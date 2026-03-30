newspaper
Δευτέρα 30 Μαρτίου 2026
weather-icon 19o
Stream

in
newspaper

# ΙΡΑΝ
# ΤΕΜΠΗ
# ΥΠΟΚΛΟΠΕΣ
# ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗΣ
# ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ
# ΤΣΙΠΡΑΣ
# ΑΚΡΙΒΕΙΑ
# ΣΚΑΝΔΑΛΟ ΟΠΕΚΕΠΕ
# ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΗ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ
# ΕΠΣΤΑΪΝ
# ΔΗΜΟΣΚΟΠΗΣΗ
# ΚΑΙΡΟΣ
# ΑΚΡΩΣ ΖΩΔΙΑΚΟ
Ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή και οι διεργασίες στην Κεντροαριστερά στο επίκεντρο της πολιτικής ατζέντας
Πολιτική Γραμματεία 30 Μαρτίου 2026, 11:04

Ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή και οι διεργασίες στην Κεντροαριστερά στο επίκεντρο της πολιτικής ατζέντας

Τις κρίσιμες διεθνείς εξελίξεις στη Μέση Ανατολή και τις τακτικές Τραμπ σχολίασαν εκπρόσωποι των τριών πρώτων κομμάτων της χώρας, ενώ στο «τραπέζι» έπεσε η πολιτική απόφαση του συνεδρίου του ΠΑΣΟΚ για μη συνεργασία με τη ΝΔ, καθώς και η ανάγκη μιας προοδευτικής συμμαχίας απέναντι στην κυβέρνηση Μητσοτάκη

Σύνταξη
Ακρόαση άρθρου
A
A
Vita.gr
Berry boom: Η εκρηκτική αντιοξειδωτική δύναμη των blueberries

Berry boom: Η εκρηκτική αντιοξειδωτική δύναμη των blueberries

Spotlight

Για τον πόλεμο στη Μέση Ανατολή, το συνέδριο του ΠΑΣΟΚ και τον χώρο της Κεντροαριστεράς τοποθετήθηκαν εκπρόσωποι των κομμάτων, μιλώντας στην εκομπή «Κοινωνία ώρα MEGA». Η συζήτηση ξεκίνησε με το ζήτημα της έλευσης του Αγίου Φωτός ενόψει Πάσχα, με τον βουλευτή της ΝΔ Άγγελο Συρίγο να σημειώνει πως είναι «ακόμα νωρίς για να ξέρουμε τι θα γίνει», ενώ συμπλήρωσε πως δεν είναι απαραίτητο να έρθει στη χώρα μας ώστε να εορταστεί το Πάσχα.

«Το πρόβλημα δημιουργήθηκε επειδή ο Καθολικός Πατριάρχης, συνοδευόμενος από τρεις ιερείς, προσπάθησε να πάει προς την Εκκλησία της Αναστάσεως και του απαγόρευσαν την είσοδο, χωρίς όμως να είναι στη διάρκεια τελετής. Αυτό είναι που δημιούργησε το μεγαλύτερο πρόβλημα», εξήγησε ο κ. Συρίγος, προσθέτοντας πως «οι Ισραηλινοί λένε ότι απαγορεύονται οι συναθροίσεις πολλών ατόμων, αλλά όταν λένε ‘πολλών ατόμων’ εννοούν άνω των 50. Εδώ ήταν τέσσερις μόνο. Θα δούμε τι θα γίνει τις επόμενες ημέρες», όπως είπε.

Ως προς τον πόλεμο στη Μέση Ανατολή, ο κ. Συρίγος επισήμανε τη λανθασμένη εκτίμηση του Ντόναλντ Τραμπ ότι μια «αποκεφάλιση» της ηγεσίας του Ιράν θα οδηγούσε σε κατάρρευση του καθεστώτος.

