Σίγουρος ο Αντσελότι: «Η Ιταλία θα είναι στο Μουντιάλ»
Βέβαιος για την πρόκριση της Ιταλίας στο Παγκόσμιο Κύπελλο δηλώνει ο Κάρλο Αντσελότι σε εφημερίδα της χώρας του.
Όλη η ποδοσφαιρική Ιταλία ζει σε αναμμένα κάρβουνα το τελευταίο διάστημα για τα play offs του Παγκοσμίου Κυπέλλου. Η απουσία στις τελευταίες δύο διοργανώσεις έχει κάνει ζήτημα ζωής και θανάτου την πρόκριση στο Μουντιάλ του ερχόμενου καλοκαιριού, που θα κριθεί στο εκτός έδρας παιχνίδι με τη Βοσνία. Ο Κάρλο Αντσελότι μίλησε στην εφημερίδα της πατρίδας του «Corriere del Ticino» για την προσπάθεια της Ιταλίας και εμφανίστηκε σχεδόν βέβαιος ότι θα προκριθεί στην τελική φάση του Παγκοσμίου Κυπέλλου.
Σίγουρος για την πρόκριση της Ιταλίας ο Αντσελότι
«Εύχομαι στον Τζενάρο Γκατούζο καλή τύχη και ανυπομονώ να τον δω στο Παγκόσμιο Κύπελλο. Θα είναι εκεί 100%, ή μάλλον, για να είμαι αισιόδοξος, 95%. Ας αποφασίσει η μοίρα. Το μόνο σίγουρο είναι ότι η Ιταλία θα βρεθεί σε έναν σχετικά διαχειρίσιμο όμιλο, όπου η Ελβετία είναι η μόνη πραγματικά δυνατή ομάδα», ανέφερε αρχικά και στη συνέχεια στάθηκε στον δικό του ρόλο στην εθνική Βραζιλίας:
«Υπάρχει το πρόβλημα της παρακολούθησης των παικτών, επειδή οι περισσότεροι από τους καλύτερους παίζουν σε άλλα πρωταθλήματα, ειδικά στην Ευρώπη. Και παρά την βοήθεια της τηλεόρασης, η απόσταση δεν διευκολύνει τα πράγματα. Μεταξύ των παικτών που παίζουν μακριά είναι επίσης οι Μπρέμερ και Γουέσλι. Η επιστροφή του παίκτη της Γιουβέντους είναι εξαιρετική είδηση, μετά από μια μακρά απουσία. Και μια πολύ σημαντική προσθήκη για την άμυνα», πρόσθεσε ο πολύπειρος τεχνικός.
Επιμέλεια: Μανώλης Παπαδάκης
