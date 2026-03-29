Τομ Χανκς: Το μπέιζμπολ, η Μάριελ Χέλερ και στο βάθος ο Bad Bunny

Ο Τομ Χανκς και η Μάριελ Χέλερ ενώνουν ξανά τις δυνάμεις τους, επτά χρόνια μετά την υποψήφια για Όσκαρ συνεργασία τους στο «A Beautiful Day in the Neighborhood».

Σύμφωνα με το Variety, η σκηνοθέτιδα και ο σταρ του Χόλιγουντ σχεδιάζουν μια συγκινητική δραματική κομεντί με θέμα το μπέιζμπολ, η οποία έχει ήδη προσελκύσει το ενδιαφέρον πολλών κινηματογραφικών στούντιο.

Ο Χανκς θα έχει τον πρωταγωνιστικό ρόλο στην ταινία η οποία θα είναι βασισμένη στο βιβλίο του Ντέιβ Έγκερς με τίτλο The Comebacker, σε σενάριο και σκηνοθεσία της Χέλερ. Οι δυο τους θα αναλάβουν, επίσης, την παραγωγή μέσω των εταιρειών τους.

Αυτή δεν είναι η πρώτη φορά που ο Τομ Χανκς συνεργάζεται με τον Έγκερς, καθώς τα βιβλία του Αμερικανού συγγραφέα A Hologram for the King και The Circle έχουν αποτελέσει στο παρελθόν πηγή έμπνευσης για ταινίες με πρωταγωνιστή τον δημοφιλή ηθοποιό.

Το The Comebacker είναι το πρώτο μιας σειράς διηγημάτων του Έγκερς από τη συλλογή με τίτλο «The Forgetters». Η ιστορία ακολουθεί τον Lionel, έναν αθλητικογράφο του οποίου το πάθος για τη δουλειά και τη ζωή του αναζωπυρώνεται χάρη σε έναν πίτσερ που καλείται από τις μικρές κατηγορίες του αθλήματος.

Παράλληλα, ο σταρ της μουσικής Bad Bunny και ο υποψήφιος για Όσκαρ Κόλμαν Ντομίνγκο βρίσκονται σε συζητήσεις για να συμμετάσχουν στη φιλόδοξη παραγωγή.

EXCLUSIVE: Tom Hanks is set to star in the baseball movie “The Comebacker” from his “A Beautiful Day in the Neighborhood” director Marielle Heller. Bad Bunny and Colman Domingo are eyeing roles in the movie, which “follows a fading sports journalist named Lionel whose passion… pic.twitter.com/i7iOigPwtt — Variety (@Variety) March 26, 2026

Καθώς ο βραβευμένος με Grammy καλλιτέχνης πραγματοποιεί παγκόσμια περιοδεία μέχρι τα τέλη Ιουλίου, το χρονοδιάγραμμα της παραγωγής παραμένει αβέβαιο.

Ενώ οι διαπραγματεύσεις για τα δικαιώματα συνεχίζονται, πηγές που επικαλείται το δημοσίευμα αναφέρουν ότι η Sony Pictures βρίσκεται σε πλεονεκτική θέση όχι μόνο της προσφοράς που έχει καταθέσει αλλά και της επιτυχημένης συνεργασίας της το 2019 στην ταινία «A Beautiful Day in the Neighborhood».

* Κεντρική φωτογραφία: LACEY TERRELL / SONY