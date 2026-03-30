Κωνσταντίνος Φλώρος: Την ενοχή του ζήτησε ο εισαγγελέας για βιαιοπραγία σε βάρος βουλευτή της Ελληνικής Λύσης
Ελλάδα 30 Μαρτίου 2026, 13:02

Κωνσταντίνος Φλώρος: Την ενοχή του ζήτησε ο εισαγγελέας για βιαιοπραγία σε βάρος βουλευτή της Ελληνικής Λύσης

Ο πρώην βουλευτής των Σπαρτιατών, και νυν ανεξάρτητος, Κωνσταντίνος Φλώρος είχε επιτεθεί στον βουλευτή της Ελληνικής Λύσης, Βασίλη Γραμμένο, το 2024 έξω από την αίθουσα της Ολομέλειας της Βουλής

Μίνα Μουστάκα
Την ενοχή του ανεξάρτητου βουλευτή Κωνσταντίνου Φλώρου για βιαιοπραγία σε βάρος του βουλευτή της Ελληνικής Λύσης, Βασίλη Γραμμένου ζήτησε ο εισαγγελέας της έδρας του Μικτού Ορκωτού Δικαστηρίου της Αθήνας.

«Ο κατηγορούμενος βιαιοπράγησε και η πράξη έχει την υποκειμενική και αντικειμενική υπόσταση που απαιτεί ο νόμος», ανέφερε ο εισαγγελικός λειτουργός ζητώντας από τους δικαστές να κηρύξουν ένοχο τον πρώην βουλευτή των «Σπαρτιατών», για τον ξυλοδαρμό του Βασίλη Γραμμένου, έξω από την αίθουσα της Ολομέλειας της Βουλής, στις 24 Απριλίου 2024.

Νωρίτερα στην απολογία του ο κατηγορούμενος αναφερόμενος σε όσα του αποδίδονται έκανε λόγο για «ατυχή στιγμή» και «λανθασμένη αντίδραση εκ μέρους του», επειδή, όπως είπε, δέχθηκε χυδαία υβριστική επίθεση κατά της μητέρας του από τον βουλευτή της Ελληνικής Λύσης.

Τι υποστήριξε ο Φλώρος

«Ενήργησα με απερισκεψία, ορμώμενος από τα όσα άκουσα για τη μητέρα μου, ήταν λάθος η αντίδραση μου, δεν περίμενα να ζήσω τέτοιες στιγμές στο ελληνικό κοινοβούλιο όταν δέχθηκα απρόκλητη επίθεση για τη μητέρα μου», ισχυρίστηκε ο ανεξάρτητος βουλευτής που αντιμετωπίζει το κακούργημα της άσκησης βίας κατά βουλευτή κατά την άσκηση των καθηκόντων του.

Αναφορικά με το περιστατικό του ξυλοδαρμού, ο κατηγορούμενος υποστήριξε ότι δεν έριξε γροθιά στον βουλευτή της Ελληνικής Λύσης, περιγράφοντας από την πλευρά του, ότι «έπιασε από το γιακά τον Βασίλη Γραμμένο, του έβαλε τρικλοποδιά και αυτός έπεσε κάτω».

Στη διάρκεια της απολογίας του μάλιστα ο κατηγορούμενος βουλευτής εξέφρασε την πρόθεση του να αποσύρει τη δική του μήνυση προς τον Βασίλη Γραμμένο, ζητώντας από τον κατήγορό του να ανακαλέσει όσα είπε για τη μητέρα του .

«Αν ο κ. Γραμμένος σήμερα πάει στη μητέρα του να πει «ενήργησα λάθος», θα τελείωνε εκεί. Δεν έχω μίσος ή έχθρα προς κανέναν βουλευτή της Ελληνικής Λύσης», είπε ο κατηγορούμενος, υποστηρίζοντας ότι ο ίδιος δε μπορεί να ζητήσει συγγνώμη προς τον κ. Γραμμένο, λόγω των περιοριστικών όρων που του έχουν επιβληθεί.

Η δίκη συνεχίζεται με τις αγορεύσεις των δικηγόρων μετά το τέλος των οποίων αναμένεται η έκδοση της απόφασης των δικαστών .

Πώς θα κινηθεί η κακοκαιρία Erminio που θα σαρώσει τη χώρα. Δείτε αναλυτικά τις επικίνδυνες περιοχές. Κόκκινη προειδοποίηση για 8 περιοχές μεταξύ αυτών και της Αττικής

