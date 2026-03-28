Ο επίκαιρος αντιπολεμικός λόγος του θρυλικού Μοχάμεντ Άλι
Stories 28 Μαρτίου 2026, 16:47

Ο επίκαιρος αντιπολεμικός λόγος του θρυλικού Μοχάμεντ Άλι

Στις 20 Ιουνίου 1967, ο Μοχάμεντ Άλι καταδικάστηκε σε φυλάκιση, επειδή αρνήθηκε να καταταγεί στο στρατό των ΗΠΑ, εναντιώμενος στον πόλεμο στο Βιετνάμ.

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ηρεμία: Η σύγχρονη υπερδύναμη στην εποχή του θορύβου

Ηρεμία: Η σύγχρονη υπερδύναμη στην εποχή του θορύβου

Όπως ανέφερε νωρίτερα αυτή την εβδομάδα η ιστοσελίδα WDRB, καθώς ο απρόκλητος πόλεμος στο Ιράν συνεχίζεται, περίπου 2.000 Ιρανοί που ζουν στο Λούισβιλ των ΗΠΑ αντιμετωπίζουν δυσκολίες στην επικοινωνία με συγγενείς και φίλους που ζουν στη χώρα καταγωγής τους, χάνοντας ουσιαστικά κάθε επαφή με την πραγματικότητα που επικρατεί εκεί.

Γι’αυτό το λόγο, το Κέντρο Μοχάμεντ Άλι, ένα μουσείο αφιερωμένο στον πυγμάχο με έδρα την πόλη του Κεντάκι, διοργάνωσε μια εκδήλωση, όπως διαβάζουμε στο ειδησεογραφικό πρακτορείο, ώστε οι Ιρανοί που ζουν στη πόλη να μιλήσουν για τις επιπτώσεις του κοινού πολέμου των ΗΠΑ-Ισραήλ.

«Οι Ιρανοί, ξέρετε, έχουν ένα αίσθημα υπερηφάνειας για την πατρίδα τους και νομίζω ότι υπάρχουν πολλά έντονα συναισθήματα [σχετικά με την τρέχουσα κατάσταση]», δήλωσε η Δρ. Μαριάμ Μοάζεν από το Πανεπιστήμιο του Λούισβιλ στην εκδήλωση.

Αξίζει να σημειωθεί ότι, μια νέα δημοσκόπηση από το CBS News και το YouGov διαπιστώνει αυξανόμενη αντίθεση στον πόλεμο με το Ιράν, καθώς τα δύο τρίτα των Αμερικανών τον βλέπουν ως πόλεμο επιλογής και όχι ανάγκης.

Επιπροσθέτως, βίντεο που κάνουν το γύρο του διαδικτύου δείχνουν ανθρώπους να κατηγορούν την κυβέρνηση ότι τους στέλνει να συμμετάσχουν σέ έναν «πόλεμο του Ισράηλ και όχι της χώρας τους».

Παράλληλα, δημοσιογράφοι |και πολιτικοί σχολιαστές όπως η Άνα Κασπάριαν, κατηγορούν για τους ίδιους λόγους την ηγεσία των ΗΠΑ.

«Ο Κλέι κρίθηκε ένοχος»

Καθώς γενοκτονίες και πόλεμοι ματώνουν τον πλανήτη, από το Σουδάν μέχρι τη Γάζα και τον Λίβανο, αξίζει να θυμηθούμε την θρυλική ομιλία του Μοχάμεντ Άλι ενάντια στον πόλεμο στο Βιετνάμ.

Στις 20 Ιουνίου 1967, ο Άλι καταδικάστηκε σε φυλάκιση, επειδή αρνήθηκε να καταταγεί στις στρατιωτικές δυνάμεις των ΗΠΑ.

Χρησιμοποίησε δε τη φήμη του ως πρωταθλητής πυγμαχίας για να μεταβιβάσει στον αμερικανικό λαό ένα μήνυμα: ο πραγματικός εχθρός (και καταπιεστής) δεν είναι εκτός συνόρων, αλλά εντός.

