Ακαδημία Βιασμού: χιλιάδες άντρες εκπαιδεύονται πώς να ναρκώνουν και να βιάζουν τις συζύγους τους
Κόσμος 27 Μαρτίου 2026

Ακαδημία Βιασμού: χιλιάδες άντρες εκπαιδεύονται πώς να ναρκώνουν και να βιάζουν τις συζύγους τους

Το σημερινό, αποκαλυπτικό ρεπορτάζ του CNN αποδεικνύει πως η Ζιζέλ Πελικό ήταν μόλις μία γυναίκα ανάμεσα σε πολλές χιλιάδες

Ολγα Στέφου
ΕπιμέλειαΟλγα Στέφου
Ένα ανατριχιαστικό ρεπορτάζ του CNN δημοσιεύτηκε στις 26 Μαρτίου με την προειδοποίηση: ενδέχεται να σας σοκάρει. Οι Saskya Vandoome Kara Fox, Niam Kennedy, Eleanor Stubbs και Marco Chacon έκαναν για καιρό ένα μακροσκελές και πολυεπίπεδο αφιέρωμα για την ισότητα μεταξύ των δύο φύλων. Το καταληκτικό τους ρεπορτάζ αποκαλύπτει πως λειτουργεί μία Ακαδημία Βιασμού μέσω Telegram. Ένα δίκτυο όπου συμμετέχουν χιλιάδες άντρες και ανταλλάσσουν εμπειρίες από τους τρόπους που νάρκωσαν κι έπειτα βίασαν τις συζύγους ή τις ερωτικές τους συντρόφους.

Το 2020 αποκαλύφθηκε από τη γαλλική αστυνομία ότι μία γυναίκα, η Ζιζέλ Πελικό, βιαζόταν συστηματικά επί μία δεκαετία από το σύζυγό της, Ντομινίκ και άλλους άντρες, που προσκαλούσε ο Ντομινίκ Πελικό. Ο Πελικό έβρισκε άντρες μέσω κοινωνικών δικτύων, σε μία κλειστή ομάδα με τίτλο «Χωρίς εκείνη να το ξέρει» κι εκείνοι βίαζαν, με τη συναίνεσή του, τη σύζυγό της. Ήταν πάντα ναρκωμένη και οι δράστες υπολογίζονται γύρω στους 50. Η Ζιζέλ Πελικό δικαιώθηκε πανηγυρικά, έγινε ένα σύμβολο για τα γυναικεία δικαιώματα παγκοσμίως και πήραμε μία βαθιά ανάσα.

Σήμερα, όμως, το CNN να δείχνει μία -δυστυχώς αναμενόμενη- πραγματικότητα. Αν υπήρχε μία γυναίκα, τότε αποκλείεται να μην υπάρχουν κι άλλες.

Η Ακαδημία Βιασμών

Σύμφωνα με το ρεπορτάζ του CNN, αποκαλύπτεται πως μέσω Telegram έχει συγκροτηθεί ένα δίκτυο, στο οποίο συμμετέχουν χιλιάδες άντρες. Αυτοί, λοιπόν, ανταλλάσσουν μεταξύ τους πληροφορίες σχετικά με υπνωτικά και ναρκωτικά χάπια, τα οποία σε συνδυασμό με αλκοόλ και αναλόγως τη δοσολογία, ναρκώνει τις συντρόφους τους. Έπειτα, αυτοί τις βιάζουν.

«Ήθελα να το κάνω σύζυγο καιρό τώρα. Μπορώ να βρω (ναρκωτική ουσία), αλλά ειλικρινά φοβάμαι πολύ την υπερδοσολογία», γράφει ένας.

‘ΠΑΝΤΑ να ξεκινάς σιγά σιγά. Αν θες να το πας για καιρό, ξεκίνα με μικρή δόση και αν δεν πιάσει την πρώτη φορά, αύξησέ την» απαντά κάποιος.

«Έβαλα τόσα ml σε ένα μιλκσέηκ. Αισθάνθηκε ναυτία και τις έδωσα, υποτίθεται, αντιεμετικό (ήταν ναρκωτικό). Την γ*αμησα καλά, αλλά δεν ήταν αναίσθητη για ώρα και δεν είχα άλλη δόση μαζί μου»

«Ακόμη έχω φωτογραφίες, αλλά δυσκολεύομαι να την «βάλω για ύπνο».

