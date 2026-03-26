BHMA της Κυριακής: Έρχεται με συναρπαστικές προσφορές

Την Κυριακή 29 Μαρτίου το ΒΗΜΑ κυκλοφορεί μαζί με τον Ε’ τόμο του Ετυμολογικού Λεξικού της Νέας Ελληνικής Γλώσσας του Γ. Μπαμπινιώτη, το περιοδικό VITA, την εφημερίδα του Πανεπιστημίου Αθηνών, τη μαθητική εφημερίδα του Δομοκού και το ΒΗΜΑGAZINO

Καρδιά: Ποιες γυναίκες κινδυνεύουν περισσότερο;

Την Κυριακή 29 Μαρτίου η εφημερίδα το ΒΗΜΑ κυκλοφορεί με συναρπαστικές προσφορές: Ο πέμπτος τόμος του Ετυμολογικού Λεξικού της Νέας Ελληνικής Γλώσσας του καθηγητή Γεώργιου Μπαμπινιώτη, το περιοδικό VITA, η εφημερίδα του Πανεπιστημίου Αθηνών, η μαθητική εφημερίδα του Δομοκού και όπως κάθε Κυριακή, ΒΗΜΑGAZINO.

Ετυμολογικό λεξικό της Νέας Ελληνικής Γλώσσας
Ιστορία των λέξεων, τόμος Ε’ (Τ-Ω)

Ένα έργο ζωής του καθηγητή Γεώργιου Μπαμπινιώτη, και μία σπουδαία εκπαιδευτική παρακαταθήκη για κάθε ελληνική οικογένεια.

Πρόκειται για το πλέον ενημερωμένο, σύγχρονο και επιστημονικά τεκμηριωμένο ετυμολογικό λεξικό της Νέας Ελληνικής, ένα έργο που φωτίζει ανάγλυφα την ιστορία των λέξεων και αποκαλύπτει τις βαθιές ρίζες της γλώσσας μας. Με εγκυρότατες ετυμολογικές πληροφορίες, αντλημένες από τη διεθνή επιστημονική βιβλιογραφία και τις πλέον αξιόπιστες πηγές, το λεξικό παρακολουθεί τη διαδρομή κάθε λέξης στον χρόνο, αναδεικνύοντας τη μεταβολή και τον εμπλουτισμό των σημασιών της μέσα από τα κείμενα.

Ιδιαίτερη θέση στο έργο κατέχουν τα σχόλια για τις σημαντικότερες ετυμολογικές οικογένειες, που ενώνουν ομόρριζες λέξεις από την Ελληνική αλλά και από άλλες ευρωπαϊκές γλώσσες, αναδεικνύοντας τον ρόλο της ελληνικής ως γλωσσικής μήτρας και διαχρονικής πολιτισμικής δύναμης. Παράλληλα, ιστορικές παρατηρήσεις φωτίζουν την πρώτη εμφάνιση των λέξεων, τα πρόσωπα και τα περιστατικά που συνδέθηκαν με αυτές, καθώς και τους σπουδαιότερους σταθμούς της πορείας τους.

Το λεξικό δεν περιορίζεται στην ετυμολογική ανάλυση. Εξηγεί με σαφήνεια τη λειτουργία, τον σχηματισμό και την ορθογραφία των λέξεων μέσα από περιεκτικά και ουσιαστικά σχόλια, ενώ οι ένθετοι πίνακες για τα αντιδάνεια και τα δάνεια από άλλες γλώσσες προσφέρουν πολύτιμη εποπτεία της γλωσσικής αλληλεπίδρασης μέσα στους αιώνες.

VITA

Στο επίκεντρο, το μεγάλο αφιέρωμα Generation Health, που μας καλεί να ανακαλύψουμε τις καταιγιστικές αλλαγές οι οποίες μεταμορφώνουν την υγεία μας. Παράλληλα, παρουσιάζονται οι τελευταίες εξελίξεις σε κρίσιμα ζητήματα όπως η μακροζωία και η μικροβιακή αντοχή, φωτίζοντας όσα πρέπει να γνωρίζουμε σήμερα για το αύριο της υγείας.

Το νέο τεύχος δίνει απαντήσεις και σε καθημερινά ερωτήματα που μας απασχολούν, όπως τι ισχύει τελικά με τα αβγά και τη χοληστερόλη, ενώ προσεγγίζει την εποχική μετάβαση με πρακτικό τρόπο: από τη νηστεία στο πασχαλινό τραπέζι, με ισορροπία, λιγότερες θερμίδες και χωρίς επιβαρύνσεις για τον οργανισμό.

Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται και στις ανοιξιάτικες αλλεργίες, με χρήσιμες οδηγίες και απλά tips για την πρόληψη και την αντιμετώπισή τους, την ώρα που το slow aging αναδεικνύεται ως η νέα φιλοσοφία φροντίδας, αφήνοντας πίσω την πίεση της «τέλειας εικόνας» και επενδύοντας στη φυσική ευεξία και τη διάρκεια στον χρόνο.