«Γιατί να μου ζητήσουν να φορέσω στολή και να πάω 10.000 μίλια μακριά από το σπίτι μου για να ρίξω βόμβες και σφαίρες σε ανθρώπους στο Βιετνάμ, ενώ οι λεγόμενοι ‘Νέγροι’ στο Λούισβιλ αντιμετωπίζονται σαν σκυλιά;» αναρωτήθηκε σε δημόσια ομιλία του σχετικά με την απόφαση του.

Για αυτές τις δηλώσεις, αλλά και για την ίδια την πράξη αντίστασης, ο δικαστής Τζο Ίνγκραχαμ επέβαλε την ανώτατη ποινή στον Κάσιους Κλέι (όπως επέμεναν να τον αποκαλούν στο δικαστήριο): πέντε χρόνια σε ομοσπονδιακή φυλακή και πρόστιμο 10.000 δολαρίων.

Την επόμενη μέρα, η είδηση αυτή ήταν το κύριο θέμα της εφημερίδας The New York Times με τον τίτλο: «Ο Κλέι κρίθηκε ένοχος στην υπόθεση της στρατολόγησης και καταδικάστηκε σε πέντε χρόνια φυλάκισης».

Η ποινή ήταν ασυνήθιστα σκληρή και στόχευε στο «θρυμμάτισμα» του Άλι, ώστε να διασφαλιστεί ότι δεν θα εξελιχθεί σε σύμβολο του αντιπολεμικού κινήματος.

Η ομιλία του Μοχάμεντ Άλι

«Όχι, δεν πρόκειται να πάω δέκα χιλιάδες μίλια μακριά από το σπίτι μου για να βοηθήσω στη δολοφονία και την καταστροφή ενός άλλου φτωχού έθνους, απλώς και μόνο για να συνεχιστεί η κυριαρχία των λευκών δουλοκτητών επί των πιο σκουρόχρωμων λαών σε όλο τον κόσμο. Αυτή είναι η μέρα που τέτοια δεινά πρέπει να τερματιστούν. Με έχουν προειδοποιήσει ότι αν πάρω τέτοια θέση, θα θέσω σε κίνδυνο το κύρος μου και θα χάσω τα εκατομμύρια δολάρια που θα έπρεπε να κερδίσω ως πρωταθλητής.

Αλλά το έχω πει μια φορά και θα το ξαναπώ. Ο πραγματικός εχθρός του λαού μου βρίσκεται εδώ. Δεν θα ατιμάσω τη θρησκεία μου, τον λαό μου ή τον εαυτό μου, με το να γίνω εργαλείο για την υποδούλωση εκείνων που αγωνίζονται για τη δική τους δικαιοσύνη, ελευθερία και ισότητα.

Αν πίστευα ότι ο πόλεμος θα έφερνε ελευθερία και ισότητα σε 22 εκατομμύρια ανθρώπους του λαού μου, δεν θα χρειαζόταν να με επιστρατεύσουν, θα καταταγόμουν αύριο. Αλλά πρέπει είτε να υπακούσω στους νόμους της χώρας είτε στους νόμους του Αλλάχ. Δεν έχω τίποτα να χάσω υπερασπιζόμενος τις πεποιθήσεις μου. Οπότε θα πάω φυλακή. Είμαστε στη φυλακή εδώ και τετρακόσια χρόνια».

*Με πληροφορίες από: History

Τουρισμός: Εκπτώσεις σε Ρόδο και Σαντορίνη – Πιέσεις στις κρατήσεις λόγω γεωπολιτικής κρίσης 

Τουρισμός: Εκπτώσεις σε Ρόδο και Σαντορίνη – Πιέσεις στις κρατήσεις λόγω γεωπολιτικής κρίσης 

Ηρεμία: Η σύγχρονη υπερδύναμη στην εποχή του θορύβου

Ηρεμία: Η σύγχρονη υπερδύναμη στην εποχή του θορύβου

Μπλόκο στην Ερυθρά Θάλασσα εξετάζουν οι Χούθι – Μπαράζ ιρανικών επιθέσεων στο Ισραήλ, επιδρομές των IDF στον Λίβανο

