ΣΥΡΙΖΑ: Αυτό το κτίριο ποιος (δεν) θα το πάρει;
Πολιτική Γραμματεία 30 Μαρτίου 2026, 06:10

ΣΥΡΙΖΑ: Αυτό το κτίριο ποιος (δεν) θα το πάρει;

Πώς συνδέονται οι εσωκομματικές εξελίξεις στον ΣΥΡΙΖΑ με το μέλλον του ιστορικού επταώροφου κτιρίου της Κουμουνδούρου

Δημήτρης Ν. Μανιάτης
Δημήτρης Ν. Μανιάτης
Παρότι το Σαββατοκύριακο που διανύουμε ανήκει πολιτικά στο ΠΑΣΟΚ λόγω του συνεδρίου του, οι του ΣΥΡΙΖΑ σκανάρουν τις πράσινες διεργασίες και οργανώνουν τον βηματισμό τους. Ολα αυτά στο φόντο της κυβερνητικής φθοράς – λόγω και υποκλοπών και ακρίβειας – και με το βλέμμα τους στις κινήσεις του Αλέξη Τσίπρα που κλιμακώνει τον σχεδιασμό του για τον νέο φορέα.

Με την ίδρυση του ΣΥΝ και τη μετατροπή του σε ενιαίο κόμμα η ΕΑΡ και αυτομάτως και το κτίριο πέρασε στον νέο σχηματισμό

Στα αρνητικά θα σημείωνε κάποιος για τον ΣΥΡΙΖΑ τις χαμηλές δημοσκοπικές πτήσεις αλλά και μια αίσθηση για ορισμένα στελέχη πως ήδη κινούνται ως «υπηρέτες δύο αφεντάδων».

Δηλαδή του παρόντος χώρου τους και του πρώην πρωθυπουργού κ. Τσίπρα. Στα θετικά, θα εντόπιζε τη σύνθεση που επετεύχθη στην πρόσφατη Κεντρική Επιτροπή, λόγω των πρωτοβουλιών και της εισήγησης του προέδρου του κόμματος Σωκράτη Φάμελλου.

Οι δύο άτυπες συριζαϊκές ομάδες, αυτή που διά της τεθλασμένης οδού θέλει να συνομιλήσει με τον Αλέξη Τσίπρα και εκείνη που εμμένει σε μια συντεταγμένη πορεία του κόμματος αλλά και με στρατηγική επισπεύδουσας δύναμης για τις συνολικές διεργασίες, έχουν πάει σε συμφωνία. Τουλάχιστον τώρα. «Εγώ αυτό που θέλω οπωσδήποτε να γίνει, και ο ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ, είναι να υπάρχει ένα ενωτικό εγχείρημα.

Οποιαδήποτε άλλη συζήτηση που περιλαμβάνει θέματα τα οποία πρέπει να αποφασιστούν στο κοινό τραπέζι, σχετικά με την εκπροσώπηση αυτής της συνεργασίας και πρόσωπα, μπορούν να αδυνατίσουν τη συζήτηση για τη συνεργασία», είπε ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ στο in.gr (Ράνια Τζίμα).

Στα θετικά της συγκυρίας, προσμετρώνται και οι εξελίξεις στα κομματικά ΜΜΕ. Εδώ σύμφωνα με πληροφορίες, πέτυχαν να ρυθμιστούν οι οφειλές προς το Δημόσιο, να υπάρξει δρομολογημένη καταβολή των δεδουλευμένων μισθών προς τους εργαζομένους μέχρι τα τέλη Αυγούστου (270.000 ευρώ), εξόφληση των πιστωτών και μείωση του κόστους λειτουργίας.

Τα παραπάνω «έτρεξε» το στέλεχος της νέας γενιάς, νομικός και φιλικός στην ομάδα Αντώνη Κοτσακά – Χάρη Τσιόκα – Διονύση Τεμπονέρα, Γιάννης Μπουλέκος. Ολα αυτά έχουν σημασία αφού ακόμη και το σενάριο διάλυσης του κόμματος είχε ακουστεί ενώ ακόμη για κάποιους η ρευστοποίησή του εγγράφεται στις πιθανές εκδοχές.

