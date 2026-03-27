O δείκτης Φορτούνη και η κουβέντα MVP για έναν τερματοφύλακα
Μια (ερυθρόλευκη) ιστορία με… γκολ και ασίστ της κανονικής διάρκειας του πρωταθλήματος. Και η επιβεβαίωση.

Διονύσης Δελλής
Vita.gr
Joyspan: Το δοκιμασμένο αντίδοτο στο burnout

Joyspan: Το δοκιμασμένο αντίδοτο στο burnout

Spotlight

Σε εκείνη την μετάβαση από τα προηγούμενα στα επόμενα ο Ολυμπιακός της Super League. Αφήνοντας πίσω του τον μαραθώνιο των 26 αγωνιστικών της κανονικής διάρκειας και επιχειρώντας σταδιακά να προσαρμοσθεί στα δεδομένα των έξι ντέρμπι σε 45 βράδια που θα τραβήξουν την διαχωριστική γραμμή ανάμεσα στην επιτυχία και την αποτυχία της σεζόν. Και ενώ λογικά η κουβέντα κοιτάζει μπροστά; Έχει ενδιαφέρον ένα «τσεκάρισμα» σε ότι προηγήθηκε.

Γιατί αν κατακτήσουν οι Ερυθρόλευκοι το 49ο μπορεί κανείς να μην θελήσει να κοιτάξει πίσω. Αν δεν τα καταφέρουν όμως επιβάλλεται να «αναλύσουν» πως έφτασαν ως εδώ δίχως να δημιουργήσουν προϋποθέσεις πριν από τα play offs.

Η διαδρομή είναι case study. Σε ένα σύντομο rewind: O Ολυμπιακός με MVP τον Κωνσταντή Τζολάκη (17/26 απαραβίαστη η εστία του), καταπληκτικό τον Παναγιώτη Ρέτσο και με τα δύο σέντερ φορ να πετυχαίνουν μαζί 27 γκολ συγκέντρωσε 58 βαθμούς στο μάξιμουμ των 78. Τους έντεκα από τους είκοσι και τελικά την πρώτη θέση στην κανονική διάρκεια τους έχασε σε πέντε ματς του δευτέρου γύρου με κοινό παρανομαστή: No goal.

Με τον Άρη στη Θεσσαλονίκη (0-0), με τον Λεβαδειακό εκτός (0-0), στο Φάληρο με Παναθηναϊκό (0-1), ΠΑΟΚ (0-0) και ΑΕΛ (0-0). Πέντε ματς με τελικό σκορ 0-1 που η ομάδα του Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ πήρε 4 βαθμούς από τους 15! Γιατί; Διότι δεν σκόραρε. Όπως δεν σκόραρε και αποκλείστηκε στο νοκ άουτ του κυπέλλου με τον ΠΑΟΚ (0-2) αλλά και στις δύο παρτίδες με τη Μπάγερ Λεβερκούζεν που ολοκλήρωσαν το ευρωπαϊκό ταξίδι.

Πόσα γκολ πέτυχε φέτος ο Ολυμπιακός στο πρωτάθλημα; Όσα ακριβώς και πέρσι που ολοκλήρωσε την κανονική διάρκεια με +7 από τους διώκτες του: 45. Τι θα πει 45 γκολ; Κάτι σε 1,7-1,8 ανά παιχνίδι. Κυρίως όμως θα πει η μικρότερη συγκομιδή των Ερυθρόλευκων από την εποχή που το πρωτάθλημα παίζεται με 14 ομάδες. Σε μια επταετία όπου υπάρχουν συνολικά τρεις σεζόν όπου ανεξάρτητα αν κατέκτησαν ή όχι το πρωτάθλημα δεν μπόρεσαν να φτάσουν στα 50 γκολ. Ποια είναι η προηγούμενη σεζόν; Η χρονιά 2021-22 όταν τερμάτισαν πρώτοι με 65 βαθμούς (20 νίκες, 5 ισοπαλίες, 1 ήττα), αλλά μόλις με 47 γκολ στο ενεργητικό τους! To τρίτο και τελευταίο στη σειρά πρωτάθλημα του Πέδρο Μαρτίνς στο μεγάλο λιμάνι.

Πόσα γκολ πέτυχαν οι Ερυθρόλευκοι τις άλλες σεζόν στην κανονική διάρκεια του πρωταθλήματος; Εκείνες με τα τουλάχιστον δύο ανά παιχνίδι: 53 (για 66 βαθμούς) την 2019-20, 64 (για 67 βαθμούς) την 2020-21, 53 (για 56 βαθμούς) τη σεζόν 2022-23 και 58 (για 57 βαθμούς) την 2023-24. Τι κοινό είχαν οι τέσσερις σεζόν με τα 50+ γκολ και αντίστοιχα οι τρεις με τα 45-47 γκολ; Με έναν τρόπο τον Κώστα Φορτούνη.

