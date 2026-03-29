«Νόμιμοι στόχοι» τα ισραηλινά και αμερικανικά πανεπιστήμια για το Ιράν

Σε αντίποινα για τις επιθέσεις σε δύο ιρανικά πανεπιστήμια, στο Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο του Ισφαχάν στις 26 Μαρτίου και στο Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο της Τεχεράνης στις 27 Μαρτίου που δέχτηκε επίσης έντονο βομβαρδισμό το Σώμα των Φρουρών της Ισλαμικής Επανάστασης IRGC ανακήρυξε όλα τα πανεπιστήμια του Ισραήλ και τα αμερικανικά πανεπιστήμια ως «νόμιμους στόχους» μέχρι να χτυπηθούν δύο από αυτά.

Μάλιστα όπως αναφέρουν χαρακτηριστικά, εφόσον οι ΗΠΑ εκφράσουν την καταδίκη τους για τον βομβαρδισμό πανεπιστημίων, το Ιράν προτίθεται να σταματήσει στα δύο, στην λογική του «οφθαλμός αντί οφθαλμού» και να μην χτυπήσει όλα τα πανεπιστήμια των ΗΠΑ στη Μέση Ανατολή.

Το Ιράν έχει δηλώσει πως πλέον το δόγμα έχει αλλάξει και για κάθε στόχο στο Ιράν, τα συμφέροντα των ΗΠΑ στη Μέση Ανατολή θα δέχονται πολλαπλάσιες επιθέσεις. Αντί για οφθαλμός αντί οφθαλμού, πλέον ισχύει το «οφθαλμός αντί οφθαλμού και ένα κεφάλι και ένα χέρι και ένα πόδι», όπως ανέφερε ο πρώην διοικητής του IRGC Μοχσέν Ρεζαΐ.

Isfahan University of Technology and the University of Science and Technology in Tehran are just two among many universities and research centers deliberately attacked by the aggressors during the past 30 days of their illegal war on the Iranian nation.

Η ανακοίνωση του Ιράν εναντίον ΗΠΑ και Ισραήλ

Στην ανακοίνωσή τους, οι Φρουροί της Επανάστασης δηλώνουν ότι «Οι επιθετικές αμερικανο-σιωνιστικές δυνάμεις έβαλαν για άλλη μια φορά στο στόχαστρο τα ιρανικά πανεπιστήμια, βομβαρδίζοντας το Πανεπιστήμιο Επιστημών και Τεχνολογίας του Ιράν στην Τεχεράνη».

Προειδοποίησαν τους «ανίκανους ηγέτες του Λευκού Οίκου» ότι από εδώ και στο εξής, «όλα τα πανεπιστήμια της κατοχικής οντότητας, καθώς και τα αμερικανικά πανεπιστήμια στην περιοχή της Δυτικής Ασίας, θα θεωρούνται νόμιμοι στόχοι για εμάς, έως ότου χτυπηθούν δύο πανεπιστήμια ως αντίδραση στην καταστροφή των ιρανικών πανεπιστημίων».

«Συμβουλεύουμε όλο το προσωπικό, τους καθηγητές και τους φοιτητές των αμερικανικών πανεπιστημίων στην περιοχή, καθώς και τους κατοίκους των γειτονικών περιοχών, να διατηρούν απόσταση ενός χιλιομέτρου από αυτά τα πανεπιστήμια για να διασφαλίσουν την ασφάλειά τους».

Διορία από το Ιράν μέχρι να αρχίσει να χτυπάει τα αμερικανικά πανεπιστήμια της Μέσης Ανατολής

Το Ιράν δίνει διορία στις ΗΠΑ, γράφοντας ότι «εάν η κυβέρνηση των ΗΠΑ επιθυμεί, σε αυτό το στάδιο, οι πανεπιστημιακοί της χώροι στην περιοχή να περιοριστούν σε μόλις δύο στόχους ως μέρος της αντίδρασης, πρέπει να καταδικάσει επίσημα τη βομβιστική επίθεση εναντίον πανεπιστημίων πριν τις 12:00 το μεσημέρι της Δευτέρας, 30 Μαρτίου (ώρα Τεχεράνης)».

Τέλος ζητά να μην εμπλέκονται τα πανεπιστήμια στους στόχους, σημειώνοντας ότι «εάν επιθυμεί επίσης να αποτρέψει περαιτέρω επιθέσεις στη συνέχεια, πρέπει να εμποδίσει τις “βάρβαρες” συμμαχικές δυνάμεις της να επιτεθούν σε πανεπιστήμια και ερευνητικά κέντρα. Διαφορετικά, η προειδοποίηση αυτή θα παραμείνει σε ισχύ και θα τεθεί σε εφαρμογή».

