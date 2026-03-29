H αναχώρηση της Εθνικής για το φιλικό στην Ουγγαρία (vids, pics)
H Εθνική ομάδα πετάει με προορισμό τη Βουδαπέστη, εκεί όπου θα δώσει το επόμενο φιλικό της απέναντι στην Ουγγαρία, την Τρίτη.
Η Εθνική άφησε πίσω της την ήττα από την Παραγουάη με 1-0 και ξεκίνησε την προετοιμασία της για το εκτός έδρας φιλικό της Τρίτης (31/3) με την Ουγγαρία.
Οι διεθνείς μας βρέθηκαν στο αεροδρόμιο το απόγευμα της Κυριακής (29/3) για να πετάξουν με προορισμό τη Βουδαπέστη, όπου θα παίξουν το δεύτερο φιλικό τους παιχνίδι απέναντι στους Μαγυάρους.
Δείτε βίντεο από την αναχώρηση της Εθνικής με προορισμό τη Βουδαπέστη
Υπενθυμίζεται πως στην προπόνηση του Σαββάτου (28/3) συμμετείχε κανονικά ο Λάζαρος Ρότα που ξεπέρασε τις ενοχλήσεις που τον ταλαιπωρούσαν, ενώ δεν ταξίδεψε με την ομάδα ο Κωνσταντίνος Μαυροπάνος που δεν μπορεί να μπει στο αεροπλάνο, σύμφωνα με όσα του είπαν οι γιατροί.
- H αναχώρηση της Εθνικής για το φιλικό στην Ουγγαρία (vids, pics)
