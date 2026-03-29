Η Άρσεναλ φαβορί για τον Τρεσόλντι της Μπριζ (vid)
Ο 21χρονος επιθετικός, συμπαίκτης του Τζόλη στην Μπριζ, έχει μπει στο μεταγραφική στόχαστρο της ‘Αρσεναλ που έχει το προβάδισμα, όμως ενδιαφέρονται κι άλλες ομάδες
Ψηλά στη μεταγραφική λίστα της ‘Αρσεναλ βρίσκεται ο 21χρονος επιθετικός, συμπαίκτης του Τζόλη στην Μπριζ. Ο Νικολά Τρεσόλντι έχει μπει στο στόχαστρο κορυφαίων συλλόγων τόσο της Γερμανίας όσο και άλλων κορυφαίων ευρωπαϊκών πρωταθλημάτων καθώς οι επιδόσεις του δεν περνούν απαρατήρητες.
Μέχρι πρότινος, επειδή ο Τρισόλντι είναι διεθνής με την Εθνική Γερμανίας Κ21, με τη φανέλα της οποίας έχει πετύχει 12 γκολ σε 23 συμμετοχές, φαινόταν ότι θα μετακόμιζε στην Bundesliga. Επίσης, ενδιαφέρον, εννοούμε ότι έκανε κίνηση για να τον αποκτήσει, υπήρξε και από την γαλλική Στρασμπούρ.
Όμως, υπήρξε αλλαγή δεδομένων και αυτό οφείλεται στο μπάσιμο της ‘Αρσεναλ. Πλέον, οι «κανονιέρηδες» είναι φαβορί για να τον αποκτήσουν, άσχετα αν δεν είναι σίγουρο ότι ο Αρτέτα τον προορίζει απευθείας για την πρώτη ομάδα. Πάντως, οι πληροφορίες αναφέρουν ότι βρίσκονται σε εξέλιξη οι συνομιλίες για να φορέσει τη φανέλα της ‘Αρσεναλ.
✅ @Arsenal are currently the favorites to sign German striker Nicolò Tresoldi (21/Club Brugge). The club is seriously interested and talks are underway pic.twitter.com/xvJPkLmy4y
— Christian Falk (@cfbayern) March 29, 2026
Σύμφωνα με τον transfermarkt η χρηματιστηριακή αξία του Τρελόντι είναι 9 εκατ. ευρώ. Όμως, με το «μπάσιμο» της Αρσεναλ εκτιμάται από την Βελγική Μπριζ θα φύγει με ποσό γύρω στα 30 εκατ. ευρώ. Άλλωστε, για τον Τρεσόλντι ενδιαφέρονται και τον παρακολουθούν ομάδες την τη Serie A, την Bundesliga, τη La Liga και τη Ligue 1.
Αιτία δεν είναι μόνο οι εμφανίσεις του με την Εθνική Γερμανίας Κ21. Με την φανέλα της Μπριζ σε 48 συμμετοχές σε όλες τις διοργανώσεις «μετράει» 17 γκολ και πέντε ασίστ. Ειδικότερα σε δέκα συμμετοχές στο Champions League έχει σκοράρει κατά των Μπαρτσελόνα, Ατλέτικο Μαδρίτης, Μονακό, ενώ έβγαλε ασίστ στο ματς με την Αταλάντα.
🔴⚪️🚨𝐀𝐑𝐒𝐄𝐍𝐀𝐋 𝐀𝐑𝐄 𝐂𝐔𝐑𝐑𝐄𝐍𝐓𝐋𝐘 𝐅𝐀𝐕𝐎𝐑𝐈𝐓𝐄𝐒 𝐓𝐎 𝐒𝐈𝐆𝐍 𝐆𝐄𝐑𝐌𝐀𝐍 𝐒𝐓 𝐍𝐈𝐂𝐎𝐋𝐎 𝐓𝐑𝐄𝐒𝐎𝐋𝐃𝐈(𝟐𝟏)🇮🇹😮💨
Tresoldi is Right footed Striker 21 goals so far goal per game in Euro U21🤩
30M is steal for profile like his💫pic.twitter.com/FEUHcTaGoA
— The Stat Guy (@The_Stat_Guy_10) March 29, 2026
- Η Άρσεναλ φαβορί για τον Τρεσόλντι της Μπριζ (vid)