Ανάμεσα στους βιασμούς, υπάρχουν φυσικά και οι δοσοληψίες. Κάποιοι δημοσιεύουν τους βιασμούς των αναίσθητων συζύγων τους με αντάλλαγμα χρήματα και άλλοι πωλούν ναρκωτικά και υπνωτικά χάπια σε ενδιαφερόμενους.

«Πήγε καλά, έβγαλες χρήματα;», ρωτάει ένας.

«Ναι. Τρεις άντρες αγόρασαν. Και τους έδειξα την αναίσθητη σύζυγό μου»

«Και σε καθοδήγησαν;»

«Μου είπαν τι να κάνω και το έκανα».

Σε άλλες περιπτώσεις… αγχώνονται.

«Υποψιάζεται τίποτε η σύζυγός σου;»

«Για την ώρα το κρύβω πολύ καλά, αλλά πρέπει να προσέχω»

Ένας άντρας έδειξε σε ζωντανή μετάδοση τη γυναίκα του να κοιμάται και να ροχαλίζει και διέκοψε το βίντεο την στιγμή που θα ξεκινούσε να τη βιάζει. Ως… trailer για τα επόμενα βίντεό του.

Ένας θύτης με το ψευδώνυμο Πιοτρ δέχτηκε να μιλήσει στο CNN, μέχρι την τελευταία στιγμή πριν τη συνάντησή του με τους δημοσιογράφους. Οι δημοσιογράφοι τον κατήγγειλαν στις διωκτικές Αρχές της Πολωνίας. Ο Πιοτρ, όπως και ο Ντομινίκ Πελικό, περνούσε πάρα πολύ χρόνο στο διαδίκτυο, εκπαιδευόμενος στο συγκεκριμένο τρόπο βιασμού.

Το Motherless.com

Το Motherless.com είναι μία πορνό ιστοσελίδα «χωρίς ηθικούς φραγμούς», όπως αυτοδιαφημίζεται. Οι βρετανικές διωκτικές αρχές ξεκίνησαν αρκετές φορές έρευνα για θέματα ασφάλειας εις βάρος της σελίδας.

Οι κοιμισμένες, αναισθητοποιημένες και βιασμένες γυναίκες «πουλιούνται» (ή και χωρίς εισαγωγικά) πολύ συχνά μέσω της συγκεκριμένης ιστοσελίδας. Οι διωκτικές αρχές της Μεγάλης Βρετανίας έχουν συχνά ξεκινήσει έρευνες που αφορούν στην παραβίαση των δικαιωμάτων στο εν λόγω site. Το εντυπωσιακό (ή και όχι τόσο εντυπωσιακό, τελικά) είναι πως σε αρκετά fora οι χρήστες προειδοποιούν για τις συγκεκριμένες έρευνες.

Στο motherless.com υπάρχουν περίπου 20.000 βίντεο υπό στην κατηγορία «sleeping’. Είναι γυναίκες που βιάζονται όσο κοιμούνται. Και οι βιαστές κερδίζουν χρήματα από όλο αυτό. Χρήματα και ικανοποίηση.

Στα περισσότερα βίντεο ο βιαστής τραβάει ώστε να ανοίξουν τα βλέφαρα του θύματος, με σκοπό να αποδείξει ότι είναι πράγματι αναίσθητη.

Τα θύματα

Η Ζιζέλ Πελικό είναι ο λόγος που πλέον γίνονται τέτοιες έρευνες: πώς συγκροτούνται δίκτυα βιαστών, πώς ναρκώνονται οι γυναίκες, πόσοι είναι τελικά; Το τελευταίο πρέπει να το μάθουμε κάποια στιγμή. Όχι ότι δε συμβαίνει εκτός διαδικτύου. ίσως κι εσείς να έχετε ακούσει την ιστορία κάποια φίλης που βιάστηκε από το σύζυγό της όσο κοιμόταν. Εγώ έχω ακούσει μία τέτοια.

Αλλά η πλοκή είναι πιο μπερδεμένη όταν μιλάμε για ένα τόσο μεγάλο δίκτυο. Τρεις γυναίκες μίλησαν στο CNN. Μάλιστα, η μία ήταν παντρεμένη επί 16 χρόνια και είχε τέσσερα παιδιά με το σύζυγό της, όταν μία Κυριακή μετά την εκκλησία της εξομολογήθηκε την αμαρτία του.

