Παναθηναϊκός – Ολυμπιακός 3-1: Έκανε το 1-0 στη σειρά των ημιτελικών
Άλλα Αθλήματα 13 Μαρτίου 2026, 23:06

Ο Παναθηναϊκός επιβλήθηκε με 3-1 σετ του Ολυμπιακού στο Μετς και έκανε το 1-0 στην ημιτελική σειρά της Volley League των Ανδρών.

Ο Παναθηναϊκός επιβλήθηκε με 3-1 σετ του Ολυμπιακού στο Μετς και έκανε το 1-0 στην ημιτελική σειρά της Volley League Ανδρών.

Οι πράσινοι είχαν σε μεγάλη μέρα τους Νίλσεν και Γκάσπαρ, οι οποίοι ήταν καθοριστικοί για τους πράσινους, ενώ από τον Ολυμπιακό έκανε κατάθεση ψυχής ο Σέντλατσεκ, έχοντας ως συμπαραστάτη τον Ατανασίεβιτς, οι οποίοι ωστόσο δεν έφταναν για τους Πειραιώτες.

Ο Παναθηναϊκός ξεκίνησε το ματς προηγούμενος με 5-1 του Ολυμπιακού στο πρώτο σετ. Ο Γκάσπαρ με άσο έκανε το 9-3 για τους πράσινους. Ο Καβάνα μέιωσε σε 10-5 για τον Ολυμπιακό που προσπάθησε να ζεσταθεί στο σετ. Ο Νίλσεν πήρε το μπλοκ άουτ και έκανε το 12-7 για τον Παναθηναϊκό.

Ο Νίλσεν με άσο έκανε το 15-9 και ανάγκασε τον Βουρδέρη να καλέσει τάιμ άουτ. Ο Βουλκίδης έκανε το 18-11 για τους πράσινους στη συνέχεια του πρώτου σετ. Ο Πέριν μείωσε σε 24-16 για τον Ολυμπιακό, όμως ο Παναθηναϊκός πήρε το πρώτο σετ με 25-16.

Στο ξεκίνημα του δεύτερου σετ ο Παναθηναϊκός προηγήθηκε με 4-2 με τον άσο του Γιάντσουκ. Ο Ατανασίεβιτς με το μπλοκ άουτ μείωσε σε 6-4 για τον Ολυμπιακό. Ο Ολυμπιακός μείωσε με το μπλοκ του Σέντλατσεκ σε 9-8. Ο Ολυμπιακός πέρασε μπροστά με 11-12 με το άουτ του Γιάντσουκ. Ο Ατανασίεβιτς έδωσε προβάδισμα +2 και σκορ 13-15 στους Πειραιώτες. Ο Σέλντλατσεκ έκανε το 15-18 για τον Ολυμπιακό. Ο Κροάτης και πάλι έκανε το 17-21 για τους ερυθρόλευκους. Ο Γκάσμαν μείωσε σε 20-22 για τους πράσινους. Ο Ολυμπιακός ισοφάρισε σε 1-1 σετ κάνοντας το 21-25.

Ο Παναθηναϊκός προηγήθηκε με 6-3 στο τρίτο σετ με τον Γκάσπαρ να κάνει το μπλοκ. Ο Πρωτοψάλτης έδωσε αέρα +5 στους πράσινους με 10-5. Ο Ανδρεόπουλος έκανε το 12-7 για τον Παναθηναϊκό. Ο Νίλσεν έκανε το 15-10 στου δρόμου τα μισά στο τρίτο σετ. Ο Νίλσεν με μπλοκ άουτ έκανε το 17-12 για το τριφύλλι. Ο Ολυμπιακός μείωσε σε 20-17 με το λάθος του Πρωτοψάλτη. Ο Νίλσεν έκανε το 23-18 για τον Παναθηναϊκό, ο οποίος έκλεισε το σετ με πόντο του Σπίριτο που διαμόρφωσε το 25-20, κάνοντας το 2-1.