«Ο Τραμπ πίστεψε ότι θα αποκεφάλιζε την ηγεσία του Ιράν και αμέσως μετά θα κατέρρεε το καθεστώς, θα υπήρχε αλλαγή. Τον είχαν πείσει για αυτό το πράγμα. Επομένως θα ήταν μια εύκολη νίκη, τύπου Μαδούρο», τόνισε, υπογραμμίζοντας πως «απεδείχθη ότι το καθεστώς δεν είναι προσωποπαγές, λειτουργεί αυτοματοποιημένα, δηλαδή χάθηκε η ηγεσία, αλλά αμέσως άρχισε ο πόλεμος και δείχνει να είναι αποκεντρωμένος και να συνεχίζεται. Γι’ αυτό το λόγο, παρότι έχει αποκεφαλιστεί και συνεχίζουν να σκοτώνουν ανώτατα στελέχη του καθεστώτος, το σύστημα εξακολουθεί να λειτουργεί».

Για το συνέδριο του ΠΑΣΟΚ

Στο ίδιο θέμα, η βουλευτής του ΠΑΣΟΚ, Μιλένα Αποστολάκη, σχολίασε ότι το θεοκρατικό καθεστώς στο Ιράν έχει βαθιές ρίζες και εκατομμύρια υποστηρικτές, τονίζοντας πως είναι ένα καθεστώς «με ρίζες και ομόκεντρους παράλληλους κέντρους και τα θεοκρατικά καθεστώτα στο Ιράν δεν αποκεφαλίζονται με αυτό τον τρόπο, αντίθετα εμπεδώνονται. Και ούτε η πυρηνική απειλή εξαφανίζεται».

«Κατά συνέπεια, η ανθρωπότητα μπαίνει σε μία μεγάλη περιδίνηση», υπογράμμισε η κυρία Αποστολάκη.

Αναφερόμενη στο συνέδριο του ΠΑΣΟΚ που ολοκληρώθηκε την Κυριακή, τόνισε την ενωτική εικόνα και την πολιτική απόφαση του συνεδρίου να μην συνεργαστεί το κόμμα της αξιωματικής αντιπολίτευσης με τη Νέα Δημοκρατία, εξηγώντας, άλλωστε, πως κάτι τέτοιο θα ήταν αντίθετο με την ταυτότητα και τις αρχές του Κινήματος.

«Ήταν ένα συνέδριο ενότητας και νομίζω ένα μήνυμα σοβαρότητας και ευθύνης και αυτό έχει να κάνει με μια απόφαση που αφορά πλέον στη δυνατότητα του ΠΑΣΟΚ να μπορέσει να απολαύσει το μπόνους των πενήντα εδρών, που προβλέπει ο εκλογικός νόμος για το πρώτο κόμμα», σημείωσε η Μιλένα Αποστολάκη.

Επισήμανε πως «το ΠΑΣΟΚ είναι μια μεγάλη παράταξη, δεν είναι ένα μικρό μεταρρυθμιστικό κόμμα. Ακόμα και σε εκείνες τις δύσκολες στιγμές που ακόμα πληρώνει το ΠΑΣΟΚ, που επωμίστηκε αυτή την τεράστια ευθύνη και είδε τα ποσοστά του να κατρακυλάνε. Αυτό το DNA, το γενετικό του, δεν απωλέσθηκε. Δηλαδή, όταν ο Παπανδρέου ίδρυσε το ΠΑΣΟΚ και κατέβηκε στις εκλογές και πήρε 13%, το ‘74, το πήρε ως μεγάλη παράταξη. Δεν το πήρε ως ένα μικρό μεταρρυθμιστικό κόμμα, συμπλήρωμα του ενός ή του άλλου. Κατά συνέπεια, αυτό είναι αυτονόητο και προφανώς αποτυπώθηκε στην πολιτική απόφαση του Συνεδρίου», ανέφερε χαρακτηριστικά.

«Χρειάζεται αναδιάταξη του προοδευτικού χώρου»

Από την πλευρά του ΣΥΡΙΖΑ, ο Θανάσης Θεοχαρόπουλος, μέλος της Πολιτικής Γραμματείας, αφού αναφέρθηκε στον πόλεμο που εξελίσσεται στη Μέση Ανατολή, τόνισε την ανάγκη για αναδιάταξη του πολιτικού σκηνικού στον προοδευτικό χώρο και ενότητα των κεντροαριστερών δυνάμεων, επικρίνοντας τον κατακερματισμό.