Μπλόκο στην Ερυθρά Θάλασσα εξετάζουν οι Χούθι – Μπαράζ ιρανικών επιθέσεων στο Ισραήλ, επιδρομές των IDF στον Λίβανο

Η τηλεπερσόνα Κάρολ Ράντζιβιλ – Συνδέεται με τους Κένεντι, το όνομά της βρίσκεται στα αρχεία Έπσταϊν
Η τηλεπερσόνα Κάρολ Ράντζιβιλ – Συνδέεται με τους Κένεντι, το όνομά της βρίσκεται στα αρχεία Έπσταϊν

Οι αγαπημένοι της Κένεντι πέθαναν αλλά εμφανίζονται στο Love Story, το όνομά της περιλαμβάνεται στα αρχεία Έπσταϊν και η ίδια επιστρέφει στο Real Housewives. Τι γνώμη έχει η Ράντζιβιλ για όλα αυτά;

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
Μέσα στην αίρεση Heaven’s Gate: 29 χρόνια από τη χειρότερη μαζική αυτοκτονία στις ΗΠΑ
Μέσα στην αίρεση Heaven's Gate: 29 χρόνια από τη χειρότερη μαζική αυτοκτονία στην ιστορία των ΗΠΑ

Πριν από περίπου τρεις δεκαετίες 39 μέλη της αίρεσης Heaven's Gate έβαζαν τέλος στη ζωή τους, πιστεύοντας ότι το πνεύμα τους θα επιβιβαστεί σε ένα διαστημόπλοιο που θα τους πάει στο Επόμενο Επίπεδο

Φροίξος Φυντανίδης
Φροίξος Φυντανίδης
Αλεξάντερ Κλούγκε: Πέθανε ο σκηνοθέτης που άλλαξε το γερμανικό σινεμά
Αλεξάντερ Κλούγκε: Πέθανε ο σκηνοθέτης που άλλαξε το γερμανικό σινεμά

Ο Αλεξάντερ Κλούγκε, εμβληματική μορφή του Νέου Γερμανικού Κινηματογράφου, που συνέδεσε το σινεμά με τη φιλοσοφία και την ιστορία, άφησε την τελευταία του πνοή στις 25 Μαρτίου

Ευγενία Κοτρώτσιου
Ευγενία Κοτρώτσιου
Μήπως τελικά οι εξωγήινοι διαμόρφωσαν τους αρχαίους πολιτισμούς; Κάποιοι πιστεύουν στο κοσμικό δράμα
Μήπως τελικά οι εξωγήινοι διαμόρφωσαν τους αρχαίους πολιτισμούς; Κάποιοι πιστεύουν στο κοσμικό δράμα

Η ιδέα ότι εξωγήινοι βοήθησαν τους κατασκευαστές των αρχαίων μνημείων προωθήθηκε από τον Ελβετό συγγραφέα Έριχ φον Ντάνικεν στο best-seller του «Το Άρμα των Θεών», που εκδόθηκε το 1968

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
Μικροκλοπές, sex show κι εκτροφή σκύλων – Οι παράλληλες δράσεις καλλιτεχνών για τα προς το ζην
Μικροκλοπές, sex show κι εκτροφή σκύλων - Οι παράλληλες δράσεις καλλιτεχνών για τα προς το ζην

Ο Ζαν Ζενέ έκλεβε βιβλία. Η Έμιλι Καρ μεγάλωνε «μπομπτέιλ» σκυλιά. Και η Κάθι Άκερ έκανε παιχνίδια ενηλίκων με τον φίλο της. Οι απρόσμενες πτυχές της ζωής των καλλιτεχνών στον αγώνα επιβίωσης.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
Το μυστικό ημερολόγιο, το ποτό και οι Κένεντι: Τελικά η Μέριλιν Μονρόε δολοφονήθηκε;
Το μυστικό ημερολόγιο, το ποτό και οι Κένεντι: Τελικά η Μέριλιν Μονρόε δολοφονήθηκε;

Ο Μάικ Ροθμίλερ, πρώην ντετέκτιβ του LAPD και νυν συγγραφέας, ζητάει να ανοίξει ξανά ο φάκελος του θανάτου της Μέριλιν Μονρόε - βασισμένος στα στοιχεία του βιβλίου του Bombshell από το 2021

