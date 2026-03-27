27.03.2026 | 08:14
Θρίλερ με τα οστά που βρέθηκαν σε τεχνητή λίμνη - Ανήκουν σε δύο άτομα
Τρεις στους δέκα σκέφτονται να μετακομίσουν μέσα στο 2026 – Τι δείχνει έρευνα για τις κατοικίες
Οικονομικές Ειδήσεις 27 Μαρτίου 2026, 12:09

Τρεις στους δέκα σκέφτονται να μετακομίσουν μέσα στο 2026 – Τι δείχνει έρευνα για τις κατοικίες

Ενδιαφέρον παρουσιάζουν οι παράγοντες που καθορίζουν το ποσοστό ικανοποίησης για τις κατοικίες και, κυρίως, οι απαντήσεις που δίνουν οι πολίτες στην έρευνα

Ντίνος Σιωμόπουλος
5 καθημερινές συνήθειες για να είστε υγιείς σε όλες τις δεκαετίες της ζωής σας

Η ηλικία του ιδιοκτήτη, o τύπος του ακινήτου, η άνεση που αυτό προσφέρει, ο τόπος που βρίσκονται τα ακίνητα και η κατοικία, το κόστος απόκτησης ή διαμονής και το ιδιοκτησιακό καθεστώς είναι οι βασικοί παράγοντες που καθορίζουν το ποσοστό ικανοποίησης των πολιτών για τις συνθήκες στέγασης στην Ελλάδα, αλλά και στην υπόλοιπη Ευρώπη.

Σύμφωνα με στοιχεία της πανευρωπαϊκής έρευνας European Housing Trend Report για το 2025, που πραγματοποίησε το κτηματομεσιτικό δίκτυο REMAX Ευρώπης, το 66% των Ελλήνων δηλώνει ικανοποιημένο με τις συνθήκες στέγασης.

Το ποσοστό αυτό είναι μειωμένο κατά 2 ποσοστιαίες μονάδες σε σύγκριση με το 2024. Ο ευρωπαϊκός μέσος όρος διαμορφώνεται στο 77%, αυξημένος κατά μία μονάδα μέσα σε ένα έτος. Στην πρώτη θέση βρίσκεται η Ολλανδία, με ποσοστό 85%. Στις πρώτες θέσεις της κατάταξης βρίσκονται, επίσης, η Αυστρία, η Ρουμανία, η Ελβετία και το Λουξεμβούργο, οι οποίες συγκεντρώνουν από 81%. Αντίθετα, στις χαμηλότερες θέσεις, εκτός της Ελλάδας και της Ουγγαρίας (64%) βρίσκονται η Μάλτα (71%), η Λιθουανία (71%) και η Ιρλανδία (68%).

Ποσοστά ικανοποίησης για ακίνητα

Ενδιαφέρον παρουσιάζουν οι παράγοντες που καθορίζουν το ποσοστό ικανοποίησης και, κυρίως, οι απαντήσεις που δίνουν οι πολίτες. Σύμφωνα με τα αποτελέσματα της έρευνας, η ηλικία φαίνεται να παίζει καθοριστικό ρόλο στην αντίληψη για την κατοικία. Όσοι είναι άνω των 44 ετών είναι πιο πιθανό να αισθάνονται άνετα με το σπίτι τους. Συγκεκριμένα, το 93% της λεγόμενης Σιωπηλής Γενιάς (79-97 ετών), το 84% των Baby Boomers (61-79 ετών) και το 75% της Γενιάς X (45-60 ετών) δηλώνουν ικανοποιημένοι, αποδεικνύοντας ότι όσο μεγαλώνουμε τόσο υψηλότερη είναι η ικανοποίηση για την κατοικία που ζούμε.

Στον αντίποδα, σχεδόν ένας στους δέκα Ευρωπαίους (9%) δηλώνει ότι είναι δυσαρεστημένος ή πολύ δυσαρεστημένος με την τωρινή του στεγαστική κατάσταση. Σε ευρωπαϊκό επίπεδο, οι Millennials (29-44 ετών) εμφανίζουν τα υψηλότερα ποσοστά δυσαρέσκειας (11%), ακολουθούμενοι από τη Γενιά Z (13-28 ετών) με 10%.

