Ο άρχοντας των κρίκων: Ένα ακόμα χρυσό μετάλλιο για τον σπουδαίο Πετρούνια!
Ο Λευτέρης Πετρούνιας με μια σπουδαία εμφάνιση (14.366) κατέκτησε το χρυσό μετάλλιο στο Παγκόσμιο Κύπελλο του Καΐρου.
Το χρυσό παιδί του ελληνικού αθλητισμού το… έκανε ξανά! Ο κορυφαίος ίσως Έλληνας αθλητής όλων των εποχών, πρόσφερε ακόμη ένα χρυσό μετάλλιο στη χώρα μας, ανεβαίνοντας στο κορυφαίο σκαλί του βάθρου στο Παγκόσμιο Κύπελλο του Καΐρου!
Ο Πετρούνιας εκτέλεσε τρίτος το πρόγραμμά του και επιβεβαίωσε ότι βρίσκεται σε τρομερή κατάσταση για ακόμη μια φορά. Συγκέντρωσε 14.366 βαθμούς (με βαθμό δυσκολίας 5.600 και 8.766 στην εκτέλεση) και έβαλε τεράστια πίεση σε όλους τους αντιπάλους του. Όπως αποδείχθηκε, μόνο ο Αρμένιος, Αβετισιάν, τον πλησίασε όμως και αυτός αρκέστηκε στο ασημένιο μετάλλιο, με τον Κινέζο Λιου να τερματίζει τρίτος.
Όλα αυτά βεβαίως, ένα μήνα μετά το ασημένιο μετάλλιο που πήρε στο Παγκόσμιο Κύπελλο του Μπακού, ο «Άρχοντας των Κρίκων» κατακτά μια ακόμη κορυφή επιβεβαιώνοντας ξανά πως ανήκει στην ελίτ των κρίκων έχοντας φτάσει στα 35 του!
Δείτε την προσπάθεια που έκανε ο Πετρούνιας
Αναλυτικά, η τελική κατάταξη στον τελικό του Παγκοσμίου Κυπέλλου του Καΐρου:
Πετρούνιας (Ελλάδα) – 14.366
Αβετισιάν (Αρμενία) – 14.300
Λιου (Κίνα) – 13.866
Νταβτιάν (Αρμενία) – 13.833
Αμπντελκαντέρ (Αίγυπτος) – 13.800
Μοχάμεντ (Αιγύπτιος) – 13.366
Άλβαρες (Χιλή) – 13.400
Χιμένεθ (Ισπανία) – 13.066