«Μου είπαν, ναι αλλά είναι ο σύζυγός σου. Ναι, αλλά ήσουν αναίσθητη; Και; Τι διαφορά έχει;», λέει η κυρία Zoe Watts. Ο σύζυγός της τη βίαζε για χρόνια. Έβαζε στο τσάι της το υπνωτικό του γιου τους, την έδενε, την φωτογράφιζε και μετά τη βίαζε.

Τώρα, ο πλέον πρώην σύζυγός της, εκτίει ποινή έντεκα ετών

Μία άλλη γυναίκα, η Amanda Stanhope από την Αγγλία, δήλωσε πως είναι η ιστορία της Ζιζέλ Πελικό αυτή που την ενέπνευσε να μιλήσει. Επί πέντε χρόνια αναφέρει να κοιμάται, αλλά χωρίς να θυμάται πώς έπεσε για ύπνο. Μετά από περιπτώσεις που ο βιασμός από το σύζυγό της ήταν πολύ άγριος και του έκανε ερωτήσεις, εκείνος την ακύρωνε με κάθε πιθανό επιχείρημα. Έλεγε πως δε θυμάται καλά, κάνει λάθος, παίρνει πολλά φάρμακα.

Ο σύζυγός της αυτοκτόνησε πριν τη δίκη του για βιασμό.

Το τρίτο θύμα δε θέλησε να αποκαλύψει το όνομά της  στο CNN, ζει στην Ιταλία με τα δύο της παιδιά. «Δεν μπορώ να συλλάβω το γεγονός ότι μια γυναίκα την αντιμετωπίζουν σαν σφαχτάρι».

Η συγκεκριμένη  κυρία ήταν τυχερή, επειδή βρήκε τα βίντεο. Κι ήταν τυχερή, γιατί ο τέως σύζυγός της ήταν πολύ προσεκτικός. Που σημαίνει πως δεν της άφησε σημάδια στο σώμα της, αλλά ακόμη παλεύει με την τεράστια συναισθηματική κακοποίησή της.

Το 2021 ο πρώην σύζυγός της καταδικάστηκε σε 8 χρόνια φυλάκισης.

Πριν μερικούς μήνες αποκαλύφθηκε δίκτυο διακίνησης υλικού βιασμών στην Βραζιλία. Πριν λίγα χρόνια στην Ελλάδα αποκαλύφθηκε πως μέσω Telegram άντρες αντάλλασσαν βίντεο πορνό και γυμνές φωτογραφίες από ανυποψίαστες γυναίκες. Συχνά το υλικό, που πρόκειται για revenge porn, δημιουργήθηκε με τη συγκατάθεση του θύματος, αλλά η διακίνηση… Η διακίνηση όχι.  Τον Αύγουστο του 2023 μία γυναίκα στο Τέξας κέρδισε αποζημίωση 1,2δις δολαρίων για υπόθεση revenge porn και μία άλλη, στην Καλιφόρνια, κέρδισε αποζημίωση 6,7 εκατ δολαρίων το 2018.

Εκατοντάδες χιλιάδες θύματα παγκοσμίως δε θα δικαιωθούν ποτέ.

Φυσικό αέριο
Κάθετος Διάδρομος: Συμφωνία Διαχειριστών και Κομισιόν

Κάθετος Διάδρομος: Συμφωνία Διαχειριστών και Κομισιόν

Άνοια: Μαγειρέψτε στο σπίτι & μειώστε τον κίνδυνο κατά 25%

Άνοια: Μαγειρέψτε στο σπίτι & μειώστε τον κίνδυνο κατά 25%

Κόσμος
Πυρά Βανς σε Νετανιάχου: Πούλησες έναν εύκολο πόλεμο στον Τραμπ

Πυρά Βανς σε Νετανιάχου: Πούλησες έναν εύκολο πόλεμο στον Τραμπ

Η Ύπατη Αρμοστεία του ΟΗΕ για τους Πρόσφυγες προειδοποιεί για πραγματικό κίνδυνο ανθρωπιστικής καταστροφής στον Λίβανο
Μέση Ανατολή 27.03.26

Η Ύπατη Αρμοστεία του ΟΗΕ για τους Πρόσφυγες προειδοποιεί για πραγματικό κίνδυνο ανθρωπιστικής καταστροφής στον Λίβανο