Φροίξος Φυντανίδης
Φροίξος Φυντανίδης
Η έφηβη Παλαιστίνια που ζωγραφίζει «για τα παιδιά της Γάζας»
Η δεκαοκτάχρονη καλλιτέχνις από τη Γάζα που μετέτρεψε τη σκηνή της σε γκαλερί

Η Παλαιστίνια καλλιτέχνιδα Marah Khaled al-Za’anin μετέτρεψε τη σκηνή της στη Γάζα σε γκαλερί τέχνης, εκθέτοντας τα σχέδια και τους πίνακές της στους τοίχους και στην οροφή.

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Για πρώτη φορά ο 55χρονος οδηγός του τροχαίου στην Παλλήνη εξηγεί πώς έγινε το ατύχημα
Για πρώτη φορά ο 55χρονος οδηγός του τροχαίου στην Παλλήνη εξηγεί πώς έγινε το ατύχημα

Σύμφωνα με αστυνομικές πηγές, ο 55χρονος είχε καταναλώσει ποσότητα αλκοόλ, με την μέτρηση να καταγράφει 0,90mg/l, δηλαδή περίπου 4 φορές παραπάνω από το επιτρεπόμενο όριο.

Γεωργία Κακή
Γεωργία Κακή
Πρώην NBAers αποθεώνουν τον γιο του Στογιάκοβιτς (vids)
Πρώην NBAers αποθεώνουν τον γιο του Στογιάκοβιτς (vids)

Ο Αντρέι Στογιάκοβιτς τρελαίνει… κόσμο στο NCAA με τις επιδόσεις του και πρώην σταρ του NBA τον αποθεώνουν – Τα δεδομένα για το αν θα επιλέξει να αγωνιστεί με την Εθνική Σερβίας ή με την Ελλάδα

Παπανδρέου: Το κράτος δικαίου είναι έννοια ασύμβατη με τις επιλογές αυτής της κυβέρνησης
Παπανδρέου: Το κράτος δικαίου είναι έννοια ασύμβατη με τις επιλογές αυτής της κυβέρνησης

Ο κ. Παπανδρέου κατέθεσε με την ομιλία του «πρόταση δημοκρατικής, ριζοσπαστικής ανασυγκρότησης της χώρας», «πλαίσιο για διάλογο για μια παράταξη μεγάλη ενωτική και νικηφόρα», όπως είπε.

Τραμπ: «Να ανοίξουν τα Στενά του… Τραμπ» – Η αμφιλεγόμενη ατάκα για τα Στενά του Ορμούζ εν μέσω ενεργειακής κρίσης
Τραμπ: «Να ανοίξουν τα Στενά του… Τραμπ» – Η αμφιλεγόμενη ατάκα για τα Στενά του Ορμούζ εν μέσω ενεργειακής κρίσης

«Το Ιράν πρέπει να «ανοίξει τα Στενά του Τραμπ, εννοώ, του Ορμούζ», δήλωσε ο αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ σε ομιλία του στο Future Investment Initiative στο Μαϊάμι, προκαλώντας γέλια από το κοινό.

Δούκας: Το ΠΑΣΟΚ να είναι κυβέρνηση μετά τις εκλογές ώστε να οδηγηθούν οι πολιτικοί υπεύθυνοι ενώπιον της Δικαιοσύνης
Δούκας: Το ΠΑΣΟΚ να είναι κυβέρνηση μετά τις εκλογές ώστε να οδηγηθούν οι πολιτικοί υπεύθυνοι ενώπιον της Δικαιοσύνης

Ο Χάρης Δούκας δήλωσε απόλυτα ικανοποιημένος με τα όσα είπε ο Νίκος Ανδρουλάκης στην χθεσινή ομιλίας του, όπου απέκλεισε κάθε πιθανή συνεργασία με τη Νέα Δημοκρατία

Ολυμπιακός – Βουλιαγμένη 21-12: Εύκολο απόγευμα και 20/20 για τους Πειραιώτες
Ολυμπιακός – Βουλιαγμένη 21-12: Εύκολο απόγευμα και 20/20 για τους Πειραιώτες