Πιθανά σενάρια

Θα πάει ο ΣΥΡΙΖΑ συγκροτημένα ως συνιστώσα σε μια μεγάλη συζήτηση για σύμπραξη ή θα διαπραγματευθεί κάθε στέλεχος το δικό του μέλλον στα ερείπιά του; Ερωτήματα που επιχειρεί να κλείσει η σημερινή ηγεσία του αλλά και που με τη σειρά τους πυροδοτούν σενάρια για την έκβαση των περιουσιακών στοιχείων του κόμματος σε κάθε ενδεχόμενο. Δεσπόζουσα θέση σε αυτά (πλην των κομματικών ΜΜΕ κ.λπ.) έχει προφανώς το επταώροφο κτίριο «Μίμης Δαρειώτης» στην Πλατεία Κουμουνδούρου.

Εδώ σήμερα εδράζεται ο κύριος πυρήνας του ΣΥΡΙΖΑ. Εχει όμως τη δική του ιστορία. Κάποτε οίκημα της ΙΖΟΛΑ αγοράστηκε από την ΕΑΡ με δικαιούχους τους Λ.Κύρκο και Φ. Κουβέλη και με δάνειο τότε της αξίας των 115 εκατ. δραχμών. Με την ίδρυση του ΣΥΝ και λίγο μετά με τη μετατροπή του σε ενιαίο κόμμα η ΕΑΡ και αυτομάτως και το κτίριο πέρασε στον νέο σχηματισμό.

Δικαιούχος έγινε κοινώς – βάσει και Κτηματολογίου – ο ΣΥΝ ενώ από το 2016 ο ΣΥΡΙΖΑ (μαζί και ένα όχι αμελητέο ποσό της κρατικής επιχορήγησης). Αν υπάρξει σχήμα διάδοχο του ΣΥΡΙΖΑ, σε περίπτωση πολιτικής ρευστοποίησης της Κουμουνδούρου, θα αποκτήσει αυτόματα αυτό το κτίριο. Σήμερα, όπως λένε από το κόμμα, είναι εξοφλημένο στο σύνολό του.

Αν διαλυθεί δε ο ΣΥΡΙΖΑ θα περιέλθει στο ελληνικό Δημόσιο. Πηγές από το κόμμα αποκλείουν κάθε τέτοιο πολιτικό ενδεχόμενο σήμερα. Για πολλούς τα περιουσιακά στοιχεία συνδέονται με την έκβαση των διεργασιών όπως και να ‘χει. Και το αντίστροφο.

Vita.gr
Εγκέφαλος: Οι 6 πυλώνες της υγείας του

Εγκέφαλος: Οι 6 πυλώνες της υγείας του

Κόσμος
Ισραηλινό σφυροκόπημα σε υποδομές του Ιράν – Πληθαίνουν τα σενάρια περί χερσαίας επέμβασης των ΗΠΑ

Ισραηλινό σφυροκόπημα σε υποδομές του Ιράν – Πληθαίνουν τα σενάρια περί χερσαίας επέμβασης των ΗΠΑ

inWellness
inTown
Stream newspaper
Ο Αδωνις Γεωργιάδης το 2022 απειλούσε με μηνύσεις για τις υποκλοπές, τώρα μιλά για κανονικότητα και «παραδραματοποίηση» του θέματος
«Ο άνετος» 29.03.26

Ο Αδωνις Γεωργιάδης το 2022 απειλούσε με μηνύσεις για τις υποκλοπές, τώρα μιλά για κανονικότητα και «παραδραματοποίηση» του θέματος

Επιμένει ο Αδωνις Γεωργιάδης ότι του είναι απολύτως αδιάφορο να τον παρακολουθούν υποβαθμίζοντας το σκάνδαλο των υποκλοπών. Ωστόσο έχει ενδιαφέρον ότι σχετικές δηλώσεις του για το θέμα το 2022 έρχονται σε πλήρη αντίθεση με όσα λέει σήμερα, που ψέγει μάλιστα την κυβέρνηση γιατί «παρασηκώσαμε» και «παραδραματοποιήσαμε» το θέμα.

