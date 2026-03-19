Ομάν: Ο υπουργός Εξωτερικών κατηγορεί τις ΗΠΑ ότι «επέτρεψαν στον εαυτό τους να παρασυρθούν» στον πόλεμο
Κόσμος 19 Μαρτίου 2026, 17:06

Ομάν: Ο υπουργός Εξωτερικών κατηγορεί τις ΗΠΑ ότι «επέτρεψαν στον εαυτό τους να παρασυρθούν» στον πόλεμο

Το Ομάν ειναι η χώρα που μεσολαβούσε στις συνομιλίες μεταξύ Ιράν και ΗΠΑ, με τον ΥΠΕΞ Μπαντρ αλ Μπουσαϊντί να δηλώνει πως μια συμφωνία φαινόταν «πραγματικά εφικτή»

Ο υπουργός Εξωτερικών του Ομάν, χώρα που μεσολαβούσε στις συνομιλίες μεταξύ Ιράν και ΗΠΑ, κατηγόρησε την αμερικανική κυβέρνηση ότι «επέτρεψε στον εαυτό της να παρασυρθεί» στον πόλεμο από το Ισραήλ σε μια περίοδο που μια συμφωνία φαινόταν «πραγματικά εφικτή».

Σε άρθρο γνώμης που δημοσιεύθηκε την Πέμπτη στον Economist, ο Μπαντρ αλ Μπουσαϊντί άφησε στην άκρη τη συνήθη επιφυλακτικότητα της διπλωματικής γλώσσας και χαρακτήρισε τον πόλεμο «καταστροφή».

Η Ουάσινγκτον και η Τεχεράνη ήταν «στα πρόθυρα της επίτευξης μιας πραγματικής συμφωνίας» για το ιρανικό πυρηνικό πρόγραμμα τους τελευταίους εννέα μήνες, έγραφε ο υπουργός Εξωτερικών του Ομάν.

Η πρώτη ευκαιρία ήταν στον γύρο συνομιλιών που είχε προγραμματιστεί να διαρκέσει έως τον Ιούνιο του 2025, λίγο πριν από την έναρξη του 12ήμερου πολέμου από το Ισραήλ το 2025, στον οποίο οι ΗΠΑ, σε μια σύντομη παρέμβαση, βομβάρδισαν ιρανικές πυρηνικές εγκαταστάσεις.

Η δεύτερη ήταν τον Φεβρουάριο του 2026, λίγο πριν την έναρξη των ισραηλοαμερικανικών βομβαρδισμών που σκότωσαν τον ανώτατο ηγέτη του Ιράν, Αγιατολάχ Αλί Χαμενεΐ, πυροδοτώντας έναν πόλεμο που έκτοτε έχει εξαπλωθεί σε όλη τη Μέση Ανατολή.

«Οι ΗΠΑ έχουν χάσει τον έλεγχο της εξωτερικής τους πολιτικής»

«Ήταν ένα σοκ, αλλά όχι έκπληξη, όταν στις 28 Φεβρουαρίου – λίγες ώρες μετά τις πιο σημαντικές συνομιλίες – το Ισραήλ και οι ΗΠΑ εξαπέλυσαν άλλη μια παράνομη στρατιωτική επίθεση κατά της ειρήνης που για λίγο φαινόταν πραγματικά εφικτή», τονίζει στο άρθρό του ο Μπαντρ αλ Μπουσαϊντι.

Κατηγορεί την αμερικανική κυβέρνηση ότι «επέτρεψε στον εαυτό της να εμπλακεί σε αυτό τον πόλεμο», πεπεισμένη από «Ισραηλινούς ηγέτες» ότι «η άνευ όρων παράδοση θα ακολουθούσε γρήγορα την αρχική επίθεση». Θεωρεί αυτό ως «το μεγαλύτερο λάθος υπολογισμού της αμερικανικής κυβέρνησης».

