Συνεχίζεται το μυστήριο με τις δύο νεκρές γυναίκες στου Ζωγράφου – Τι έδειξε η νεκροψία

Απροσδιόριστα παραμένουν τα αίτια θανάτου της 90χρονης και της 56χρονης κόρης της που βρέθηκαν νεκρές και σε προχωρημένη σήψη, σε δωμάτιο του διαμερίσματος τους στου Ζωγράφου, όπου ο 54χρονος γιος είχε σφραγίσει την πόρτα του δωματίου με στόκο.

Από την νεκροψία – νεκροτομή στις δύο σορούς ο ιατροδικαστής δεν μπόρεσε να εξαγάγει ασφαλή συμπεράσματα με αποτέλεσμα να μην μπορεί να αποκλειστεί κάτι για τα αίτια θανάτου των δύο γυναικών.

Σύμφωνα με τα στοιχεία της νεκροψία δεν προέκυψαν κάποιες εμφανείς κακώσεις, ούτε κάποιο σαφές παθολογικό εύρημα, ενώ ο χρόνος θανάτου και των δύο γυναικών τοποθετείται την ίδια χρονική περίοδο, τουλάχιστον δηλαδή πριν από δύο μήνες.

Από τον ιατροδικαστή ελήφθησαν και δείγματα για τοξικολογικές εξετάσεις και αυτά όμως είναι δύσκολο να δώσουν σαφή αποτελέσματα, λόγω της κατάστασης των σορών.

Στον 54χρονο ασκήθηκε ποινική δίωξη για ανθρωποκτονία από πρόθεση κατά συρροή, καθώς και για παράνομη οπλοκατοχή, αφού στην κατοχή του βρέθηκε και ένα κουζινομάχαιρο.

Στη συνέχεια παραπέμφθηκε σε ανακριτή και έλαβε προθεσμία για να απολογηθεί την Παρασκευή 3 Απριλίου.

Η υπόθεση άρχισε να ξετυλίγεται την περασμένη Πέμπτη όταν συγγενείς ανήσυχοι ενημέρωσαν τις Αρχές αφού για τρεις μήνες δεν υπήρχε κανένα ίχνος ζωής. Ο 54χρονος γιος της οικογένειας δεν άνοιγε σε κανέναν.

Αστυνομικοί, παρουσία εισαγγελέα μπήκαν το πρωί στο διαμέρισμα και σάστισαν. Σύμφωνα με μαρτυρίες, κόρη και γιος αντιμετώπιζαν ψυχιατρικά προβλήματα. Η μητέρα τους είχε αφιερώσει στα παιδιά της τη ζωή της.

Τι έλεγε στους συγγενείς και γείτονες

Διαφορετικές εκδοχές, διαφορετικές δικαιολογίες έδινε ο 54χρονος σε φίλους και συγγενείς για να κρύψει τα όσα φρικιαστικά είχαν συμβεί μέσα στο σπίτι.

Πριν από μία εβδομάδα, όταν συνάντησε μια φίλη των γυναικών και τον ρώτησε πού ακριβώς βρίσκονται, γιατί δεν ανοίγουν την πόρτα, γιατί δεν απαντούν στα τηλέφωνα; Εκείνος τους είπε πως είναι πολύ καλά στην υγεία τους και ότι κοιμούνται.

Στον ξάδελφο του που και εκείνος αναζητούσε τις γυναίκες, έδωσε μια άλλη εκδοχή: «Εχουν βγει μια βόλτα, ότι είναι κάπου κοντά στον Υμηττό.

Ο κατηγορούμενος κατά την ανάκριση φέρεται αρχικά να δήλωσε άγνοια για την τύχη της μητέρας και της αδελφής του, ωστόσο στη συνέχεια υποστήριξε ότι οι δύο γυναίκες πέθαναν πριν από περίπου τρεις μήνες από παθολογικά αίτια.

«Η μητέρα και η αδερφή μου πέθαναν από παθολογικά αίτια, εγώ απλώς έκρυψα τις σορούς και σφράγισα το δωμάτιο. Δεν ήθελα να μαθευτεί ότι πέθαναν».

Ο ίδιος υποστηρίζει πως η αδερφή του πέθανε από καρκίνο πριν από περίπου 3 μήνες και δύο μέρες μετά «έφυγε» από τη ζωή η μητέρα του. Φέρεται να είπε στις Αρχές ότι δεν ήθελε να μαθευτεί η οικογενειακή τραγωδία και πήρε την απόφαση να κρύψει τις σορούς.

Στοιχείο που έβαλε σε σκέψεις τους αστυνομικούς ήταν η συμπεριφορά του 54χρονου όταν χτύπησαν το κουδούνι του σπιτιού. Ανέφερε αρχικά πως η μητέρα και η αδερφή του έμεναν σε άλλο σπίτι. Όταν όμως οι Αρχές επέστρεψαν για δεύτερη φορά, αναγκάστηκε τελικά να τους οδηγήσει στο δωμάτιο που έκρυβε την φρίκη.