«Δεν υπάρχει αμφιβολία ότι αυτό που χρειάζεται είναι αυτή τη στιγμή μια αναδιάταξη του πολιτικού σκηνικού σε σχέση με τον προοδευτικό χώρο. Είναι φανερό ότι αυτή η διάταξη του πολιτικού σκηνικού δεν μπορεί να δώσει εύκολα απάντηση νικηφόρα απέναντι στη Νέα Δημοκρατία. Η αλήθεια είναι ότι αυτή τη στιγμή, για να υπάρχει προοδευτική, νικηφόρα απάντηση, χρειάζεται αναδιάταξη του πολιτικού σκηνικού στον προοδευτικό χώρο», δήλωσε χαρακτηριστικά.

Υπογράμμισε ότι «πρέπει να υπάρχει ενότητα ευρύτερη και να σταματήσει ο κατακερματισμός. Σε οποιοδήποτε κόμμα υπάρχει συζήτηση και γεννώνται και άλλες καταστάσεις, αλλά πρέπει να υπάρχει μια ευρύτερη ενότητα», σημείωσε, καταλήγοντας πως «ο Αλέξης Τσίπρας μπορεί να παίξει έναν πολύ σημαντικό ρόλο σε αυτή την κατεύθυνση και ο ίδιος δεν έχει κάνει αυτή τη στιγμή κάποιο κόμμα».

Headlines:
Δείτε όλες τις Τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στο in.gr
Πετρέλαιο
Société Générale: Δεν έχουμε δει ακόμη τα υψηλά στο πετρέλαιο

Société Générale: Δεν έχουμε δει ακόμη τα υψηλά στο πετρέλαιο

googlenews

Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Vita.gr
Berry boom: Η εκρηκτική αντιοξειδωτική δύναμη των blueberries

Berry boom: Η εκρηκτική αντιοξειδωτική δύναμη των blueberries

Κόσμος
Ο Τραμπ λέει ότι συνομιλεί με ένα «νέο και λογικό καθεστώς» στο Ιράν, αλλά ταυτόχρονα απειλεί με ισοπέδωση υποδομών

Ο Τραμπ λέει ότι συνομιλεί με ένα «νέο και λογικό καθεστώς» στο Ιράν, αλλά ταυτόχρονα απειλεί με ισοπέδωση υποδομών

inWellness
inTown
Stream newspaper
Υποκλοπές: «Δεν ξέρω, δεν απαντώ» για τις κουμπαριές Λαβράνου με Δημητριάδη, Πλεύρη, Παναγιωτόπουλο από τον Π. Μαρινάκη
Υποκλοπές 30.03.26

«Δεν ξέρω, δεν απαντώ» για τις κουμπαριές Λαβράνου με Δημητριάδη, Πλεύρη, Παναγιωτόπουλο από τον Π. Μαρινάκη

Πλήρη άγνοια δήλωσε ο Παύλος Μαρινάκης για τις κουμπαριές του Γιάννη Λαβράνου με πρώην και νυν κυβερνητικά στελέχη, μιλώντας μάλιστα για «λάσπη» - Καμία απάντηση για τον παραλληλισμό Μητσοτάκη - Νίξον από τον ιδρυτή της Intellexa, Ταλ Ντίλιαν

Σύνταξη
Φάμελλος: Η κυβέρνηση έχει επιλέξει τη φτωχοποίηση της κοινωνίας και την εξυπηρέτηση καρτέλ και συμφερόντων
Περιοδεία στη Λαμία 30.03.26

Φάμελλος: Η κυβέρνηση έχει επιλέξει τη φτωχοποίηση της κοινωνίας και την εξυπηρέτηση καρτέλ και συμφερόντων

«Τα μέτρα τα οποία έχει εξαγγείλει η κυβέρνηση κυριολεκτικά είναι ένα 'χάδι' στην ακρίβεια, εφόσον επιδοτεί την ακρίβεια. Δεν παίρνει μέτρα για το πραγματικό πρόβλημα», λέει ο Σωκράτης Φάμελλος

