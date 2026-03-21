sports betsson
Σάββατο 21 Μαρτίου 2026
weather-icon 21o
Stream

in
sports

Σημαντική είδηση:
21.03.2026 | 15:10
Αυξημένα μέτρα οδικής ασφάλειας κατά την περίοδο εορτασμού της 25ης Μαρτίου
# ΙΡΑΝ
# ΤΕΜΠΗ
# ΥΠΟΚΛΟΠΕΣ
# ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗΣ
# ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ
# ΤΣΙΠΡΑΣ
# ΑΚΡΙΒΕΙΑ
# ΣΚΑΝΔΑΛΟ ΟΠΕΚΕΠΕ
# ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΗ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ
# ΕΠΣΤΑΪΝ
# ΔΗΜΟΣΚΟΠΗΣΗ
# ΚΑΙΡΟΣ
# ΑΚΡΩΣ ΖΩΔΙΑΚΟ
Ολυμπιακός – Παναθηναϊκός 93-103 (85-85 κ.δ.): Στους τελικούς της Α1 οι Πράσινες
Μπάσκετ 21 Μαρτίου 2026, 19:24

Ο Παναθηναϊκός νίκησε τον Ολυμπιακό στο ΣΕΦ με 103-93 – Οι Πράσινες έκαναν το 4-0 στη σειρά και προκρίθηκαν στους τελικούς της Α1 γυναικών.

Σύνταξη
Ακρόαση άρθρου
A
A
Vita.gr
Spotlight

Ο Παναθηναϊκός επικράτησε του Ολυμπιακού στο ΣΕΦ με 103-93 στην παράταση και προκρίθηκε στους τελικούς της Α1 Γυναικών.

Οι Ερυθρόλευκες πάλεψαν σκληρά και το ματς στην κανονική διάρκεια ολοκληρώθηκε με σκορ 85-85, έτσι τα πάντα κρίθηκαν στην παράταση εκεί όπου η Κριμίλη ήταν καταιγιστική και με δύο μεγάλα τρίποντα έβαλε τις Πράσινες μπροστά, οι οποίες πήραν και στο φινάλε τη νίκη.

Αξίζει να σημειωθεί ότι ο Ολυμπιακός παρατάχθηκε χωρίς τη Νόζια Γούλφλοκ, μία από τις πιο κομβικές παίκτριες του ρόστερ των Ερυθρόλευκων, ενώ στον πρώτο ημιτελικό δεν αγωνίστηκε ούτε η Καρλάφτη. Η σεζόν για το σύνολο της Δρακάκη ολοκληρώνεται με απολογισμό την κατάκτηση του Super Cup, την κατάταξη στις 16 καλύτερες ομάδες της Euroleague και ενόψει του καλοκαιριού ο σχεδιασμός τις ομάδες θα χτιστεί με κινήσεις, οι οποίες θα τον εδραιώσουν ξανά στην κορυφή.

Με το προβάδισμα ο Ολυμπιακός στο ημίχρονο

Με την έναρξη του πρώτου δεκαλέπτου, ο Παναθηναϊκός προηγήθηκε χάρη σε τρίποντο της Σπανού. Ωστόσο, οι Ερυθρόλευκες γρήγορα έκαμψαν την αντίσταση των Πράσινων, ισοφάρισαν και στη συνέχεια προηγήθηκαν με +4 (11-7), με γκολ φάουλ της Χριστινάκη.

Ακολούθησε ξανά ισοπαλία για το 18-18 και η πρώτη περίοδος «έκλεισε» με το 22-20, υπέρ του Ολυμπιακού με δίποντο της Τζόνσον.

Στο δεύτερο δεκάλεπτο, ο Παναθηναϊκός προσπάθησε να κάμψει την αντίσταση του Ολυμπιακού με διαδοχικά εύστοχα τρίποντα της Κριμίλη και της Μπράουν (24-30). Όμως, οι Ερυθρόλευκες γρήγορα ψαλίδισαν τη διαφορά και με σερί πόντους της Κριβάσεβιτς, πέρασαν μπροστά για το 37-33. Το ημίχρονο ολοκληρώθηκε με τον Ολυμπιακό να έχει το προβάδισμα για το 46-43.

Πάτησε… γκάζι ο Παναθηναϊκός και «θρίλερ» στην παράταση

Ο Παναθηναϊκός ανέβασε στροφές στο δεύτερο μέρος και προηγήθηκε στο τρίτο δεκάλεπτο με 52-51. Αλλά, η Χριστινάκη ήταν καταιγιστική μετέπειτα και με 5 σερί δικούς της πόντους, «έγραψε» το 69-60 και η περίοδος ολοκληρώθηκε με το 69-64, προβάδισμα που κατείχε ο Ολυμπιακός.

