγελίες για εθνοκάθαρση στον Λίβανο

Παρότι το Ισραήλ έχει δηλώσει πως θα καταλάβει όλο τον νότιο Λίβανο έως τον ποταμό Λιτάνι, μετά την σθεναρή αντίσταση της Χεζμπολάχ διέταξε την εκκένωση χωριών και βόρεια του ποταμού.

Σύνταξη
Ευρώπη: Αυτά είναι τα κορυφαία καλοκαιρινά σποτ που επιλέγουν οι τουρίστες – Η Ελλάδα δεν λείπει από την λίστα
Ευρώπη 06.04.26

Αυτά είναι τα κορυφαία καλοκαιρινά σποτ που επιλέγουν οι τουρίστες - Η Ελλάδα δεν λείπει από την λίστα

Πολλοί σκέφτονται τη Γαλλία, την Ιταλία και την Ισπανία όταν κλείνουν τον ιδανικό καλοκαιρινό προορισμό τους στην Ευρώπη. Ωστόσο, νέα στοιχεία δείχνουν ότι υπάρχει μια νέα χώρα στο προσκήνιο

Σύνταξη
Ίσως ο Τραμπ δεν είχα καταλάβει τι κρυβόταν πίσω από τον «εύκολο» πόλεμο που υποσχέθηκε ο Νετανιάχου στο Ιράν
Μέση Ανατολή 06.04.26

Ίσως ο Τραμπ δεν είχα καταλάβει τι κρυβόταν πίσω από τον «εύκολο» πόλεμο που υποσχέθηκε ο Νετανιάχου στο Ιράν

Ο Νετανιάχου είχε προτείνει στον Τραμπ ένα σημαντικό τελικό όφελος: η ήττα του Ιράν θα επέτρεπε στο Ισραήλ να απεξαρτηθεί από την τεράστια εξάρτησή του από την αμερικανική στρατιωτική βοήθεια

Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
EE: Το μερίδιό της στο παγκόσμιο ΑΕΠ έχει μειωθεί, αλλά οι φτωχοί τα πάνε καλύτερα
Οι φτωχότερες χώρες και πολίτες της Ευρώπης ανεβαίνουν στην εισοδηματική κλίμακα - και τα στοιχεία δείχνουν ότι η EE είναι πιο συνεκτική από ό,τι ισχυρίζονται οι επικριτές της

Ασυμβίβαστο μεταξύ βουλευτή και υπουργού: Εργαλειοποίηση του Συντάγματος ή μεταρρύθμιση ουσίας;
Πολιτική 07.04.26

Ασυμβίβαστο μεταξύ βουλευτή και υπουργού: Εργαλειοποίηση του Συντάγματος ή μεταρρύθμιση ουσίας;

Δύο πανεπιστημιακοί, ο Σπύρος Βλαχόπουλος του ΕΚΠΑ και ο Ακρίτας Καϊδατζής του ΑΠΘ, σχολιάζουν στο in την πρόταση Μητσοτάκη για το «ασυμβίβαστο».

Δημήτρης Τερζής
Δημήτρης Τερζής
Ανοίγει ο δρόμος για τη μεταφορά του συντελεστή δόμησης
Οικονομικές Ειδήσεις 07.04.26

Ανοίγει ο δρόμος για τη μεταφορά του συντελεστή δόμησης

10+3 ερωτήσεις - απαντήσεις με όλες τις πληροφορίες για την πιλοτική εφαρμογή της Ψηφιακής Τράπεζας Γης, αλλά και το πώς θα μπορούσε να δώσει λύση στο πρόβλημα της τακτοποίησης των αυθαιρέτων με μεγάλες πολεοδομικές παραβάσεις

Προκόπης Γιόγιακας
Προνοητικό το Πεκίνο: Εδώ και χρόνια προετοιμαζόταν για τους «καουμποϊσμούς» της Ουάσιγκτον
Με μεθοδικά βήματα το Πεκίνο κατάφερε να αποκτήσει όλα εκείνα που συγκροτούν μια αλυσίδα ανεφοδιασμού που θα αναπτύξει τη χώρα. Βασικός υπεύθυνος της κινεζικής ενδυνάμωσης είναι ο Ντόναλντ Τραμπ.

