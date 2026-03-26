«Θα μπορούσε να είναι το σαλόνι της γιαγιάς μου» – Το παράλογο του πολέμου σε ένα κλικ
Culture Live 26 Μαρτίου 2026

«Θα μπορούσε να είναι το σαλόνι της γιαγιάς μου» – Το παράλογο του πολέμου σε ένα κλικ

«Οι Αμερικανοί στρατιώτες έψαχναν για “ύποπτους τρομοκράτες” στα ιρακινά σπίτια και συνήθως δεν έβρισκαν τίποτα» λέει ο Peter van Agtmael.

Έφη Αλεβίζου
ΕπιμέλειαΈφη Αλεβίζου
«Αυτό θα μπορούσε να είναι το σαλόνι της γιαγιάς μου –δείχνει ότι η παράλογη βία μπορεί να συνεχίζεται μέσα στην καθημερινή ζωή» λέει ο Peter van Agtmael στον Guardian και συνεχίζει:

«Τράβηξα αυτή τη φωτογραφία κατά την πρώτη μου επίσκεψη στο Ιράκ, πριν από 20 χρόνια. Ήταν η πρώτη καταχώριση σε μια σειρά έργων σχετικά με τις ΗΠΑ μετά την 11η Σεπτεμβρίου, στο εσωτερικό και στον πόλεμο, η οποία έχει καταλάβει ένα μεγάλο μέρος της επαγγελματικής μου ζωής τις τελευταίες δύο δεκαετίες.

»Είχα γιορτάσει τα 25α γενέθλιά μου την προηγούμενη εβδομάδα και ήταν ένα ταξίδι που με διαμόρφωσε σε προσωπικό επίπεδο. Ήταν η πρώτη φορά που βίωσα τον πόλεμο, και η κατανόησή μου για τη χώρα μου και τη σχέση της με τον κόσμο αναπτύχθηκε μέσα στη δοκιμασία αυτής της εξαιρετικά βίαιης κατάστασης, η οποία κατέληγε σε εμφύλιο πόλεμο ενώ βρισκόμουν εκεί».

Σημαίνει κάτι για μένα

«Είχα περάσει περίπου έξι εβδομάδες στο Ιράκ ως διαπιστευμένος δημοσιογράφος με τον αμερικανικό στρατό μέχρι εκείνη τη στιγμή και είχα τραβήξει μερικές καλές φωτογραφίες» συνεχίζει ο Peter van Agtmael στον Guardian.

«Αλλά αυτή εδώ ήταν διαφορετική και εξακολουθεί να σημαίνει κάτι για μένα μέχρι σήμερα. Ήταν η πρώτη που είχα τραβήξει και που δεν ανακαλούσε εμφανώς την ιστορία της πολεμικής φωτογραφίας –η οποία επικεντρώνεται κυρίως στη βία, τον τρόμο και τα θύματα.

»Αυτά είναι σημαντικά πράγματα που πρέπει να δείξουμε, αλλά ήθελα να κατανοήσω αυτή τη συγκεκριμένη σύγκρουση και πώς η θέση μου ως Αμερικανός της ίδιας γενιάς με αυτούς που πολεμούσαν θα μπορούσε να με βοηθήσει να τον ερμηνεύσω για το κοινό».

«Για μένα, είναι μια εικόνα σύγκρουσης, αλλά λέει κάτι πιο διαχρονικό για τη φύση του πολέμου. Η ασυμφωνία του στρατιώτη στο οικιακό περιβάλλον δείχνει πόσο παράλογος και πόσο κοντά μας είναι ο πόλεμος»

Δεν έβρισκαν τίποτα

«Υποθέτω ότι η εικόνα αποτύπωσε κάτι που είχα δει –αυτή την τεράστια μηχανή στρατιωτικής δύναμης που είχε κινητοποιηθεί στη Μέση Ανατολή, τη δυναμική όλων αυτών των νεαρών ανδρών με ισχυρά όπλα που περιπολούσαν στις πόλεις αναζητώντας άτομα που είχαν χαρακτηριστεί εχθροί της Αμερικής, εχθροί της δημοκρατίας» λέει ο Peter van Agtmael.