Η τέταρτη περίοδος εξελίχθηκε σε θρίλερ ανάμεσα στις δύο ομάδες, οι οποίες πήγαιναν χέρι-χέρι στο σκορ. Η Χριστινάκη, που έφτασε σε εκείνο το σημείο του αγώνα τους 21 πόντους, έκανε το 83-79, όμως οι Πράσινες ισοφάρισαν με την Φίτζερλαντ στη συνέχεια για το 83-83.

Το τελευταίο δεκάλεπτο έληξε στο 85-85 και τα πάντα κρίθηκαν στην παράταση, εκεί όπου η Κριμίλη με δύο μεγάλα σουτ έδωσε αέρα αυτοπεποίθησης στις Πράσινες (95-87) και το ματς έληξε με το τελικό 103-93 και τον Παναθηναϊκό να προκρίνεται στους τελικούς.

ΤΑ ΔΕΚΑΛΕΠΤΑ: 22-20, 46-43, 69-64, 85-85 (κ.α), 93-103

ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ (Δρακάκη): Σπυριδοπούλου, Γακούμπτσοβα (2 ασίστ), Νικολοπούλου 7 (1/2 τρίποντα, 3 ριμπάουντ, 4 ασίστ), Καρλάφτη 11 (1/3 τρίποντα, 2 ριμπάουντ, 5 ασίστ, 1 μπλοκ), Κριβάσεβιτς 13 (1/1 τρίποντο, 5 ριμπάουντ, 4 κλεψίματα, 2 μπλοκ), Χριστινάκη 23 (2/6 τρίποντα, 6 ριμπάουντ, 6 ασίστ, 2 κλεψίματα, 2 λάθη), Κολλάτου 11 (2/6 τρίποντα, 6 ασίστ), Τζόνσον 14 (9 ριμπάουντ, 2 ασίστ), Ράμπερ 14 (1/4 τρίποντα, 8 ριμπάουντ, 4 ασίστ, 2 κλεψίματα, 2 λάθη)

ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ (Ερντέμ): Οκοσούν, Φιτζέραλντ 13 (1/6 τρίποντα, 4 ριμπάουντ, 6 ασίστ, 6 λάθη), Μπράουν 20 (1/1 τρίποντο, 8 ριμπάουντ, 5 ασίστ, 3 κλεψίματα, 2 λάθη), Γαλανόπουλος 16 (2/3 τρίποντα, 2 ριμπάουντ, 5 ασίστ, 2 λάθη), Σπανού 17 (2/4 τρίποντα, 9 ριμπάουντ, 3 ασίστ, 5 λάθη), Κριμίλη 17 (5/8 τρίποντα, 4 ριμπάουντ), Πρινς 20 (14 ριμπάουντ, 2 ασίστ, 3 μπλοκ, 3 λάθη)

Headlines:
AGRO
Λιπάσματα: Πώς ο πόλεμος πιέζει την αγροτική παραγωγή και επηρεάζει την αγορά

googlenews

Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Vita.gr
Κόσμος
ΗΠΑ και Ισραήλ βομβάρδισαν την πυρηνική εγκατάσταση στη Νατάνζ

inWellness
inTown
Αθλητική Ροή
Ποδόσφαιρο 21.03.26

LIVE: Έβερτον – Τσέλσι

LIVE: Μίλαν – Τορίνο. Παρακολουθήστε live στις 19:00 την εξέλιξη της αναμέτρησης Μίλαν – Τορίνο για την 30η αγωνιστική της Serie A. Τηλεοπτικά από COSMOTE SPORT 1.

Σύνταξη
Stream sports
Ποδόσφαιρο 21.03.26

Σύνταξη
Νικηφόρα έκλεισε τη σεζόν ο Πανιώνιος (3-0), «άλμα» παραμονής η Ελλάς Σύρου (1-0)
Ποδόσφαιρο 21.03.26

Με 0-0 απέναντι στη Μαρκό, έκλεισε τη σεζόν στη Super League 2 η πρωταθλήτρια Καλαμάτα, ενώ ο Πανιώνιος νίκησε 3-0 εντός τον Ολυμπιακό Β’ . «Αγκαλιά» με την παραμονή η Ελλάς Σύρου νίκησε 1-0 τα Χανιά.

Σύνταξη
LIVE: Φούλαμ – Μπέρνλι
Ποδόσφαιρο 21.03.26

LIVE: Φούλαμ – Μπέρνλι. Παρακολουθήστε live στις 17:00 την εξέλιξη της αναμέτρησης Φούλαμ – Μπέρνλι για την 31η αγωνιστική της Premier League. Τηλεοπτικά από Novasports Premier League.

