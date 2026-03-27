Ενεπλάκη σε τροχαίο ο Τάιγκερ Γουντς – Ανετράπη το όχημά του, άγνωστη η κατάσταση της υγείας του
Το ατύχημα φέρεται να σημειώθηκε στην πόλη όπου διαμένει ο Γουντς, ενώ αργότερα θα γίνουν γνωστές περισσότερες λεπτομέρειες για το συμβάν.
Ο Τάιγκερ Γουντς ενεπλάκη σε τροχαίο με ανατροπή οχήματος την Παρασκευή (27/3) στο Τζούπιτερ Άιλαντ της Φλόριντα, σύμφωνα με όσα μετέδωσαν τα ABC News και ESPN, επικαλούμενα το γραφείο του σερίφη της κομητείας Μάρτιν.
Η κατάσταση του Γουντς δεν ήταν γνωστή, ενώ τα αίτια του ατυχήματος δεν είχαν γίνει άμεσα γνωστά από το γραφείο του σερίφη, το οποίο έχει προγραμματίσει συνέντευξη Τύπου στις 5 μ.μ. (ώρα Ανατολικής Ακτής ΗΠΑ).
Το ατύχημα φέρεται να σημειώθηκε στην πόλη όπου διαμένει ο Γουντς, περίπου στις 2 μ.μ.
Ο 50χρονος Γουντς είχε εμπλακεί σε σοβαρό τροχαίο στη Νότια Καλιφόρνια τον Φεβρουάριο του 2021, το οποίο του προκάλεσε πολλαπλά κατάγματα στα πόδια και επηρέασε σημαντικά την καριέρα του στο γκολφ. Έκτοτε, έχει αγωνιστεί σε ελάχιστα τουρνουά του PGA Tour, αντιμετωπίζοντας έντονα σωματικά προβλήματα.
Δεν αναμενόταν να συμμετάσχει στο Masters Tournament του επόμενου μήνα, ωστόσο είχε δηλώσει συμμετοχή στο U.S. Senior Open.
Νικητής 15 major τίτλων στο PGA Tour, ο Γουντς είχε αφήσει πρόσφατα να εννοηθεί ότι εξετάζει το ενδεχόμενο να αγωνιστεί στο Champions Tour, όντας πλέον σε ηλικία 50 ετών.
«Προσπαθώ. Ας το θέσουμε έτσι», είχε δηλώσει τον περασμένο μήνα στο Genesis Invitational κοντά στο Λος Άντζελες, όταν ρωτήθηκε για το αν θα αγωνιστεί ξανά. «Η αντικατάσταση δίσκου είναι ένα ζήτημα… Είχα σπονδυλοδεσία και τώρα αντικατάσταση δίσκου, οπότε είναι δύσκολο.
Και τώρα μπήκα σε μια νέα δεκαετία, οπότε αυτό αρχίζει να γίνεται πιο συνειδητό και μας κάνει να σκεφτόμαστε τη δυνατότητα να αγωνίζομαι με αμαξίδιο. Αυτό είναι κάτι που, όπως έχω πει, δεν θα κάνω εδώ (στο PGA Tour), γιατί δεν το πιστεύω. Αλλά στο Champions Tour, αυτό είναι σίγουρα μια επιλογή».
