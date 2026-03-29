Χανιά: Νεκρός στο κελί του εντοπίστηκε 39χρονος κρατούμενος στις φυλακές της Αγυιάς
Ο κρατούμενος στις φυλακές της Αγυιάς εντοπίστηκε τα ξημερώματα χωρίς τις αισθήσεις του και μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο
- Ξύπνησε το ηφαίστειο Σιβελούτς στην Καμτσάτκα - Εκτόξευσε τέφρα σε ύψος 11.000 μέτρων
- 4χρονη περιπλανιόταν μόνη της στον δρόμο - Συνελήφθησαν οι γονείς της
- Συνελήφθη 19χρονος που εκβίαζε ανήλικους και τους αποσπούσε χρήματα – Από έναν 14χρονο είχε πάρει 10.000 ευρώ
- Αγρίνιο: Συνελήφθησαν 3 ανήλικοι για την επίθεση με μαχαίρι σε 16χρονο – Προσωπικές διαφορές τα κίνητρα
Χωρίς τις αισθήσεις του εντοπίστηκε τα ξημερώματα της Κυριακής μέσα στο κελί του στις φυλακές της Αγυιάς στα Χανιά ένας 39χρονος αλλοδαπός κρατούμενος.
Άμεσα ειδοποιήθηκε το ΕΚΑΒ και ο 39χρονος μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο Χανίων όπου διαπιστώθηκε ο θάνατός του.
Τα αίτια θανάτου
Οι αρμόδιες Αρχές αναμένουν τα αποτελέσματα της νεκροψίας και της νεκροτομής, προκειμένου να προσδιοριστεί με βεβαιότητα η αιτία του θανάτου.
Οι πρώτες εκτιμήσεις κάνουν λόγο ότι πρόκειται για παθολογικά ως τα αίτια θανάτου του 39χρονου.
- Αφρικανική φαρσοκωμωδία: Η CAF «ράβει» νέους κανονισμούς μετά το δικαστικό πραξικόπημα κατά της Σενεγάλης
- Colpo grosso στην Ιταλία – Εκλάπησαν τρία εμβληματικά έργα τέχνης
- Μέση Ανατολή: Τι μπορεί να πυροδοτήσει παγκόσμια επισιτιστική κρίση
- Έφτασε στην Ουγγαρία η Εθνική (vid)
- Ψηφιακοί νομάδες: Το τέλος του ονείρου και η σκληρή επιστροφή στην πόλη
- Χαλάνδρι: Βίντεο ντοκουμέντο από την καταδίωξη 19χρονου που οδηγούσε μεθυσμένος
- Μουρίνιο: «Μέτρια ομάδα η Πορτογαλία χωρίς τον Κριστιάνο»
