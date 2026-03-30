Το πετρέλαιο μπορεί να ξεπεράσει τα 200 δολάρια, προειδοποιεί ο πρόεδρος της Αιγύπτου

Να σταματήσει τον πόλεμο στο Ιράν προέτρεψε τον Αμερικανό πρόεδρο ο πρόεδρος της Αιγύπτου Άμπντελ Φατάχ αλ-Σίσι, λέγοντας ότι μόνο αυτός μπορεί να το κάνει.

Προειδοποίησε μάλιστα ότι οι φόβοι για την τιμή του πετρελαίου για πάνω από 200 δολάρια το βαρέλι δεν είναι υπερβολικοί.

«Λέω στον πρόεδρο Τραμπ: κανείς δεν μπορεί να σταματήσει τον πόλεμο στην περιοχή μας στον Κόλπο εκτός από εσάς», δήλωσε ο Σίσι στο συνέδριο Egypt Energy Show 2026 στο Κάιρο. «Παρακαλώ, κύριε Πρόεδρε, σας παρακαλώ. Παρακαλώ βοηθήστε μας να σταματήσουμε τον πόλεμο. Είστε ικανοί να το κάνετε», πρόσθεσε.

Η Αίγυπτος, η οποία εδώ και καιρό λάμβανε αμερικανική στρατιωτική βοήθεια και υποστήριξη από πλούσιες χώρες του Κόλπου, έχει επίσης καταδικάσει τις ιρανικές επιθέσεις σε αραβικά κράτη του Κόλπου και έχει προωθήσει διπλωματικές προσπάθειες για την αποφυγή ενός ευρύτερου περιφερειακού πολέμου.

Σοκ ελλείψεων και φόβοι για αυξήσεις τιμών

Ο πόλεμος θα προκαλέσει διπλά σοκ ελλείψεων στην προσφορά και αυξήσεων τιμών, η πλήρης έκταση των οποίων δεν έχει ακόμη γίνει αισθητή, εξήγησε ο Σίσι στο συνέδριο.

«Φοβάμαι ότι η στόχευση ενεργειακών εγκαταστάσεων, είτε πρόκειται για παραγωγή είτε για διυλιστήρια, θα έχει πολύ σοβαρές επιπτώσεις στην παγκόσμια οικονομία και τις τιμές των καυσίμων», είπε. Οι παρατηρητές της αγοράς είχαν προειδοποιήσει ότι «η τιμή ενός βαρελιού πετρελαίου θα μπορούσε να φτάσει τα 200 δολάρια και αυτό δεν είναι υπερβολή», πρόσθεσε.

Όπως αναφέρει το Reuters, ο Σίσι προειδοποίησε επίσης για μια επικείμενη κρίση για τον παγκόσμιο εφοδιασμό τροφίμων, σημειώνοντας ότι οι διαταραχές στις εξαγωγές λιπασμάτων θα έχουν τεράστιο αντίκτυπο στις τιμές.

«Οι πλούσιες χώρες μπορεί να είναι σε θέση να το απορροφήσουν αυτό, αλλά για τις οικονομίες μεσαίου εισοδήματος και τις εύθραυστες οικονομίες, θα μπορούσε να έχει πολύ, πολύ σοβαρό αντίκτυπο στη σταθερότητά τους», είπε.

Η Αίγυπτος και το Ισραήλ διατηρούν διπλωματικές σχέσεις από την ειρηνευτική συνθήκη του 1979, η οποία επέστρεψε τη χερσόνησο του Σινά, την οποία το Ισραήλ είχε καταλάβει στον πόλεμο του 1967.

Ωστόσο, η σχέση συχνά χαρακτηρίζεται ως «ψυχρή ειρήνη» και το Κάιρο ανησυχεί εδώ και καιρό για το ενδεχόμενο οι Παλαιστίνιοι να αναγκαστούν να εγκαταλείψουν τη Γάζα πέρα ​​από τα σύνορά του.

Ο Σίσι απέδωσε στον Τραμπ τον τερματισμό του πολέμου στη Γάζα, σημειώνοντας ότι είχε επίσης δηλώσει ότι μόνο ο πρόεδρος των ΗΠΑ μπορούσε να σταματήσει αυτή τη σύγκρουση πριν υπογραφεί συμφωνία κατάπαυσης του πυρός στην αιγυπτιακή πόλη θέρετρο Σαρμ ελ-Σέιχ τον Νοέμβριο.

Πηγή: ot.gr