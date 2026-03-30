Εγκλωβισμένοι στη Γαύδο παραμένουν μαθητές από σχολείο της Βούλας

Σε μια απρόσμενη περιπέτεια μετατράπηκε η εκπαιδευτική εκδρομή του 1ου Δημοτικού Σχολείου Βούλας στη Γαύδο, όπου μαθητές και γονείς ταξίδεψαν για να συμμετάσχουν στον εορτασμό της Επέτειος της 25ης Μαρτίου.

Αντί όμως για μια σύντομη επίσκεψη, περίπου 47 άτομα παραμένουν στο νησί μέχρι σήμερα, 30 Μαρτίου, καθώς οι δυσμενείς καιρικές συνθήκες έχουν κρατήσει δεμένο το πλοίο της γραμμής.

Η σύνδεση της Γαύδου με τα Σφακιά εξυπηρετείται από πλοίο ανοιχτού τύπου, το οποίο δεν μπορεί να αποπλεύσει όταν οι άνεμοι ξεπερνούν τα 5 μποφόρ. Το γεγονός αυτό έχει ως αποτέλεσμα τον προσωρινό αποκλεισμό των επισκεπτών, αναδεικνύοντας για ακόμη μια φορά τις ιδιαιτερότητες των μετακινήσεων στα ακριτικά νησιά.

Παρά την ταλαιπωρία, το κλίμα παραμένει θετικό. Σύμφωνα με τον πρόεδρο του Συλλόγου Γονέων και Κηδεμόνων, τα παιδιά απολαμβάνουν την παραμονή τους στο νησί και αντιμετωπίζουν την κατάσταση με ενθουσιασμό, μετατρέποντας την καθυστέρηση σε μια ξεχωριστή εμπειρία.

Πώς θα επιστρέψουν

Την ίδια στιγμή, ο κρατικός μηχανισμός βρίσκεται σε ετοιμότητα για την ασφαλή επιστροφή τους. Όπως έγινε γνωστό, εάν οι καιρικές συνθήκες δεν επιτρέψουν την εκτέλεση του δρομολογίου, εξετάζεται η αποστολή φρεγάτας του Πολεμικού Ναυτικού για τον απεγκλωβισμό των μαθητών και των συνοδών τους.

Πέρα από το πρακτικό ζήτημα, το περιστατικό φωτίζει μια βαθύτερη πραγματικότητα: την απομόνωση που βιώνουν οι κάτοικοι της Γαύδου και άλλων απομακρυσμένων περιοχών της χώρας.

Η εξάρτηση από τις καιρικές συνθήκες και τα περιορισμένα μέσα μεταφοράς καθιστούν την καθημερινότητα δύσκολη, υπενθυμίζοντας τις προκλήσεις που συνοδεύουν τη ζωή στα άκρα της ελληνικής επικράτειας.