newspaper
Δευτέρα 30 Μαρτίου 2026
weather-icon 10o
Stream

in
newspaper

Σημαντική είδηση:
30.03.2026 | 08:24
Κίνηση: Στο «κόκκινο» ο Κηφισός – Πού αλλού υπάρχουν προβλήματα
# ΙΡΑΝ
# ΤΕΜΠΗ
# ΥΠΟΚΛΟΠΕΣ
# ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗΣ
# ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ
# ΤΣΙΠΡΑΣ
# ΑΚΡΙΒΕΙΑ
# ΣΚΑΝΔΑΛΟ ΟΠΕΚΕΠΕ
# ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΗ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ
# ΕΠΣΤΑΪΝ
# ΔΗΜΟΣΚΟΠΗΣΗ
# ΚΑΙΡΟΣ
# ΑΚΡΩΣ ΖΩΔΙΑΚΟ
Εγκλωβισμένοι στη Γαύδο παραμένουν μαθητές από σχολείο της Βούλας
Ελλάδα 30 Μαρτίου 2026, 08:55

Εγκλωβισμένοι στη Γαύδο παραμένουν μαθητές από σχολείο της Βούλας

Οι μαθητές δημοτικού παραμένουν εγκλωβισμένοι στη Γαύδο ενώ παραμένει ανοιχτό το ενδεχόμενο να επιστρέψουν με φρεγάτα του Πολεμικού Ναυτικού

Σύνταξη
A
A
Vita.gr
Εγκέφαλος: Οι 6 πυλώνες της υγείας του

Εγκέφαλος: Οι 6 πυλώνες της υγείας του

Spotlight

Σε μια απρόσμενη περιπέτεια μετατράπηκε η εκπαιδευτική εκδρομή του 1ου Δημοτικού Σχολείου Βούλας στη Γαύδο, όπου μαθητές και γονείς ταξίδεψαν για να συμμετάσχουν στον εορτασμό της Επέτειος της 25ης Μαρτίου.

Αντί όμως για μια σύντομη επίσκεψη, περίπου 47 άτομα παραμένουν στο νησί μέχρι σήμερα, 30 Μαρτίου, καθώς οι δυσμενείς καιρικές συνθήκες έχουν κρατήσει δεμένο το πλοίο της γραμμής.

Η σύνδεση της Γαύδου με τα Σφακιά εξυπηρετείται από πλοίο ανοιχτού τύπου, το οποίο δεν μπορεί να αποπλεύσει όταν οι άνεμοι ξεπερνούν τα 5 μποφόρ. Το γεγονός αυτό έχει ως αποτέλεσμα τον προσωρινό αποκλεισμό των επισκεπτών, αναδεικνύοντας για ακόμη μια φορά τις ιδιαιτερότητες των μετακινήσεων στα ακριτικά νησιά.

Παρά την ταλαιπωρία, το κλίμα παραμένει θετικό. Σύμφωνα με τον πρόεδρο του Συλλόγου Γονέων και Κηδεμόνων, τα παιδιά απολαμβάνουν την παραμονή τους στο νησί και αντιμετωπίζουν την κατάσταση με ενθουσιασμό, μετατρέποντας την καθυστέρηση σε μια ξεχωριστή εμπειρία.

Πώς θα επιστρέψουν

Την ίδια στιγμή, ο κρατικός μηχανισμός βρίσκεται σε ετοιμότητα για την ασφαλή επιστροφή τους. Όπως έγινε γνωστό, εάν οι καιρικές συνθήκες δεν επιτρέψουν την εκτέλεση του δρομολογίου, εξετάζεται η αποστολή φρεγάτας του Πολεμικού Ναυτικού για τον απεγκλωβισμό των μαθητών και των συνοδών τους.

Πέρα από το πρακτικό ζήτημα, το περιστατικό φωτίζει μια βαθύτερη πραγματικότητα: την απομόνωση που βιώνουν οι κάτοικοι της Γαύδου και άλλων απομακρυσμένων περιοχών της χώρας.

Η εξάρτηση από τις καιρικές συνθήκες και τα περιορισμένα μέσα μεταφοράς καθιστούν την καθημερινότητα δύσκολη, υπενθυμίζοντας τις προκλήσεις που συνοδεύουν τη ζωή στα άκρα της ελληνικής επικράτειας.

