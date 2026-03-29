Χανιά: Νεκρός στο κελί του εντοπίστηκε 39χρονος κρατούμενος στις φυλακές της Αγυιάς

Χωρίς τις αισθήσεις του εντοπίστηκε τα ξημερώματα της Κυριακής μέσα στο κελί του στις φυλακές της Αγυιάς στα Χανιά ένας 39χρονος αλλοδαπός κρατούμενος.

Άμεσα ειδοποιήθηκε το ΕΚΑΒ και ο 39χρονος μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο Χανίων όπου διαπιστώθηκε ο θάνατός του.

Τα αίτια θανάτου

Οι αρμόδιες Αρχές αναμένουν τα αποτελέσματα της νεκροψίας και της νεκροτομής, προκειμένου να προσδιοριστεί με βεβαιότητα η αιτία του θανάτου.

Οι πρώτες εκτιμήσεις κάνουν λόγο ότι πρόκειται για παθολογικά ως τα αίτια θανάτου του 39χρονου.