Οι πρώτες ελλείψεις καυσίμων στην Ευρώπη
Διεθνής Οικονομία 07.04.26

Οι πρώτες ελλείψεις καυσίμων στην Ευρώπη

Η Ιταλία περιόρισε τη χρήση κηροζίνης σε τέσσερα μεγάλα αεροδρόμια - Σαφάρι της Μελόνι στη Μέση Ανατολή για βενζίνες και ντίζελ

Γιώργος Κανελλόπουλος
Μέση Ανατολή: Στροφή στις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας προβλέπει ο επικεφαλής του ΔΟΕ
Επικεφαλής ΔΟΕ 07.04.26

Στροφή στις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας προβλέπει ο Φατίχ Μπιρόλ

«Υπάρχουν λόγοι να αισιοδοξεί κανείς» διότι «η αρχιτεκτονική του παγκόσμιου ενεργειακού συστήματος θα αλλάξει», δηλώνει ο Φατίχ Μπιρόλ, προβλέποντας στροφή στις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας.

Σύνταξη
Γεραπετρίτης: «Εχει χαθεί η έννοια των σταθερών» σήμερα στη «διεθνή γεωπολιτική αρένα»
Διεθνές περιβάλλον 07.04.26

Γεραπετρίτης: Εχει χαθεί σήμερα «η έννοια των σταθερών»

Εχουν καταργηθεί στην πράξη οι κανόνες πάνω στους οποίους οικοδομήθηκε η διεθνής αρένα, το διεθνές δίκαιο, σύμφωνα με τον κ. Γεραπετρίτη, με αποτέλεσμα σήμερα να έχει χαθεί η έννοια των σταθερών.

Σύνταξη
ΚΚΕ: Μηνύματα από το Κόμμα Τουντέχ του Ιράν, τα ΚΚ Ισραήλ και Τουρκίας, σε μεγάλη συγκέντρωση στο ΣΕΦ
Στο ΣΕΦ 07.04.26

Μηνύματα από Ιράν, Ισραήλ και Τουρκία σε μεγάλη συγκέντρωση του ΚΚΕ

Μεγάλη συγκέντρωση πραγματοποίησε το ΚΚΕ στο ΣΕΦ, στη διάρκεια της οποίας διαβάστηκαν μηνύματα διεθνιστικής αλληλεγγύης από το Κόμμα Τουντέχ του Ιράν, το ΚΚ Ισραήλ και το ΚΚ Τουρκίας.

Σύνταξη
Ο Τζαφάρ Τζάκσον για τον «μυστικό» ρόλο του ως Μάικλ Τζάκσον
«Michael» 06.04.26

Ο Τζαφάρ Τζάκσον κράτησε μυστικό από την οικογένεια του ότι θα υποδυθεί τον θείο του, Mάικλ Τζάκσον

Ο Τζαφάρ Τζάκσον, ο νεαρός ανιψιός του Μάικλ Τζάκσον, έκανε το ντεμπούτο του στον κινηματογράφο υποδυόμενος τον εκλιπόντα θείο του στην ταινία «Michael».

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ξανά στους δρόμους οι αγρότες – Με τρακτέρ και αγροτικά ΙΧ στην Ε-65
Ελλάδα 06.04.26

Ξανά στους δρόμους οι αγρότες – Με τρακτέρ και αγροτικά ΙΧ στην Ε-65

Απογοητευμένοι οι αγρότες στην Καρδίτσα από τις κυβερνητικές εξαγγελίες προσανατολίζονται σε συμβολικές κινητοποιήσεις μέσα στη Μεγάλη Εβδομάδα αναδεικνύοντας τα «καυτά» προβλήματα που συνεχίζουν να ταλανίζουν τον πρωτογενή τομέα.

Σύνταξη
Πρόωρες εκλογές βλέπει… η αγορά, ο Στουρνάρας τις ξορκίζει, «βράζουν» βιομηχανία και σούπερ μάρκετ, συν 14 δισ. στο ΧΑ, οι «σκιές» σε Εθνική και Coca Cola και τα βαριά ονόματα στη CrediaBank

Politico – Μέση Ανατολή: Από πόλεμο πέντε εβδομάδων σε σύγκρουση μηνών, σύμφωνα με το Πεντάγωνο

Η ανατομία του πένθους στο Ιράν – Πώς η κηδεία Χαμενεΐ κρίνει την επιβίωση του καθεστώτος

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Όσκαρ 2026: Στο τραπέζι η ακύρωση του κόκκινου χαλιού λόγω διεθνών εξελίξεων

Το άλυτο παζλ της μακροζωίας: Γιατί ζουν οι γυναίκες περισσότερο από τους άνδρες;

Αδέλφια που μαλώνουν: Τι μαθαίνουν τα παιδιά μέσα από τις συγκρούσεις

Οι επιπτώσεις του πολέμου στη Μέση Ανατολή στην ελληνική οικονομία

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

