Ολυμπιακός – Παναθηναϊκός 2-3: «Πράσινος» και ο δεύτερος ημιτελικός

Ο Παναθηναϊκός επικράτησε με 3-2 του Ολυμπιακού στο Κλειστό Γυμναστήριο του Ρέντη και έκανε το 2-0 στην ημιτελική σειρά της Volley League. Πλέον οι «πράσινοι» απέχουν μία μόλις νίκη από την πρόκριση στους τελικούς του πρωταθλήματος. Το τρίτο παιχνίδι είναι προγραμματισμένο να διεξαχθεί την ερχόμενη Τετάρτη (01/04, 20:00) στο κλειστό του Μετς.

Κορυφαίος για τους Πειραιώτες ήταν ο συγκινητικός Αλεξάνταρ Ατανασίεβιτς που πέτυχε 31 πόντους, ενώ από τον Παναθηναϊκό ξεχώρισε ο Ουκρανός ακραίος, Ντμίτρο Γιάντσουκ.

Υπενθυμίζεται ότι η πρόκριση στους τελικούς του πρωταθλήματος κρίνεται στις τρεις νίκες, ενώ στο άλλο ζευγάρι των ημιτελικών, ο Μίλων βρίσκεται στο 1-1 με τον ΠΑΟΚ.

Οι παίκτες του Δημήτρη Ανδρεόπουλου επέστρεψαν από το 2-1 υπέρ του Ολυμπιαού και με εξαιρετική εμφάνιση στο τάι μπρέικ πήραν τη νίκη, αν και ήταν πίσω με 10-7. Αυτή ήταν η 8η διαδοχική νίκη του Παναθηναϊκού επί του Ολυμπιακού στη Volley League.

Τα σετ: 21-25, 25-21, 25-23, 20-25, 12-15