Τον πιο επιδραστικό Super League ποδοσφαιριστή στην σύγχρονη ιστορία των Ερυθρόλευκων. Τον Φόρτου όταν είναι ή και όταν δεν είναι εκεί. Όπως ακριβώς συμβαίνει την τελευταία διετία όπου έχει μετακομίσει στη Σαουδική Αραβία δηλαδή. Τις χρονιές των 45 γκολ. Ήταν την σεζόν που υπέστη τη δεύτερη ρήξη χιαστού και έχασε ολόκληρη την κανονική διάρκεια του πρωταθλήματος: Την περίοδο 2021-22 των 47 γκολ.

Προσοχή: Η κουβέντα δεν αφορά στην κατάκτηση ή όχι του πρωταθλήματος. Σχετίζεται με το γκολ. Είτε την δημιουργία του, είτε την εκτέλεση. Και ο 33χρονος μεσο-επιθετικός σε επίπεδο Super League και δη στην κανονική διάρκεια της είχε τον τρόπο του. Κανονικός δείκτης. Στα 64 γκολ της σεζόν 2020-21 είχε 7 δικά του και 11 ασίστ. Στα 53 της σεζόν 2022-23 είχε 3 γκολ και 6 ασίστ. Είχε 6 γκολ και 7 ασίστ το 2023-24: 40 γκολ και ασίστ σε αυτές τις τρεις σεζόν.

Σε παρτίδες που ξεκλείδωσαν άμυνες, έδωσαν τρίποντα. Έφτιαξαν το κατάλληλο σενάριο. Και τη σεζόν 2019-20 που ξανά δεν ήταν εκεί ελέω της πρώτης επέμβασης χιαστού; Σε εκείνη την χρονιά ο Ολυμπιακός είχε μεριμνήσει από το καλοκαίρι να αποκτήσει τον Ματιέ Βαλμπουενά. Θα έπαιζαν μαζί ο Γάλλος με τον Έλληνα. Τελικά έμεινε ο Αστερίξ και με 6 γκολ και 11 ασίστ έκανε εκείνος αυτή την πολύτιμη δουλειά της κανονικής διάρκειας

Χρηματιστήριο Αθηνών: Νέα βουτιά για την αγορά, ξεπερνούν το 10% οι απώλειες του Μαρτίου

Πυρά Βανς σε Νετανιάχου: Πούλησες έναν εύκολο πόλεμο στον Τραμπ

Με σχολικές τσάντες στα χέρια οι Ιρανοί πριν το φιλικό με τη Νιγηρία – Σκόραρε ο Ταρέμι (vids)
Οι Ιρανοί τίμησαν τα παιδιά που έχασαν τη ζωή τους μετά από πυραυλικό χτύπημα σε δημοτικό σχολείο θηλέων στη Μινάμπ – Σκόραρε ο Ταρέμι, βασικός ο Μπρούνο στο φιλικό Ιράν – Νιγηρία.

LIVE: Ελλάδα Κ21 – Μάλτα Κ21
LIVE: Ελλάδα Κ21 – Μάλτα Κ21. Παρακολουθήστε live στις 18:00 την εξέλιξη της αναμέτρησης Ελλάδα Κ21 – Μάλτα Κ21 για τα προκριματικά του U21 EURO 2027. Μετάδοση από το EΡΤ Sports 3.

Τουρκία: Οι οπαδοί ανέβασαν πανό κόντρα στη Ρουμανία χωρίς τον κορυφαίο παίκτη της ιστορίας της χώρας
Το πανό που ανέβασαν οι Τούρκοι απέναντι στην Ρουμανία είχε μια μεγάλη απουσία, αυτή του Χακάν Σουκούρ, τον κορυφαίο παίκτη της ιστορίας της χώρας.

Η Αρμάνι Μιλάνο συμφώνησε με τον Χολ – Ψάχνεται και για Πίτερς
Η Αρμάνι Μιλάνο έκλεισε τον Ντέβον Χολ με ένα «χρυσό» τριετές deal και πάει για τον μεγάλο στόχο της στο «4» που δεν είναι άλλος από τον Άλεκ Πίτερς – Τι ισχύει με τον Αμερικανό του Ολυμπιακού…

Παναθηναϊκός: Τριπλό πρόστιμο από την UEFA
Ο Παναθηναϊκός τιμωρήθηκε από την Πειθαρχική Επιτροπή της UEFA για τα ματς με την Βικτόρια Πλζεν και το πρώτο με την Μπέτις – Οι παραβάσεις και τα ποσά που θα παρακρατηθούν

Εγκαταλείπει το Διεθνές Δίκαιο η Ευρώπη; – Η επιλογή του δρόμου προς τη μεγάλη βαρβαρότητα
Η κανονικοποίηση του πολέμου δεν απαιτεί την κατάργηση του διεθνούς δικαίου, αλλά την επείγουσα ανανέωσή του - και η Ευρώπη πρέπει να ηγηθεί αυτής της προσπάθειας

Νατάσα Ρουγγέρη
Καλάβρυτα: Επιχείρηση απεγκλωβισμού οδηγών λόγω έντονης χιονόπτωσης – Χιονοθύελλα στο χιονοδρομικό κέντρο
Το ύψος του χιονιού στον δρόμο που οδηγεί στο χιονοδρομικό κέντρο στα Καλάβρυτα είναi αρκετά μεγάλο, με αποτέλεσμα η κυκλοφορία των οχημάτων να έχει καταστεί αδύνατη.

