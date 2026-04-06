Βόλος: Στις φλόγες τυλίχθηκε ασθενοφόρου του ΕΚΑΒ που μετέφερε 12χρονο παιδί στην Αθήνα

Πανικός στην Εθνική Οδό, στο ύψος της Σούρπη, όταν το μεσημέρι της Μεγάλης Δευτέρας ένα ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ που εκτελούσε διακομιδή 12χρονου παιδιού με την συνοδεία της μητέρας του προς νοσοκομείο της Αθήνα παρουσίασε μηχανική βλάβη και τυλίχθηκε στις φλόγες.

Το πλήρωμα αντέδρασε άμεσα, επιχειρώντας να περιορίσει τη φωτιά με τον πυροσβεστήρα του οχήματος, χωρίς ωστόσο να καταφέρει να αποτρέψει την ολοκληρωτική καταστροφή του ασθενοφόρου.

Άμεσα κινητοποιήθηκε δεύτερο ασθενοφόρο, το οποίο παρέλαβε το παιδί ώστε να συνεχιστεί με ασφάλεια η μεταφορά του.

Παράλληλα, ο διασώστης και ο οδηγός του οχήματος μεταφέρθηκαν στο Νοσοκομείο Βόλου με αναπνευστικά προβλήματα, πιθανότατα από εισπνοή καπνού.

Στην επιχείρηση κατάσβεσης συμμετείχαν δέκα πυροσβέστες με πέντε οχήματα από το Πυροσβεστικό Κλιμάκιο Δρυμώνα και την