Πώς ζουν οι Ευρωπαίοι: διαμερίσματα και μονοκατοικίες

Σύμφωνα με τα στοιχεία της REMAX Ευρώπης, οι διαφορές στην ικανοποίηση δεν περιορίζονται μόνο στην ηλικία ή τη χώρα. Ο τύπος κατοικίας και ο τόπος διαμονής φαίνεται να παίζουν, επίσης, σημαντικό ρόλο.

Ανεξαρτήτως ιδιοκτησιακού καθεστώτος, τα διαμερίσματα αποτελούν τον κυρίαρχο τύπο κατοικίας στην Ευρώπη. Το 51% των Ευρωπαίων ζει σε διαμέρισμα, με τα υψηλότερα ποσοστά να καταγράφονται στην Τουρκία (77%), την Ισπανία (71%), τη Βουλγαρία (69%) και την Ελβετία (68%). Οι μονοκατοικίες ακολουθούν, αντιπροσωπεύοντας το 24% των συνολικών κατοικιών και είναι ιδιαίτερα διαδεδομένες στην Ουγγαρία (53%) και τη Σλοβενία (52%).

Όταν, όμως, η κατοικία είναι ιδιόκτητη, το ποσοστό όσων ζουν σε διαμέρισμα μειώνεται στο 44%. Το στοιχείο αυτό αποτυπώνει τη σημασία του χώρου ως καθοριστικού παράγοντα στις αποφάσεις μακροχρόνιας δέσμευσης σε ένα ακίνητο.

Όσον αφορά τα επίπεδα ικανοποίησης, αυτά εμφανίζονται υψηλότερα σε όσους κατοικούν σε μεζονέτες και μονοκατοικίες (80%), σε σύγκριση με εκείνους που ζουν σε διαμερίσματα (73%). Ιδιαίτερα στους ιδιοκτήτες μονοκατοικιών, το ποσοστό ικανοποίησης φτάνει το 82%, στοιχείο που υποδηλώνει ότι όσο μεγαλύτερο και πιο ευρύχωρο είναι ένα σπίτι, τόσο αυξάνεται η αίσθηση ικανοποίησης των κατοίκων του.

Το υψηλό κόστος στέγασης για τα ακίνητα

Παράλληλα, όσοι ζουν σε πόλεις δηλώνουν χαμηλότερη ικανοποίηση (75%) σε σχέση με όσους ζουν σε μη αστικές περιοχές (78%), στοιχείο που υποδηλώνει ότι η ικανοποίηση τείνει να είναι μεγαλύτερη σε λιγότερο πυκνοκατοικημένες περιοχές. Στην Ελλάδα, 32% των ερωτηθέντων σκέφτεται να μετακομίσει τους επόμενους 12 μήνες, ώστε να έχει περισσότερο χώρο.

Ομοίως, πάνω από το ένα τρίτο (37%) των Ευρωπαίων που δηλώνουν δυσαρεστημένοι αναφέρουν την έλλειψη χώρου ως αιτία, ποσοστό που αυξάνεται στο 42% μεταξύ της Γενιάς Z και των Millennials. Το στοιχείο αυτό αναδεικνύει τις δυσκολίες που αντιμετωπίζουν οι νεότερες γενιές, λόγω της αυξανόμενης απόκλισης μεταξύ των επιπέδων εισοδήματος και των τιμών των ακινήτων.

Το υψηλό κόστος στέγασης αποτελεί τον επόμενο πιο συχνό λόγο δυσαρέσκειας πανευρωπαϊκά, φτάνοντας το 34%. Το ποσοστό αυτό αυξάνεται σημαντικά σε ορισμένες χώρες, φτάνοντας το 58% στη Μάλτα και το 50% στην Αυστρία. Στην Ελλάδα, η συγκεκριμένη δυσαρέσκεια οδηγεί το 30% των ερωτηθέντων να σκέφτεται τη μετακόμιση μέσα στους επόμενους 12 μήνες, αναζητώντας πιο οικονομικές λύσεις στέγασης.