Η Ύπατη Αρμοστεία του ΟΗΕ εκτιμά ότι, από τις 2 Μαρτίου, περισσότεροι από ένα εκατομμύριο άνθρωποι - ένας στους πέντε κατοίκους του Λιβάνου - έχουν αναγκαστεί να εγκαταλείψουν τα σπίτια τους

Axios: Επίθεση Βανς κατά Νετανιάχου ότι «πούλησε» στον Τραμπ έναν εύκολο πόλεμο
Επίθεση Βανς κατά Νετανιάχου ότι «πούλησε» στον Τραμπ έναν εύκολο πόλεμο

Όπως αναφέρει δημοσίευμα του Axios, ο Αμερικανός αντιπρόεδρος Τζέι Ντι Βανς εμφανιζόταν ιδιαίτερα επιφυλακτικός απέναντι στις αισιόδοξες εκτιμήσεις του Ισραήλ για την εξέλιξη της σύγκρουσης και την αλλαγή καθεστώτος στο Ιράν

Γάζα: Τι προβλέπει το σχέδιο του «Συμβουλίου Ειρήνης» του Τραμπ
Τι προβλέπει το σχέδιο του «Συμβουλίου Ειρήνης» του Τραμπ για την Γάζα

Ο αφοπλισμός της Χαμάς είναι κρίσιμο αγκάθι στις συνομιλίες για την εφαρμογή του σχεδίου του Τραμπ για τη Γάζα και την παγίωση της εκεχειρίας του Οκτωβρίου, που διέκοψε δύο χρόνια πολέμου

Ιράν: Αυτά είναι τα στρατηγικής αξίας νησιά που μπορεί να γίνουν στόχος των ΗΠΑ
Αυτά είναι τα στρατηγικής αξίας νησιά του Ιράν που μπορεί να γίνουν στόχος των ΗΠΑ

Στα μέσα Μαρτίου, το νησί Χαργκ του Ιράν υπήρξε στόχος «μίας από τις σφοδρότερες αεροπορικές επιδρομές την ιστορία της Μέσης Ανατολής», όπως την χαρακτήρισε ο Ντόναλντ Τραμπ, διαβεβαιώνοντας ότι καταστράφηκαν όλοι οι στρατιωτικοί στόχοι

Βρετανία: Όχι οθόνες πριν από την ηλικία των δύο ετών – Συστάσεις της κυβέρνησης
Βρετανία: Όχι οθόνες πριν από την ηλικία των δύο ετών – Συστάσεις της κυβέρνησης

Τα νέα μέτρα προκύπτουν από τα ευρήματα έκθεσης που εκπονήθηκε από την κυβέρνηση στην Βρετανία, η οποία υπογραμμίζει ότι οι ειδικοί πιστεύουν πως «η παρατεταμένη παραμονή μπροστά σε οθόνες μπορεί να βλάψει βασικές αναπτυξιακές δραστηριότητες» των παιδιών

Μέση Ανατολή: Πόσοι είναι οι νεκροί από τον πόλεμο – Σε Ιράν και Λίβανο το μεγαλύτερο τίμημα
Πόσοι είναι οι νεκροί από τον πόλεμο στη Μέση Ανατολή - Σε Ιράν και Λίβανο το μεγαλύτερο τίμημα

Σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία, το Ιράν και ο Λίβανος έχουν πληρώσει το μεγαλύτερο τίμημα σε απώλειες ανθρώπινων ζωών,. Τα στοιχεία για τις υπόλοιπες χώρες της Μέσης Ανατολής.

Νάρκες, πύραυλοι και χιλιόμετρα ακτογραμμής: Γιατί το Ιράν έχει το πάνω χέρι στο Στενό του Ορμούζ
Νάρκες, πύραυλοι και χιλιόμετρα ακτογραμμής: Γιατί το Ιράν έχει το πάνω χέρι στο Στενό του Ορμούζ

Το Στενό του Ορμούζ παραμένει ουσιαστικά κλειστό εδώ και σχεδόν τέσσερις εβδομάδες – ρίχνοντας τις παγκόσμιες αγορές πετρελαίου στο χάος – και δεν διαφαίνεται κάποιο σαφές τέλος.

Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Πόλεμος στη Μέση Ανατολή: Τα ΗΑΕ είναι διατεθειμένα να μετάσχουν σε διεθνή ομάδα για το άνοιγμα στα στενά του Ορμούζ
Πόλεμος στη Μέση Ανατολή: Τα ΗΑΕ είναι διατεθειμένα να μετάσχουν σε διεθνή ομάδα για το άνοιγμα στα στενά του Ορμούζ

Τα Εμιράτα προσπαθούν να πιέσουν δεκάδες χώρες να συστήσουν μια «δύναμη ασφαλείας για το Ορμούζ» προκειμένου να υπερασπιστεί την κρίσιμης σημασίας για το εμπόριο θαλάσσια οδό από τις ιρανικές επιθέσεις

Μέση Ανατολή: Χερσαία επίθεση στο Λίβανο ετοιμάζει το Ισραήλ με τον Νετανιάχου να δείχνει ξανά την Χεζμπολάχ
Χερσαία επίθεση στο Λίβανο ετοιμάζει το Ισραήλ με τον Νετανιάχου να δείχνει ξανά την Χεζμπολάχ

Αναλυτές λένε ότι το Ισραήλ αναζητά εδώ και καιρό ένα άνοιγμα για να κλιμακώσει την ένταση εναντίον της Χεζμπολάχ και ότι ο περιφερειακός πόλεμος με το Ιράν του το έχει προσφέρει τώρα.

Διαδήλωση χιλιάδων μαθητών και φοιτητών στη Χιλή υπέρ της δωρεάν πρόσβαση στην ανώτατη εκπαίδευση
Διαδήλωση χιλιάδων μαθητών και φοιτητών στη Χιλή υπέρ της δωρεάν πρόσβαση στην ανώτατη εκπαίδευση

Η κυβέρνηση στη Χιλή εξετάζει μεταξύ άλλων το ενδεχόμενο να πάψει να επιτρέπει τη δωρεάν πρόσβαση στην ανώτατη εκπαίδευση στους νέους φοιτητές άνω των τριάντα ετών

O Λευκός Οίκος επέστρεψε με τρεις ακόμη αινιγματικές αναρτήσεις
«Μεγάλη ανακοίνωση αύριο»: Ακόμη ένα μυστηριώδες μήνυμα του Λευκού Οίκου στα social media

Αινιγματικές αναρτήσεις με παραμορφωμένο ήχο και «πιξελιασμένες» εικόνες πυροδοτούν εικασίες για επικείμενη ανακοίνωση από τον Ντόναλντ Τραμπ. Τι θέλει να πει ο Λευκός Οίκος;

Ευγενία Κοτρώτσιου
Ευγενία Κοτρώτσιου
Τέμπη: «Μήπως εσείς δεν θέλετε να γίνει η δίκη;» – Αιχμές Πλακιά προς Γεωργιάδη και Φλωρίδη
«Μήπως εσείς δεν θέλετε να γίνει η δίκη;» - Αιχμές Πλακιά προς Γεωργιάδη και Φλωρίδη

Ο Νίκος Πλακιάς που έχασε τις δίδυμες κόρες του και την ανιψιά του στο πολύνεκρο δυστύχημα των Τεμπών πήρε θέση στη συζήτηση για την καταλληλότητα της αίθουσας της δίκης, υπογραμμίζοντας ότι κυβέρνηση δεν έκανε ούτε τα απαραίτητα.

Αστυνομική επιχείρηση στον Βοτανικό για τους παράνομους σκουπιδότοπους – Πέντε συλλήψεις
Αστυνομική επιχείρηση στον Βοτανικό για τους παράνομους σκουπιδότοπους – Πέντε συλλήψεις

Η επιχείρηση πραγματοποιήθηκε από 18 έως και 22-3-2026 στην περιοχή του Βοτανικού με σκοπό την αποτροπή παράνομης διαχείρισης και ανεξέλεγκτης διάθεσης αποβλήτων

Ο Δήμαρχος Πειραιά Γιάννης Μώραλης όρκισε 30 νέους δημοτικούς αστυνομικούς
Ο Δήμαρχος Πειραιά Γιάννης Μώραλης όρκισε 30 νέους δημοτικούς αστυνομικούς

