Ωρα της Γης 2026: Επιστρέφει το Σάββατο 28 Μαρτίου και με μια πρωτότυπη εκδήλωση στο Καλλιμάρμαρο
Περιβάλλον 25 Μαρτίου 2026, 06:00

Το Σάββατο 28 Μαρτίου επιστρέφει η «Ωρα της Γης», η μεγαλύτερη παγκόσμια συμμετοχική εκστρατεία του WWF για την προστασία του περιβάλλοντος.

Για 20η πλέον χρονιά, η «Ωρα της Γης» επιστρέφει το Σάββατο 28 Μαρτίου (20.30-21.30), κάνοντας ένα ανοιχτό κάλεσμα προς πολίτες, πολιτικούς, φορείς και επιχειρήσεις για να λάβουν ενεργά μέρος, σβήνοντας συμβολικά τα φώτα για μια ώρα, αλλά και συμμετέχοντας σε δράσεις ευαισθητοποίησης και δράσεις που θα ενδυναμώσουν τη σχέση τους με τη φύση (φωτογραφία, επάνω, Andrea Bonetti / WWF Ελλάς).

Η «Ωρα της Γης» αποτελεί τη μεγαλύτερη παγκόσμια συμμετοχική εκστρατεία του WWF για την προστασία του περιβάλλοντος, ενώ για ακόμα μια χρονιά, εκατομμύρια πολίτες από περισσότερες από 80 χώρες παγκοσμίως, θα ενώσουν τις φωνές τους, θυμίζοντας σε όλους πως η φύση και το κλίμα είναι αλληλένδετα.

Η κλιματική αλλαγή και η απώλεια της φύσης απειλούν την ίδια τη ζωή, αλλά ακόμα υπάρχει ελπίδα

Μαζί αποτελούν το σύστημα που υποστηρίζει τη ζωή μας, προσφέροντάς μας καθαρό αέρα, φρέσκο νερό, τα τρόφιμα που τρώμε και πολλά άλλα. Ωστόσο, και τα δύο απειλούνται.

Η «Ωρα της Γης» είναι μια παγκόσμια αφορμή για να ενωθούμε, αφιερώνοντας 60 λεπτά στη γη, και για να δείξουμε την υποστήριξή μας στο κοινό μας σπίτι, τον πλανήτη.

Το διακύβευμα δεν ήταν ποτέ πιο σημαντικό. Η Εκθεση «Ζωντανός Πλανήτης 2024» του WWF (LivingPlanetReport) αποκάλυψε το σημείο καμπής στο οποίο βρίσκεται ο πλανήτης μας, με τους πληθυσμούς άγριας ζωής να δέχονται τα τελευταία χρόνια ολοένα και μεγαλύτερες πιέσεις, και να καταγράφουν μια κατακόρυφη μείωση παγκοσμίως κατά 73%.

Η κλιματική αλλαγή και η απώλεια της φύσης απειλούν την ίδια τη ζωή, αλλά ακόμα υπάρχει ελπίδα.

Η «Ωρα της Γης» είναι μια ισχυρή υπενθύμιση της επείγουσας ανάγκης που υπάρχει για δράση, με στόχο ένα μέλλον πιο ασφαλές και βιώσιμο για όλους.

Πρωτότυπη εκδήλωση

Με αφορμή τη φετινή 20η επέτειο της «Ωρας της Γης», μια πρωτότυπη εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί στις 28 Μαρτίου στην Αθήνα.

Σε συνεργασία με το Σώμα Ελληνικού Οδηγισμού (ΣΕΟ), περίπου 150 παιδιά θα εισέλθουν στο Παναθηναϊκό Στάδιο (Καλλιμάρμαρο) την ώρα που θα σβήνουν τα φώτα, και θα σχηματίσουν με αυτοσχέδια φαναράκια και φακούς το σύμβολο της «Ωρας της Γης» (60+), συμβάλλοντας με δημιουργικό τρόπο στην ευαισθητοποίηση του κοινού και δηλώνοντας τη δική τους δέσμευση για μια σχέση σεβασμού και ομαλής συνύπαρξης με τη φυσική μας κληρονομιά.

Για 20 χρόνια, η «Ωρα της Γης» αποτελεί μια ευκαιρία για κοινότητες σε όλο τον κόσμο να δείξουν τη στήριξή τους σε μια ενεργή περιβαλλοντική στάση και να έρθουν πιο κοντά, επανασυνδεόμενοι με τον πλανήτη μας μέσα από τη μάθηση, τη δημιουργία και την απόλαυση της φύσης.

Πηγή: ΑΠΕ