Στο εξώφυλλο, η ταλαντούχα ηθοποιός Ντένια Ψυλλιά, που ξεχωρίζει στη δημοφιλή σειρά «Η Γη της Ελιάς», μιλά στο Vita για τη δική της προσέγγιση στην ευεξία και αποκαλύπτει τα μυστικά που τη βοηθούν να διατηρεί ισορροπία στη ζωή και την καθημερινότητά της.

Εφημερίδα του Πανεπιστημίου Αθηνών

Το ρήγμα της νέας εποχής. Έξι καθηγητές και καθηγήτριες του Πανεπιστημίου Αθηνών αναλύουν όλες τις πλευρές της νέας σύγκρουσης και εξηγούν τι ακολουθεί όταν «οι γραμμές σπάνε».

Η μαθητική εφημερίδα του Δομοκού

Οι μαθήτριες και οι μαθητές του ΓΕΛ Δομοκού γράφουν για τα προβλήματα της γενιάς τους, τις αγωνίες και τα όνειρά τους, μας γνωρίζουν τον τόπο τους και συνομιλούν με ανθρώπους που τους εμπνέουν.

ΒΗΜΑGAZINO

Στο εξώφυλλο ένα πολύ ενδιαφέρον θέμα που φέρει τον τίτλο «Φιλανθρωπία: Το όραμα αμφισβητείται». Η νέα γενιά δισεκατομμυριούχων με επικεφαλής τον Πίτερ Τιλ, εναντιώνεται στις πρωτοβουλίες των Μπάφετ-Γκέιτς να δωρίσουν δηλαδή μεγάλο μέρος των περιουσιών τους σε μη κερδοσκοπικούς οργανισμούς.

Κατώτατος μισθός: Αυξάνεται στα 920 ευρώ – Τι ανακοίνωσε ο Μητσοτάκης

Καρδιά: Ποιες γυναίκες κινδυνεύουν περισσότερο;

Το Ιράν λέει ότι επιτέθηκε σε πυρηνική υποδομή του Ισραήλ

Ιστορίες: 200 χρόνια από την Έξοδο του Μεσολογγίου – Αυτό το Σάββατο με τα ΝΕΑ

Στις 28 Μαρτίου, ΤΑ ΝΕΑ Σαββατοκύριακο κυκλοφορούν με το περιοδικό Ιστορίες, που εστιάζει σε ένα από τα πιο δραματικά και συνάμα ενδοξότερα κεφάλαια της νεότερης ελληνικής ιστορίας

Ο Όμιλος Antenna εξαγοράζει τον κορυφαίο οργανισμό Μέσων Ενημέρωσης και Ψυχαγωγίας της Ιταλίας, GEDI, που εκδίδει και τη La Repubblica

Μεταξύ άλλων την ιστορική εφημερίδα της Ευρώπης La Repubblica, 15 websites, 3 ραδιοφωνικούς σταθμούς, μία διαφημιστική εταιρεία και μία τηλεοπτική streaming πλατφόρμα

ΒΗΜΑ: Έρχεται την Κυριακή με τον Ε’ τόμο του Ετυμολογικού Λεξικού της Νέας Ελληνικής Γλώσσας του Γ. Μπαμπινιώτη

Στις 29 Μαρτίου, το ΒΗΜΑ της Κυριακής κυκλοφορεί μαζί με τον Ε’ τόμο του Ετυμολογικού Λεξικού της Νέας Ελληνικής Γλώσσας του καθηγητή Γ. Μπαμπινιώτη.

Νέα Αριστερά: Καταρρέει η συγκάλυψη Μητσοτάκη για τις υποκλοπές – Η κυβέρνηση δεν έχει πλέον άλλοθι

«Οι νέες δηλώσεις Ντίλιαν δεν αφήνουν κανένα περιθώριο στην κυβέρνηση από το να παραδεχτεί τον σκοτεινό ρόλο της στο σκάνδαλο των υποκλοπών», υπογραμμίζει η Νέα Αριστερά

Νεκρός ο διοικητής του Ναυτικού των Φρουρών της Επανάστασης, σύμφωνα με τον ισραηλινό υπ. Άμυνας

Ο Αλί Ρεζά Τανγκσίρι φέρεται να έχασε τη ζωή του σε ισραηλινή αεροπορική επιδρομή στο Ιράν, στο πλαίσιο στοχευμένου χτυπήματος - Δεν έχουν επιβεβαιώσει την είδηση οι Φρουροί της Επανάστασης

Το πληθωριστικό θηρίο βρυχάται σε όλο τον κόσμο – Πού μπορεί να φτάσει εξαιτίας του πολέμου στο Ιράν

Ο πόλεμος ΗΠΑ-Ισραήλ κατά του Ιράν ξύπνησε στις οικονομίες μνήμες πανδημίας και του ενεργειακού σοκ από τη σύρραξή στην Ουκρανία. Ο πληθωρισμός επανέρχεται δριμύτερος, λίγο αφότου οι χώρες πίστευαν ότι τον δαμάζουν.