Σύνταξη
LIVE: Μπράιτον – Λίβερπουλ
Ποδόσφαιρο 21.03.26

LIVE: Μπράιτον – Λίβερπουλ. Παρακολουθήστε live στις 14:30 την εξέλιξη της αναμέτρησης Μπράιτον – Λίβερπουλ για την 31η αγωνιστική της Premier League. Τηλεοπτικά από Novasports Premier League.

Σύνταξη
Παγκόσμιο Κλειστού Στίβου: Στην 7η θέση των προκριματικών ο Ρούμτσιος, 36η η Σπανουδάκη (vids)
Άλλα Αθλήματα 21.03.26

Μακριά από τον καλό εαυτό τους έμειναν Χρήστος-Παναγιώτης Ρούτσμιος και Ραφαέλα Σπανουδάκη, κατά τη δεύτερη ημέρα του Παγκοσμίου Πρωταθλήματος Κλειστού Στίβου του Τορούν.

Σύνταξη
Την Εθνική Αλβανίας επέλεξε ο Πήλιος, κλήθηκε και ο Στρακόσα
Ποδόσφαιρο 21.03.26

Με τα χρώματα της Αλβανίας θα αγωνίζεται σε επίπεδο εθνικών ομάδων ο Σταύρος Πήλιος, όπως επέλεξε ο αμυντικός της Ένωσης που συμπεριλήφθηκε στις κλήσεις για τα φιλικά του Μαρτίου - Κλήθηκε και ο Στρακόσα.

Σύνταξη
inStream - Ροή Ειδήσεων
Αυτοί είναι οι πλαστοί πίνακες και τα κειμήλια που «έκαψαν» τον Γιώργο Τσαγκαράκη – Δίωξη για 4 κακουργήματα σε βάρος του
Ελλάδα 21.03.26

Νέες φωτογραφίες από το υλικό που βρέθηκε σε χώρους της Γκαλερί Τσαγκαράκι και κατασχέθηκε από τις Αρχές βλέπουν το φως της δημοσιότητας

Σύνταξη
Ποδόσφαιρο 21.03.26

Σύνταξη
Διαβεβαίωση Στάρμερ στον Χριστοδουλίδη: Οι βάσεις στην Κύπρο δεν θα χρησιμοποιηθούν σε επιθετικές ενέργειες
Κόσμος 21.03.26

Μία ημέρα μετά την παραχώρηση των βρετανικών βάσεων στις ΗΠΑ για τον πόλεμο στο Ιράν, ο Κιρ Στάρμερ διαβεβαίωσε τηλεφωνικά τον Πρόεδρο της Κυπριακής Δημοκρατίας ότι οι βάσεις στο νησί δεν θα χρησιμοποιηθούν για επιθετικές ενέργειες

Σύνταξη
Η στεγαστική κρίση στην Ελλάδα: Όταν το θεμελιώδες δικαίωμα μετατρέπεται σε επενδυτικό προϊόν
Οικονομικές Ειδήσεις 21.03.26

Το παραδοσιακό ελληνικό όνειρο της στέγης έχει δώσει τη θέση του σε έναν καθημερινό εφιάλτη, καθώς η κατοικία αντιμετωπίζεται πλέον ως χρηματιστηριακό αγαθό και όχι ως κοινωνικό δικαίωμα

Παναγιώτης Ζαφειρόπουλος
Ιράν: Οι Φρουροί της Επανάστασης στόχευσαν ισραηλινό μαχητικό F-16 – «Δεν υπέστη ζημιά», απαντά το Τελ Αβίβ
Μέση Ανατολή 21.03.26

Ο στρατός του Ισραήλ είχε δηλώσει, από την πλευρά του, νωρίτερα, ότι ένας πύραυλος εδάφους-αέρος εκτοξεύθηκε εναντίον ισραηλινού αεροσκάφους στη διάρκεια «επιχειρησιακής δραστηριότητας» στο Ιράν

Σύνταξη
Νέο βίντεο από το τροχαίο δυστύχημα μπροστά από τη Βουλή – Τα δραματικά λεπτά που ακολούθησαν μετά την φονική σύγκρουση
Ελλάδα 21.03.26

Ο αστυνομικός παραβιάζει τον φωτεινό σηματοδότη επί της Ακαδημίας και μέσα σε λίγα δευτερόλεπτα προχωρά και σε δεύτερη παράβαση, αφού κινείται στο αντίθετο ρεύμα της λεωφόρου Βασιλίσσης Σοφίας.

