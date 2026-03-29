Εκατομμύρια άνθρωποι σε όλο τον κόσμο έσβησαν τα φώτα τους χθες Σάββατο, στέλνοντας ένα ηχηρό μήνυμα υπέρ της προστασίας του πλανήτη μας.

Από τις 8.30 μ.μ έως τις 9.30 μ.μ, για μία ώρα εκατομμύρια άνθρωποι έστειλαν με αυτό τον τρόπο ένα μήνυμα ευαισθητοποίησης για την υπερθέρμανση του πλανήτη, στο πλαίσιο της «Ώρας της Γης 2026», μιας πρωτοβουλίας του WWF.

Η στιγμή που η Αθήνα «έσβησε»

Μια μοναδική, σχεδόν απόκοσμη εικόνα της Αθήνας αντίκρισαν το βράδυ του Σαββάτου, όσοι περαστικοί, και τουρίστες, πέρασαν μπροστά από το Παναθηναϊκό Στάδιο και την Ακρόπολη.

Όπως φαίνεται στις εικόνες από το drone του Orange Press Agency, τα εμβληματικά μνημεία βυθίστηκαν στο σκοτάδι.

Δευτερόλεπτα μετά τις 20:30, μόλις ξεκίνησε η σταδιακή συσκότιση, στον χώρο του Καλλιμάρμαρου άρχισαν να ηχούν παιδικές φωνές ενθουσιασμού.

Αμέσως μετά, με άρτιο συντονισμό, άρχισαν να ανάβουν στη σειρά φαναράκια και φακοί από 150 παιδιά του Σώματος Ελληνικού Οδηγισμού, σχηματίζοντας το σύμβολο «60» -για τα 60 λεπτά που διαρκεί η συσκότιση.

Στο βάθος, η σκοτεινή, πλέον, Ακρόπολη συμπλήρωνε το κάδρο, προσφέροντας μια εντελώς διαφορετική όψη της πόλης, όπου η απουσία φωτός υπογράμμιζε την ανάγκη προστασίας του πλανήτη μας.

Για δύο δεκαετίες, σύμφωνα με την οργάνωση, εκατομμύρια πολίτες, πολιτικοί, φορείς και επιχειρήσεις σε περισσότερες από 80 χώρες ενώνονται, σβήνοντας τα φώτα για μία ώρα. Αυτά τα 60 λεπτά συσκότισης αποτελούν μια ισχυρή υπενθύμιση ότι η φύση και το κλίμα είναι αλληλένδετα και ότι η προστασία του κοινού μας σπιτιού, του πλανήτη, είναι επείγουσα ανάγκη.