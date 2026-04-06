Ο Μπράιαν Κοξ εξηγεί γιατί ζει χωριστά από τη σύζυγό του

Ο Μπράιαν Κοξ εξηγεί γιατί ο «προσωπικός χώρος» είναι το κλειδί για τη διατήρηση ενός ευτυχισμένου γάμου.

Ο πρωταγωνιστής της σειράς «Succession» μίλησε για τη σχέση του με την σύζυγό του, Νικόλ Ανσάρι-Κοξ, σε μια νέα συνέντευξη στην εφημερίδα «The Times», εξηγώντας γιατί το ζευγάρι, που παντρεύτηκε στο Λας Βέγκας το 2002, προτιμά να ζει χωριστά.

Στο Ηνωμένο Βασίλειο, διατηρούν δύο σπίτια που απέχουν εννέα λεπτά με τα πόδια μεταξύ τους στη γειτονιά Primrose Hill του Λονδίνου, σύμφωνα με το μέσο ενημέρωσης.

Σε ότι αφορά τα δύο τους σπίτια στις ΗΠΑ – το ένα βρίσκεται στο Μπρούκλιν και το άλλο στο βόρειο τμήμα της Νέας Υόρκης-, έχουν ξεχωριστές κρεβατοκάμαρες.

«Με αυτό τον τρόπο, είμαστε υπεύθυνοι για τα δικά μας προβλήματα», δήλωσε ο Κοξ στους The Times.

«Είναι τόσο απλό. Ο προσωπικός χώρος είναι πολύ σημαντικός για εκείνη, και ο δικός μου είναι πολύ σημαντικός για μένα. Νομίζω ότι αν ζούσαμε μαζί, θα νιώθαμε εγκλωβισμένοι, και αυτό δεν είναι μια καλή, δημιουργική σχέση. Πρέπει να αισθάνεσαι ελεύθερος».

«Η Νικόλ θυσίασε πολλά για μένα. Ήταν δύσκολο για εκείνη, αλλά θυσίασε πολλά, και πιστεύω ότι πρέπει να την ανταμειφθεί», πρόσθεσε.

Το ζευγάρι γνωρίστηκε για πρώτη φορά όταν η Ανσάρι-Κοξ είδε τον ηθοποιό να ερμηνεύει τον ρόλο του Βασιλιά Ληρ στο Αμβούργο της Γερμανίας το 1990, σύμφωνα με την εφημερίδα The Times. Συνομίλησαν σε ένα πάρτι μετά την παράσταση και έγιναν ζευγάρι οκτώ χρόνια αργότερα, μετά από μια τυχαία συνάντηση στη Νέα Υόρκη.

«Ετοιμαζόμαστε να γιορτάσουμε τα 25 χρόνια γάμου μας», σημείωσε ο Κοξ, ο οποίος έχει δύο γιους, τον Όρσον και τον Τορίν με τη σύζυγό του.

Ο Κοξ έχει αποκτήσει επίσης δύο παιδιά, την Μάργκαρετ και τον Άλαν, με την Καρολίν Μπέρτ.

Εγκωμιάζοντας την Ανσάρι-Κοξ, ο ηθοποιός πρόσθεσε: «Είναι εξαιρετική. Είναι ένας από τους πιο γενναιόδωρους και στοργικούς ανθρώπους».

«Το πρόβλημα με τη Νικόλ, και το συζητάμε αυτό, είναι ότι έχει πάρα πολλούς φίλους», συνέχισε. «Εγώ, λόγω της ηλικίας μου, προσπαθώ να τους ξεφορτωθώ. Οι περισσότεροι από τους δικούς μου πεθαίνουν».