Σύνταξη
Δούκας: Έχουμε πια μια ξεκάθαρη διαχωριστική γραμμή, καθαρή, με ομόφωνο ψήφισμα
«Είμαστε έτοιμοι» 30.03.26

Δούκας: Έχουμε πια μια ξεκάθαρη διαχωριστική γραμμή, καθαρή, με ομόφωνο ψήφισμα

«Πλέον μπορούμε να πούμε τα μεγάλα 'ναι' στις μεγάλες τομές που χρειάζεται η χώρα. Να πούμε γιατί είμαστε διαφορετικοί, να χτίσουμε πάνω σε αυτό για να δείξουμε στον κόσμο ότι όποιος έχει μια διαφωνία με την κυβερνητική πολιτική, εμείς είμαστε η επιλογή», λέει ο Χάρης Δούκας

Σύνταξη
Κυριαρχία Ανδρουλάκη στις κάλπες για την Κεντρική Επιτροπή – Το μεσημέρι τα τελικά αποτελέσματα και η μάχη για τις πρώτες θέσεις
Πολιτική Γραμματεία 30.03.26

Κυριαρχία Ανδρουλάκη στις κάλπες για την Κεντρική Επιτροπή – Το μεσημέρι τα τελικά αποτελέσματα και η μάχη για τις πρώτες θέσεις

Την πλειοψηφία των θέσεων της Κεντρικής Επιτροπής φαίνεται να καταλαμβάνει το μπλοκ του Νίκου Ανδρουλάκη, με το βλέμμα να στρέφεται ήδη στην επόμενη ημέρα του συνεδρίου.

Ιάσονας Σχινάς - Παπαδόπουλος
Ιάσονας Σχινάς - Παπαδόπουλος
Ο Αδωνις Γεωργιάδης το 2022 απειλούσε με μηνύσεις για τις υποκλοπές, τώρα μιλά για κανονικότητα και «παραδραματοποίηση» του θέματος
«Ο άνετος» 29.03.26

Ο Αδωνις Γεωργιάδης το 2022 απειλούσε με μηνύσεις για τις υποκλοπές, τώρα μιλά για κανονικότητα και «παραδραματοποίηση» του θέματος

Επιμένει ο Αδωνις Γεωργιάδης ότι του είναι απολύτως αδιάφορο να τον παρακολουθούν υποβαθμίζοντας το σκάνδαλο των υποκλοπών. Ωστόσο έχει ενδιαφέρον ότι σχετικές δηλώσεις του για το θέμα το 2022 έρχονται σε πλήρη αντίθεση με όσα λέει σήμερα, που ψέγει μάλιστα την κυβέρνηση γιατί «παρασηκώσαμε» και «παραδραματοποιήσαμε» το θέμα.

Σύνταξη
Αλέξης Τσίπρας: Τα σκάνδαλα με υπογραφή Κυριάκου Μητσοτάκη και η αντίστροφη μέτρηση για το κόμμα
Πολιτική 29.03.26

Αλέξης Τσίπρας: Τα σκάνδαλα με υπογραφή Κυριάκου Μητσοτάκη και η αντίστροφη μέτρηση για το κόμμα

Ο Αλέξης Τσίπρας και η παράταξη που θα είναι έτοιμη στις εκλογές να αντιπαρατεθεί με τον Κυριάκο Μητσοτάκη και το κρεσέντο των επιθέσεων κατά της κυβέρνησης της ΝΔ. Τα μηνύματα του πρώην πρωθυπουργού από τη Λαμία.

Δημήτρης Τερζής
Δημήτρης Τερζής
Κόντρα Σδούκου-Αποστολάκη για τους «πελάτες» της Δεξιάς: «Εποχές γερμανοτσολιάδων» – «Πανικόβλητη κυβερνητική προπαγάνδα»
Πολιτική Γραμματεία 29.03.26

Κόντρα Σδούκου-Αποστολάκη για τους «πελάτες» της Δεξιάς: «Εποχές γερμανοτσολιάδων» – «Πανικόβλητη κυβερνητική προπαγάνδα»