«Οι φίλοι των ΗΠΑ έχουν καθήκον να πουν την αλήθεια», τονίζει, καλώντας τους να πουν στον Αμερικανό σύμμαχό τους «πόσο πολύ» έχει «χάσει τον έλεγχο της εξωτερικής του πολιτικής».

Η εφημερίδα Guardian αποκάλυψε την Τρίτη ότι ο Βρετανός σύμβουλος εθνικής ασφάλειας, Τζόναθαν Πάουελ, παρευρέθηκε στον τελευταίο γύρο διαπραγματεύσεων ΗΠΑ-Ιράν στη Γενεύη στις 26 Φεβρουαρίου και έκρινε τις προτάσεις της Τεχεράνης «αρκετά σημαντικές για να αποτρέψουν έναν βιαστικό πόλεμο».

ΕΚΤ: Αμετάβλητα τα επιτόκια για έκτη συνεχόμενη συνεδρίαση – Τα σενάρια για τον πόλεμο

ΕΚΤ: Αμετάβλητα τα επιτόκια για έκτη συνεχόμενη συνεδρίαση – Τα σενάρια για τον πόλεμο

Κομόρος: Τουλάχιστον 17 Αφρικανοί μετανάστες πνίγηκαν στ΄ ανοικτά των νησιών
Κόσμος 19.03.26

Τουλάχιστον 17 Αφρικανοί μετανάστες πνίγηκαν στ΄ ανοικτά των νησιών Κομόρος - Τι λένε οι επιζώντες

Πολλοί από τους 30 επιζήσαντες από την τραγωδία που σημειώθηκε χθες, Τετάρτη, δήλωσαν ότι οι διακινητές τούς είχαν διαβεβαιώσει πως βρίσκονταν στη Μαγιότ. Η τύχη άλλων τεσσάρων ανθρώπων αγνοείται.

Σύνταξη
Χέγκσεθ: Οι αχάριστοι Ευρωπαίοι θα έπρεπε να ευχαριστούν τον Τραμπ – Σήμερα η μεγαλύτερη επίθεση στο Ιράν
Κόσμος 19.03.26

Χέγκσεθ: Οι αχάριστοι Ευρωπαίοι θα έπρεπε να ευχαριστούν τον Τραμπ – Σήμερα η μεγαλύτερη επίθεση στο Ιράν

Ο Αμερικανός υπουργός Άμυνας, Πιτ Χέγκσεθ, δήλωσε ότι οι ΗΠΑ θα εντείνουν τις επιθέσεις τους κατά του Ιράν, λέγοντας χαρακτηριστικά «θα το τελειώσουμε, θα τιμήσουμε τη μνήμη των νεκρών στρατιωτών»

Σύνταξη
Απορρίφθηκε η αναστολή λειτουργίας της Shein στη Γαλλία που επιχείρησε η κυβέρνηση
Απόφαση δικαστηρίου 19.03.26

Απορρίφθηκε η αναστολή λειτουργίας της Shein στη Γαλλία που επιχείρησε η κυβέρνηση

Η απόφαση του δικαστηρίου του Δεκεμβρίου απέρριψε το αίτημα της κυβέρνησης να αναστείλει τη λειτουργία του ⁠marketplace του κινεζικού κολοσσού γρήγορης μόδας στη Γαλλία για τρεις μήνες, αλλά η κυβέρνηση άσκησε έφεση

Σύνταξη
ΕΕ: Νέα αντιπαράθεση των ηγετών με τον Όρμπαν στις Βρυξέλλες για το «μπλόκο» στο δάνειο στην Ουκρανία
Κόσμος 19.03.26

ΕΕ: Νέα αντιπαράθεση των ηγετών με τον Όρμπαν στις Βρυξέλλες για το «μπλόκο» στο δάνειο στην Ουκρανία

