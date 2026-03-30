Το «Markos by Night» σταθερά στην κορυφή της τηλεθέασης με την παράσταση «Πράκτωρ 00Λεφτά»

Για τρίτη συνεχόμενη εβδομάδα, το «Markos by Night» παρέμεινε στην κορυφή της τηλεθέασης το Σάββατο 28 Μαρτίου και επιβεβαίωσε την κυριαρχία του στη βραδινή ζώνη. Με πρωταγωνιστή τον Μάρκο Σεφερλή, η τηλεοπτική προβολή του «Πράκτωρ 00Λεφτά» στο MEGA προσέφερε στο κοινό μια ακόμα βραδιά γεμάτη χιούμορ, σαρκασμό και ανατροπές.

Η απολαυστική θεατρική παράσταση κράτησε αμείωτο το ενδιαφέρον των τηλεθεατών, σημειώνοντας ποσοστό 17,7% στο δυναμικό κοινό 18-54 και 15,8% στο σύνολο του κοινού.

Η αστείρευτη ενέργεια του Μάρκου Σεφερλή ξεχώρισε ξανά στη βραδινή ζώνη του Σαββάτου, με την κάλυψη να ξεπερνά τους 1,71 εκατ. τηλεθεατές. Σε επιμέρους κοινό, η παράσταση «Πράκτωρ 00Λεφτά» κατέγραψε εντυπωσιακή επίδοση που έφτασε το 21,6%.

Αξίζει να σημειωθεί ότι το «Markos By Night» ήταν η πρώτη επιλογή των τηλεθεατών καθ’ όλη τη διάρκεια του Μαρτίου με μέσο όρο 20,6% στο δυναμικό κοινό 18-54 και 17,3% στο σύνολο του κοινού.

Εντυπωσιακή ήταν η διαφορά από τον ανταγωνισμό στη ζώνη μετάδοσης της εκπομπής, η οποία διαμορφώθηκε σε τουλάχιστον 11,5 μονάδες στο δυναμικό κοινό.

Οι μεγάλες θεατρικές παραγωγές συνεχίζονται στο MEGA από τις 18 Απριλίου.