«Οι στρατιώτες έμπαιναν στα σπίτια ανθρώπων που θεωρούσαν ύποπτους, οι περισσότεροι από τους οποίους δεν ανταποκρίνονταν στον ορισμό του τρομοκράτη, αλλά μερικοί από τους οποίους πράγματι αντιστεκόντουσαν ενεργά στην κατοχή. Οι στρατιώτες έκαναν έρευνες στα σπίτια αυτών των υποτιθέμενων “ύποπτων τρομοκρατών” και συνήθως δεν έβρισκαν τίποτα».

Η ασυμφωνία

«Μέσα σε όλα αυτά τα χρήματα, τα όπλα και τη ρητορική, ένα ανώνυμο σαλόνι όπως αυτό, που θα μπορούσε να είναι της γιαγιάς μου, έδειχνε την πραγματικότητα αυτού που έβλεπα επί τόπου. Ένας αποκαρδιωμένος στρατιώτης καθισμένος σε αυτόν τον οικιακό χώρο» συνεχίζει ο Peter van Agtmael την αφήγησή του στον Guardian.

«Για μένα, είναι μια εικόνα σύγκρουσης, αλλά λέει κάτι πιο διαχρονικό για τη φύση του πολέμου. Η ασυμφωνία του στρατιώτη στο οικιακό περιβάλλον δείχνει πόσο παράλογος και πόσο κοντά μας είναι ο πόλεμος.

»Η παράλογη βία συνεχίζεται εν μέσω μιας απολύτως φυσιολογικής ζωής. Νομίζω ότι εκφράζει το γεγονός ότι ο πόλεμος είναι μέρος της ανθρώπινης ψυχής -στην πολιτισμένη κοινωνία τείνουμε να το ξεχνάμε αυτό. Είναι ανησυχητικό, αλλά μου θυμίζει ότι είμαστε ζωώδεις».

«Το να είσαι πολεμικός φωτογράφος είναι μια θέση βαθιά ηθικά περίπλοκη –και το αποδέχομαι αυτό»

YouTube thumbnail

Οι ψυχολογικές αντιφάσεις

«Όταν ήμουν στο Ιράκ, ο πόλεμος είχε ήδη αρχίσει να ξεφεύγει από τον έλεγχο. Το Ιράκ και το Αφγανιστάν ήταν και τα δύο απόλυτες αποτυχίες, σε κάθε επίπεδο» παραδέχεται ο φωτογράφος.

«Υπήρχε μια εποχή που η ενσωμάτωση δημοσιογράφων στις στρατιωτικές μονάδες δέχονταν σφοδρή κριτική. Αυτό δεν μου έβγαζε ποτέ νόημα –ποτέ δεν υπέστην λογοκρισία από το στρατό. Και δεν πιστεύω ότι το να νιώθεις συμπάθεια για τους στρατιώτες επηρεάζει την κριτική σκέψη.

»Οι στρατιώτες, στο σύνολό τους, είναι αξιοπρεπείς άνθρωποι ικανοί για ακραία βία. Προσπαθώ να συμφιλιώσω αυτά τα δύο πράγματα. Όλοι θεωρούμε τους εαυτούς μας φιλειρηνικούς, αλλά αν πατήσεις τα σωστά κουμπιά, γίνεσαι δολοφόνος. Το να είσαι πολεμικός φωτογράφος είναι μια θέση βαθιά ηθικά περίπλοκη –και το αποδέχομαι αυτό» συμπληρώνει ο Peter van Agtmael.

Εναντίον του πολέμου

«Πιστεύω ότι υπάρχει μια ηθική στάση στις στοχαστικές καταγραφές της ανθρώπινης βίας, αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι είναι κάτι αγνό ή όμορφο. Ήθελα πάρα πολύ να δω τον πόλεμο με τα μάτια μου, για λόγους που ακόμα δεν καταλαβαίνω πλήρως.