Headlines:
Δείτε όλες τις Τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στο in.gr
Economy
Πόλεμος στη Μέση Ανατολή: Στο τραπέζι πιο δυσμενή σενάρια για τις επιπτώσεις στην οικονομία

Πόλεμος στη Μέση Ανατολή: Στο τραπέζι πιο δυσμενή σενάρια για τις επιπτώσεις στην οικονομία

googlenews

Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Vita.gr
Εγκέφαλος: Οι 6 πυλώνες της υγείας του

Εγκέφαλος: Οι 6 πυλώνες της υγείας του

Κόσμος
Ισραηλινό σφυροκόπημα σε υποδομές του Ιράν – Πληθαίνουν τα σενάρια περί χερσαίας επέμβασης των ΗΠΑ

Ισραηλινό σφυροκόπημα σε υποδομές του Ιράν – Πληθαίνουν τα σενάρια περί χερσαίας επέμβασης των ΗΠΑ

inWellness
inTown
Stream newspaper
Καιρός: Κακοκαιρία με καταιγίδες και θυελλώδεις ανέμους – Εν αναμονή έκτακτου δελτίου επικίνδυνων καιρικών φαινομένων
Προ των πυλών 29.03.26

Κακοκαιρία με καταιγίδες και θυελλώδεις ανέμους - Εν αναμονή έκτακτου δελτίου επικίνδυνων καιρικών φαινομένων

Επικίνδυνη κακοκαιρία βρίσκεται προ των πυλών. Η πρωταπριλιά θα είναι η πιο επιβαρυμένη ημέρα, αν επιβεβαιωθούν τα προγνωστικά μοντέλα. Προγνωστικοί χάρτες.

Σύνταξη
Εύβοια: Επιχείρηση διάσωσης αναβάτη μηχανής στο όρος Πυξαριά – Τραυματίστηκε στο πόδι
Εύβοια 29.03.26

Επιχείρηση διάσωσης αναβάτη μηχανής στο όρος Πυξαριά - Τραυματίστηκε στο πόδι

Ο αναβάτης έχασε τον έλεγχο της μηχανής του σε απαιτητικό μονοπάτι, με αποτέλεσμα να τραυματιστεί - Για την προσέγγιση του σημείου οι ομάδες διάσωσης χρειάστηκε να κινηθούν πεζή για δύο ώρες

Σύνταξη
Εγνατία Οδός: «Πήγε στη δουλειά και δεν γυρνάει σπίτι» – Θρήνος για τον υπάλληλο που σκοτώθηκε στο τροχαίο
Δυστύχημα 29.03.26

«Πήγε στη δουλειά και δεν γυρνάει σπίτι» - Θρήνος για τον 54χρονο που σκοτώθηκε στο τροχαίο στην Εγνατία

Ο 54χρονος παρασύρθηκε από όχημα στην προσπάθεια του να προειδοποιήσει τα οχήματα που ακολουθούσαν για τροχαίο που είχε προηγηθεί - Οι τρεις οδηγοί που ενεπλάκησαν στο τροχαίο συνελήφθησαν

Σύνταξη
Αγρίνιο: Συνελήφθησαν 3 ανήλικοι για την επίθεση με μαχαίρι σε 16χρονο – Προσωπικές διαφορές τα κίνητρα
Ελλάδα 29.03.26

Αγρίνιο: Συνελήφθησαν 3 ανήλικοι για την επίθεση με μαχαίρι σε 16χρονο – Προσωπικές διαφορές τα κίνητρα

Ο 16χρονος νοσηλεύεται εκτός κινδύνου στο νοσοκομείο στο Αγρίνιο και σήμερα αναμένεται να υποβληθεί σε χειρουργική επέμβαση για την αντιμετώπιση του τραύματός του -

Σύνταξη
inStream - Ροή Ειδήσεων
Το βαθύ λαρύγγι του Μαξίμου Gate θα ξαναχτυπήσει, το αδιέξοδο και το αναπόφευκτο τίμημα
Editorial 30.03.26

Το βαθύ λαρύγγι του Μαξίμου Gate θα ξαναχτυπήσει, το αδιέξοδο και το αναπόφευκτο τίμημα

Με τον καταδικασμένο πρωτόδικα για τις υποκλοπές Ταλ Ντίλιαν να έχει ουσιαστικά προαναγγείλει ότι θα κάνει και νέες αποκαλύψεις, η κυβέρνηση βρίσκεται σε σημαντικό αδιέξοδο

Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος
Γράφει ο Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος
Πόλεμοι εκτός, διαμάχες εντός – Ο Νετανιάχου αντιμέτωπος με εσωτερικό μέτωπο στο Ισραήλ
Εσωτερικές ρωγμές 30.03.26