Ο Ολυμπιακός επικράτησε άνετα με 21-12 της Βουλιαγμένης και συνεχίζει την ασταμάτητη πορεία του, έχοντας πλέον 20 νίκες σε 20 αγώνες και όντας μόνος πρώτος στη βαθμολογία – Κλείδωσε το απόλυτο πλεονέκτημα έδρας στα play offs

Βενιζέλος: Η υποκλοπή του κύρους των θεσμών ο απολογισμός της 7ετίας Μητσοτάκη
Βενιζέλος: Η υποκλοπή του κύρους των θεσμών ο απολογισμός της 7ετίας Μητσοτάκη

Ο κ. Βενιζέλος τόνισε ότι το ΠΑΣΟΚ οφείλει να διασφαλίσει «την προγραμματική και πολιτική του αυτονομία», κάτι που, όπως είπε, πρέπει να συνοδεύεται από «ενότητα, σοβαρότητα, βαρύτητα προσώπων και θέσεων»

Μεταναστευτικό και θαλάσσιες ζώνες στο επίκεντρο των συνομιλιών του Γεραπετρίτη στη Βεγγάζη
Μεταναστευτικό και θαλάσσιες ζώνες στο επίκεντρο των συνομιλιών του Γεραπετρίτη στη Βεγγάζη

Ο Γεραπετρίτης τόνισε ιδιαίτερα και την συνεισφορά της ελληνικής κοινότητας Βεγγάζης και του προέδρου της, Κανάκη Μανδαλιού στην οικοδόμηση του ελληνικού Γενικού Προξενείου στην πόλη

Αλεξάνδρα Φωτάκη
Αλεξάνδρα Φωτάκη
Τέμπη: Αντίθετος ο Πλακιάς στο ενδεχόμενο αλλαγής αίθουσας για τη δίκη – «Όποιος το κάνει θα με βρει απέναντι»
Αντίθετος ο Πλακιάς στο ενδεχόμενο αλλαγής αίθουσας για τη δίκη - «Όποιος το κάνει θα με βρει απέναντι»

«Η δίκη θα γίνει εκεί όπου ξεκίνησαν όλα και θα τελειώσει πάλι εκεί - Τα παιδιά μου τα δολοφόνησαν στη Λάρισα και απαιτούν να παραβρίσκονται εκεί που θα δικάζουν τους ενόχους», λέει ο Νίκος Πλακιάς

Ολοκληρώθηκε το πρώτο στάδιο αυτοψιών για τους σεισμούς στο Άγιον Όρος – Τι λένε οι ειδικοί
Ολοκληρώθηκε το πρώτο στάδιο αυτοψιών για τους σεισμούς στο Άγιον Όρος – Τι λένε οι ειδικοί

Ο σεισμός των 4,9 Ρίχτερ που σημειώθηκε το βράδυ της 25ης Μαρτίου στο Άγιον Όρος έγινε αισθητός σε ευρεία περιοχή και συνοδεύτηκε από σειρά μετασεισμικών δονήσεων

Μιλένα Αποστολάκη: «Απέναντι στους πελάτες της Δεξιάς υπάρχουν οι πολίτες της πατρίδας»
Μιλένα Αποστολάκη: «Απέναντι στους πελάτες της Δεξιάς υπάρχουν οι πολίτες της πατρίδας»

Στόχος είναι η μετατροπή της κοινωνικής πλειοψηφίας που ζητά αλλαγή σε πολιτική πλειοψηφία, μέσα από ένα νέο «συμβόλαιο αλήθειας και εμπιστοσύνης» με τους πολίτες είπε, μεταξύ άλλων, η βουλευτής του ΠΑΣΟΚ Μιλένα Αποστολάκη

Ο πρώην πρωθυπουργός του Νεπάλ συνελήφθη για την αιματηρή καταστολή των διαδηλώσεων της Gen Z
Ο πρώην πρωθυπουργός του Νεπάλ συνελήφθη για την αιματηρή καταστολή των διαδηλώσεων της Gen Z