Οι δύο ομάδες ξεκίνησαν επιθετικά το τέταρτο σετ, με το σκορ να είναι 3-3 στο ξεκίνημα. Ο Σέντλατσεκ έκανε το 4-5 για τον Ολυμπιακό. Ο Ατανασίεβιτς έκανε το 8-9 για τους ερυθρόλευκους με ωραίο πέρασμα. Οι δύο ομάδες πήγαιναν χέρι-χέρι με τον Νίλσεν να κάνει το 13-13 υπέρ του Παναθηναϊκού. Ο Βουλκίδης έδωσε ποβάδισμα +2 και σκορ 16-14 στους πράσινους.

Ο Καβάνα με τρομερό άσο ισοφάρισε σε 17-17 για τον Ολυμπιακό. Ο Ολυμπιακός με σπουδαίο πόντο προηγήθηκε με 18-19. Ο Χασμπάλα έκανε το 19-22 για τους ερυθρόλευκους που κατέθεσαν την ψυχή τους στο τέταρτο σετ. Ο Παναθηναϊκός επέστρεψε και ισοφάρισε σε 23-23. Οι πράσινοι πήραν τελικά τη νίκη με 28-26 και 3-1 στα σετ, κάνοντας το 1-0 στην ημιτελική σειρά της Volley League.

Τα σετ: 25-16, 21-25, 25-20, 28-26

Moody’s: Αμετάβλητη στο “Baa3” η αξιολόγηση για την ελληνική οικονομία

Κρυπτονομίσματα: Tα βραχυπρόθεσμα στοιχήματα προσθέτουν «ακόμα περισσότερη μανία» στις συναλλαγές crypto

LIVE: Παναθηναϊκός – Ολυμπιακός. Παρακολουθήστε live στις 21:00 την εξέλιξη της αναμέτρησης Παναθηναϊκός – Ολυμπιακός για τον πρώτο ημιτελικό των play offs της Volley League ανδρών. Τηλεοπτικά από το ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ.

«Γενικά, δεν βοηθά τις αγγλικές ομάδες το γεγονός ότι δεν υπάρχει χειμερινή διακοπή», παραδέχθηκε ο τεχνικός της Λίβερπουλ Αρνε Σλοτ που κλήθηκε να εξηγήσει τις εκτός των συνόρων εμφανίσεις

Tουρκικό δημοσίευμα υποστηρίζει πως η Γαλατάσαραϊ βρίσκεται σε προχωρημένες επαφές με τον Μπερνάρντο Σίλβα της Μάντσεστερ Σίτι ώστε να τον εντάξει στο δυναμικό της το ερχόμενο καλοκαίρι.

Η ανάρτηση του Ανδρέα Δημάτου μετά τη νίκη της ΑΕΚ επί της Τσέλιε και τη σημασία που έχει για την Ένωση και το ελληνικό ποδόσφαιρο η νίκη και στον επαναληπτικό επί ελληνικού εδάφους.

Εκτελέσαμε «μία από τις πιο ισχυρές επιδρομές στην Ιστορία της Μέσης Ανατολής» και εξαλείψαμε «ολοσχερώς κάθε στρατιωτικό στόχο» στο στρατηγικό νησί Χαργκ του Ιράν», ανακοίνωσε ο Τραμπ.

Τα πρώτα ευρήματα για την επίθεση σε αμερικανικό δεξαμενόπλοιο ανοιχτά του Ιράκ δείχνουν ότι οφείλεται σε μη επανδρωμένα πλοία, γεμάτα εκρηκτικά. Στην ίδια επίθεση επλήγη και το πλοίο Zefyros που το φόρτωνε.

Ο Πάπας Λέων δεν είπε ονόματα. Αλλά η κυβέρνηση Τραμπ, όπως ο ίδιος ο πρόεδρος, έχει μέλη που συνηθίζουν να επιδεικνύουν την πίστη ενώ ενεπλάκησαν σε πόλεμο. Όπως ο «σταυροφόρος» Χέγκσεθ και ο Ρούμπιο

Ειδική αστυνομική επιχείρηση με 4 συλλήψεις πραγματοποιήθηκε χθες (12-3-2026) το πρωί σε οικισμούς των Αχαρνών και του Ζεφυρίου με σκοπό την αποτροπή κάθε μορφής παράνομης δραστηριότητας

«Ο Ντόναλντ Τραμπ έχει λάβει αποφασιστικά μέτρα για να διασφαλίσει ότι το Ιράν δεν θα μπορέσει ποτέ να αποκτήσει πυρηνικό όπλο», υπογράμμισε ο αντιπρόεδρος των ΗΠΑ, Τζέι Ντι Βανς

Βαθιά συγκίνηση και θλίψη έχει προκαλέσει στην τοπική κοινωνία του Πύργου και στον ηλειακό αθλητισμό ο χαμός του 18χρονου βολεϊμπολίστα.

Σύμφωνα με την ανάλυση της Eurobank, η ελληνική οικονομία έχει ανακτήσει μόλις το 48,7% των απωλειών του ΑΕΠ που καταγράφηκαν την περίοδο 2009-2013, όταν η ύφεση είχε φθάσει στο αποκορύφωμά της.

Τα AI παιχνίδια δεν είναι έτοιμα για τον ρόλο που τους αποδίδεται, έδειξε μελέτη του Κέιμπριτζ - Αυστηρότερους κανονισμούς και νέα σήμανση ασφαλείας ζητούν οι αναπτυξιακοί ψυχολόγοι

Εκτός από την κατσίκα του γείτονα, πολλοί Έλληνες έχουν πρόβλημα και με την ηθική του γείτονα, με το 44% να θεωρεί τους άλλους ανήθικους. Τι δείχνει έρευνα του Pew Research Center

Αυτό το εξαιρετικό υπαίθριο σινεμά στην έρημο του Σινά, στην Αίγυπτο, φωτογραφήθηκε από τον Kaupo Kikkas, έναν βραβευμένο φωτογράφο από την Εσθονία, ο οποίος εξηγεί την ιστορία όπως την άκουσε.

Αλληλοσυγκρουόμενες, κατά τη συνήθειά του, δηλώσεις από τον Τραμπ. Ισχυρίστηκε αρχικά ότι θέλει να πλήξει το Ιράν «πολύ σκληρά την επόμενη εβδομάδα». Και μετά ότι οι ΗΠΑ θα μπορούσαν το έχουν καταστρέψει εντελώς.

Δικαστήριο στις ΗΠΑ απέσυρε την κλήτευση του διοικητή της Fed Τζερόμ Πάουελ, με υπαινιγμούς διασπάθισης δημοσίου χρήματος, αναφέροντας ότι η κυβέρνηση τον κυνηγά δικαστικά ως πολιτική πίεση για τα επιτόκια.

Τα καύσιμα του μισού δισ. στο ΧΑ, ο «εφιάλτης» της κυβέρνησης, το βρετανικό άλμα της Metlen, το ράλι της ΕΥΔΑΠ, έδειξε… «δόντια» η Qualco

Politico – Μέση Ανατολή: Από πόλεμο πέντε εβδομάδων σε σύγκρουση μηνών, σύμφωνα με το Πεντάγωνο

Η ανατομία του πένθους στο Ιράν – Πώς η κηδεία Χαμενεΐ κρίνει την επιβίωση του καθεστώτος

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Όσκαρ 2026: Στο τραπέζι η ακύρωση του κόκκινου χαλιού λόγω διεθνών εξελίξεων

Το άλυτο παζλ της μακροζωίας: Γιατί ζουν οι γυναίκες περισσότερο από τους άνδρες;

Αδέλφια που μαλώνουν: Τι μαθαίνουν τα παιδιά μέσα από τις συγκρούσεις

Οι επιπτώσεις του πολέμου στη Μέση Ανατολή στην ελληνική οικονομία

