Οι τιμές του πετρελαίου ανέβαιναν τις πρώτες μεταμεσονύχτιες ώρες σήμερα Τρίτη, μετά την αποδοθείσα στο Ιράν επίθεση εναντίον δεξαμενόπλοιου υπό σημαία Κουβέιτ σε λιμάνι στο Ντουμπάι, που προκάλεσε πυρκαγιά, χωρίς να αναφερθούν τραυματισμοί, σύμφωνα με το επίσημο πρακτορείο ειδήσεων του εμιράτου KUNA (γράφημα, επάνω, από το Reuters/Dado Ruvic).

Η τιμή του βαρελιού του Μπρεντ Βόρειας Θάλασσας αυξανόταν κατά 2,05% στα 109,59 δολάρια περί τις 03:40 (ώρα Ελλάδας), ενώ αυτή του West Texas Intermediate, αμερικανικής ποικιλίας αναφοράς, κατά 2,96%, στα 105,93 δολάρια.

Η τιμή του WTI έκλεισε χθες πάνω από τα 100 δολάρια το βαρέλι, για πρώτη φορά από το ξέσπασμα του πολέμου των ΗΠΑ και του Ισραήλ εναντίον του Ιράν την 28η Φεβρουαρίου.

Χθες Δευτέρα, ο πρόεδρος της Αιγύπτου Αμπντελ Φατάχ αλ-Σίσι, προέτρεψε τον ομόλογό του των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, να σταματήσει τον πόλεμο στο Ιράν, λέγοντας ότι μόνο αυτός μπορεί να το κάνει.

Πάνω από 200 δολάρια…

Προειδοποίησε, μάλιστα, ότι οι φόβοι για την τιμή του πετρελαίου για πάνω από 200 δολάρια το βαρέλι δεν είναι υπερβολικοί.

Ο πόλεμος θα προκαλέσει διπλά σοκ ελλείψεων στην προσφορά και αυξήσεων τιμών, η πλήρης έκταση των οποίων δεν έχει ακόμη γίνει αισθητή, εξήγησε ο Σίσι.

«Φοβάμαι ότι η στόχευση ενεργειακών εγκαταστάσεων, είτε πρόκειται για παραγωγή είτε για διυλιστήρια, θα έχει πολύ σοβαρές επιπτώσεις στην παγκόσμια οικονομία και τις τιμές των καυσίμων», είπε.

Οι παρατηρητές της αγοράς είχαν προειδοποιήσει ότι «η τιμή ενός βαρελιού πετρελαίου θα μπορούσε να φτάσει τα 200 δολάρια και αυτό δεν είναι υπερβολή», πρόσθεσε.