»Ως φοιτητής ιστορίας, η κοσμοθεωρία μου διαμορφώθηκε από φωτογραφίες: είδα τη βία που ήταν ικανοί να ασκήσουν οι άνθρωποι, και αυτό με τρόμαξε. Έτσι σκέφτηκα πώς η φωτογραφία θα μπορούσε να επηρεάσει άλλους ανθρώπους σαν εμένα, αντί να πιστεύω ότι θα μπορούσα να αλλάξω τη φύση του ίδιου του πολέμου.

»Το να είσαι εναντίον του πολέμου είναι σαν να είσαι εναντίον των σύννεφων –είναι τόσο αναπόσπαστο κομμάτι της ανθρώπινης ύπαρξης, και πάντα θα είναι, μέχρι να καταστρέψει και τον τελευταίο από εμάς και να αφήσει πίσω μόνο τις κατσαρίδες» λέει κυνικά ο Peter van Agtmael.

Θέμα επιλογής

«Είμαι πατέρας πια, οπότε δεν έχω προγραμματίσει κανένα ταξίδι στη Μέση Ανατολή» καταλήγει ο φωτογράφος. «Το επόμενο ερώτημα είναι πώς να βρω έναν νέο σκοπό, όταν αυτό που μου έδινε νόημα στο παρελθόν δεν αποτελεί πλέον επιλογή. Ωστόσο, το να είμαι με την κόρη μου είναι πολύ πιο διασκεδαστικό».

*Αυτή η εικόνα είναι μέρος της έκθεσης Odyssey, της 27ης Magnum Square Print Sale, σε συνεργασία με την Photographers’ Gallery του Λονδίνου, η οποία θα διαρκέσει μέχρι τις 29 Μαρτίου.

Βιογραφικό του Peter van Agtmael

Γεννήθηκε: Ουάσιγκτον, 1981

Κορυφαία στιγμή: Η αποδοχή μου στο πρακτορείο Magnum παραμένει η πιο σημαντική στιγμή της επαγγελματικής μου ζωής. Ήρθε την επομένη μιας από τις πιο δύσκολες στιγμές, της κηδείας μιας αγαπημένης θείας μου.

Συμβουλή: Να είστε ειλικρινείς και ρεαλιστές με τον εαυτό σας, διατηρώντας παράλληλα την αυτοπεποίθησή σας. Υπάρχουν πολλοί ταλαντούχοι άνθρωποι εκεί έξω, αλλά αυτοί που επιβιώνουν στον κλάδο είναι συνήθως εκείνοι που το θέλουν περισσότερο. Και πάλι, παραμένει ένα δύσκολο και μπερδεμένο ταξίδι, με πολλά σκαμπανεβάσματα

*Με στοιχεία από theguardian.com

Κατώτατος μισθός: Οι εργοδότες ζητούν μέτρα αντιστάθμισης της αύξησης

Κατώτατος μισθός: Οι εργοδότες ζητούν μέτρα αντιστάθμισης της αύξησης

Το Ιράν λέει ότι επιτέθηκε σε πυρηνική υποδομή του Ισραήλ

Το Ιράν λέει ότι επιτέθηκε σε πυρηνική υποδομή του Ισραήλ

Ο Ράιαν Γκόσλινγκ θέλει να φέρει τον κόσμο πίσω στις σκοτεινές αίθουσες
Project Hail Mary 26.03.26

Ο Ράιαν Γκόσλινγκ θεωρεί ότι είναι δική του ευθύνη ώστε να γεμίσουν ξανά οι σκοτεινές αίθουσες - Και ξέρει πως να το κάνει

Ο σταρ του Χόλιγουντ Ράιαν Γκόσλινγκ έκανε μια εμφάνιση - έκπληξη σε κινηματογράφο της Νέας Υόρκης με αφορμή την προβολή της τελευταία του ταινίας Project Hail Mary

