«Δέματα Αγάπης» από την Ιερά Μητρόπολη Νέας Ιωνίας

Ενόψει της εορτής του Πάσχα, η Ιερά Μητρόπολη Νέας Ιωνίας, Φιλαδελφείας, Ηρακλείου και Χαλκηδόνος, μέσω του δικτύου αλληλεγγύης των κοινωνικών της δομών, προσέφερε σημαντική ποσότητα «Δεμάτων Αγάπης» σε οικογένειες που αντιμετωπίζουν οικονομικές δυσχέρειες και αδυνατούν να ανταποκριθούν στις αυξημένες ανάγκες της καθημερινότητας.

Συγκεκριμένα, την Πέμπτη 2 Απριλίου 2026, ο μητροπολίτης Γαβριήλ, συνοδευόμενος από κληρικούς και εθελοντές του κοινωνικού έργου της Ιεράς Μητροπόλεως, επισκέφθηκε τον ιερό ναό Αγίου Γεωργίου Νέας Ιωνίας, όπου διενεμήθησαν «Δέματα Αγάπης» με τρόφιμα και είδη πρώτης ανάγκης σε περισσότερες από 500 οικογένειες, προσφέροντας ουσιαστική ανακούφιση και στήριξη ενόψει της λαμπροφόρου εορτής της Αναστάσεως του Κυρίου.

Η σημαντική αυτή πρωτοβουλία κατέστη δυνατή χάρη στην πολύτιμη συμβολή και την ευγενική υποστήριξη φορέων και προσώπων.

Η Ιερά Μητρόπολη Νέας Ιωνίας απευθύνει δημοσίως θερμότατες ευχαριστίες προς όλους όσοι συνέβαλαν στην υλοποίηση της σημαντικής αυτής δράσεως, χορηγούς, κληρικούς και εθελοντές, και ιδιαιτέρως προς τον υπεύθυνο του Κοινωνικού Παντοπωλείου της Ιεράς Μητροπόλεως, Αιδεσιμ. Πρωτοπρεσβύτερο π. Βασίλειο Κουρσαράκο, για την καθοριστική συμβολή του, ώστε να καταστεί δυνατή και εφέτος η προσφορά αγάπης προς τους δοκιμαζόμενους οικονομικά αδελφούς μας, παρά τις αντικειμενικές δυσκολίες.