Συνέχιση της έρευνας και μη αρχειοθέτηση της υπόθεσης Παναγόπουλου για το πόθεν έσχες ζητεί ο εισαγγελέας

Τη περαιτέρω έρευνα της υπόθεσης σχετικά με τα 3,2 εκατ. ευρώ που φέρεται να μη δήλωσε ο πρόεδρος της ΓΣΕΕ, Γιάννης Παναγόπουλος, στο πόθεν έσχες, ζητά ο εισαγγελέας εφετών, ο οποίος δεν ενέκρινε την αρχειοθέτηση της δικογραφίας όπως ζητούσε η εισαγγελέας πρωτοδικών.

Σύμφωνα με την παραγγελία του ανώτερου εισαγγελικού λειτουργού θα πρέπει να διερευνηθεί περαιτέρω στο πλαίσιο της προκαταρκτικής εξέτασης η υποχρέωση ή μη του κ. Παναγόπουλου για την υποβολή δήλωσης πόθεν έσχες λόγω της ιδιότητάς του ως προέδρου των Ινστιτούτων της Συνομοσπονδίας που έλαβαν κονδύλια για εκπαιδευτικά προγράμματα εργαζομένων.

Σύμφωνα με πληροφορίες, η εισαγγελέας Πρωτοδικών πρότεινε την αρχειοθέτηση της υπόθεσης, λαμβάνοντας δύο γνωμοδοτήσεις που προσκομίστηκαν από τον κ. Παναγόπουλο, η μία από τη νομική υπηρεσία της ΓΣΕΕ και η άλλη από δικηγορικό γραφείο.

Αμέσως μετά τη διενέργεια της συμπληρωματικής έρευνας θα αποφασιστεί η πορεία της υπόθεσης.