magazin
Δευτέρα 06 Απριλίου 2026
weather-icon 21o
Stream

in
magazin

# ΣΚΑΝΔΑΛΟ ΟΠΕΚΕΠΕ
# ΙΡΑΝ
# ΤΕΜΠΗ
# ΥΠΟΚΛΟΠΕΣ
# ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗΣ
# ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ
# ΤΣΙΠΡΑΣ
# ΑΚΡΙΒΕΙΑ
# ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΗ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ
# ΕΠΣΤΑΪΝ
# ΔΗΜΟΣΚΟΠΗΣΗ
# ΚΑΙΡΟΣ
# ΑΚΡΩΣ ΖΩΔΙΑΚΟ
Ο Μπράιαν Κοξ εξηγεί γιατί ζει χωριστά από τη σύζυγό του
Fizz 06 Απριλίου 2026, 20:20

Ο Μπράιαν Κοξ εξηγεί γιατί ζει χωριστά από τη σύζυγό του

«Νομίζω ότι αν ζούσαμε μαζί, θα νιώθαμε εγκλωβισμένοι» δήλωσε σε πρόσφατη συνέντευξή του ο Μπράιαν Κοξ, ο οποίος παντρέυτηκε με την Νικόλ Ανσάρι-Κοξ το 2002.

Σύνταξη
A
A
Vita.gr
Spotlight

Ο Μπράιαν Κοξ εξηγεί γιατί ο «προσωπικός χώρος» είναι το κλειδί για τη διατήρηση ενός ευτυχισμένου γάμου.

Ο πρωταγωνιστής της σειράς «Succession» μίλησε για τη σχέση του με την σύζυγό του, Νικόλ Ανσάρι-Κοξ, σε μια νέα συνέντευξη στην εφημερίδα «The Times», εξηγώντας γιατί το ζευγάρι, που παντρεύτηκε στο Λας Βέγκας το 2002, προτιμά να ζει χωριστά.

«Η Νικόλ θυσίασε πολλά για μένα»

Στο Ηνωμένο Βασίλειο, διατηρούν δύο σπίτια που απέχουν εννέα λεπτά με τα πόδια μεταξύ τους στη γειτονιά Primrose Hill του Λονδίνου, σύμφωνα με το μέσο ενημέρωσης.

Σε ότι αφορά τα δύο τους σπίτια στις ΗΠΑ – το ένα βρίσκεται στο Μπρούκλιν και το άλλο στο βόρειο τμήμα της Νέας Υόρκης-, έχουν ξεχωριστές κρεβατοκάμαρες.

«Με αυτό τον τρόπο, είμαστε υπεύθυνοι για τα δικά μας προβλήματα», δήλωσε ο Κοξ στους The Times.

«Είναι τόσο απλό. Ο προσωπικός χώρος είναι πολύ σημαντικός για εκείνη, και ο δικός μου είναι πολύ σημαντικός για μένα. Νομίζω ότι αν ζούσαμε μαζί, θα νιώθαμε εγκλωβισμένοι, και αυτό δεν είναι μια καλή, δημιουργική σχέση. Πρέπει να αισθάνεσαι ελεύθερος».

«Η Νικόλ θυσίασε πολλά για μένα. Ήταν δύσκολο για εκείνη, αλλά θυσίασε πολλά, και πιστεύω ότι πρέπει να την ανταμειφθεί», πρόσθεσε.

«Είναι ένας από τους πιο γενναιόδωρους ανθρώπους»

Το ζευγάρι γνωρίστηκε για πρώτη φορά όταν η Ανσάρι-Κοξ είδε τον ηθοποιό να ερμηνεύει τον ρόλο του Βασιλιά Ληρ στο Αμβούργο της Γερμανίας το 1990, σύμφωνα με την εφημερίδα The Times. Συνομίλησαν σε ένα πάρτι μετά την παράσταση και έγιναν ζευγάρι οκτώ χρόνια αργότερα, μετά από μια τυχαία συνάντηση στη Νέα Υόρκη.

«Ετοιμαζόμαστε να γιορτάσουμε τα 25 χρόνια γάμου μας», σημείωσε ο Κοξ, ο οποίος έχει δύο γιους, τον Όρσον και τον Τορίν με τη σύζυγό του.

View this post on Instagram

A post shared by Brian Cox (@coxusa)

Ο Κοξ έχει αποκτήσει επίσης δύο παιδιά, την Μάργκαρετ και τον Άλαν, με την Καρολίν Μπέρτ.

Εγκωμιάζοντας την Ανσάρι-Κοξ, ο ηθοποιός πρόσθεσε: «Είναι εξαιρετική. Είναι ένας από τους πιο γενναιόδωρους και στοργικούς ανθρώπους».

«Το πρόβλημα με τη Νικόλ, και το συζητάμε αυτό, είναι ότι έχει πάρα πολλούς φίλους», συνέχισε. «Εγώ, λόγω της ηλικίας μου, προσπαθώ να τους ξεφορτωθώ. Οι περισσότεροι από τους δικούς μου πεθαίνουν».

*Με πληροφορίες από: People

Headlines:
World
HSBC: Στο τραπέζι το δυσμενέστερο σενάριο… πετρέλαιο έως και τα 140 δολάρια

googlenews

Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Κόσμος
Τραμπ: Η Τρίτη μπορεί να είναι η μέρα που θα καταστραφεί το Ιράν

inWellness
Η επόμενη μέρα 06.04.26

Μπορεί ο χωρισμός να σηματοδοτεί το τέλος μιας σχέσης, αλλά αυτό δεν σημαίνει πως σταματάνε να μας ακολουθούν κάποια πράγματα

Σύνταξη
Τελετουργία 06.04.26

Νέα επιστημονικά δεδομένα δείχνουν ότι ο πρωινός καφές δεν είναι απλώς θέμα συνήθειας, αλλά μπορεί να συνδέεται με σημαντικά οφέλη για την καρδιά

Σύνταξη
inTown
Stream magazin
Δϋο μέτρα, δύο σταθμά 06.04.26

Η εμφάνιση του Κάνιε Γουέστ σε φεστιβάλ του Λονδίνου έχει δημιουργήσει μια άνευ προηγουμένου καταιγίδα με τον Κιρ Στάρμερ να βρίσκει τη συμμετοχή του «βαθιά ανησυχητική»

Λουκάς Καρνής
Παραδοχή 06.04.26

«Δεν μπήκα στη σχέση μου με κλειστά μάτια. Δεν είμαι ούτε αφελής ούτε συνένοχη», δήλωσε σε συνέντευξή της στην εκπομπή «Good Morning America» η ηθοποιός του Μικρό Σπίτι στο Λιβάδι, Μελίσα Γκίλμπερτ.

Έφη Αλεβίζου
Δύσκολη πίστα 06.04.26

Το ποιος θα είναι ο επόμενος Τζέιμς Μποντ συνεχίζει να αποτελεί το ερώτημα του ενός εκατομμυρίου, ωστόσο ο σκηνοθέτης Πολ Φιγκ πιστεύει ότι η Σίντνεϊ Σουίνι θα ήταν μια υπέροχη 007

Φροίξος Φυντανίδης
Ξεκαθάρισμα 06.04.26

Η Μέριλ Στριπ δηλώνει ότι «εμιμείτο» δύο κορυφαίες προσωπικότητες του Χόλιγουντ κατά την ερμηνεία της ως Μιράντα Πρίστλεϊ -αλλά όχι την Άννα Γουίντουρ.

Έφη Αλεβίζου
Χαζοχαρούμενη; Μπα 05.04.26

Σε πρόσφατη συζήτησή της με την ηθοποιό Λίλι Τόμλιν για το περιοδικό Interview, η Λίζα Κούντροου δήλωσε ότι ο χαρακτήρας της στην κωμική σειρά που έγραψε τηλεοπτική ιστορία «δεν ήταν χαζή».

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Το 1% του πλανήτη 05.04.26

Μετά τις τρεις πρώτες σεζόν του White Lotus της HBO, που διαδραματίστηκαν αντίστοιχα στη Χαβάη, την Ιταλία και την Ταϊλάνδη, η 4η σεζόν θα επιστρέψει στην Ευρώπη, με μέρος του καστ να έχει ήδη επιλεγεί.

Έφη Αλεβίζου
Κορώνα στο κεφάλι 04.04.26

Οι βασιλικές τιάρες είναι γνωστές για τα εντυπωσιακά κοσμήματά τους, αλλά ορισμένες έχουν αποκτήσει μια φήμη κακοτυχίας. Το τεράστιο διαμάντι Koh-i-Noor συνδέεται με τους «φρικιαστικούς» θανάτους.

Έφη Αλεβίζου
inStream - Ροή Ειδήσεων
Μέση Ανατολή 06.04.26

Ο Νετανιάχου είχε προτείνει στον Τραμπ ένα σημαντικό τελικό όφελος: η ήττα του Ιράν θα επέτρεπε στο Ισραήλ να απεξαρτηθεί από την τεράστια εξάρτησή του από την αμερικανική στρατιωτική βοήθεια

Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Πολιτική 06.04.26

Ο ΓΓ της ΚΕ του ΚΚΕ, Δημήτρης Κουτσούμπας, μιλώντας σε αντιπολεμική εκδήλωση στο ΣΕΦ, κάλεσε το λαό να «απορρίψει μαζικά τους κυβερνητικούς εκβιασμούς περί “ακυβερνησίας” και “αστάθειας”».