Στις διαδηλώσεις στο Νεπάλ, γνωστές και ως «Gen Z riots», δεκάδες νέοι βγήκαν στους δρόμους, με τις κινητοποιήσεις να καταλήγουν σε αιματηρή σύγκρουση που στοίχισε τη ζωή σε 76 ανθρώπους

Ο Τραμπ ξεκίνησε τον πόλεμο στο Ιράν με 5 κύριους στόχους – Έναν μήνα μετά, πόσους έχει επιτύχει;
Ο Τραμπ ξεκίνησε τον πόλεμο στο Ιράν με 5 κύριους στόχους – Έναν μήνα μετά, πόσους έχει επιτύχει;

Ο Λευκός Οίκος συνεχίζει να ισχυρίζεται ότι έχει σημειώσει σημαντικές επιτυχίες στις συνεχιζόμενες επιχειρήσεις του στο Ιράν, οι οποίες έχουν πλέον συμπληρώσει ένα μήνα.

Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Συνέδριο ΠΑΣΟΚ: Live οι ομιλίες της δεύτερης μέρας
Συνέδριο ΠΑΣΟΚ: Live οι ομιλίες της δεύτερης μέρας

Σφοδρή επίθεση από τον Ευάγγελο Βενιζέλο στην κυβέρνηση και τον Κυριάκο Μητσοτάκη - Οι ομιλίες Γιώργου Παπανδρέου, Χάρη Δούκα, Παύλου Γερουλάνου. Ανακοίνωσε κάθοδο στον Νότιο Τομέα Αθηνών η Άννα Διαμαντοπούλου

Η ομιλία του Αταμάν στα αποδυτήρια και το «μήνυμα» για τον Ολυμπιακό
Η ομιλία του Αταμάν στα αποδυτήρια και το «μήνυμα» για τον Ολυμπιακό

Ο Εργκίν Αταμάν συνεχάρη τους παίκτες του μετά την επικράτηση κόντρα στη Μονακό και παράλληλα, έδωσε το σύνθημα για τη νίκη εναντίον του Ολυμπιακού ενόψει του ντέρμπι των αιωνίων για τη Stoiximan GBL (30/3).

Το «χτύπημα» στην Ευρώπη, το ξέσπασμα του Μυλωνά, οι ανακατατάξεις του FTSE Russell, το delivery του Στάσση…

Το «χτύπημα» στην Ευρώπη, το ξέσπασμα του Μυλωνά, οι ανακατατάξεις του FTSE Russell, το delivery του Στάσση…

Politico – Μέση Ανατολή: Από πόλεμο πέντε εβδομάδων σε σύγκρουση μηνών, σύμφωνα με το Πεντάγωνο

Politico – Μέση Ανατολή: Από πόλεμο πέντε εβδομάδων σε σύγκρουση μηνών, σύμφωνα με το Πεντάγωνο

Η ανατομία του πένθους στο Ιράν – Πώς η κηδεία Χαμενεΐ κρίνει την επιβίωση του καθεστώτος

Η ανατομία του πένθους στο Ιράν – Πώς η κηδεία Χαμενεΐ κρίνει την επιβίωση του καθεστώτος

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Όσκαρ 2026: Στο τραπέζι η ακύρωση του κόκκινου χαλιού λόγω διεθνών εξελίξεων

Όσκαρ 2026: Στο τραπέζι η ακύρωση του κόκκινου χαλιού λόγω διεθνών εξελίξεων

Το άλυτο παζλ της μακροζωίας: Γιατί ζουν οι γυναίκες περισσότερο από τους άνδρες;

Το άλυτο παζλ της μακροζωίας: Γιατί ζουν οι γυναίκες περισσότερο από τους άνδρες;

Αδέλφια που μαλώνουν: Τι μαθαίνουν τα παιδιά μέσα από τις συγκρούσεις

Αδέλφια που μαλώνουν: Τι μαθαίνουν τα παιδιά μέσα από τις συγκρούσεις

Οι επιπτώσεις του πολέμου στη Μέση Ανατολή στην ελληνική οικονομία

Οι επιπτώσεις του πολέμου στη Μέση Ανατολή στην ελληνική οικονομία

Σάββατο 28 Μαρτίου 2026