Τέλος, η ικανοποίηση συνδέεται στενά με το ιδιοκτησιακό καθεστώς. Σε ευρωπαϊκό επίπεδο, το 85% των ιδιοκτητών κατοικιών δηλώνουν ικανοποιημένοι με τη στεγαστική τους κατάσταση, σε σύγκριση με το 61% όσων νοικιάζουν, γεγονός που αναδεικνύει ότι η ιδιοκτησία εξακολουθεί να αποτελεί σημαντικό παράγοντα στη στεγαστική πραγματικότητα της Ευρώπης.

Πηγή: ot.gr

Εξάρχου: Καθοριστική για την επιτυχία της CrediaBank η ενίσχυση του ιδιωτικού χαρακτήρα της

Εξάρχου: Καθοριστική για την επιτυχία της CrediaBank η ενίσχυση του ιδιωτικού χαρακτήρα της

5 καθημερινές συνήθειες για να είστε υγιείς σε όλες τις δεκαετίες της ζωής σας

5 καθημερινές συνήθειες για να είστε υγιείς σε όλες τις δεκαετίες της ζωής σας

Ιράν: Στόχος ξενοδοχεία όπου έχουν καταφύγει στρατιώτες των ΗΠΑ

Ιράν: Στόχος ξενοδοχεία όπου έχουν καταφύγει στρατιώτες των ΗΠΑ

Κατώτατος μισθός: Υπολείπεται του ορίου αξιοπρεπούς διαβίωσης – Τι δηλώνουν οικονομολόγοι
Δεν βγαίνει ο μήνας 27.03.26

Κατώτατος μισθός: Υπολείπεται του ορίου αξιοπρεπούς διαβίωσης – Τι δηλώνουν οικονομολόγοι

Κάτω από 800 ευρώ καθαρά παραμένει ο κατώτατος μισθός μετά τις νέες αυξήσεις. Το ΙΝΕ-ΓΣΕΕ επιμένει ότι ελάχιστο κατώφλι για αξιοπρεπή διαβίωση είναι τα 1052 ευρώ. Από πού προκύπτει. Είναι εφικτό;

Αφροδίτη Τζιαντζή
Αφροδίτη Τζιαντζή
Η ευλογιά των αιγοπροβάτων χτυπά τη… φέτα – Μείωση παραγωγής κατά 15.000 τόνους
Οι εκτιμήσεις 27.03.26

Η ευλογιά των αιγοπροβάτων χτυπά τη… φέτα – Μείωση παραγωγής κατά 15.000 τόνους

Η ελλειμματική παραγωγή στη φέτα θα καλυφθεί από τα υπάρχοντα αποθέματα – Όμως αν η κατάσταση αυτή συνεχιστεί για αρκετούς μήνες τότε είναι βέβαιο ότι οι μεγάλες τυροκομικές επιχειρήσεις θα βρεθούν ενώπιον διλήμματος

Δημήτρης Χαροντάκης
Δημήτρης Χαροντάκης
Ασφαλιστικό νομοσχέδιο: Οι πέντε ανατροπές στα Ταμεία Επαγγελματικής Ασφάλισης
Μεταρρύθμιση 27.03.26

Οι πέντε ανατροπές στα Ταμεία Επαγγελματικής Ασφάλισης

Με το νέο πλαίσιο που εισάγει το νομοσχέδιο, οι εργαζόμενοι θα μπορούν να δημιουργήσουν ένα συμπληρωματικό αποθεματικό που θα μετατρέπεται σε επιπλέον σύνταξη μετά την αποχώρησή τους από την εργασία

Ηλίας Γεωργάκης
ΟΟΣΑ: Σε δοκιμασία η ανθεκτικότητα της παγκόσμιας οικονομίας – «Μπουρλότο» στον πληθωρισμό βάζουν οι τιμές στην ενέργεια
Έκθεση ΟΟΣΑ 27.03.26

Σε διπλή «μέγγενη» η παγκόσμια οικονομία - Σχεδόν αναπόφευκτο το ντόμινο των επιπτώσεων του πολέμου

Η σύγκρουση στη Μέση Ανατολή, το κλείσιμο των Στενών του Ορμούζ και οι ανησυχίες για τις υποδομές ενέργειας που έχουν πληγεί στον Περσικό Κόλπο οδηγούν τις τιμές σε επίπεδα που απειλούν να «εκτροχιάσουν» τους δείκτες ανάπτυξης και να εκτινάξουν τον πληθωρισμό, σύμφωνα με τα τελευταία στοιχεία του ΟΟΣΑ.