Αρχοντία Κάτσουρα
Ο Ολυμπιακός στη μάχη της τετράδας: Τι χρειάζεται ως το φινάλε της κανονικής διάρκειας της Euroleague

Στα χέρια του κρατάει ο Ολυμπιακός την παραμονή στην πρώτη τετράδα και το πλεονέκτημα έδρας στα play-off της Euroleague - Τι ισχύει με τις ισοβαθμίες και τι χρειάζονται οι «ερυθρόλευκοι» στις τελευταίες αγωνιστικές.

Κυκλοφόρησε το πρώτο τρέιλερ της σειράς «Χάρι Πότερ» – Δείτε το βίντεο

Η νέα τηλεοπτική σειρά βασίζεται στα επτά βιβλία της Τζ. Κ. Ρόουλινγκ με την πρώτη σεζόν, που αποτελείται από οκτώ επεισόδια, να έχει τίτλο «Ο Χάρι Πότερ και η Φιλοσοφική Λίθος».

Μόλις 40 ευρώ η αύξηση στον κατώτατο μισθό – Σταγόνα στον ωκεανό απέναντι στο τσουνάμι ακρίβειας

Ο κατώτατος μισθός αυξάνεται από τα 880 μεικτά στα 920 ευρώ, μόλις δηλαδή κατά 40 ευρώ μία αύξηση που σε καμία περίπτωση δεν αντιμετωπίζει το τσουνάμι ακρίβειας

Στην αυλή του Μαξίμου οι υποκλοπές, «δείχνει» ξανά την κυβέρνηση ο Ντίλιαν – Τα αναπάντητα ερωτήματα

Ο ιδρυτής της Intellexa έβαλε φωτιές στην κυβέρνηση για το σκάνδαλο των υποκλοπών με τη νέα δήλωσή του και απειλεί με αποκαλύψεις. Η αντιπολίτευση επιτίθεται στην κυβέρνηση, θέτοντας προ των ευθυνών τον πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη

Πάνος Τσίκαλας
Το Ιράν δεν μπορεί να «κερδίσει» τον πόλεμο – Μπορεί όμως να αναγκάσει τις ΗΠΑ να υποχωρήσουν με 4 τακτικές

Η Ιστορία δείχνει ότι οι ΗΠΑ δεν κερδίζουν πολέμους εναντίον ομάδων που χρησιμοποιούν αντάρτικες τακτικές - Το Ιράν, το γνωρίζει αυτό και το αξιοποιεί

Νατάσα Ρουγγέρη
Το ζεϊμπέκικο που χόρεψε νεαρός στο Σύνταγμα μετά την παρέλαση έγινε viral

Όλα τα βλέμματα τράβηξε ο νεαρός Μάνθος από την ομάδα που χόρεψε ζεϊμπέκικο και χασάπικο στο Σύνταγμα μετά την παρέλαση, με το βίντεο να γίνεται γρήγορα viral στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης

Παρατείνεται η προθεσμία υποβολής αιτήσεων για Πρότυπα και Πειραματικά σχολεία

Οι ενδιαφερόμενοι θα μπορούν να υποβάλουν ηλεκτρονική αίτηση για εισαγωγή σε Πρότυπα και Πειραματικά για το σχολικό έτος 2026 - 2027 έως το μεσημέρι της Δευτέρας 30 Μαρτίου 2026

Ο Ντόντσιτς στα… παπούτσια του Τζόρνταν: Ο «Λούκα Μάτζικ» διαλύει όλα τα ρεκόρ στο NBA (vid, pics)

Ο Λούκα Ντόντσιτς δεν φτιάχνει απλά τον δικό του μύθο στο NBA, αλλά με όσα πετυχαίνει έχει βαλθεί να καταρρίψει και τα μυθικά ρεκόρ των απόλυτων θρύλων του αμερικανικού μπάσκετ.

Άκης Στρατόπουλος
Το «χτύπημα» στην Ευρώπη, το ξέσπασμα του Μυλωνά, οι ανακατατάξεις του FTSE Russell, το delivery του Στάσση…

Politico – Μέση Ανατολή: Από πόλεμο πέντε εβδομάδων σε σύγκρουση μηνών, σύμφωνα με το Πεντάγωνο

Η ανατομία του πένθους στο Ιράν – Πώς η κηδεία Χαμενεΐ κρίνει την επιβίωση του καθεστώτος

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Όσκαρ 2026: Στο τραπέζι η ακύρωση του κόκκινου χαλιού λόγω διεθνών εξελίξεων

Το άλυτο παζλ της μακροζωίας: Γιατί ζουν οι γυναίκες περισσότερο από τους άνδρες;

Αδέλφια που μαλώνουν: Τι μαθαίνουν τα παιδιά μέσα από τις συγκρούσεις

Οι επιπτώσεις του πολέμου στη Μέση Ανατολή στην ελληνική οικονομία

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