Φροίξος Φυντανίδης
Φροίξος Φυντανίδης
Κακοποίηση, απαγωγή, απουσία: Η τραγική ιστορία της Duffy γίνεται ντοκιμαντέρ
Εφιάλτης 26.03.26

Κακοποίηση, απαγωγή, απουσία: Η τραγική ιστορία της Duffy γίνεται ντοκιμαντέρ

Στα 41 της χρόνια, η Duffy επιστρέφει στο προσκήνιο, όχι με ένα νέο άλμπουμ, αλλά με ένα ντοκιμαντέρ που θα αποκαλύπτει όλα όσα πέρασε και την ανάγκασαν να εξαφανιστεί από τα φώτα της δημοσιότητας

Φροίξος Φυντανίδης
Φροίξος Φυντανίδης
Καταστράφηκε το σπίτι του αείμνηστου Αμπάς Κιαροστάμι στην Τεχεράνη
«Η γεύση τoυ κερασιού» 25.03.26

Καταστράφηκε το σπίτι του αείμνηστου σκηνοθέτη Αμπάς Κιαροστάμι στην Τεχεράνη

Σε ανάρτησή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, ο γιος του Αμπάς Κιαροστάμι, Αχμάντ, ανέφερε ότι η οικεία του πατέρα του χτυπήθηκε κατά τη διάρκεια βομβαρδισμών των δυνάμεων ΗΠΑ- Ισραήλ.

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Μικροκλοπές, sex show κι εκτροφή σκύλων – Οι παράλληλες δράσεις καλλιτεχνών για τα προς το ζην
Νέο βιβλίο 25.03.26

Μικροκλοπές, sex show κι εκτροφή σκύλων - Οι παράλληλες δράσεις καλλιτεχνών για τα προς το ζην

Ο Ζαν Ζενέ έκλεβε βιβλία. Η Έμιλι Καρ μεγάλωνε «μπομπτέιλ» σκυλιά. Και η Κάθι Άκερ έκανε παιχνίδια ενηλίκων με τον φίλο της. Οι απρόσμενες πτυχές της ζωής των καλλιτεχνών στον αγώνα επιβίωσης.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
Ο Στίβεν Κολμπέρ συνυπογράφει τον νέο «Άρχοντα των Δαχτυλιδιών»
Βίντεο 25.03.26

Από το Late Show στη Μέση Γη: Ο Στίβεν Κολμπέρ συνυπογράφει τον επόμενο «Άρχοντα των Δαχτυλιδιών»

Ο Στίβεν Κολμπέρ αλλάζει καριέρα και μπαίνει στον κόσμο του Τόλκιν, συνυπογράφοντας νέα ταινία του «Άρχοντα των Δαχτυλιδιών» με την ομάδα του Πίτερ Τζάκσον

Ευγενία Κοτρώτσιου
Ευγενία Κοτρώτσιου
Σίντνεϊ Σουίνι – Κίρστεν Ντανστ: Η ξεχωριστή συνάντηση στο σίκουελ του «The Housemaid»
Culture Live 25.03.26

Σίντνεϊ Σουίνι - Κίρστεν Ντανστ: Η ξεχωριστή συνάντηση στο σίκουελ του «The Housemaid»

Μετά την επιτυχία της ταινίας «The Housemaid», η Lionsgate κινείται ταχύτατα για την παραγωγή της συνέχειας και οι Σίντνεϊ Σουίνι και Κίρστεν Ντανστ ετοιμάζονται για μια εκρηκτική συνεργασία.

