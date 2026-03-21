Ολυμπιακός – Παναθηναϊκός 93-103 (85-85 κ.δ.): Στους τελικούς της Α1 οι Πράσινες

Ο Παναθηναϊκός επικράτησε του Ολυμπιακού στο ΣΕΦ με 103-93 στην παράταση και προκρίθηκε στους τελικούς της Α1 Γυναικών.

Οι Ερυθρόλευκες πάλεψαν σκληρά και το ματς στην κανονική διάρκεια ολοκληρώθηκε με σκορ 85-85, έτσι τα πάντα κρίθηκαν στην παράταση εκεί όπου η Κριμίλη ήταν καταιγιστική και με δύο μεγάλα τρίποντα έβαλε τις Πράσινες μπροστά, οι οποίες πήραν και στο φινάλε τη νίκη.

Αξίζει να σημειωθεί ότι ο Ολυμπιακός παρατάχθηκε χωρίς τη Νόζια Γούλφλοκ, μία από τις πιο κομβικές παίκτριες του ρόστερ των Ερυθρόλευκων, ενώ στον πρώτο ημιτελικό δεν αγωνίστηκε ούτε η Καρλάφτη. Η σεζόν για το σύνολο της Δρακάκη ολοκληρώνεται με απολογισμό την κατάκτηση του Super Cup, την κατάταξη στις 16 καλύτερες ομάδες της Euroleague και ενόψει του καλοκαιριού ο σχεδιασμός τις ομάδες θα χτιστεί με κινήσεις, οι οποίες θα τον εδραιώσουν ξανά στην κορυφή.

Με το προβάδισμα ο Ολυμπιακός στο ημίχρονο

Με την έναρξη του πρώτου δεκαλέπτου, ο Παναθηναϊκός προηγήθηκε χάρη σε τρίποντο της Σπανού. Ωστόσο, οι Ερυθρόλευκες γρήγορα έκαμψαν την αντίσταση των Πράσινων, ισοφάρισαν και στη συνέχεια προηγήθηκαν με +4 (11-7), με γκολ φάουλ της Χριστινάκη.

Ακολούθησε ξανά ισοπαλία για το 18-18 και η πρώτη περίοδος «έκλεισε» με το 22-20, υπέρ του Ολυμπιακού με δίποντο της Τζόνσον.

Στο δεύτερο δεκάλεπτο, ο Παναθηναϊκός προσπάθησε να κάμψει την αντίσταση του Ολυμπιακού με διαδοχικά εύστοχα τρίποντα της Κριμίλη και της Μπράουν (24-30). Όμως, οι Ερυθρόλευκες γρήγορα ψαλίδισαν τη διαφορά και με σερί πόντους της Κριβάσεβιτς, πέρασαν μπροστά για το 37-33. Το ημίχρονο ολοκληρώθηκε με τον Ολυμπιακό να έχει το προβάδισμα για το 46-43.

Πάτησε… γκάζι ο Παναθηναϊκός και «θρίλερ» στην παράταση

Ο Παναθηναϊκός ανέβασε στροφές στο δεύτερο μέρος και προηγήθηκε στο τρίτο δεκάλεπτο με 52-51. Αλλά, η Χριστινάκη ήταν καταιγιστική μετέπειτα και με 5 σερί δικούς της πόντους, «έγραψε» το 69-60 και η περίοδος ολοκληρώθηκε με το 69-64, προβάδισμα που κατείχε ο Ολυμπιακός.

Η τέταρτη περίοδος εξελίχθηκε σε θρίλερ ανάμεσα στις δύο ομάδες, οι οποίες πήγαιναν χέρι-χέρι στο σκορ. Η Χριστινάκη, που έφτασε σε εκείνο το σημείο του αγώνα τους 21 πόντους, έκανε το 83-79, όμως οι Πράσινες ισοφάρισαν με την Φίτζερλαντ στη συνέχεια για το 83-83.

Το τελευταίο δεκάλεπτο έληξε στο 85-85 και τα πάντα κρίθηκαν στην παράταση, εκεί όπου η Κριμίλη με δύο μεγάλα σουτ έδωσε αέρα αυτοπεποίθησης στις Πράσινες (95-87) και το ματς έληξε με το τελικό 103-93 και τον Παναθηναϊκό να προκρίνεται στους τελικούς.

ΤΑ ΔΕΚΑΛΕΠΤΑ: 22-20, 46-43, 69-64, 85-85 (κ.α), 93-103

ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ (Δρακάκη): Σπυριδοπούλου, Γακούμπτσοβα (2 ασίστ), Νικολοπούλου 7 (1/2 τρίποντα, 3 ριμπάουντ, 4 ασίστ), Καρλάφτη 11 (1/3 τρίποντα, 2 ριμπάουντ, 5 ασίστ, 1 μπλοκ), Κριβάσεβιτς 13 (1/1 τρίποντο, 5 ριμπάουντ, 4 κλεψίματα, 2 μπλοκ), Χριστινάκη 23 (2/6 τρίποντα, 6 ριμπάουντ, 6 ασίστ, 2 κλεψίματα, 2 λάθη), Κολλάτου 11 (2/6 τρίποντα, 6 ασίστ), Τζόνσον 14 (9 ριμπάουντ, 2 ασίστ), Ράμπερ 14 (1/4 τρίποντα, 8 ριμπάουντ, 4 ασίστ, 2 κλεψίματα, 2 λάθη)

ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ (Ερντέμ): Οκοσούν, Φιτζέραλντ 13 (1/6 τρίποντα, 4 ριμπάουντ, 6 ασίστ, 6 λάθη), Μπράουν 20 (1/1 τρίποντο, 8 ριμπάουντ, 5 ασίστ, 3 κλεψίματα, 2 λάθη), Γαλανόπουλος 16 (2/3 τρίποντα, 2 ριμπάουντ, 5 ασίστ, 2 λάθη), Σπανού 17 (2/4 τρίποντα, 9 ριμπάουντ, 3 ασίστ, 5 λάθη), Κριμίλη 17 (5/8 τρίποντα, 4 ριμπάουντ), Πρινς 20 (14 ριμπάουντ, 2 ασίστ, 3 μπλοκ, 3 λάθη)