Στράτος Ιωακείμ
Στράτος Ιωακείμ
Αύξηση κατώτατου μισθού: «Ασπιρίνη» 40 ευρώ σε σοβαρά νοσούντες – Τα εκμηδενίζει η ακρίβεια
Σταγόνα στον ωκεανό 26.03.26

Αύξηση κατώτατου μισθού: «Ασπιρίνη» 40 ευρώ σε σοβαρά νοσούντες – Τα εκμηδενίζει η ακρίβεια

Η ονομαστική αύξηση των 40 ευρώ στον κατώτατο μισθό εξανεμίζεται άμεσα από τη στεγαστική κρίση και τον επίμονο πληθωρισμό τροφίμων.

Παναγιώτης Ζαφειρόπουλος
Παναγιώτης Ζαφειρόπουλος
Iνστιτούτο ΕΝΑ: Τα βασικά οικονομικά μεγέθη σε δύο κομβικές περιόδους – Κυβέρνηση Τσίπρα vs κυβέρνηση Μητσοτάκη
Ανάλυση 26.03.26

Τα βασικά οικονομικά μεγέθη σε δύο κομβικές περιόδους - Κυβέρνηση Τσίπρα vs κυβέρνηση Μητσοτάκη

Οι επιδράσεις των εφαρμοζόμενων πολιτικών στα βασικά μεγέθη της οικονομίας την περίοδο 2015-2019 σε σχέση με τις αντίστοιχες της περιόδου 2019-2023 σε μια εμπεριστατωμένη ανάλυση από το Iνστιτούτο ΕΝΑ.

Στράτος Ιωακείμ
Στράτος Ιωακείμ
Το πληθωριστικό θηρίο βρυχάται σε όλο τον κόσμο – Πού μπορεί να φτάσει εξαιτίας του πολέμου στο Ιράν
The Economist 26.03.26

Το πληθωριστικό θηρίο βρυχάται σε όλο τον κόσμο – Πού μπορεί να φτάσει εξαιτίας του πολέμου στο Ιράν

Ο πόλεμος ΗΠΑ-Ισραήλ κατά του Ιράν ξύπνησε στις οικονομίες μνήμες πανδημίας και του ενεργειακού σοκ από τη σύρραξή στην Ουκρανία. Ο πληθωρισμός επανέρχεται δριμύτερος, λίγο αφότου οι χώρες πίστευαν ότι τον δαμάζουν.

Αρχοντία Κάτσουρα
Αρχοντία Κάτσουρα
Κατώτατος μισθός: Η «νάρκη» πριν η κυβέρνηση «πατήσει το κουμπί» της αύξησης
Στη σκιά του πολέμου 26.03.26

Η «νάρκη» για τον κατώτατο μισθό πριν η κυβέρνηση «πατήσει το κουμπί» της αύξησης

«Κλειδώνει» στο υπουργικό συμβούλιο ο κατώτατος μισθός. Θα επηρεάσει άμεσα πάνω από ένα εκατομμύριο εργαζομένους στον ιδιωτικό και δημόσιο τομέα. Άσκηση περιορισμένων προσδοκιών εξαιτίας του πολέμου στη Μέση Ανατολή.

Στράτος Ιωακείμ
Στράτος Ιωακείμ
Επέκταση της διεθνούς δράσης του Kaizen Foundation με νέες στρατηγικές συνεργασίες σε Ευρώπη και Νότια Αμερική
Τα Νέα της Αγοράς 27.03.26

Επέκταση της διεθνούς δράσης του Kaizen Foundation με νέες στρατηγικές συνεργασίες σε Ευρώπη και Νότια Αμερική

Οι νέες συνεργασίες του ιδρύματος επικεντρώνονται στην κοινωνική καινοτομία, την προστασία του περιβάλλοντος και την ενίσχυση ευάλωτων κοινοτήτων

Σύνταξη
Αντιπολιτευτικά πυρά για την ακρίβεια και την «ανεπαρκή» αύξηση του κατώτατου μισθού
Πολιτική Γραμματεία 27.03.26

Αντιπολιτευτικά πυρά για την ακρίβεια και την «ανεπαρκή» αύξηση του κατώτατου μισθού