Τον Δεκέμβριο, ο Βίκτορ Όρμπαν δέχθηκε η ΕΕ να προσφέρει δάνειο στην Ουκρανία εξασφαλίζοντας, όμως, την εξαίρεση της χώρας του από αυτό, αλλά μετά την έναρξη της προεκλογικής εκστρατείας στην Ουγγαρία αρνείται πλέον να συμφωνήσει να δοθεί το δάνειο

Σύνταξη
ΗΠΑ: Έρευνα FBI σε βάρος του πρώην διευθυντή Αντιτρομοκρατίας – Παραιτήθηκε λέγοντας ότι το Ιράν δεν αποτελούσε απειλή
Πόλεμος στο Ιράν 19.03.26

Έρευνα FBI σε βάρος του πρώην διευθυντή Αντιτρομοκρατίας - Παραιτήθηκε λέγοντας ότι το Ιράν δεν αποτελούσε απειλή για τις ΗΠΑ

«Το Ιράν δεν αντιπροσώπευε καμιά επικείμενη απειλή για το έθνος μας και είναι σαφές ότι κηρύξαμε αυτό τον πόλεμο υπό την πίεση του Ισραήλ και του ισχυρού αμερικανικού λόμπι του», είχε δηλώσει ο Τζο Κεντ, πρώην στρατιωτικός των ειδικών δυνάμεων των ΗΠΑ

Σύνταξη
Πολιορκία xωρίς τέλος, αντοχή χωρίς όρια: Όταν η αμερικανική μέγγενη συναντά τις κουβανικές ρίζες
Κόσμος 19.03.26

Πολιορκία xωρίς τέλος, αντοχή χωρίς όρια: Όταν η αμερικανική μέγγενη συναντά τις κουβανικές ρίζες

Ο ασφυκτικός αποκλεισμός της Ουάσιγκτον συντρίβεται στην ιστορική μνήμη ενός έθνους που υπερασπίζεται αδιαπραγμάτευτα την ανεξαρτησία και τον πλούτο του.

Παναγιώτης Ζαφειρόπουλος
Παναγιώτης Ζαφειρόπουλος
Σπειροειδής αποσταθεροποίηση – Ο Λίβανος μεταξύ πολέμου, φόβων νέου εμφυλίου και πλήρους κατάρρευσης
Ναρκοπέδιο 19.03.26

Σπειροειδής αποσταθεροποίηση – Ο Λίβανος μεταξύ πολέμου, φόβων νέου εμφυλίου και πλήρους κατάρρευσης

Προ πολλού σε εύθραυστη κατάσταση, ο Λίβανος ωθείται σε οριακό σημείο από τον νέο πόλεμο Ισραήλ-Χεζμπολάχ, παράλληλο με αυτόν στο Ιράν, σε μια φλεγόμενη Μέση Ανατολή

Μαργαρίτα Βεργολιά
Μαργαρίτα Βεργολιά
Ιράν: Δεν θα δείξουμε καμιά αυτοσυγκράτηση αν οι υποδομές μας δεχθούν ξανά επίθεση – Πλήγμα των IDF σε ιρανικές ναυτικές εγκαταστάσεις στην Κασπία Θάλασσα
20η μέρα πολέμου 19.03.26 Upd: 16:43

Ιράν: Δεν θα δείξουμε καμιά αυτοσυγκράτηση αν οι υποδομές μας δεχθούν ξανά επίθεση - Πλήγμα των IDF σε ιρανικές ναυτικές εγκαταστάσεις στην Κασπία Θάλασσα

Η επίθεση του Ισραήλ στο κοίτασμα South Pars έχει προκαλέσει νέα κλιμάκωση στον πόλεμο - Πέντε ευρωπαϊκές χώρες και η Ιαπωνία δηλώνουν έτοιμες να συμβάλλουν για την ασφαλή διέλευση πλοίων από τα Στενά του Ορμούζ

