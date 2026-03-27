Στον τελικό ο Πρωτέας Βούλας, απέκλεισε τον Παναθηναϊκό στην παράταση (vids)
Μεγάλη έκπληξη στον ημιτελικό του Κυπέλλου γυναικών, με τον Πρωτέα Βούλας να επικρατεί 80-76 του Παναθηναϊκού στην παράταση και να τον αφήνει εκτός τελικού!
Ο Πρωτέας Βούλας έκανε την έκπληξη και στην παράταση πήρε την πρόκριση στον τελικό του φάιναλ φορ του Κυπέλλου Ελλάδας μπάσκετ των Γυναικών, επιστρέφοντας στην καταληκτική μάχη μετά από 13 χρόνια και συγκεκριμένα από το 2013 στον Βόλο, όταν είχε κατακτήσει το τρόπαιο.
Η ομάδα της Βούλας επικράτησε με 80-76 του Παναθηναϊκού στα ημιτελικά, στο ΔΑΚ Ελευθερούπολης και θα έχει την ευκαιρία να κατακτήσει το τρόπαιο στον μεγάλο τελικό.
Η Μάλι Μόργκαν ήταν η πρωταγωνίστρια από τις νικήτριες, σημειώνοντας double-double εμφάνιση με 17 πόντους και 12 πόντους, με την Τζένσεν να την ακολουθεί με 16 πόντους.
Από τις πράσινες η Φιτζέραλντ ήταν εκείνη που ξεχώρισε με 19 πόντους, ενώ μάζεψε οκτώ ριμπάουντ και μοίρασε τέσσερις ασίστ. Στους 15 πόντους σταμάτησε η Μπράουν, με την Σπανού να την ακολουθεί με 14 πόντους, μαζεύοντας και 16 ριμπάουντ, αλλά ήταν αρκετά άστοχη με 5/16 σουτ.
Τα δεκάλεπτα: 21-12, 31-29, 48-53, 70-70κ.α., 80-76 παρ.
Δείτε τα highlights του αγώνα
Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις