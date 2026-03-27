O δείκτης Φορτούνη και η κουβέντα MVP για έναν τερματοφύλακα

Σε εκείνη την μετάβαση από τα προηγούμενα στα επόμενα ο Ολυμπιακός της Super League. Αφήνοντας πίσω του τον μαραθώνιο των 26 αγωνιστικών της κανονικής διάρκειας και επιχειρώντας σταδιακά να προσαρμοσθεί στα δεδομένα των έξι ντέρμπι σε 45 βράδια που θα τραβήξουν την διαχωριστική γραμμή ανάμεσα στην επιτυχία και την αποτυχία της σεζόν. Και ενώ λογικά η κουβέντα κοιτάζει μπροστά; Έχει ενδιαφέρον ένα «τσεκάρισμα» σε ότι προηγήθηκε.

Γιατί αν κατακτήσουν οι Ερυθρόλευκοι το 49ο μπορεί κανείς να μην θελήσει να κοιτάξει πίσω. Αν δεν τα καταφέρουν όμως επιβάλλεται να «αναλύσουν» πως έφτασαν ως εδώ δίχως να δημιουργήσουν προϋποθέσεις πριν από τα play offs.

Η διαδρομή είναι case study. Σε ένα σύντομο rewind: O Ολυμπιακός με MVP τον Κωνσταντή Τζολάκη (17/26 απαραβίαστη η εστία του), καταπληκτικό τον Παναγιώτη Ρέτσο και με τα δύο σέντερ φορ να πετυχαίνουν μαζί 27 γκολ συγκέντρωσε 58 βαθμούς στο μάξιμουμ των 78. Τους έντεκα από τους είκοσι και τελικά την πρώτη θέση στην κανονική διάρκεια τους έχασε σε πέντε ματς του δευτέρου γύρου με κοινό παρανομαστή: No goal.

Με τον Άρη στη Θεσσαλονίκη (0-0), με τον Λεβαδειακό εκτός (0-0), στο Φάληρο με Παναθηναϊκό (0-1), ΠΑΟΚ (0-0) και ΑΕΛ (0-0). Πέντε ματς με τελικό σκορ 0-1 που η ομάδα του Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ πήρε 4 βαθμούς από τους 15! Γιατί; Διότι δεν σκόραρε. Όπως δεν σκόραρε και αποκλείστηκε στο νοκ άουτ του κυπέλλου με τον ΠΑΟΚ (0-2) αλλά και στις δύο παρτίδες με τη Μπάγερ Λεβερκούζεν που ολοκλήρωσαν το ευρωπαϊκό ταξίδι.

Πόσα γκολ πέτυχε φέτος ο Ολυμπιακός στο πρωτάθλημα; Όσα ακριβώς και πέρσι που ολοκλήρωσε την κανονική διάρκεια με +7 από τους διώκτες του: 45. Τι θα πει 45 γκολ; Κάτι σε 1,7-1,8 ανά παιχνίδι. Κυρίως όμως θα πει η μικρότερη συγκομιδή των Ερυθρόλευκων από την εποχή που το πρωτάθλημα παίζεται με 14 ομάδες. Σε μια επταετία όπου υπάρχουν συνολικά τρεις σεζόν όπου ανεξάρτητα αν κατέκτησαν ή όχι το πρωτάθλημα δεν μπόρεσαν να φτάσουν στα 50 γκολ. Ποια είναι η προηγούμενη σεζόν; Η χρονιά 2021-22 όταν τερμάτισαν πρώτοι με 65 βαθμούς (20 νίκες, 5 ισοπαλίες, 1 ήττα), αλλά μόλις με 47 γκολ στο ενεργητικό τους! To τρίτο και τελευταίο στη σειρά πρωτάθλημα του Πέδρο Μαρτίνς στο μεγάλο λιμάνι.

Πόσα γκολ πέτυχαν οι Ερυθρόλευκοι τις άλλες σεζόν στην κανονική διάρκεια του πρωταθλήματος; Εκείνες με τα τουλάχιστον δύο ανά παιχνίδι: 53 (για 66 βαθμούς) την 2019-20, 64 (για 67 βαθμούς) την 2020-21, 53 (για 56 βαθμούς) τη σεζόν 2022-23 και 58 (για 57 βαθμούς) την 2023-24. Τι κοινό είχαν οι τέσσερις σεζόν με τα 50+ γκολ και αντίστοιχα οι τρεις με τα 45-47 γκολ; Με έναν τρόπο τον Κώστα Φορτούνη.

Τον πιο επιδραστικό Super League ποδοσφαιριστή στην σύγχρονη ιστορία των Ερυθρόλευκων. Τον Φόρτου όταν είναι ή και όταν δεν είναι εκεί. Όπως ακριβώς συμβαίνει την τελευταία διετία όπου έχει μετακομίσει στη Σαουδική Αραβία δηλαδή. Τις χρονιές των 45 γκολ. Ήταν την σεζόν που υπέστη τη δεύτερη ρήξη χιαστού και έχασε ολόκληρη την κανονική διάρκεια του πρωταθλήματος: Την περίοδο 2021-22 των 47 γκολ.

Προσοχή: Η κουβέντα δεν αφορά στην κατάκτηση ή όχι του πρωταθλήματος. Σχετίζεται με το γκολ. Είτε την δημιουργία του, είτε την εκτέλεση. Και ο 33χρονος μεσο-επιθετικός σε επίπεδο Super League και δη στην κανονική διάρκεια της είχε τον τρόπο του. Κανονικός δείκτης. Στα 64 γκολ της σεζόν 2020-21 είχε 7 δικά του και 11 ασίστ. Στα 53 της σεζόν 2022-23 είχε 3 γκολ και 6 ασίστ. Είχε 6 γκολ και 7 ασίστ το 2023-24: 40 γκολ και ασίστ σε αυτές τις τρεις σεζόν.

Σε παρτίδες που ξεκλείδωσαν άμυνες, έδωσαν τρίποντα. Έφτιαξαν το κατάλληλο σενάριο. Και τη σεζόν 2019-20 που ξανά δεν ήταν εκεί ελέω της πρώτης επέμβασης χιαστού; Σε εκείνη την χρονιά ο Ολυμπιακός είχε μεριμνήσει από το καλοκαίρι να αποκτήσει τον Ματιέ Βαλμπουενά. Θα έπαιζαν μαζί ο Γάλλος με τον Έλληνα. Τελικά έμεινε ο Αστερίξ και με 6 γκολ και 11 ασίστ έκανε εκείνος αυτή την πολύτιμη δουλειά της κανονικής διάρκειας