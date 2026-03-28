Εύβοια: Μεθυσμένος 44χρονος επιτέθηκε σε αστυνομικό εν ώρα υπηρεσίας

Σοβαρό επεισόδιο σημειώθηκε στα Ψαχνά Ευβοίας, όπου 44χρονος άνδρας, σε κατάσταση μέθης, επιτέθηκε σε αστυνομικό έξω από καφετέρια σε κεντρική πλατεία της περιοχής. Το περιστατικό συνέβη περίπου στη 01:30 τα ξημερώματα και οδήγησε στη σύλληψη του δράστη.

Σύμφωνα με πληροφορίες από το evima, νωρίτερα είχε ξεσπάσει έντονος διαπληκτισμός μεταξύ ατόμων έξω από την καφετέρια, ο οποίος κλιμακώθηκε γρήγορα. Στο σημείο έσπευσαν δυνάμεις της Άμεσης Δράσης, που κλήθηκαν για να αποκαταστήσουν την τάξη.

Αστυνομικός του Αστυνομικού Τμήματος Διρφύων – Μεσσαπίων, ο οποίος βρισκόταν σε περιπολία, έφτασε επίσης στο σημείο για να παρέμβει. Κατά την εκτέλεση των καθηκόντων του, δέχθηκε αρχικά φραστική επίθεση και στη συνέχεια σωματική, καθώς ο 44χρονος τον χτύπησε στον αυχένα.

Ο δράστης συνελήφθη στο πλαίσιο της αυτόφωρης διαδικασίας και μεταφέρθηκε στο Αστυνομικό Τμήμα. Το πρωί οδηγήθηκε ενώπιον του Εισαγγελέα Πρωτοδικών Χαλκίδας, αντιμετωπίζοντας κατηγορίες για εξύβριση και σωματική βλάβη.

Οι αρχές συνεχίζουν να διερευνούν τις συνθήκες κάτω από τις οποίες σημειώθηκε το περιστατικό.