Σύνταξη
Αλέξης Τσίπρας: Τα σκάνδαλα με υπογραφή Κυριάκου Μητσοτάκη και η αντίστροφη μέτρηση για το κόμμα
Πολιτική 29.03.26

Αλέξης Τσίπρας: Τα σκάνδαλα με υπογραφή Κυριάκου Μητσοτάκη και η αντίστροφη μέτρηση για το κόμμα

Ο Αλέξης Τσίπρας και η παράταξη που θα είναι έτοιμη στις εκλογές να αντιπαρατεθεί με τον Κυριάκο Μητσοτάκη και το κρεσέντο των επιθέσεων κατά της κυβέρνησης της ΝΔ. Τα μηνύματα του πρώην πρωθυπουργού από τη Λαμία.

Δημήτρης Τερζής
Δημήτρης Τερζής
Κόντρα Σδούκου-Αποστολάκη για τους «πελάτες» της Δεξιάς: «Εποχές γερμανοτσολιάδων» – «Πανικόβλητη κυβερνητική προπαγάνδα»
Πολιτική Γραμματεία 29.03.26

Κόντρα Σδούκου-Αποστολάκη για τους «πελάτες» της Δεξιάς: «Εποχές γερμανοτσολιάδων» – «Πανικόβλητη κυβερνητική προπαγάνδα»

Μια φράση της Μιλένας Αποστολάκη για τους «πελάτες της Δεξιάς» ενόχλησε τη ΝΔ, με την εκπρόσωπο Αλεξάνδρα Σδούκου να κατηγορεί την βουλευτή του ΠΑΣΟΚ ότι προσβάλλει τους πολίτες που ψηφίζουν τη «γαλάζια» παράταξη - «Οι στρατιές των 'ημετέρων', τα καρτέλ και τα ολιγοπώλια είναι πελάτες, όχι οι ψηφοφόροι» απαντά η Μιλένα Αποστολάκη

Σύνταξη
ΣΥΡΙΖΑ για Μητσοτάκη: Πανηγυρίζει για την αύξηση του κατώτατου, όταν η ακρίβεια έχει ήδη υπερσκελίσει οποιαδήποτε αύξηση
Επικαιρότητα 29.03.26

ΣΥΡΙΖΑ για Μητσοτάκη: Πανηγυρίζει για την αύξηση του κατώτατου, όταν η ακρίβεια έχει ήδη υπερσκελίσει οποιαδήποτε αύξηση

«Ο κατώτατος μισθός πρέπει να συνδεθεί με την αγοραστική δύναμη», τονίζει ο ΣΥΡΙΖΑ, υπενθυμίζοντας τη δημοσκόπηση της Metron Analysis στο Mega, όπου το 52% των ερωτηθέντων δήλωσε ότι βρισκόταν σε καλύτερη οικονομική κατάσταση το 2019 σε σχέση με τη σημερινή εποχή

Σύνταξη
Τσουκαλάς: Η «μόνιμη βελτίωση του εισοδήματος» που πέτυχε ο πρωθυπουργός, είναι η σταθερή απόκλιση από το μέσο ευρωπαϊκό επίπεδο ζωής
Πολιτική Γραμματεία 29.03.26

Τσουκαλάς: Η «μόνιμη βελτίωση του εισοδήματος» που πέτυχε ο πρωθυπουργός, είναι η σταθερή απόκλιση από το μέσο ευρωπαϊκό επίπεδο ζωής

Την κυριακάτικη ανάρτηση Μητσοτάκη για τα οικονομικά «επιτεύγματα» της κυβέρνησης σχολιάζει δηκτικά ο εκπρόσωπος Τύπου του ΠΑΣΟΚ, Κώστας Τσουκαλάς

Σύνταξη
Μητσοτάκης: Απαριθμεί μέτρα που δεν λύνουν προβλήματα – Η «ντροπή» στη δίκη για τα Τέμπη οφείλεται σε «αστοχίες» που θα λυθούν
Πολιτική Γραμματεία 29.03.26

Μητσοτάκης: Απαριθμεί μέτρα που δεν λύνουν προβλήματα – Η «ντροπή» στη δίκη για τα Τέμπη οφείλεται σε «αστοχίες» που θα λυθούν

Στα πεπραγμένα της κυβέρνησης την τελευταία εβδομάδα, στις διεθνείς εξελίξεις και στη δίκη των Τεμπών αναφέρθηκε ο Κυριάκος Μητσοτάκης, στην καθιερωμένη ανάρτηση της Κυριακής, με νέες υποσχέσεις για στήριξη των πολιτών εφόσον χρειαστεί