Μια φράση της Μιλένας Αποστολάκη για τους «πελάτες της Δεξιάς» ενόχλησε τη ΝΔ, με την εκπρόσωπο Αλεξάνδρα Σδούκου να κατηγορεί την βουλευτή του ΠΑΣΟΚ ότι προσβάλλει τους πολίτες που ψηφίζουν τη «γαλάζια» παράταξη - «Οι στρατιές των 'ημετέρων', τα καρτέλ και τα ολιγοπώλια είναι πελάτες, όχι οι ψηφοφόροι» απαντά η Μιλένα Αποστολάκη

Σύνταξη
ΣΥΡΙΖΑ για Μητσοτάκη: Πανηγυρίζει για την αύξηση του κατώτατου, όταν η ακρίβεια έχει ήδη υπερσκελίσει οποιαδήποτε αύξηση
Επικαιρότητα 29.03.26

ΣΥΡΙΖΑ για Μητσοτάκη: Πανηγυρίζει για την αύξηση του κατώτατου, όταν η ακρίβεια έχει ήδη υπερσκελίσει οποιαδήποτε αύξηση

«Ο κατώτατος μισθός πρέπει να συνδεθεί με την αγοραστική δύναμη», τονίζει ο ΣΥΡΙΖΑ, υπενθυμίζοντας τη δημοσκόπηση της Metron Analysis στο Mega, όπου το 52% των ερωτηθέντων δήλωσε ότι βρισκόταν σε καλύτερη οικονομική κατάσταση το 2019 σε σχέση με τη σημερινή εποχή

Σύνταξη
Τσουκαλάς: Η «μόνιμη βελτίωση του εισοδήματος» που πέτυχε ο πρωθυπουργός, είναι η σταθερή απόκλιση από το μέσο ευρωπαϊκό επίπεδο ζωής
Πολιτική Γραμματεία 29.03.26

Τσουκαλάς: Η «μόνιμη βελτίωση του εισοδήματος» που πέτυχε ο πρωθυπουργός, είναι η σταθερή απόκλιση από το μέσο ευρωπαϊκό επίπεδο ζωής

Την κυριακάτικη ανάρτηση Μητσοτάκη για τα οικονομικά «επιτεύγματα» της κυβέρνησης σχολιάζει δηκτικά ο εκπρόσωπος Τύπου του ΠΑΣΟΚ, Κώστας Τσουκαλάς

Σύνταξη
Μητσοτάκης: Απαριθμεί μέτρα που δεν λύνουν προβλήματα – Η «ντροπή» στη δίκη για τα Τέμπη οφείλεται σε «αστοχίες» που θα λυθούν
Πολιτική Γραμματεία 29.03.26

Μητσοτάκης: Απαριθμεί μέτρα που δεν λύνουν προβλήματα – Η «ντροπή» στη δίκη για τα Τέμπη οφείλεται σε «αστοχίες» που θα λυθούν

Στα πεπραγμένα της κυβέρνησης την τελευταία εβδομάδα, στις διεθνείς εξελίξεις και στη δίκη των Τεμπών αναφέρθηκε ο Κυριάκος Μητσοτάκης, στην καθιερωμένη ανάρτηση της Κυριακής, με νέες υποσχέσεις για στήριξη των πολιτών εφόσον χρειαστεί

Σύνταξη
Συνέδριο ΠΑΣΟΚ – 2η ημέρα: Πηγαδάκια, πρωτοκλασάτοι και οι ψηφοφορίες που έδειξαν ισορροπίες
Πολιτική Γραμματεία 29.03.26

Συνέδριο ΠΑΣΟΚ – 2η ημέρα: Πηγαδάκια, πρωτοκλασάτοι και οι ψηφοφορίες που έδειξαν ισορροπίες

Με ενωτικό κλίμα, ομιλίες «πρωτοκλασάτων» και έντονα πολιτικά πηγαδάκια κύλησε η δεύτερη ημέρα του συνεδρίου του ΠΑΣΟΚ στο Τάε Κβο Ντο, όπου εγκρίθηκαν με ψηφοφορίες η διακήρυξη, το πρόγραμμα και οι καταστατικές αλλαγές, ενώ οι εσωκομματικοί συσχετισμοί αναμένεται να κριθούν στις σημερινές κάλπες για τα όργανα του κόμματος

