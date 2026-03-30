Το «Markos by Night» σταθερά στην κορυφή της τηλεθέασης με την παράσταση «Πράκτωρ 00Λεφτά»
Με πρωταγωνιστή τον Μάρκο Σεφερλή, η τηλεοπτική προβολή του «Πράκτωρ 00Λεφτά» στο MEGA προσέφερε στο κοινό μια ακόμα βραδιά γεμάτη χιούμορ, σαρκασμό και ανατροπές.
- ΟΠΕΚΕΠΕ: Στο δικαστήριο ο «Φραπές» – Αναβλήθηκε η δίκη για τον Οκτώβριο
- Εμφανίστηκε στα δικαστήρια ο δεύτερος φίλος του Κλεομένη που ήταν παρών στη δολοφονία του
- Εννέα πρόσωπα στέλνει στο εδώλιο η πρώτη απόφαση για τις υποκλοπές
- Την ενοχή του πρώην «Σπαρτιάτη» Φλώρου ζητά ο εισαγγελέας για βιαιοπραγία σε βάρος βουλευτή της Ελληνικής Λύσης
Για τρίτη συνεχόμενη εβδομάδα, το «Markos by Night» παρέμεινε στην κορυφή της τηλεθέασης το Σάββατο 28 Μαρτίου και επιβεβαίωσε την κυριαρχία του στη βραδινή ζώνη. Με πρωταγωνιστή τον Μάρκο Σεφερλή, η τηλεοπτική προβολή του «Πράκτωρ 00Λεφτά» στο MEGA προσέφερε στο κοινό μια ακόμα βραδιά γεμάτη χιούμορ, σαρκασμό και ανατροπές.
Η απολαυστική θεατρική παράσταση κράτησε αμείωτο το ενδιαφέρον των τηλεθεατών, σημειώνοντας ποσοστό 17,7% στο δυναμικό κοινό 18-54 και 15,8% στο σύνολο του κοινού.
Η αστείρευτη ενέργεια του Μάρκου Σεφερλή ξεχώρισε ξανά στη βραδινή ζώνη του Σαββάτου, με την κάλυψη να ξεπερνά τους 1,71 εκατ. τηλεθεατές. Σε επιμέρους κοινό, η παράσταση «Πράκτωρ 00Λεφτά» κατέγραψε εντυπωσιακή επίδοση που έφτασε το 21,6%.
Αξίζει να σημειωθεί ότι το «Markos By Night» ήταν η πρώτη επιλογή των τηλεθεατών καθ’ όλη τη διάρκεια του Μαρτίου με μέσο όρο 20,6% στο δυναμικό κοινό 18-54 και 17,3% στο σύνολο του κοινού.
Εντυπωσιακή ήταν η διαφορά από τον ανταγωνισμό στη ζώνη μετάδοσης της εκπομπής, η οποία διαμορφώθηκε σε τουλάχιστον 11,5 μονάδες στο δυναμικό κοινό.
Οι μεγάλες θεατρικές παραγωγές συνεχίζονται στο MEGA από τις 18 Απριλίου.
MARKOS BY NIGHT
ΑΠΟ ΤΟ ΣΑΒΒΑΤΟ 18 ΑΠΡΙΛΙΟΥ
ΚΑΙ ΚΑΘΕ ΣΑΒΒΑΤΟ ΣΤΟ MEGA
- Το «Markos by Night» σταθερά στην κορυφή της τηλεθέασης με την παράσταση «Πράκτωρ 00Λεφτά»
- Πώς ένας αρχαίος λαός σφυρηλάτησε ένα πεσμένο αστέρι σε όπλο
- Σίγουρος ο Αντσελότι: «Η Ιταλία θα είναι στο Μουντιάλ»
- «Μια νύχτα μόνο» στο MEGA – Όσα θα δούμε στο σημερινό επεισόδιο
- Μανώλης Γλέζος: Ένα μικρό σημάδι για μια μεγάλη πράξη
- Συνέχιση της έρευνας και μη αρχειοθέτηση της υπόθεσης Παναγόπουλου για το πόθεν έσχες ζητεί ο εισαγγελέας
- «Πόλεμος» όπως «Βόλντεμορτ»; Ο Τζον Όλιβερ τρολάρει τον Τραμπ
- Νέες απειλές Τραμπ για πετρελαιοπηγές και νησί Χαργκ: Αν δεν υπάρξει συμφωνία θα τα ανατινάξουμε
Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις