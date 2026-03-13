Παναθηναϊκός – Ολυμπιακός 3-1: Έκανε το 1-0 στη σειρά των ημιτελικών

Ο Παναθηναϊκός επιβλήθηκε με 3-1 σετ του Ολυμπιακού στο Μετς και έκανε το 1-0 στην ημιτελική σειρά της Volley League Ανδρών.

Οι πράσινοι είχαν σε μεγάλη μέρα τους Νίλσεν και Γκάσπαρ, οι οποίοι ήταν καθοριστικοί για τους πράσινους, ενώ από τον Ολυμπιακό έκανε κατάθεση ψυχής ο Σέντλατσεκ, έχοντας ως συμπαραστάτη τον Ατανασίεβιτς, οι οποίοι ωστόσο δεν έφταναν για τους Πειραιώτες.

Ο Παναθηναϊκός ξεκίνησε το ματς προηγούμενος με 5-1 του Ολυμπιακού στο πρώτο σετ. Ο Γκάσπαρ με άσο έκανε το 9-3 για τους πράσινους. Ο Καβάνα μέιωσε σε 10-5 για τον Ολυμπιακό που προσπάθησε να ζεσταθεί στο σετ. Ο Νίλσεν πήρε το μπλοκ άουτ και έκανε το 12-7 για τον Παναθηναϊκό.

Ο Νίλσεν με άσο έκανε το 15-9 και ανάγκασε τον Βουρδέρη να καλέσει τάιμ άουτ. Ο Βουλκίδης έκανε το 18-11 για τους πράσινους στη συνέχεια του πρώτου σετ. Ο Πέριν μείωσε σε 24-16 για τον Ολυμπιακό, όμως ο Παναθηναϊκός πήρε το πρώτο σετ με 25-16.

Στο ξεκίνημα του δεύτερου σετ ο Παναθηναϊκός προηγήθηκε με 4-2 με τον άσο του Γιάντσουκ. Ο Ατανασίεβιτς με το μπλοκ άουτ μείωσε σε 6-4 για τον Ολυμπιακό. Ο Ολυμπιακός μείωσε με το μπλοκ του Σέντλατσεκ σε 9-8. Ο Ολυμπιακός πέρασε μπροστά με 11-12 με το άουτ του Γιάντσουκ. Ο Ατανασίεβιτς έδωσε προβάδισμα +2 και σκορ 13-15 στους Πειραιώτες. Ο Σέλντλατσεκ έκανε το 15-18 για τον Ολυμπιακό. Ο Κροάτης και πάλι έκανε το 17-21 για τους ερυθρόλευκους. Ο Γκάσμαν μείωσε σε 20-22 για τους πράσινους. Ο Ολυμπιακός ισοφάρισε σε 1-1 σετ κάνοντας το 21-25.

Ο Παναθηναϊκός προηγήθηκε με 6-3 στο τρίτο σετ με τον Γκάσπαρ να κάνει το μπλοκ. Ο Πρωτοψάλτης έδωσε αέρα +5 στους πράσινους με 10-5. Ο Ανδρεόπουλος έκανε το 12-7 για τον Παναθηναϊκό. Ο Νίλσεν έκανε το 15-10 στου δρόμου τα μισά στο τρίτο σετ. Ο Νίλσεν με μπλοκ άουτ έκανε το 17-12 για το τριφύλλι. Ο Ολυμπιακός μείωσε σε 20-17 με το λάθος του Πρωτοψάλτη. Ο Νίλσεν έκανε το 23-18 για τον Παναθηναϊκό, ο οποίος έκλεισε το σετ με πόντο του Σπίριτο που διαμόρφωσε το 25-20, κάνοντας το 2-1.

Οι δύο ομάδες ξεκίνησαν επιθετικά το τέταρτο σετ, με το σκορ να είναι 3-3 στο ξεκίνημα. Ο Σέντλατσεκ έκανε το 4-5 για τον Ολυμπιακό. Ο Ατανασίεβιτς έκανε το 8-9 για τους ερυθρόλευκους με ωραίο πέρασμα. Οι δύο ομάδες πήγαιναν χέρι-χέρι με τον Νίλσεν να κάνει το 13-13 υπέρ του Παναθηναϊκού. Ο Βουλκίδης έδωσε ποβάδισμα +2 και σκορ 16-14 στους πράσινους.

Ο Καβάνα με τρομερό άσο ισοφάρισε σε 17-17 για τον Ολυμπιακό. Ο Ολυμπιακός με σπουδαίο πόντο προηγήθηκε με 18-19. Ο Χασμπάλα έκανε το 19-22 για τους ερυθρόλευκους που κατέθεσαν την ψυχή τους στο τέταρτο σετ. Ο Παναθηναϊκός επέστρεψε και ισοφάρισε σε 23-23. Οι πράσινοι πήραν τελικά τη νίκη με 28-26 και 3-1 στα σετ, κάνοντας το 1-0 στην ημιτελική σειρά της Volley League.

Τα σετ: 25-16, 21-25, 25-20, 28-26