Παρασκευή Τσιβόλα - Νεκτάριος Δαργάκης
inStream - Ροή Ειδήσεων
Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Κλειστού Στίβου: Οι πιθανότητες Καραλή, Τεντόγλου για μετάλλιο και το πρόγραμμα
Ελληνικές ελπίδες 19.03.26

Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Κλειστού Στίβου: Οι πιθανότητες Καραλή, Τεντόγλου για μετάλλιο και το πρόγραμμα

Την Παρασκευή το πρωϊ αρχίζει στο Τόρουν της Πολωνίας το Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Κλειστού Στίβου με την Ελλάδα να μετέχει με 7 αθλητές και αθλήτριες στη διοργάνωση.

Σύνταξη
Παγκόσμια Ημέρα Ανακύκλωσης: Πώς η κυκλική οικονομία γίνεται πράξη στον Όμιλο ΔΕΗ
Τα Νέα της Αγοράς 19.03.26

Παγκόσμια Ημέρα Ανακύκλωσης: Πώς η κυκλική οικονομία γίνεται πράξη στον Όμιλο ΔΕΗ

Με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα Ανακύκλωσης, η ΔΕΗ ενσωματώνει την κυκλική οικονομία σε όλο το φάσμα των δραστηριοτήτων της, επενδύοντας σε ένα πιο βιώσιμο ενεργειακό μοντέλο

Σύνταξη
Κατρίνης: Μαζί με τους 2 ιρανικούς πυραύλους καταρρίφθηκε και το αφήγημα της κυβέρνησης περί μη εμπλοκής της Ελλάδας στον πόλεμο
Patriot 19.03.26

Κατρίνης: Μαζί με τους 2 ιρανικούς πυραύλους καταρρίφθηκε και το αφήγημα της κυβέρνησης περί μη εμπλοκής της Ελλάδας στον πόλεμο

«Η κυβέρνηση δεν αντιλαμβάνεται ότι το συγκεκριμένο περιστατικό και πολύ περισσότερο η δήλωση του κ. Δένδια συνιστά εμπλοκή της Ελλάδας στην πολεμική σύρραξη, κάτι που ο πρωθυπουργός είχε αποκλείσει», δήλωσε ο Μιχάλης Κατρίνης

Σύνταξη
ΣτΕ: Υποχρεωτική η επιλογή εναλλακτικού μαθήματος στα σχολεία αντί των Θρησκευτικών
Ελλάδα 19.03.26

ΣτΕ: Υποχρεωτική η επιλογή εναλλακτικού μαθήματος στα σχολεία αντί των Θρησκευτικών

Το  Συμβούλιο της Επικρατείας  με δύο αποφάσεις του υποχρεώνει το υπουργείο Παιδείας να λάβει όλα εκείνα τα αναγκαία μέτρα, προκειμένου να εξασφαλισθεί απολύτως η διδασκαλία του εναλλακτικού μαθήματος των θρησκευτικών

Μίνα Μουστάκα
Μίνα Μουστάκα
Λήξη συναγερμού για τις απεργίες στα πρατήρια βενζίνης – Η συμφωνία για παροχή voucher
Εκτόνωση της κρίσης 19.03.26

Λήξη συναγερμού για τις απεργίες στα πρατήρια βενζίνης – Η συμφωνία για παροχή voucher

Το πλαφόν με τα συγκεκριμένα περιθώρια κέρδους θα παραμείνει ως έχει, αλλά η κυβέρνηση δεσμεύτηκε ότι θα χορηγήσει voucher ύψους 3.000 ευρώ για την εγκατάσταση ή αναβάθμιση των συστημάτων εισροών-εκροών καυσίμων

Δημήτρης Χαροντάκης
Δημήτρης Χαροντάκης
Φάμελλος: Ο Μητσοτάκης κυβερνά για τα υπερκέρδη και τους φίλους της κυβέρνησης
Πολιτική Γραμματεία 19.03.26