Νέα πλατφόρμα καριέρας από τον Εκπαιδευτικό Όμιλο Πουκαμισάς
Νέα πλατφόρμα καριέρας από τον Εκπαιδευτικό Όμιλο Πουκαμισάς

Ο Εκπαιδευτικός Όμιλος Πουκαμισάς συνεχίζει να επενδύει σε διαδικασίες που ενισχύουν τη διαφάνεια και διευκολύνουν την ουσιαστική συνεργασία μεταξύ εκπαιδευτικών και μονάδων

Κύκλωμα απάτης στον ΕΦΚΑ: «Η Σούβλα του Άρχοντα» και οι 323 εργαζόμενοι στο ψητοπωλείο – φάντασμα
Κύκλωμα απάτης στον ΕΦΚΑ: «Η Σούβλα του Άρχοντα» και οι 323 εργαζόμενοι στο ψητοπωλείο – φάντασμα

Οι αστυνομικοί του Ελληνικού FBI, κατάφεραν να ξετυλίξουν το κουβάρι της δράσης του κυκλώματος που ζημίωσε με εκατομμύρια τον ΕΦΚΑ και το Ελληνικό Δημόσιο

Iνστιτούτο ΕΝΑ: Τα βασικά οικονομικά μεγέθη σε δύο κομβικές περιόδους – Κυβέρνηση Τσίπρα vs κυβέρνηση Μητσοτάκη
Τα βασικά οικονομικά μεγέθη σε δύο κομβικές περιόδους - Κυβέρνηση Τσίπρα vs κυβέρνηση Μητσοτάκη

Οι επιδράσεις των εφαρμοζόμενων πολιτικών στα βασικά μεγέθη της οικονομίας την περίοδο 2015-2019 σε σχέση με τις αντίστοιχες της περιόδου 2019-2023 σε μια εμπεριστατωμένη ανάλυση από το Iνστιτούτο ΕΝΑ.

Στράτος Ιωακείμ
Στράτος Ιωακείμ
Πολλά πλοία, αεροπλάνα και στρατιώτες – Έτσι θα έμοιαζε η μάχη για να ανοίξουν τα Στενά του Ορμούζ
The Economist 26.03.26

Πολλά πλοία, αεροπλάνα και στρατιώτες – Έτσι θα έμοιαζε η μάχη για να ανοίξουν τα Στενά του Ορμούζ

Αν οι ΗΠΑ θέλουν να ανοίξουν με τη χρήση στρατιωτικής βίας τα Στενά του Ορμούζ, θα απαιτηθεί μια πολύ δύσκολη μάχη με τη συμμετοχή ισχυρών και πολυάριθμων δυνάμεων. Και το αποτέλεσμα θα είναι αβέβαιο.

Αρχοντία Κάτσουρα
Αρχοντία Κάτσουρα
Euroleague: «Τελικός» τετράδας για τη Ρεάλ στη Μαδρίτη – Τελευταίες ελπίδες για Ντουμπάι, Μακάμπι, Μιλάνο
Euroleague 26.03.26

«Τελικός» τετράδας για τη Ρεάλ στη Μαδρίτη - Τελευταίες ελπίδες για Ντουμπάι, Μακάμπι, Μιλάνο

Στο πρόγραμμα της Euroleague ξεχωρίζει η αναμέτρηση της Ρεάλ με την Εφές που ενδιαφέρει τον Ολυμπιακό – «Μάχη» απόψε και για τις Ντουμπάι, Μακάμπι και Αρμάνι Μιλάνο, που θέλουν να μείνουν ζωντανές στο κυνήγι της πρόκρισης στα play in.

Συνεργασία Δήμου Ζαχάρως με το Πανεπιστήμιο Πατρών για την αντιμετώπιση των συνεπειών των πλημμυρών
Συνεργασία Δήμου Ζαχάρως με το Πανεπιστήμιο Πατρών για την αντιμετώπιση των συνεπειών των πλημμυρών

Κλιμάκιο του Δήμου Ζαχάρως και του Πανεπιστημίου εξέτασαν περισσότερες από 15 περιοχές των Δημοτικών Ενοτήτων Ζαχάρως και Φιγαλείας, όπου έχουν καταγραφεί κατολισθήσεις πρανών.

Χρηστίδης: Ανεπαρκής η αύξηση του κατώτατου μισθού – Σε αδιέξοδο η κοινωνία
Χρηστίδης: Ανεπαρκής η αύξηση του κατώτατου μισθού – Σε αδιέξοδο η κοινωνία

Η ανακοίνωση Μητσοτάκη για την αύξηση του κατώτατου μισθού «κατά 40 ευρώ μικτά (28 - 35 ευρώ καθαρά) επιβεβαιώνει, για ακόμη μία φορά, την αποτυχία της πολιτικής της κυβέρνησης», τονίζει ο Παύλος Χρηστίδης

Ο Ράιαν Γκόσλινγκ θέλει να φέρει τον κόσμο πίσω στις σκοτεινές αίθουσες
Ο Ράιαν Γκόσλινγκ θεωρεί ότι είναι δική του ευθύνη ώστε να γεμίσουν ξανά οι σκοτεινές αίθουσες - Και ξέρει πως να το κάνει

Ο σταρ του Χόλιγουντ Ράιαν Γκόσλινγκ έκανε μια εμφάνιση - έκπληξη σε κινηματογράφο της Νέας Υόρκης με αφορμή την προβολή της τελευταία του ταινίας Project Hail Mary

Φροίξος Φυντανίδης
Sold out το Ολυμπιακός – Ρεάλ Μαδρίτης (pic)
Sold out το Ολυμπιακός – Ρεάλ Μαδρίτης (pic)

Κατάμεστο θα είναι το ΣΕΦ στο κρίσιμο ματς με τη Ρεάλ Μαδρίτης για την 36η αγωνιστική της Euroleague, με την ΚΑΕ Ολυμπιακός να ανακοινώνει sold out.

Η Αθήνα στην συζήτηση για την διαμόρφωση της ευρωπαϊκής στρατηγικής για την καταπολέμηση της φτώχειας
Η Αθήνα στην συζήτηση για την διαμόρφωση της ευρωπαϊκής στρατηγικής για την καταπολέμηση της φτώχειας

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή προετοιμάζει για πρώτη φορά μια ολοκληρωμένη Στρατηγική για την Καταπολέμηση της Φτώχειας, όπως αναφέρει ο Δήμος Αθηναίων σε ανακοίνωση του.

ΠΑΣΟΚ: Ελλάδα-Βουλγαρία σημειώσατε Χ – Και επισήμως στο ναδίρ η αγοραστική δύναμη της χώρας με σφραγίδα Μητσοτάκη
ΠΑΣΟΚ: Ελλάδα-Βουλγαρία σημειώσατε Χ – Και επισήμως στο ναδίρ η αγοραστική δύναμη της χώρας με σφραγίδα Μητσοτάκη

«Η κυβέρνηση παρακολουθεί αμέτοχη τη συνεχή διολίσθηση του βιοτικού επιπέδου των Ελλήνων, οι οποίοι πλέον διαθέτουν τη χαμηλότερη αγοραστική δύναμη στην ΕΕ, την ώρα που το κόστος ζωής καλπάζει», τονίζει το ΠΑΣΟΚ

Νέα Αριστερά: Ο Μητσοτάκης κοροϊδεύει την κοινωνία με αυξήσεις 0,92 ευρώ τη μέρα
Νέα Αριστερά: Ο Μητσοτάκης κοροϊδεύει την κοινωνία με αυξήσεις 0,92 ευρώ τη μέρα

«Η κυβέρνηση δίνει ψίχουλα και τα παρουσιάζει ως στήριξη, διατηρώντας τον κατώτατο μισθό κάτω από τα 800 ευρώ καθαρά, περίπου στα 771,6 ευρώ», υπογραμμίζει η Νέα Αριστερά

ΓΣΕΕ: Η περιορισμένη αύξηση του κατώτατου μισθού δεν αντισταθμίζει την υποχώρηση της πραγματικής αγοραστικής δύναμης
ΓΣΕΕ: Η περιορισμένη αύξηση του κατώτατου μισθού δεν αντισταθμίζει την υποχώρηση της πραγματικής αγοραστικής δύναμης