Οι στόχοι του Ισραήλ στο Ιράν και οι δυσκολίες
Το Ιράν χαρακτηρίζεται εδώ και χρόνια ως «υπαρξιακή απειλή» από το Ισραήλ. Το Ισραήλ έθεσε σαφείς στόχους από την έναρξη του πολέμου, έχοντας ανάγκη τις ΗΠΑ για τις στρατιωτικές επιχειρήσεις του.

Αλεξάνδρα Φωτάκη
Υπόθεση revenge porn – Ιωάννα Τούνη: Οκτώ φορές προβλήθηκε το επίμαχο βίντεο στη δικαστική αίθουσα
Κατά τη σημερινή ακροαματική διαδικασία προβλήθηκε το επίμαχο βίντεο στο στάδιο των αναγνωστέων εγγράφων, ενώ απολογήθηκε και ο πρώτος από τους δύο κατηγορούμενους.

Τέμπη: «Ο χώρος ήταν από πριν ακατάλληλος για αυτήν την δίκη» λέει ο Βαγγέλης Βλάχος – «Πού πήγαν τα 1,6 εκατ. ευρώ;»
Ο συγγενής θύματος του δυστυχήματος των Τεμπών αποκάλυψε φωτογραφικά ντοκουμέντα για την αίθουσα που γίνεται η δίκη, τονίζοντας ότι η κυβέρνηση γνώριζε την ακαταλληλότητα του χώρου.

Ο φόβος νέων αποκαλύψεων για τις υποκλοπές στοιχειώνει το Μαξίμου
Πολλά «γαλάζια» στελέχη θεωρούν ότι τα πράγματα είναι πλέον σοβαρά για την κυβέρνηση. Σε κατ' ιδίαν συζητήσεις, κυβερνητικά στελέχη εκτιμούν πως αν υπάρξουν και νέες αποκαλύψεις για τις υποκλοπές, τότε μαζί με άλλες υποθέσεις, θα διαμορφώσουν ένα κλίμα εξαιρετικά αρνητικό για το Μαξίμου. 

Γιάννης Μπασκάκης
Κέρκυρα: 47χρονος έκρυβε ναρκωτικά στον προφυλακτήρα του αυτοκινήτου – Επιτέθηκε στους αστυνομικούς κατά τη σύλληψη
Ο 47χρονος αλλοδαπός εντοπίστηκε να κινείται με το όχημά του περιφερειακά της πόλης στην Κέρκυρα και ακινητοποιήθηκε - Αναζητείται συνεργός του

Τέμπη: «Μήπως εσείς δεν θέλετε να γίνει η δίκη;» – Αιχμές Πλακιά προς Γεωργιάδη και Φλωρίδη
Ο Νίκος Πλακιάς που έχασε τις δίδυμες κόρες του και την ανιψιά του στο πολύνεκρο δυστύχημα των Τεμπών πήρε θέση στη συζήτηση για την καταλληλότητα της αίθουσας της δίκης, υπογραμμίζοντας ότι κυβέρνηση δεν έκανε ούτε τα απαραίτητα.

Αστυνομική επιχείρηση στον Βοτανικό για τους παράνομους σκουπιδότοπους – Πέντε συλλήψεις
Η επιχείρηση πραγματοποιήθηκε από 18 έως και 22-3-2026 στην περιοχή του Βοτανικού με σκοπό την αποτροπή παράνομης διαχείρισης και ανεξέλεγκτης διάθεσης αποβλήτων

Το «χτύπημα» στην Ευρώπη, το ξέσπασμα του Μυλωνά, οι ανακατατάξεις του FTSE Russell, το delivery του Στάσση…

Politico – Μέση Ανατολή: Από πόλεμο πέντε εβδομάδων σε σύγκρουση μηνών, σύμφωνα με το Πεντάγωνο

Η ανατομία του πένθους στο Ιράν – Πώς η κηδεία Χαμενεΐ κρίνει την επιβίωση του καθεστώτος

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Όσκαρ 2026: Στο τραπέζι η ακύρωση του κόκκινου χαλιού λόγω διεθνών εξελίξεων

Το άλυτο παζλ της μακροζωίας: Γιατί ζουν οι γυναίκες περισσότερο από τους άνδρες;

Αδέλφια που μαλώνουν: Τι μαθαίνουν τα παιδιά μέσα από τις συγκρούσεις

Οι επιπτώσεις του πολέμου στη Μέση Ανατολή στην ελληνική οικονομία

