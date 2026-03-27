Δημήτρης Αλεξανδρής: «Δεν έχω πρόβλημα να μείνω μόνος»
Ο Δημήτρης Αλεξανδρής αποκαλύπτει τις δεύτερες σκέψεις του για τη ζωή εκτός υποκριτικής, εξηγώντας γιατί τον ελκύουν τα ταξίδια με φορτηγό και γιατί άφησε πίσω την ιδέα να γίνει ναυτικός
Την ανάγκη να φαντάζεται τον εαυτό του έξω από την υποκριτική — σε μια πιο απλή, καθημερινή ζωή — περιέγραψε ο Δημήτρης Αλεξανδρής. Ο ηθοποιός αποκάλυψε ότι σκέφτεται συχνά πώς θα ήταν να δουλεύει ως ταξιτζής ή οδηγός φορτηγού, φωτίζοντας την πιο πρακτική πλευρά της ζωής και το πώς προσπαθεί να βρίσκει ισορροπία όταν η δουλειά παύει να τον καλύπτει.
«Δεν έχω πρόβλημα να μείνω μόνος»
«Το σκέφτομαι πολύ συχνά το να γίνω ταξιτζής. Ήθελα να το κάνω γιατί είμαι τόσο άχρηστος, που δεν θα μπορούσα να κάνω… Όχι ότι είναι άχρηστοι οι άνθρωποι αυτοί που δουλεύουν, συγγνώμη, δεν θέλω να παρεξηγηθώ. Δουλεύοντας σε αυτή τη δουλειά, εγώ δεν έχω σπουδάσει κάτι άλλο και ήταν το μόνο που θα μπορούσα να κάνω και σκέφτηκα ότι τουλάχιστον θα είμαι ικανός σε ένα επίπεδο», είπε ο Δημήτρης Αλεξανδρής μιλώντας στην εκπομπή Καλύτερα Αργά.
Συνεχίζοντας, ο Δημήτρης Αλεξανδρής εξήγησε πως δεν είναι μόνο η ιδέα του ταξί που τον απασχολεί. Όπως είπε, τα τελευταία χρόνια σκέφτεται σοβαρά ότι θα του ταίριαζε να οδηγεί φορτηγό, διανύοντας μεγάλες αποστάσεις, καθώς θεωρεί ότι είναι κάτι που θα μπορούσε να κάνει καλά και χωρίς περιορισμούς ηλικίας. Παράλληλα, παραδέχτηκε πως στο παρελθόν είχε περάσει από το μυαλό του και η ζωή του ναυτικού, ωστόσο αυτό το ενδεχόμενο έμεινε πίσω λόγω των ηλικιακών ορίων που ισχύουν για το επάγγελμα.
«Βέβαια τα τελευταία χρόνια σκέφτομαι ότι θα μπορούσα να είμαι πολύ καλός και να δουλεύω φορτηγό, να πηγαίνω ταξίδια. Πιστεύω ότι και αυτό θα μπορούσα να το κάνω και αυτό δεν έχει και όριο ηλικίας, γιατί κάποια στιγμή σκεφτόμουν να γίνω και ναυτικός, αλλά αυτό έχει ένα όριο ηλικίας» είπε.
«Δεν έχω πρόβλημα να μείνω μόνος. Όταν τα πράγματα ζορίζουν πάρα πολύ από όλες τις απόψεις, πρέπει οι άνθρωποι να βρίσκουμε ευχαρίστηση και σε άλλα πράγματα. Και όταν σταματάει η δουλειά μας να μας δίνει αυτό το πράγμα, πρέπει να βρούμε και έναν τρόπο να διαχειριστούμε και τη ζωή μας στο πρακτικό κομμάτι», συμπλήρωσε.