Ιάσονας Σχινάς - Παπαδόπουλος
Ιάσονας Σχινάς - Παπαδόπουλος
Ο πολιτικός κόσμος αποχαιρετά τη σπουδαία Μαρινέλλα – «Ανεξίτηλο το αποτύπωμά της στο ελληνικό τραγούδι»
Επικαιρότητα 28.03.26

Ο πολιτικός κόσμος αποχαιρετά τη σπουδαία Μαρινέλλα – «Ανεξίτηλο το αποτύπωμά της στο ελληνικό τραγούδι»

Για «μία γυναίκα τολμηρή, που διεκδίκησε με πάθος το όνειρό της, διδάσκοντας όχι μόνο τέχνη, αλλά και ήθος στη σκηνή» μιλά ο Κυριάκος Μητσοτάκης, αποχαιρετώντας τη Μαρινέλλα.

Σύνταξη
inStream - Ροή Ειδήσεων
Φέρνει η AI το τέλος του καπιταλισμού; Καμπανάκι από κορυφαίο τραπεζίτη – Στο στόχαστρο η μεσαία τάξη
Η πρόκληση AGI 30.03.26

Θα φέρει η AI το τέλος του καπιταλισμού; Καμπανάκι από κορυφαίο τραπεζίτη - Στο στόχαστρο η μεσαία τάξη

Τι είναι το «μέρισμα παραγωγικότητας» που προτείνει ως λύση ο Τζέι Κόλινς, διευθυντικό στέλεχος της Citi - Πού τοποθετείται χρονικά ο μεγάλος αντίκτυπος της AI στις χειρωνακτικές εργασίες

Ιωάννα Κουμπαρέλη
Ιωάννα Κουμπαρέλη
Υποκλοπές: «Δεν ξέρω, δεν απαντώ» για τις κουμπαριές Λαβράνου με Δημητριάδη, Πλεύρη, Παναγιωτόπουλο από τον Π. Μαρινάκη
Υποκλοπές 30.03.26

«Δεν ξέρω, δεν απαντώ» για τις κουμπαριές Λαβράνου με Δημητριάδη, Πλεύρη, Παναγιωτόπουλο από τον Π. Μαρινάκη

Πλήρη άγνοια δήλωσε ο Παύλος Μαρινάκης για τις κουμπαριές του Γιάννη Λαβράνου με πρώην και νυν κυβερνητικά στελέχη, μιλώντας μάλιστα για «λάσπη» - Καμία απάντηση για τον παραλληλισμό Μητσοτάκη - Νίξον από τον ιδρυτή της Intellexa, Ταλ Ντίλιαν

Σύνταξη
Φάμελλος: Η κυβέρνηση έχει επιλέξει τη φτωχοποίηση της κοινωνίας και την εξυπηρέτηση καρτέλ και συμφερόντων
Περιοδεία στη Λαμία 30.03.26

Φάμελλος: Η κυβέρνηση έχει επιλέξει τη φτωχοποίηση της κοινωνίας και την εξυπηρέτηση καρτέλ και συμφερόντων

«Τα μέτρα τα οποία έχει εξαγγείλει η κυβέρνηση κυριολεκτικά είναι ένα 'χάδι' στην ακρίβεια, εφόσον επιδοτεί την ακρίβεια. Δεν παίρνει μέτρα για το πραγματικό πρόβλημα», λέει ο Σωκράτης Φάμελλος

Σύνταξη
«Δύο μέτρα και δύο σταθμά»: Γιατί το Ισραήλ δικαιούται να έχει πυρηνικά όπλα, ενώ το Ιράν όχι;
Διεθνές Δίκαιο 30.03.26

«Δύο μέτρα και δύο σταθμά»: Γιατί το Ισραήλ δικαιούται να έχει πυρηνικά όπλα, ενώ το Ιράν όχι;

