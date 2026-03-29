Το Ομάν καταδικάζει τις επιθέσεις στο έδαφός του και δηλώνει ότι καμία πλευρά δεν έχει αναλάβει την ευθύνη

Το υπουργείο Εξωτερικών του Ομάν ανακοίνωσε την Κυριακή ότι η χώρα καταδικάζει τις επιθέσεις στο έδαφός της, προσθέτοντας ότι καμία πλευρά δεν έχει αναλάβει την ευθύνη για αυτές.

Οι Αρχές διερευνούν «την προέλευση και τα κίνητρα» των επιθέσεων, πρόσθεσε, χωρίς να υπεισέλθει σε λεπτομέρειες ή να διευκρινίσει σχετικά με κάποια συγκεκριμένη επίθεση.

Video shows the moment an Iranian delta wing Shahed-136 struck a crane at the port of Salalah in Oman. Iran later said, through the spokesperson of Khatam al Anbiya Headquarters, that at dawn it targeted a US support and logistics vessel at a distance from the port of Salalah.… https://t.co/HIVeUBtor1 pic.twitter.com/pWvwzK2teh — Basha باشا (@BashaReport) March 28, 2026

Ένας τραυματίας από επίθεση drone σε λιμάνι του Ομάν

Το Ομάν ανακοίνωσε χθες, Σάββατο, ότι ένας εργαζόμενος τραυματίστηκε σε επίθεση με μη επανδρωμένο εναέριο όχημα (drone) στο λιμάνι του Σαλάλα στον Κόλπο, ενώ o δανέζικος όμιλος θαλάσσιων μεταφορών Maersk ανακοίνωσε αργότερα ότι σταμάτησε προσωρινά τις δραστηριότητές του στο λιμάνι μετά τη χθεσινή επίθεση.

Οι Φρουροί της Επανάστασης στο Ιράν ανακοίνωσαν χθες ότι στοχοθέτησαν ένα αμερικανικό σκάφος υποστήριξης σε «σημαντική» απόσταση από το λιμάνι Σαλάλα, σύμφωνα με τα ιρανικά μέσα ενημέρωσης.

«Όπως έχουμε προηγουμένως δηλώσει, η εθνική κυριαρχία της αδελφικής και φιλικής μας χώρας Ομάν γίνεται σεβαστή από την Ισλαμική Δημοκρατία του Ιράν», πρόσθεσαν.

Στις 11 Μαρτίου, μη επανδρωμένα εναέρια οχήματα έπληξαν εγκαταστάσεις αποθήκευσης πετρελαίου στο λιμάνι Σαλάλα. Ο Ιρανός πρόεδρος, Μασούντ Πεζεσκιάν, δήλωσε στον σουλτάνο του Ομάν σε τηλεφωνική τους επικοινωνία ότι το περιστατικό θα διερευνηθεί.