Σύνταξη
Ποδόσφαιρο 21.03.26

Σύνταξη
Ήλιος, θάλασσα, τέχνη και σεξ – Όταν ο Πικάσο και η Λι Μίλερ πήγαν διακοπές υπό τη σκιά του φασισμού
The Bohemians 21.03.26

Στο βιβλίο «In a Vast Horizon», η Άννα Τόμασον αναβιώνει τον μποέμ κόσμο μιας ομάδας φίλων καλλιτεχνών που πέρασαν ένα ζεστό καλοκαίρι στη νότια Γαλλία το 1937. Μεταξύ αυτών ο Πικάσο και η Λι Μίλερ.

Έφη Αλεβίζου
Αστυνομικός για το τροχαίο στη Βουλή: Ακολουθούσα ύποπτο όχημα – Αρνούμαι την κατηγορία θανατηφόρας επικίνδυνης οδήγησης
Ελλάδα 21.03.26

Ο αστυνομικός, ξεκίνησε την απολογία του εκφράζοντας τα συλλυπητήρια του στην οικογένεια του 63χρονου πατέρα δυο παιδιών.

Αναστασία Σταματοπούλου
Είκοσι δύο κράτη, μεταξύ των οποίων πολλά μέλη της ΕΕ, δηλώνουν «έτοιμα να συμβάλουν» για να ανοίξουν τα Στενά του Ορμούζ
Κόσμος 21.03.26

«Εκφράζουμε την ετοιμότητά μας να συμβάλλουμε σε προσπάθειες για την εξασφάλιση ασφαλούς διέλευσης μέσω των Στενών των Ορμούζ», αναφέρουν, χωρίς να διευκρινίζουν τον τρόπο

Σύνταξη
Λέσβος: Κτηνοτρόφοι απέκλεισαν το λιμάνι της Μυτιλήνης
Ελλάδα 21.03.26

Στο λιμάνι της Μυτιλήνης επέστρεψαν κτηνοτρόφοι της Λέσβου που διαμαρτύρονται για το αδιάθετο γάλα . Έχουν προχωρήσει στον αποκλεισμό των εισόδων του λιμανιού όπου θα ξεκινούσε η επιβίβαση πλοιαρίων με προορισμό την Τουρκία.

Σύνταξη
LIVE: Φούλαμ – Μπέρνλι
Ποδόσφαιρο 21.03.26

Σύνταξη
Δυτική Όχθη: Αντιπροσωπεία της ΕΕ και ευρωπαϊκές χώρες καταδικάζουν την αύξηση της βίας των εποίκων κατά των Παλαιστινίων
Κόσμος 21.03.26

Την ώρα που ο κόσμος έχει στραμμένα τα μάτια στον πόλεμο στη Μέση Ανατολή, τα τελευταία στοιχεία δείχνουν αύξηση των φονικών επιθέσεων από Ισραηλινούς εποίκους στην κατεχόμενη Δυτική Όχθη

Σύνταξη
Προσωρινά κρατούμενος ο 19χρονος που ήταν μαζί με τον 20χρονο το βράδυ της δολοφονίας του στη Καλαμαριά
Ελλάδα 21.03.26

Οι εξηγήσεις που έδωσε για τις συνθήκες υπό τις οποίες βρέθηκε στο σημείο όπου τελέστηκε το φονικό επεισόδιο στην Καλαμαριά δεν φαίνεται να έπεισαν ανακρίτρια και εισαγγελέα

Σύνταξη
Must Read
Το «χτύπημα» στην Ευρώπη, το ξέσπασμα του Μυλωνά, οι ανακατατάξεις του FTSE Russell, το delivery του Στάσση…

Politico – Μέση Ανατολή: Από πόλεμο πέντε εβδομάδων σε σύγκρουση μηνών, σύμφωνα με το Πεντάγωνο

Η ανατομία του πένθους στο Ιράν – Πώς η κηδεία Χαμενεΐ κρίνει την επιβίωση του καθεστώτος

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Όσκαρ 2026: Στο τραπέζι η ακύρωση του κόκκινου χαλιού λόγω διεθνών εξελίξεων

Το άλυτο παζλ της μακροζωίας: Γιατί ζουν οι γυναίκες περισσότερο από τους άνδρες;

Αδέλφια που μαλώνουν: Τι μαθαίνουν τα παιδιά μέσα από τις συγκρούσεις

Οι επιπτώσεις του πολέμου στη Μέση Ανατολή στην ελληνική οικονομία

in.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

Απόρρητο