Το Ισραήλ δεν έχει επιβεβαιώσει ούτε αρνηθεί ότι διαθέτει πυρηνικά όπλα, ωστόσο, είναι παγκοσμίως αναγνωρισμένο ότι διαθέτει πυρηνική ικανότητα, την οποία ανέπτυξε εκτός του πλαισίου της Συνθήκης

Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Μέση Ανατολή: Ο Ζελένσκι προτείνει ενεργειακή εκεχειρία στη Μόσχα ως απάντηση στην πετρελαϊκή κρίση
Κόσμος 30.03.26

Μέση Ανατολή: Ο Ζελένσκι προτείνει ενεργειακή εκεχειρία στη Μόσχα ως απάντηση στην πετρελαϊκή κρίση

Η Ουκρανία έλαβε πρόσφατα «μηνύματα από κάποιους εταίρους μας» που ζητούν να «μειώσουμε τα πλήγματά μας κατά του πετρελαϊκού τομέα» στη Ρωσία, δήλωσε ο Ζελένσκι

Σύνταξη
Νέο Κέντρο Κοινότητας στη Μεσσήνη
Κοινωνική πολιτική 30.03.26

Νέο Κέντρο Κοινότητας στη Μεσσήνη

Ο Περιφερειάρχης Πελοποννήσου υπογράμμισε ότι πρόκειται για έναν ουσιαστικό κόμβο στήριξης των πολιτών, με αφορμή τα εγκαίνια του νέου Κέντρου Κοινότητας στην Μεσσήνη.

Σύνταξη
Τέμπη: Για πρώτη φορά δικαστήριο αναγνωρίζει ευθύνη στο ελληνικό δημόσιο και επιδικάζει αποζημίωση σε συγγενείς
Το σκεπτικό 30.03.26

Για πρώτη φορά δικαστήριο αναγνωρίζει ευθύνη στο Ελληνικό Δημόσιο για τα Τέμπη - Αποζημίωση 400.000 ευρώ σε συγγενείς

Η δικαστική απόφαση θεωρείται ιδιαίτερα κρίσιμη καθώς αναγνωρίζει για πρώτη φορά την ευθύνη του Ελληνικού Δημοσίου για την τραγωδία στα Τέμπη - «Το υπουργείο Μεταφορών γνώριζε την επικίνδυνη κατάσταση»

Μίνα Μουστάκα
Μίνα Μουστάκα
Ζωγράφου: «Είχαμε να τις δούμε ενάμιση μήνα, υπήρχε μυρωδιά» – Μαρτυρίες για το θρίλερ με τις δύο σορούς
Στου Ζωγράφου 30.03.26

«Είχαμε να τις δούμε ενάμιση μήνα, υπήρχε μυρωδιά» - Μαρτυρίες για το θρίλερ με τις δύο σορούς σε διαμέρισμα

Τα πτώματα των δυο γυναικών βρέθηκαν σε προχωρημένη σήψη μέσα σε δωμάτιο διαμερίσματος στου Ζωγράφου, του οποίου η πόρτα ήταν σφραγισμένη με στόκο.

Σύνταξη
Κωνσταντίνος Φλώρος: Την ενοχή του ζήτησε ο εισαγγελέας για βιαιοπραγία σε βάρος βουλευτή της Ελληνικής Λύσης
Το περιστατικό 30.03.26

Την ενοχή του πρώην «Σπαρτιάτη» Φλώρου ζητά ο εισαγγελέας για βιαιοπραγία σε βάρος βουλευτή της Ελληνικής Λύσης

Ο πρώην βουλευτής των Σπαρτιατών, και νυν ανεξάρτητος, Κωνσταντίνος Φλώρος είχε επιτεθεί στον βουλευτή της Ελληνικής Λύσης, Βασίλη Γραμμένο, το 2024 έξω από την αίθουσα της Ολομέλειας της Βουλής

Μίνα Μουστάκα
Μίνα Μουστάκα
Σύγχρονη Μονάδα Τεχνητού Νεφρού αποκτά το νοσοκομείο Καρπάθου, με χρηματοδότηση της Περιφέρειας
Υγεία 30.03.26

Σύγχρονη Μονάδα Τεχνητού Νεφρού αποκτά το νοσοκομείο Καρπάθου, με χρηματοδότηση της Περιφέρειας

Το έργο, συνολικού προϋπολογισμού 620.000,01 ευρώ, αφορά στην ίδρυση και λειτουργία Μονάδας Τεχνητού Νεφρού (ΜΤΝ) στο Γενικό Νοσοκομείο Καρπάθου, σύμφωνα με όσα αναφέρει η ανακοίνωση της Περιφέρειας.