«Σας καλωσορίζω και σας ευχαριστώ που επιλέξατε να υπηρετήσετε την πόλη μας με πίστη στο καθήκον και αφοσίωση στην κοινωνία» είπε μεταξύ άλλων ο Δήμαρχος Πειραιά Γιάννης Μώραλης

Η Ύπατη Αρμοστεία του ΟΗΕ για τους Πρόσφυγες προειδοποιεί για πραγματικό κίνδυνο ανθρωπιστικής καταστροφής στον Λίβανο
Η Ύπατη Αρμοστεία του ΟΗΕ για τους Πρόσφυγες προειδοποιεί για πραγματικό κίνδυνο ανθρωπιστικής καταστροφής στον Λίβανο

Η Ύπατη Αρμοστεία του ΟΗΕ εκτιμά ότι, από τις 2 Μαρτίου, περισσότεροι από ένα εκατομμύριο άνθρωποι - ένας στους πέντε κατοίκους του Λιβάνου - έχουν αναγκαστεί να εγκαταλείψουν τα σπίτια τους

Γουίλεμ Νταφόε: Το μήνυμα του για την Παγκόσμια Ημέρα Θεάτρου 2026
Γουίλεμ Νταφόε: Το μήνυμα του για την Παγκόσμια Ημέρα Θεάτρου 2026

Ο εορτασμός της Παγκόσμιας Ημέρας Θεάτρου καθιερώθηκε το 1961 από το Διεθνές Ινστιτούτο Θεάτρου, και με το πρώτο μήνυμα να γράφεται από τον Ζαν Κοκτώ. Το φετινό είναι από τον Γουίλεμ Νταφόε.

Axios: Επίθεση Βανς κατά Νετανιάχου ότι «πούλησε» στον Τραμπ έναν εύκολο πόλεμο
Επίθεση Βανς κατά Νετανιάχου ότι «πούλησε» στον Τραμπ έναν εύκολο πόλεμο

Όπως αναφέρει δημοσίευμα του Axios, ο Αμερικανός αντιπρόεδρος Τζέι Ντι Βανς εμφανιζόταν ιδιαίτερα επιφυλακτικός απέναντι στις αισιόδοξες εκτιμήσεις του Ισραήλ για την εξέλιξη της σύγκρουσης και την αλλαγή καθεστώτος στο Ιράν

Τουρκία: Οι οπαδοί ανέβασαν πανό κόντρα στη Ρουμανία χωρίς τον κορυφαίο παίκτη της ιστορίας της χώρας
Τουρκία: Οι οπαδοί ανέβασαν πανό κόντρα στη Ρουμανία χωρίς τον κορυφαίο παίκτη της ιστορίας της χώρας

Το πανό που ανέβασαν οι Τούρκοι απέναντι στην Ρουμανία είχε μια μεγάλη απουσία, αυτή του Χακάν Σουκούρ, τον κορυφαίο παίκτη της ιστορίας της χώρας.

Ρόμπερτ Πάουελ – Ο 81χρονος «Ιησούς από τη Ναζαρέτ» σε μια σπάνια εμφάνιση
Ρόμπερτ Πάουελ - Ο 81χρονος «Ιησούς από τη Ναζαρέτ» σε μια σπάνια εμφάνιση

Ένας μικρός κινηματογράφος στο Halstead του Έσεξ δημοσίευσε μια φωτογραφία σύμφωνα με την οποία ο Ρόμπερτ Πάουελ βρέθηκε σε εκδήλωση Q&A με αφορμή την ειδική προβολή της ταινίας «The 39 Steps».

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
Γάζα: Τι προβλέπει το σχέδιο του «Συμβουλίου Ειρήνης» του Τραμπ
Τι προβλέπει το σχέδιο του «Συμβουλίου Ειρήνης» του Τραμπ για την Γάζα

Ο αφοπλισμός της Χαμάς είναι κρίσιμο αγκάθι στις συνομιλίες για την εφαρμογή του σχεδίου του Τραμπ για τη Γάζα και την παγίωση της εκεχειρίας του Οκτωβρίου, που διέκοψε δύο χρόνια πολέμου

Προτεραιότητα η ενίσχυση της οικονομικής αυτοτέλειας των δήμων
Προτεραιότητα η ενίσχυση της οικονομικής αυτοτέλειας των δήμων

Ο Πρόεδρος της ΚΕΔΕ στο συνέδριο της Πανελλήνιας Ένωσης Γενικών Γραμματέων Ελλάδας Τοπικής Αυτοδιοίκησης «Κλεισθένης», τόνισε πως η οικονομική βιωσιμότητα των δήμων είναι το μεγάλο ζητούμενο.