Σύνταξη
Συνέδριο ΠΑΣΟΚ – 2η ημέρα: Πηγαδάκια, πρωτοκλασάτοι και οι ψηφοφορίες που έδειξαν ισορροπίες
Πολιτική Γραμματεία 29.03.26

Συνέδριο ΠΑΣΟΚ – 2η ημέρα: Πηγαδάκια, πρωτοκλασάτοι και οι ψηφοφορίες που έδειξαν ισορροπίες

Με ενωτικό κλίμα, ομιλίες «πρωτοκλασάτων» και έντονα πολιτικά πηγαδάκια κύλησε η δεύτερη ημέρα του συνεδρίου του ΠΑΣΟΚ στο Τάε Κβο Ντο, όπου εγκρίθηκαν με ψηφοφορίες η διακήρυξη, το πρόγραμμα και οι καταστατικές αλλαγές, ενώ οι εσωκομματικοί συσχετισμοί αναμένεται να κριθούν στις σημερινές κάλπες για τα όργανα του κόμματος

Ιάσονας Σχινάς - Παπαδόπουλος
Ιάσονας Σχινάς - Παπαδόπουλος
Ο πολιτικός κόσμος αποχαιρετά τη σπουδαία Μαρινέλλα – «Ανεξίτηλο το αποτύπωμά της στο ελληνικό τραγούδι»
Επικαιρότητα 28.03.26

Ο πολιτικός κόσμος αποχαιρετά τη σπουδαία Μαρινέλλα – «Ανεξίτηλο το αποτύπωμά της στο ελληνικό τραγούδι»

Για «μία γυναίκα τολμηρή, που διεκδίκησε με πάθος το όνειρό της, διδάσκοντας όχι μόνο τέχνη, αλλά και ήθος στη σκηνή» μιλά ο Κυριάκος Μητσοτάκης, αποχαιρετώντας τη Μαρινέλλα.

Σύνταξη
Αλέξης Τσίπρας: Μια κυβέρνηση «συμμορία της γραβάτας» – «Μοιράζουν δημόσιο χρήμα στους δικούς τους»
Πολιτική Γραμματεία 28.03.26 Upd: 21:17

Αλέξης Τσίπρας: Μια κυβέρνηση «συμμορία της γραβάτας» – «Μοιράζουν δημόσιο χρήμα στους δικούς τους»

Όγδοος σταθμός για την «Ιθάκη» και ο Αλέξης Τσίπρας πήρε θέση απέναντι σε «μια κυβέρνηση καταστροφική για την κοινωνία, βουτηγμένη στη διαφθορά».

Βίντεο - φωτογραφίες: Αλέξανδρος Γαστεράτος
Διαμαντοπούλου: Το ΠΑΣΟΚ ήταν πάντα η απάντηση στις μεγάλες αλλαγές
Πολιτική Γραμματεία 28.03.26

Διαμαντοπούλου: Το ΠΑΣΟΚ ήταν πάντα η απάντηση στις μεγάλες αλλαγές

«Δεν μπορούμε να μιλάμε για ευρωπαϊκή Δημοκρατία όταν το Μαξίμου-gate κρέμεται πάνω από τα κεφάλια μας και η τραγωδία των Τεμπών αποκάλυψε τη συγκάλυψη» σημείωσε μεταξύ άλλων η Άννα Διαμαντοπούλου

Σύνταξη
Δίκη υποκλοπών: Οι απαντήσεις που εξέθεσαν την Εθνική Αρχή Διαφάνειας (ΕΑΔ) και ο αστείος έλεγχος στην ΕΥΠ
Πολιτική 28.03.26

Δίκη υποκλοπών: Οι απαντήσεις που εξέθεσαν την Εθνική Αρχή Διαφάνειας (ΕΑΔ) και ο αστείος έλεγχος στην ΕΥΠ

Από τα πρακτικά της δίκης των υποκλοπών αναδεικνύεται ο ρόλος της ΕΑΔ στη (μη) διερεύνηση του σκανδάλου, με την ερεύνα να ξεκινά υπό την καθοδήγηση του «governor» προσωπική επιλογή Μητσοτάκη. Οι απαντήσεις της διοικήτριας που προκάλεσαν την αρνητική εντύπωση τόσο του προέδρου όσο και του εισαγγελέα.

