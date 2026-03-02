Ιράν: «Η πόρτα της διπλωματίας παραμένει ανοικτή», λέει ο ΥΠΕΞ του Ομάν
«Θέλω να είμαι πολύ σαφής: η πόρτα της διπλωματίας παραμένει ανοικτή», διαβεβαιώνει ο υπουργός Εξωτερικών του Ομάν, ο οποίος διαδραμάτισε ρόλο μεσολαβητή στις συνομιλίες ανάμεσα στις ΗΠΑ και το Ιράν.
Ο επικεφαλής της διπλωματίας του σουλτανάτου του Ομάν, ο οποίος διαδραμάτισε ρόλο μεσολαβητή στις συνομιλίες που διεξάγονταν ανάμεσα στην Τεχεράνη και στην Ουάσιγκτον ως την περασμένη εβδομάδα, εκτίμησε χθες Κυριακή ότι παραμένει εφικτή η επιλογή της διπλωματίας, εν μέσω βομβαρδισμών των ΗΠΑ και του Ισραήλ στο Ιράν και ιρανικών αντιποίνων (στη φωτογραφία αρχείου από Majid Asgaripour/WANA (West Asia News Agency) via Reuters, επάνω, ο Μπαντρ Αλμπουσάιντι).
«Θέλω να είμαι πολύ σαφής: η πόρτα της διπλωματίας παραμένει ανοικτή», διαβεβαίωσε μέσω X ο Μπαντρ Αλμπουσάιντι.
«Συνεχίζω να πιστεύω στη δύναμη της διπλωματίας για την επίλυση της σύγκρουσης»
Οι έμμεσες διαπραγματεύσεις που διεξήχθησαν στη Γενεύη την Πέμπτη — δυο ημέρες προτού ξεσπάσει ο πόλεμος — επέτρεψαν, κατ’ αυτόν, να επιτευχθεί «αληθινή πρόοδος προς μια συμφωνία άνευ προηγουμένου ανάμεσα στο Ιράν και στις ΗΠΑ».
«Αν και η ελπίδα μας ήταν να αποφευχθεί ο πόλεμος, αυτό δεν πρέπει να σημάνει ότι η ελπίδα της ειρήνης έχει εξαλειφθεί», πρόσθεσε. «Συνεχίζω να πιστεύω στη δύναμη της διπλωματίας για την επίλυση της σύγκρουσης».
I want to be very clear – the door to diplomacy remains open. Talks in Geneva made genuine progress towards an unprecedented agreement between Iran and the United States and although the hope was to avoid war, war should not mean that the hope of peace is extinguished. I still…
— Badr Albusaidi – بدر البوسعيدي (@badralbusaidi) March 1, 2026
Ο υπουργός Εξωτερικών του Ομάν ήδη απηύθυνε νωρίτερα έκκληση να κηρυχτεί «κατάπαυση του πυρός» και να προκριθεί η «επιστροφή στον διάλογο», κατά τη διάρκεια συνδιάλεξής του με τον ιρανό ομόλογο του Αμπάς Αραγτσί.
Χτυπήθηκε και το Ομάν
Χθες Κυριακή, επιδρομή μη επανδρωμένων εναέριων οχημάτων προκάλεσε έναν τραυματισμό σε λιμάνι του Ομάν, του μοναδικού κράτους του Κόλπου που δεν χτυπήθηκε το Σάββατο, στον πρώτο γύρο των ιρανικών αντιποίνων, και πετρελαιοφόρο στοχοποιήθηκε εντός των χωρικών του υδάτων.
Κατά τη διάρκεια της συνδιάλεξης, ο ιρανός ΥΠΕΞ Αραγτσί διαβεβαίωσε από την πλευρά του ότι η Τεχεράνη καλεί να αποκατασταθεί «η ειρήνη» και ότι η ιρανική πλευρά θα δεχόταν κάθε «σοβαρή προσπάθεια» που θα συνεισέφερε «να τερματιστεί η κλιμάκωση και να αποκατασταθεί η σταθερότητα».
Πηγή: ΑΠΕ
