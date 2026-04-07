Ουκρανία: Παύση επιθέσεων εναντίον ενεργειακών υποδομών προτείνει το Κίεβο στη Μόσχα
«Εάν η Ρωσία είναι έτοιμη να σταματήσει τα πλήγματα στον ενεργειακό μας τομέα, θα είμαστε έτοιμοι να κάνουμε το ίδιο» δηλώνει ο Ζελένσκι, προσθέτοντας ότι η πρόταση έχει κοινοποιηθεί στη Μόσχα.
- Βόλος: Στις φλόγες τυλίχθηκε ασθενοφόρου του ΕΚΑΒ που μετέφερε 12χρονο παιδί στην Αθήνα
- Ίσως ο Τραμπ δεν είχα καταλάβει τι κρυβόταν πίσω από τον «εύκολο» πόλεμο που υποσχέθηκε ο Νετανιάχου στο Ιράν
- Οι παγίδες για τα ενοίκια - Τι πρέπει να προσέξουν οι ιδιοκτήτες ακινήτων
- Μαρούσι: Πώς βρέθηκε στο κενό η 27χρονη – Νοσηλεύεται εκτός κινδύνου
Το Κίεβο διαβίβασε στη Μόσχα, μέσω αμερικανών μεσολαβητών, πρόταση για παύση επιθέσεων εναντίον ενεργειακών υποδομών σε Ουκρανία και Ρωσία, όπως γνωστοποίησε χθες Δευτέρα ο ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι (φωτογραφία, επάνω, από βίντεο στο Χ, κάτω).
Πρόταση του Κιέβου για παύση επιθέσεων εναντίον ενεργειακών υποδομών έχει κοινοποιηθεί στη Μόσχα
«Εάν η Ρωσία είναι έτοιμη να σταματήσει τα πλήγματα στον ενεργειακό μας τομέα, θα είμαστε έτοιμοι να κάνουμε το ίδιο. Και αυτή η πρόταση από εμάς – η οποία διαβιβάστηκε από τους Αμερικανούς – έχει κοινοποιηθεί στη ρωσική πλευρά», είπε ο Ζελένσκι σε βιντεοσκοπημένη ομιλία που δόθηκε χθες το βράδυ στη δημοσιότητα.
Ανέφερε επίσης ότι το Κίεβο συνεχίζει τις επαφές με αμερικανούς διαπραγματευτές σχετικά με το ζήτημα των εγγυήσεων ασφαλείας που θεωρεί ως «κλειδί» για την επίτευξη διαρκούς ειρήνης.
Την προηγούμενη εβδομάδα, ο Ζελένσκι είχε ταχθεί υπέρ μιας κατάπαυσης του πυρός για το Πάσχα.
Αλλά έπειτα από ένα μπαράζ ρωσικών επιθέσεων, είπε πως η Μόσχα επέλεξε να απαντήσει με καταιγισμό Shahed (σ.σ. ιρανικής κατασκευής drones).
Για το Πάσχα
«Εχουμε κατ’ επανάληψη προτείνει στους Ρώσους κατάπαυση του πυρός τουλάχιστον για το Πάσχα, μια ξεχωριστή εποχή του χρόνου», είπε.
«Αλλά για εκείνους, όλες οι εποχές είναι ίδιες. Δεν έχουν ούτε ιερό ούτε όσιο», σχολίασε ο Ζελένσκι.
We have repeatedly offered Russia a ceasefire at least for Easter. But for them, all times are alike and nothing is sacred. If Russia can afford this war, it will not choose peace willingly. Only significant financial losses force Russia to consider a scenario of abandoning this… pic.twitter.com/Os7P9EZZuC
— Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) April 6, 2026
Πηγή: ΑΠΕ
- Ιράν: Σε «αδιέξοδο» βρίσκεται ο «ανισσόροπος» Τραμπ – «Καμία επίπτωση» από τις «ανυπόστατες απειλές του»
- Ουκρανία: Παύση επιθέσεων εναντίον ενεργειακών υποδομών προτείνει το Κίεβο στη Μόσχα
- Στα «ΝΕΑ» της Τρίτης: Οι μαύρες τρύπες ενός διαγγέλματος
- Ανησυχία για την Κούβα – Το νέο σχέδιο του ΟΗΕ για την κάλυψη κρίσιμων αναγκών
- Ισραήλ: Αυτόματη θανατική ποινή στους συλληφθέντες για τρομοκρατία Παλαιστίνιους της Δυτικής Όχθης
- Γερμανία: Με GPS «ελεύθερος» ο λύκος που δάγκωσε γυναίκα στο Αμβούργο
- Άκρως Ζωδιακό: Τα Do’s και Don’ts στα ζώδια σήμερα [Τρίτη 07.04.2026]
- Νάπολι – Μίλαν 1-0: Ο Πολιτάνο ανέβασε τους γηπεδούχους στη δεύτερη θέση