Πόλεμοι εκτός, διαμάχες εντός – Ο Νετανιάχου αντιμέτωπος με εσωτερικό μέτωπο στο Ισραήλ

Ερωτήματα για τους πολέμους σε Ιράν και Λίβανο, «καμπανάκια» από τον στρατό του Ισραήλ, «πυρά» της αντιπολίτευσης και αντιπολεμικές διαδηλώσεις απέναντι στο προεκλογικό αφήγημα Νετανιάχου περί νίκης

Ισραηλινό σφυροκόπημα σε υποδομές του Ιράν – Πληθαίνουν τα σενάρια περί χερσαίας επέμβασης των ΗΠΑ
Κόσμος 30.03.26 Upd: 08:47

Ισραηλινό σφυροκόπημα σε υποδομές του Ιράν – Πληθαίνουν τα σενάρια περί χερσαίας επέμβασης των ΗΠΑ

Η Τεχεράνη κατηγορεί τις ΗΠΑ, ότι σχεδιάζουν χερσαία επέμβαση, παρά το γεγονός ότι δημοσίως πιέζουν για συμφωνία μέσω διαπραγματεύσεων - Ο Τραμπ λέει ότι θέλει το πετρέλαιο του Ιράν και επαναλαμβάνει τα περί κατάληψης του Χαργκ - Όλες οι εξελίξεις στο in

Παρασκευή Τσιβόλα
Μόδα και Έπσταϊν: Στο στόχαστρο τα πρακτορεία
Συγκοινωνούντα δοχεία; 30.03.26

Μόδα και Έπσταϊν: Έρευνα ζητούν επιζώσες για τον ρόλο πρακτορείων στη διακίνηση και κακοποίηση μοντέλων

Πίεση για έρευνα στο Κογκρέσο ασκούν επιζώσες και η Σάρα Ζιφ, ζητώντας να εξεταστεί ο ρόλος πρακτορείων μοντέλων στη δράση του Τζέφρι Έπσταϊν

Πόλεμος στο Ιράν: Οι νέοι μνηστήρες στις προμήθειες πετρελαίου, φυσικού αερίου
Οι κερδισμένοι 30.03.26

Πόλεμος στο Ιράν - Οι νέοι μνηστήρες στις προμήθειες πετρελαίου, φυσικού αερίου

Νορβηγία και Νιγηρία θέλουν να κεφαλαιοποιήσουν την κρίση στη Μέση Ανατολή λόγω του πολέμου στο Ιράν - Μοιράζονται τους ίδιους φυσικούς πόρους που αποτελούν «χρυσάφι» αυτή την περίοδο

Γιώργος Κανελλόπουλος
Ακρίβεια: Ο πόλεμος… στα ράφια των σούπερ μάρκετ – Οι ανατιμήσεις βάζουν «φωτιά» στην τσέπη
Ακρίβεια 30.03.26

Ο πόλεμος… στα ράφια των σούπερ μάρκετ - Οι ανατιμήσεις βάζουν «φωτιά» στην τσέπη

Η εκτίναξη των τιμών των καυσίμων αλλά και η διατάραξη της εφοδιαστικής αλυσίδας συνθέτουν μια δύσκολη κατάσταση για τους καταναλωτές. Οι επιπτώσεις του πολέμου στη Μέση Ανατολή στα ράφια των σούπερ μάρκετ.

Στράτος Ιωακείμ
Στράτος Ιωακείμ
Must Read
Το «χτύπημα» στην Ευρώπη, το ξέσπασμα του Μυλωνά, οι ανακατατάξεις του FTSE Russell, το delivery του Στάσση…

Politico – Μέση Ανατολή: Από πόλεμο πέντε εβδομάδων σε σύγκρουση μηνών, σύμφωνα με το Πεντάγωνο

Η ανατομία του πένθους στο Ιράν – Πώς η κηδεία Χαμενεΐ κρίνει την επιβίωση του καθεστώτος

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Όσκαρ 2026: Στο τραπέζι η ακύρωση του κόκκινου χαλιού λόγω διεθνών εξελίξεων

Το άλυτο παζλ της μακροζωίας: Γιατί ζουν οι γυναίκες περισσότερο από τους άνδρες;

Αδέλφια που μαλώνουν: Τι μαθαίνουν τα παιδιά μέσα από τις συγκρούσεις

Οι επιπτώσεις του πολέμου στη Μέση Ανατολή στην ελληνική οικονομία

in.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

Δευτέρα 30 Μαρτίου 2026
Απόρρητο