Αλεξάνδρα Φωτάκη
On Field 06.04.26

Ο Μπαρτζώκας μίλησε για τον Ντόρσεϊ και η δήλωση που έκανε φανερώνει πολλά

Χριστόφορος Ευαγγελάτος
AI 06.04.26

Με βάση την τρέχουσα πορεία, φαίνεται πολύ πιθανό ότι οδεύουμε προς ένα μέλλον «σταδιακής αποδυνάμωσης», όπως το περιγράφουν ορισμένοι ερευνητές στον τομέα της AI

Σύνταξη
Ποδόσφαιρο 06.04.26

Το νοσοκομείο όπου νοσηλεύεται εδώ και μερικές ημέρες ο Μιρτσέα Λουτσέσκου εξέδωσε ενημέρωση, τονίζοντας πως θα εξεταστεί η εγκατάσταση συστήματος καρδιακής υποβοήθησης.

Αλέξανδρος Κωτάκης
Στεγαστική κρίση 06.04.26

Οι προτάσεις του ΔΝΤ για το στεγαστικό περιλαμβάνουν ένα μείγμα μέτρων «καρότου και μαστίγιου». Φορολογικό πέναλτι στις κλειστές κατοικίες και κίνητρα μακροπρόθεσμης ενοικίασης.

Σύνταξη
Σκάνδαλο ΟΠΕΚΕΠΕ 06.04.26

Το «ντουλάπι» με τις θεσμικές τομές ανοίγει πάλι ο Κυριάκος Μητσοτάκης με το σκάνδαλο στον ΟΠΕΚΕΠΕ να αφήνει βαριά σκιά. Η κυβέρνηση, στριμωγμένη από τις αποκαλύψεις, υπόσχεται πάλι να πατάξει το «πελατειακό κράτος». Τι είναι το ασυμβίβαστο υπουργού - βουλευτή που προτείνει ο πρωθυπουργός.

Στράτος Ιωακείμ
English edition 06.04.26

Central bank governor warns that geopolitical tensions and the war in the Middle East are set to slow Greece’s economic momentum in 2026, with weaker consumption and external pressures weighing on growth and inflation trends

Σύνταξη
Πολιτική 06.04.26

Στη «σέντρα» βγάζει τον Κυριάκο Μητσοτάκη ο Αλέξης Τσίπρας θυμίζοντας όσα έλεγε ο πρωθυπουργός πριν λίγους μήνες για το ασυμβίβαστο βουλευτή και υπουργού.

Σύνταξη
Ελλάδα 06.04.26

Συνελήφθησαν 7 μέλη της οργάνωσης, ηλικίας  27, 28, 32, 34, 36 και 38 ετών, και σε βάρος τους σχηματίσθηκε δικογραφία ενώ ταυτοποιήθηκε και αναζητείται μια 23χρονη

Σύνταξη
Άνομοι δρόμοι 06.04.26

Ο Τσαζ Παλμιντέρι έγραψε το σενάριο της ταινίας «Ιστορίες του Μπρονξ» (1993) αντλώντας έμπνευση από τα παιδικά του χρόνια, τα οποία πέρασε στις φτωχογειτονιές που η παρανομία είναι μονόδρομος.

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Must Read
Πρόωρες εκλογές βλέπει… η αγορά, ο Στουρνάρας τις ξορκίζει, «βράζουν» βιομηχανία και σούπερ μάρκετ, συν 14 δισ. στο ΧΑ, οι «σκιές» σε Εθνική και Coca Cola και τα βαριά ονόματα στη CrediaBank

Politico – Μέση Ανατολή: Από πόλεμο πέντε εβδομάδων σε σύγκρουση μηνών, σύμφωνα με το Πεντάγωνο

Η ανατομία του πένθους στο Ιράν – Πώς η κηδεία Χαμενεΐ κρίνει την επιβίωση του καθεστώτος

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Όσκαρ 2026: Στο τραπέζι η ακύρωση του κόκκινου χαλιού λόγω διεθνών εξελίξεων

Το άλυτο παζλ της μακροζωίας: Γιατί ζουν οι γυναίκες περισσότερο από τους άνδρες;

Αδέλφια που μαλώνουν: Τι μαθαίνουν τα παιδιά μέσα από τις συγκρούσεις

Οι επιπτώσεις του πολέμου στη Μέση Ανατολή στην ελληνική οικονομία

in.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

Δευτέρα 06 Απριλίου 2026
Απόρρητο