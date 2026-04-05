Επιχείρηση διάσωσης ορειβάτη σε δύσβατη περιοχή του Αγίου Βλασίου, στον Δήμο Αγρινίου, βρίσκεται σε εξέλιξη.

Κινητοποιήθηκαν άμεσα 27 πυροσβέστες από την Πυροσβεστική Υπηρεσία Αγρινίου και Μεσολογγίου, καθώς ο 56χρονος τραυματίας βρίσκεται σε δύσβατο σημείο, γεγονός που δυσχεραίνει την επιχείρηση.

Πρόκειται για ιδιαίτερα δύσκολο εγχείρημα καθώς χρειάζεται αρκετές ώρες πεζοπορίας για να προσεγγίσουν οι πυροσβέστες το σημείο, όπου θα επιχειρήσουν και άνδρες της 6ης και 7ης ΕΜΑΚ, η 6η ΕΜΟΔΕ καθώς και εναέριο μέσο, όπως και η ΣμηΕΑ Δυτικής Ελλάδας.