Με το Μετάλλιο του Δήμου Αθηναίων τιμήθηκε ο Νομπελίστας Λογοτεχνίας 2025 Λάσλο Κρασναχορκάι
Με το Μετάλλιο του Δήμου Αθηναίων τιμήθηκε ο Νομπελίστας Λογοτεχνίας 2025 Λάσλο Κρασναχορκάι

Ένας από τους σημαντικότερους σύγχρονους δημιουργούς της παγκόσμιας λογοτεχνίας, ο Λάσλο Κρασναχορκάι, έχει διαμορφώσει ένα μοναδικό λογοτεχνικό σύμπαν, όπως τονίζει ο Δήμος Αθηναίων σε ανακοίνωση του.

Οι επιζώσες του Έπσταϊν για την κακοποίηση και το δίκτυο των ισχυρών
Οι επιζώσες του Έπσταϊν σπάνε τη σιωπή: Νάρκωση, βιασμοί και ένα δίκτυο ισχυρών που «ήξερε»

Μαρτυρίες που κόβουν την ανάσα φέρνει στο φως το BBC Newsnight, με επιζώσες του Τζέφρι Έπσταϊν να περιγράφουν κακοποίηση, φόβο και ένα δίκτυο που «πιθανότατα γνώριζε»

Ευγενία Κοτρώτσιου
Ευγενία Κοτρώτσιου
Δένδιας σε εφοπλιστές: Οι Ένοπλες Δυνάμεις χρειάζονται δωρεές, το υστέρημα του φορολογούμενου δεν καλύπτει τα πάντα
Δένδιας σε εφοπλιστές: Οι Ένοπλες Δυνάμεις χρειάζονται δωρεές, το υστέρημα του φορολογούμενου δεν καλύπτει τα πάντα

Ο Νίκος Δένδιας κάλεσε τους εφοπλιστές να συνδράμουν με δωρεές τις Ένοπλες Δυνάμεις, ενώ την ίδια στιγμή επανέλαβε την ανάγκη για αλλαγές στις Ένοπλες Δυνάμεις με το βλέμμα στη νέα εποχή.

Το «χτύπημα» στην Ευρώπη, το ξέσπασμα του Μυλωνά, οι ανακατατάξεις του FTSE Russell, το delivery του Στάσση…

Το «χτύπημα» στην Ευρώπη, το ξέσπασμα του Μυλωνά, οι ανακατατάξεις του FTSE Russell, το delivery του Στάσση…

Politico – Μέση Ανατολή: Από πόλεμο πέντε εβδομάδων σε σύγκρουση μηνών, σύμφωνα με το Πεντάγωνο

Politico – Μέση Ανατολή: Από πόλεμο πέντε εβδομάδων σε σύγκρουση μηνών, σύμφωνα με το Πεντάγωνο

Η ανατομία του πένθους στο Ιράν – Πώς η κηδεία Χαμενεΐ κρίνει την επιβίωση του καθεστώτος

Η ανατομία του πένθους στο Ιράν – Πώς η κηδεία Χαμενεΐ κρίνει την επιβίωση του καθεστώτος

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Όσκαρ 2026: Στο τραπέζι η ακύρωση του κόκκινου χαλιού λόγω διεθνών εξελίξεων

Όσκαρ 2026: Στο τραπέζι η ακύρωση του κόκκινου χαλιού λόγω διεθνών εξελίξεων

Το άλυτο παζλ της μακροζωίας: Γιατί ζουν οι γυναίκες περισσότερο από τους άνδρες;

Το άλυτο παζλ της μακροζωίας: Γιατί ζουν οι γυναίκες περισσότερο από τους άνδρες;

Αδέλφια που μαλώνουν: Τι μαθαίνουν τα παιδιά μέσα από τις συγκρούσεις

Αδέλφια που μαλώνουν: Τι μαθαίνουν τα παιδιά μέσα από τις συγκρούσεις

Οι επιπτώσεις του πολέμου στη Μέση Ανατολή στην ελληνική οικονομία

Οι επιπτώσεις του πολέμου στη Μέση Ανατολή στην ελληνική οικονομία