ΠΑΣΟΚ και ΣΥΡΙΖΑ επιτίθενται στην κυβέρνηση για την «ανεπαρκή», όπως τη χαρακτηρίζουν, αύξηση του κατώτατου μισθού. «Ένας στους πέντε εργαζόμενους πρέπει να ζήσει με 770 ευρώ»

Σύνταξη
Τα οικονομικά προβλήματα της Μονακό και η «καυτή» περίπτωση του Ντιαλό
Euroleague 27.03.26

Τα οικονομικά προβλήματα της Μονακό και η «καυτή» περίπτωση του Ντιαλό

Ο Άλφα Ντιαλό είναι ένας παίκτης που δεσμεύεται με συμβόλαιο με τη Μονακό, όμως η ομάδα του Πριγκιπάτου έχει οικονομικά προβλήματα και δεν αποκλείεται να είναι διαθέσιμος το καλοκαίρι – Οι λεπτομέρειες του συμβολαίου του και γιατί μπορεί να γίνει η πιο «καυτή» περίπτωση του καλοκαιριού.

Γιώργος Πανταζόγλου
Γιώργος Πανταζόγλου
Πάτρα: Σοκάρουν οι λεπτομέρειες για το 10 μηνών βρέφος που νοσηλεύεται με κατάγματα και εγκαύματα
Ελλάδα 27.03.26

Σοκάρουν οι λεπτομέρειες για το 10 μηνών βρέφος που νοσηλεύεται με κατάγματα και εγκαύματα - Ο ρόλος της μητέρας

Το βρέφος νοσηλεύεται, με οστεομυελίτιδα παλαιά και νέα κατάγματα σε πόδι και χέρι, σημάδια στο σωματάκι του που παραπέμπουν σε καψίματα και δαγκώματα

Σύνταξη
Πόλεμος στη Μέση Ανατολή: Τα ΗΑΕ είναι διατεθειμένα να μετάσχουν σε διεθνή ομάδα για το άνοιγμα στα στενά του Ορμούζ
Κόσμος 27.03.26

Πόλεμος στη Μέση Ανατολή: Τα ΗΑΕ είναι διατεθειμένα να μετάσχουν σε διεθνή ομάδα για το άνοιγμα στα στενά του Ορμούζ

Τα Εμιράτα προσπαθούν να πιέσουν δεκάδες χώρες να συστήσουν μια «δύναμη ασφαλείας για το Ορμούζ» προκειμένου να υπερασπιστεί την κρίσιμης σημασίας για το εμπόριο θαλάσσια οδό από τις ιρανικές επιθέσεις

Σύνταξη
Josephine: «Με τον Νίνο υπάρχει ένας έρωτας μεγάλος» – Τι λέει για την επανασύνδεση
Fizz 27.03.26

Josephine: «Με τον Νίνο υπάρχει ένας έρωτας μεγάλος» - Τι λέει για την επανασύνδεση

Η Josephine μιλά για την επανασύνδεση με τον τραγουδιστή. Στο νέο της τραγούδι με τον Νίνο, με τίτλο «Τι κάνεις;», αποκάλυψε πως πρόκειται για ένα κομμάτι με έντονο προσωπικό στοιχείο.

Σύνταξη

ΕΣΥ 27.03.26

«Μας παίζουν και μας κοροϊδεύουν»: Σφοδρές αντιδράσεις στη Σίφνο που μένει χωρίς παιδίατρο

«Δεν έχουν κάνει καμία κίνηση για να αναπληρωθεί η θέση», επισημαίνουν φορείς της Σίφνου - Δείχνουν ως υπευθύνους για τις ελλείψεις την ηγεσία του υπουργείου Υγείας

Σύνταξη
Λέσβος: Αναπτυξιακή αγωνία
Δεν είναι οικόπεδο 27.03.26

Λέσβος: Αναπτυξιακή αγωνία

Η Λέσβος δεν είναι αντιμέτωπη απλώς με κρούσματα αφθώδους πυρετού, αλλά με την αγωνία εάν θα πληγεί ένας ολόκληρος πολιτισμός

Παναγιώτης Σωτήρης
Παναγιώτης Σωτήρης
Μέση Ανατολή: Χερσαία επίθεση στο Λίβανο ετοιμάζει το Ισραήλ με τον Νετανιάχου να δείχνει ξανά την Χεζμπολάχ
Κόσμος 27.03.26

Χερσαία επίθεση στο Λίβανο ετοιμάζει το Ισραήλ με τον Νετανιάχου να δείχνει ξανά την Χεζμπολάχ

Αναλυτές λένε ότι το Ισραήλ αναζητά εδώ και καιρό ένα άνοιγμα για να κλιμακώσει την ένταση εναντίον της Χεζμπολάχ και ότι ο περιφερειακός πόλεμος με το Ιράν του το έχει προσφέρει τώρα.