Φάμελλος: Ο Μητσοτάκης κυβερνά για τα υπερκέρδη και τους φίλους της κυβέρνησης

«Μας φέρατε μέτρο για πλαφόν κέρδους στη λιανική εμπορία των καταναλωτικών προϊόντων και των καυσίμων, στα πρατήρια δηλαδή. Και το ερώτημα είναι γιατί δεν τολμάτε να πείτε τη λέξη διυλιστήρια; Είναι απαγορευμένη λέξη για τη ΝΔ;», τόνισε ο Σωκράτης Φάμελλος μιλώντας στη Βουλή

Σύνταξη
Σύνταξη
Σύνταξη
Καταγγελίες για τη λειτουργία της γραμμής 1566 – Όλα καλώς καμωμένα για τον Γεωργιάδη
Πολιτική Γραμματεία 19.03.26

Καταγγελίες για τη λειτουργία της γραμμής 1566 – Όλα καλώς καμωμένα για τον Γεωργιάδη

Εργαζόμενοι της γραμμής 1566 καταγγέλλουν ελλιπή εκπαίδευση σε ένα τέτοιο σημαντικό πόστο, ενώ πολίτες κάνουν λόγο για μία δύσκολη διαδικασία, καθώς μπορούν να βρουν διαθέσιμο ραντεβού ακόμα και 4 μήνες μετά - Τι απαντά ο υπουργός Υγείας

Σύνταξη
Σύνταξη
ΠΑΣΟΚ: Απέτυχε το υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης – Η κυβέρνηση αφήνει απροστάτευτη την ελληνική κτηνοτροφία
Πολιτική Γραμματεία 19.03.26

ΠΑΣΟΚ: Απέτυχε το υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης – Η κυβέρνηση αφήνει απροστάτευτη την ελληνική κτηνοτροφία

«Οι κτηνοτρόφοι πληρώνουν το τίμημα της αναποτελεσματικής κυβερνητικής πολιτικής, που αδυνατεί να προστατεύσει την παραγωγή», επισημαίνει το ΠΑΣΟΚ - ΚΙΝΑΛ

Σύνταξη
Κουτσούμπας για δίκη Τεμπών: Να μην τολμήσει η κυβέρνηση να παίξει άλλα παιχνίδια με τον πόνο των οικογενειών των θυμάτων
Πολιτική Γραμματεία 19.03.26

Κουτσούμπας για δίκη Τεμπών: Να μην τολμήσει η κυβέρνηση να παίξει άλλα παιχνίδια με τον πόνο των οικογενειών των θυμάτων

«Η κυβέρνηση της ΝΔ έχει την αποκλειστική ευθύνη συνολικά για τους όρους διεξαγωγής της κύριας δίκης που αφορά τη σύγκρουση των δύο τρένων και ξεκινάει τη Δευτέρα», δήλωσε ο Δημήτρης Κουτσούμπας

Σύνταξη
Το μέλλον είναι τώρα: Η Pophouse ετοιμάζει την «επιστροφή» της Τίνα Τέρνερ;
Στα σκαριά 19.03.26

Το μέλλον είναι τώρα: Η Pophouse ετοιμάζει την «επιστροφή» της Τίνα Τέρνερ;

Μια τριετία μετά τον θάνατό της, η Pophouse Entertainment αγόρασε τα δικαιώματα του έργου της σταρ της μουσικής Τίνα Τέρνερ και, όπως όλα δείχνουν, ετοιμάζεται να την επαναφέρει στη σκηνή.

Σύνταξη
Υποκλοπές: Ως πότε θα μας δουλεύουν;
Opinion 19.03.26

Υποκλοπές: Ως πότε θα μας δουλεύουν;

Οι πληροφορίες θέλουν έξι ακόμα θύματα του Predator να είναι έτοιμα να καταθέσουν μήνυση κατά παντός υπευθύνου για την υπόθεση

Αναστασία Γιάμαλη
Αναστασία Γιάμαλη
