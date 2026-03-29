sports betsson
Κυριακή 29 Μαρτίου 2026
weather-icon 17o
Stream

in
sports

Σημαντική είδηση:
28.03.2026 | 19:06
Μηχανική βλάβη εν πλω σε πλοίο - Έδεσε στην Ηγουμενίτσα
# ΙΡΑΝ
# ΤΕΜΠΗ
# ΥΠΟΚΛΟΠΕΣ
# ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗΣ
# ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ
# ΤΣΙΠΡΑΣ
# ΑΚΡΙΒΕΙΑ
# ΣΚΑΝΔΑΛΟ ΟΠΕΚΕΠΕ
# ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΗ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ
# ΕΠΣΤΑΪΝ
# ΔΗΜΟΣΚΟΠΗΣΗ
# ΚΑΙΡΟΣ
# ΑΚΡΩΣ ΖΩΔΙΑΚΟ
Η Άρσεναλ φαβορί για τον Τρεσόλντι της Μπριζ (vid)
Ποδόσφαιρο 29 Μαρτίου 2026, 19:32

Η Άρσεναλ φαβορί για τον Τρεσόλντι της Μπριζ (vid)

Ο 21χρονος επιθετικός, συμπαίκτης του Τζόλη στην Μπριζ, έχει μπει στο μεταγραφική στόχαστρο της ‘Αρσεναλ που έχει το προβάδισμα, όμως ενδιαφέρονται κι άλλες ομάδες

Βάιος Μπαλάφας
A
A
Ψηλά στη μεταγραφική λίστα της ‘Αρσεναλ βρίσκεται ο 21χρονος επιθετικός, συμπαίκτης του Τζόλη στην Μπριζ. Ο Νικολά Τρεσόλντι έχει μπει στο στόχαστρο κορυφαίων συλλόγων τόσο της Γερμανίας όσο και άλλων κορυφαίων ευρωπαϊκών πρωταθλημάτων καθώς οι επιδόσεις του δεν περνούν απαρατήρητες.
Μέχρι πρότινος, επειδή ο Τρισόλντι είναι διεθνής με την Εθνική Γερμανίας Κ21, με τη φανέλα της οποίας έχει πετύχει 12 γκολ σε 23 συμμετοχές, φαινόταν ότι θα μετακόμιζε στην Bundesliga. Επίσης, ενδιαφέρον, εννοούμε ότι έκανε κίνηση για να τον αποκτήσει, υπήρξε και από την γαλλική Στρασμπούρ.
Όμως, υπήρξε αλλαγή δεδομένων και αυτό οφείλεται στο μπάσιμο της ‘Αρσεναλ. Πλέον, οι «κανονιέρηδες» είναι φαβορί για να τον αποκτήσουν, άσχετα αν δεν είναι σίγουρο ότι ο Αρτέτα τον προορίζει απευθείας για την πρώτη ομάδα. Πάντως, οι πληροφορίες αναφέρουν ότι βρίσκονται σε εξέλιξη οι συνομιλίες για να φορέσει τη φανέλα της ‘Αρσεναλ.


Σύμφωνα με τον transfermarkt η χρηματιστηριακή αξία του Τρελόντι είναι 9 εκατ. ευρώ. Όμως, με το «μπάσιμο» της Αρσεναλ εκτιμάται από την Βελγική Μπριζ θα φύγει με ποσό γύρω στα 30 εκατ. ευρώ. Άλλωστε, για τον Τρεσόλντι ενδιαφέρονται και τον παρακολουθούν ομάδες την τη Serie A, την Bundesliga, τη La Liga και τη Ligue 1.
Αιτία δεν είναι μόνο οι εμφανίσεις του με την Εθνική Γερμανίας Κ21. Με την φανέλα της Μπριζ σε 48 συμμετοχές σε όλες τις διοργανώσεις «μετράει» 17 γκολ και πέντε ασίστ. Ειδικότερα σε δέκα συμμετοχές στο Champions League έχει σκοράρει κατά των Μπαρτσελόνα, Ατλέτικο Μαδρίτης, Μονακό, ενώ έβγαλε ασίστ στο ματς με την Αταλάντα.

Headlines:
World
Καύσιμα: Φόβοι για ελλείψεις και πετρέλαιο πάνω από 100 δολάρια

Καύσιμα: Φόβοι για ελλείψεις και πετρέλαιο πάνω από 100 δολάρια

googlenews

Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Κόσμος
Ιρανικές απειλές κατά «Λίνκολν» και ισραηλινή επέκταση επιχειρήσεων στον Λίβανο

Ιρανικές απειλές κατά «Λίνκολν» και ισραηλινή επέκταση επιχειρήσεων στον Λίβανο

inWellness
inTown
Αθλητική Ροή
Κυπελλούχος Ελλάδας ο Αθηναϊκός
Μπάσκετ γυναικών 29.03.26

Κυπελλούχος Ελλάδας ο Αθηναϊκός

Ο Αθηναϊκός διέλυσε τον Πρωτέα Βούλας στον τελικό του Κυπέλλου Ελλάδας με 94-56 και κατέκτησε το τρόπαιο.

Σύνταξη
Ποδόσφαιρο 29.03.26

Η Άρσεναλ φαβορί για τον Τρεσόλντι της Μπριζ (vid)

Ο 21χρονος επιθετικός, συμπαίκτης του Τζόλη στην Μπριζ, έχει μπει στο μεταγραφική στόχαστρο της ‘Αρσεναλ που έχει το προβάδισμα, όμως ενδιαφέρονται κι άλλες ομάδες

Βάιος Μπαλάφας
Μπάσκετ 29.03.26

Ηρακλής – Μαρούσι 72-91: Βήμα παραμονής, με τριάδα «φωτιά» οι Αμαρουσιώτες (vid)

Πραγματοποιώντας εξαιρετικό 2ο ημίχρονο κι έχοντας 4 παίκτες με διψήφιο αριθμό πόντων, το Μαρούσι νίκησε στο Ιβανώφειο με 91-72 τον Ηρακλή, στο κι έκανε σημαντικό βήμα για την σωτηρία του.

Σύνταξη
betson_textlink
Stream sports
Super League 2 29.03.26

Ποδόσφαιρο 29.03.26

Ποδόσφαιρο 29.03.26

Μπάσκετ 29.03.26

Ποδόσφαιρο 29.03.26

Ποδόσφαιρο 29.03.26

Μπάσκετ 29.03.26

inStream - Ροή Ειδήσεων
Εύβοια 29.03.26

Δυστύχημα 29.03.26

Ιράν 29.03.26

Μέση Ανατολή 29.03.26

Leave Banksy alone? 29.03.26

Κόσμος 29.03.26

Ελλάδα 29.03.26

Ποδόσφαιρο 29.03.26

Ελλάδα 29.03.26

Πολιτική Γραμματεία 29.03.26

Πόλεμος στο Ιράν 29.03.26

Ρωσία 29.03.26

«Πονηρό χιούμορ» 29.03.26

Must Read
in.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

Κυριακή 29 Μαρτίου 2026
Απόρρητο