Σύνταξη
Κατώτατος μισθός: Υπολείπεται του ορίου αξιοπρεπούς διαβίωσης – Τι δηλώνουν οικονομολόγοι
Δεν βγαίνει ο μήνας 27.03.26

Κατώτατος μισθός: Υπολείπεται του ορίου αξιοπρεπούς διαβίωσης – Τι δηλώνουν οικονομολόγοι

Κάτω από 800 ευρώ καθαρά παραμένει ο κατώτατος μισθός μετά τις νέες αυξήσεις. Το ΙΝΕ-ΓΣΕΕ επιμένει ότι ελάχιστο κατώφλι για αξιοπρεπή διαβίωση είναι τα 1052 ευρώ. Από πού προκύπτει. Είναι εφικτό;

Αφροδίτη Τζιαντζή
Αφροδίτη Τζιαντζή
Η ευλογιά των αιγοπροβάτων χτυπά τη… φέτα – Μείωση παραγωγής κατά 15.000 τόνους
Οι εκτιμήσεις 27.03.26

Η ευλογιά των αιγοπροβάτων χτυπά τη… φέτα – Μείωση παραγωγής κατά 15.000 τόνους

Η ελλειμματική παραγωγή στη φέτα θα καλυφθεί από τα υπάρχοντα αποθέματα – Όμως αν η κατάσταση αυτή συνεχιστεί για αρκετούς μήνες τότε είναι βέβαιο ότι οι μεγάλες τυροκομικές επιχειρήσεις θα βρεθούν ενώπιον διλήμματος

Δημήτρης Χαροντάκης
Δημήτρης Χαροντάκης
Το «χτύπημα» στην Ευρώπη, το ξέσπασμα του Μυλωνά, οι ανακατατάξεις του FTSE Russell, το delivery του Στάσση…

Το «χτύπημα» στην Ευρώπη, το ξέσπασμα του Μυλωνά, οι ανακατατάξεις του FTSE Russell, το delivery του Στάσση…

Politico – Μέση Ανατολή: Από πόλεμο πέντε εβδομάδων σε σύγκρουση μηνών, σύμφωνα με το Πεντάγωνο

Politico – Μέση Ανατολή: Από πόλεμο πέντε εβδομάδων σε σύγκρουση μηνών, σύμφωνα με το Πεντάγωνο

Η ανατομία του πένθους στο Ιράν – Πώς η κηδεία Χαμενεΐ κρίνει την επιβίωση του καθεστώτος

Η ανατομία του πένθους στο Ιράν – Πώς η κηδεία Χαμενεΐ κρίνει την επιβίωση του καθεστώτος

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Όσκαρ 2026: Στο τραπέζι η ακύρωση του κόκκινου χαλιού λόγω διεθνών εξελίξεων

Όσκαρ 2026: Στο τραπέζι η ακύρωση του κόκκινου χαλιού λόγω διεθνών εξελίξεων

Το άλυτο παζλ της μακροζωίας: Γιατί ζουν οι γυναίκες περισσότερο από τους άνδρες;

Το άλυτο παζλ της μακροζωίας: Γιατί ζουν οι γυναίκες περισσότερο από τους άνδρες;

Αδέλφια που μαλώνουν: Τι μαθαίνουν τα παιδιά μέσα από τις συγκρούσεις

Αδέλφια που μαλώνουν: Τι μαθαίνουν τα παιδιά μέσα από τις συγκρούσεις

Οι επιπτώσεις του πολέμου στη Μέση Ανατολή στην ελληνική οικονομία

Οι επιπτώσεις του πολέμου στη Μέση Ανατολή στην ελληνική οικονομία

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