Δημήτρης Τερζής
Δημήτρης Τερζής
Παπανδρέου: Το κράτος δικαίου είναι έννοια ασύμβατη με τις επιλογές αυτής της κυβέρνησης
Πολιτική Γραμματεία 28.03.26

Παπανδρέου: Το κράτος δικαίου είναι έννοια ασύμβατη με τις επιλογές αυτής της κυβέρνησης

Ο κ. Παπανδρέου κατέθεσε με την ομιλία του «πρόταση δημοκρατικής, ριζοσπαστικής ανασυγκρότησης της χώρας», «πλαίσιο για διάλογο για μια παράταξη μεγάλη ενωτική και νικηφόρα», όπως είπε.

Σύνταξη
inStream - Ροή Ειδήσεων
Παναγόπουλος: Θα είμαι υποψήφιος για την προεδρία της ΓΣΕΕ – Είμαι ελεγχόμενος, όχι κατηγορούμενος
ΓΣΕΕ 30.03.26

Είμαι ελεγχόμενος, όχι κατηγορούμενος λέει ο Παναγόπουλος και δηλώνει ότι θα είναι εκ νέου υποψήφιος πρόεδρος

«Το πότε θα φύγω θα το κρίνουν οι συνάδελφοί μου», λέει ο πρόεδρος της ΓΣΕΕ, Γιάννης Παναγόπουλος, και υποστηρίζει ότι οι κατηγορίες εις βάρος του δεν έχουν βάση

Σύνταξη
Βία και παραβατικότητα ανηλίκων: Τα ΜΜΕ διαστρεβλώνουν την πραγματικότητα υποστηρίζει ο ένας στους δύο
Έρευνα 30.03.26

Βία και παραβατικότητα ανηλίκων: Τα ΜΜΕ διαστρεβλώνουν την πραγματικότητα υποστηρίζει ο ένας στους δύο

Σύμφωνα με έρευνα κοινής γνώμης ο ένας στους δύο θεωρεί ότι η βία ανηλίκων έχει αυξηθεί. Άλλοι τόσοι απαντάνε ότι τα ΜΜΕ υπερβάλλουν και διαστεβλώνουν το φαινόμενο. Ειδικοί μιλάνε στο in.

Αφροδίτη Τζιαντζή
Αφροδίτη Τζιαντζή
Ο Σπανούλης στο… στόχαστρο της Αρμάνι Μιλάνο – Ο ρόλος του Σταυρόπουλου και η απόφαση του καλοκαιριού
Euroleague 30.03.26

Ο Σπανούλης στο… στόχαστρο της Αρμάνι Μιλάνο – Ο ρόλος του Σταυρόπουλου και η απόφαση του καλοκαιριού

Ο Βασίλης Σπανούλης είναι ελεύθερος και το καλοκαίρι πλησιάζει, με αποτέλεσμα τα σενάρια για το μέλλον του να αυξάνονται – Η «εμπλοκή» της Αρμάνι Μιλάνο και ο άνθρωπος-κλειδί

Γιώργος Πανταζόγλου
Γιώργος Πανταζόγλου
Δεκαέξι άμαχοι δολοφονήθηκαν σε επίθεση ενόπλων στον δυτικό Νίγηρα
Κόσμος 30.03.26

Δεκαέξι άμαχοι δολοφονήθηκαν σε επίθεση ενόπλων στον δυτικό Νίγηρα

Η επίθεση έγινε έπειτα από μήνες ηρεμίας στον δυτικό Νίγηρα, όπου φερόμενοι ως τζιχαντιστές διαπράττουν αιματηρές επιθέσεις στα χωριά τους, σε χωράφια, σε οδικούς άξονες και σε ισλαμικά τεμένη

Σύνταξη
Πασχαλινές προσφορές: Τι αξίζει να αποκτήσεις
Τα Νέα της Αγοράς 30.03.26

Πασχαλινές προσφορές: Τι αξίζει να αποκτήσεις

Το Πάσχα δεν είναι απλώς μια περίοδος προσφορών. Είναι η στιγμή που σκέφτεσαι λίγο πιο πρακτικά. Τι χρειάζεσαι τώρα, τι θα σου λύσει τα χέρια τους επόμενους μήνες και τι αξίζει πραγματικά να αποκτήσεις όσο οι τιμές είναι πιο χαμηλές