Σύνταξη
Έπσταϊν: Το χρηματοκιβώτιο που «εξαφανίστηκε» και οι σκιές γύρω από σκληρούς δίσκους
Μυστήρια πράγματα 30.03.26

Έπσταϊν: Διαμάντια, πλαστά διαβατήρια και σκληροί δίσκοι στο χρηματοκιβώτιο που άδειασε πριν φτάσει το FBI

Νέες καταθέσεις αποκαλύπτουν πώς πολύτιμο υλικό από το σπίτι του Τζέφρι Έπσταϊν μετακινήθηκε πριν φτάσει στο FBI, ενώ επανέρχεται το μυστήριο με «χαμένους» υπολογιστές από το Παλμ Μπιτς

Ευγενία Κοτρώτσιου
Ευγενία Κοτρώτσιου
Έκτακτο δελτίο από την ΕΜΥ: Η κακοκαιρία Erminio φέρνει καταιγίδες και χαλαζοπτώσεις – Κόκκινη προειδοποίηση και για την Αττική
Ελλάδα 30.03.26

Έκτακτο δελτίο από την ΕΜΥ: Η κακοκαιρία Erminio φέρνει καταιγίδες και χαλαζοπτώσεις – Κόκκινη προειδοποίηση και για την Αττική

Πώς θα κινηθεί η κακοκαιρία Erminio που θα σαρώσει τη χώρα. Δείτε αναλυτικά τις επικίνδυνες περιοχές. Κόκκινη προειδοποίηση για 8 περιοχές μεταξύ αυτών και της Αττικής

Σύνταξη
Must Read
Το «χτύπημα» στην Ευρώπη, το ξέσπασμα του Μυλωνά, οι ανακατατάξεις του FTSE Russell, το delivery του Στάσση…

Το «χτύπημα» στην Ευρώπη, το ξέσπασμα του Μυλωνά, οι ανακατατάξεις του FTSE Russell, το delivery του Στάσση…

Politico – Μέση Ανατολή: Από πόλεμο πέντε εβδομάδων σε σύγκρουση μηνών, σύμφωνα με το Πεντάγωνο

Politico – Μέση Ανατολή: Από πόλεμο πέντε εβδομάδων σε σύγκρουση μηνών, σύμφωνα με το Πεντάγωνο

Η ανατομία του πένθους στο Ιράν – Πώς η κηδεία Χαμενεΐ κρίνει την επιβίωση του καθεστώτος

Η ανατομία του πένθους στο Ιράν – Πώς η κηδεία Χαμενεΐ κρίνει την επιβίωση του καθεστώτος

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Όσκαρ 2026: Στο τραπέζι η ακύρωση του κόκκινου χαλιού λόγω διεθνών εξελίξεων

Όσκαρ 2026: Στο τραπέζι η ακύρωση του κόκκινου χαλιού λόγω διεθνών εξελίξεων

Το άλυτο παζλ της μακροζωίας: Γιατί ζουν οι γυναίκες περισσότερο από τους άνδρες;

Το άλυτο παζλ της μακροζωίας: Γιατί ζουν οι γυναίκες περισσότερο από τους άνδρες;

Αδέλφια που μαλώνουν: Τι μαθαίνουν τα παιδιά μέσα από τις συγκρούσεις

Αδέλφια που μαλώνουν: Τι μαθαίνουν τα παιδιά μέσα από τις συγκρούσεις

Οι επιπτώσεις του πολέμου στη Μέση Ανατολή στην ελληνική οικονομία

Οι επιπτώσεις του πολέμου στη Μέση Ανατολή στην ελληνική οικονομία

in.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

Δευτέρα 30 Μαρτίου 2026
Απόρρητο