Σύνταξη
Το βαθύ λαρύγγι του Μαξίμου Gate θα ξαναχτυπήσει, το αδιέξοδο και το αναπόφευκτο τίμημα
Editorial 30.03.26

Το βαθύ λαρύγγι του Μαξίμου Gate θα ξαναχτυπήσει, το αδιέξοδο και το αναπόφευκτο τίμημα

Με τον καταδικασμένο πρωτόδικα για τις υποκλοπές Ταλ Ντίλιαν να έχει ουσιαστικά προαναγγείλει ότι θα κάνει και νέες αποκαλύψεις, η κυβέρνηση βρίσκεται σε σημαντικό αδιέξοδο

Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος
Γράφει ο Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος
ΕΚΠΑ: Εκτοξεύονται σήμερα 3 ελληνικοί νανοδορυφόροι ERMIS από βάση των ΗΠΑ
Ελλάδα 30.03.26

ΕΚΠΑ: Εκτοξεύονται σήμερα 3 ελληνικοί νανοδορυφόροι ERMIS από βάση των ΗΠΑ

Το πρόγραμμα ΕΡΜΗΣ – [ERMIS Hellenic Cubesat Demonstration Mission] έχει σαν στόχο να πιστοποιήσει νέες, καινοτόμες διαστημικές τεχνολογίες και εφαρμογές, όπως οι επικοινωνίες 5G για το διαδίκτυο των πραγμάτων (IoT), δορυφορικές τηλεπικοινωνίες και η παρατήρηση της γης με υπερφασματική κάμερα

Σύνταξη
Πόλεμοι εκτός, διαμάχες εντός – Ο Νετανιάχου αντιμέτωπος με εσωτερικό μέτωπο στο Ισραήλ
Εσωτερικές ρωγμές 30.03.26

Πόλεμοι εκτός, διαμάχες εντός – Ο Νετανιάχου αντιμέτωπος με εσωτερικό μέτωπο στο Ισραήλ

Ερωτήματα για τους πολέμους σε Ιράν και Λίβανο, «καμπανάκια» από τον στρατό του Ισραήλ, «πυρά» της αντιπολίτευσης και αντιπολεμικές διαδηλώσεις απέναντι στο προεκλογικό αφήγημα Νετανιάχου περί νίκης

Μαργαρίτα Βεργολιά
Μαργαρίτα Βεργολιά
Must Read
Το «χτύπημα» στην Ευρώπη, το ξέσπασμα του Μυλωνά, οι ανακατατάξεις του FTSE Russell, το delivery του Στάσση…

Το «χτύπημα» στην Ευρώπη, το ξέσπασμα του Μυλωνά, οι ανακατατάξεις του FTSE Russell, το delivery του Στάσση…

Politico – Μέση Ανατολή: Από πόλεμο πέντε εβδομάδων σε σύγκρουση μηνών, σύμφωνα με το Πεντάγωνο

Politico – Μέση Ανατολή: Από πόλεμο πέντε εβδομάδων σε σύγκρουση μηνών, σύμφωνα με το Πεντάγωνο

Η ανατομία του πένθους στο Ιράν – Πώς η κηδεία Χαμενεΐ κρίνει την επιβίωση του καθεστώτος

Η ανατομία του πένθους στο Ιράν – Πώς η κηδεία Χαμενεΐ κρίνει την επιβίωση του καθεστώτος

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Όσκαρ 2026: Στο τραπέζι η ακύρωση του κόκκινου χαλιού λόγω διεθνών εξελίξεων

Όσκαρ 2026: Στο τραπέζι η ακύρωση του κόκκινου χαλιού λόγω διεθνών εξελίξεων

Το άλυτο παζλ της μακροζωίας: Γιατί ζουν οι γυναίκες περισσότερο από τους άνδρες;

Το άλυτο παζλ της μακροζωίας: Γιατί ζουν οι γυναίκες περισσότερο από τους άνδρες;

Αδέλφια που μαλώνουν: Τι μαθαίνουν τα παιδιά μέσα από τις συγκρούσεις

Αδέλφια που μαλώνουν: Τι μαθαίνουν τα παιδιά μέσα από τις συγκρούσεις

Οι επιπτώσεις του πολέμου στη Μέση Ανατολή στην ελληνική οικονομία

Οι επιπτώσεις του πολέμου στη Μέση Ανατολή στην ελληνική οικονομία

Απόρρητο