Ο καθορισμός του κατώτατου μισθού «μέσω μονομερών κυβερνητικών αποφάσεων, χωρίς ουσιαστική συμμετοχή των κοινωνικών εταίρων, δεν πρέπει να συνεχιστεί», διαμηνύει η ΓΣΕΕ

ΣΥΡΙΖΑ: Χωρίς ουσιαστικό αποτέλεσμα η αναιμική αύξηση του κατώτατου μισθού μπροστά στην ακρίβεια που βιώνουν οι εργαζόμενοι
ΣΥΡΙΖΑ: Χωρίς ουσιαστικό αποτέλεσμα η αναιμική αύξηση του κατώτατου μισθού μπροστά στην ακρίβεια που βιώνουν οι εργαζόμενοι

«Η ονομαστική αύξηση του κατώτατου μισθού δεν σημαίνει και καλύτερο επίπεδο ζωής, βασικό ζητούμενο στην νέα εποχή φτωχοποίησης που ζουν πια οι εργαζόμενοι, εξαιτίας των πολιτικών της ΝΔ», λέει ο ΣΥΡΙΖΑ

Εγκληματική ομάδα είχε λεία άνω των 500.000 ευρώ από κλοπές στην Αττική – Τρεις συλλήψεις
Εγκληματική ομάδα είχε λεία άνω των 500.000 ευρώ από κλοπές στην Αττική – Τρεις συλλήψεις

Από την προανακριτική έρευνα έχουν εξιχνιαστεί συνολικά έξι περιπτώσεις κλοπών και ληστεία στην περιοχή της Αττικής με τη συνολική λεία της εγκληματικής ομάδας να υπερβαίνει το ποσό των 500.000 ευρώ

BHMA της Κυριακής: Έρχεται με συναρπαστικές προσφορές
BHMA της Κυριακής: Έρχεται με συναρπαστικές προσφορές

Την Κυριακή 29 Μαρτίου το ΒΗΜΑ κυκλοφορεί μαζί με τον Ε’ τόμο του Ετυμολογικού Λεξικού της Νέας Ελληνικής Γλώσσας του Γ. Μπαμπινιώτη, το περιοδικό VITA, την εφημερίδα του Πανεπιστημίου Αθηνών, τη μαθητική εφημερίδα του Δομοκού και το ΒΗΜΑGAZINO

Το «χτύπημα» στην Ευρώπη, το ξέσπασμα του Μυλωνά, οι ανακατατάξεις του FTSE Russell, το delivery του Στάσση…

Το «χτύπημα» στην Ευρώπη, το ξέσπασμα του Μυλωνά, οι ανακατατάξεις του FTSE Russell, το delivery του Στάσση…

Politico – Μέση Ανατολή: Από πόλεμο πέντε εβδομάδων σε σύγκρουση μηνών, σύμφωνα με το Πεντάγωνο

Politico – Μέση Ανατολή: Από πόλεμο πέντε εβδομάδων σε σύγκρουση μηνών, σύμφωνα με το Πεντάγωνο

Η ανατομία του πένθους στο Ιράν – Πώς η κηδεία Χαμενεΐ κρίνει την επιβίωση του καθεστώτος

Η ανατομία του πένθους στο Ιράν – Πώς η κηδεία Χαμενεΐ κρίνει την επιβίωση του καθεστώτος

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Όσκαρ 2026: Στο τραπέζι η ακύρωση του κόκκινου χαλιού λόγω διεθνών εξελίξεων

Όσκαρ 2026: Στο τραπέζι η ακύρωση του κόκκινου χαλιού λόγω διεθνών εξελίξεων

Το άλυτο παζλ της μακροζωίας: Γιατί ζουν οι γυναίκες περισσότερο από τους άνδρες;

Το άλυτο παζλ της μακροζωίας: Γιατί ζουν οι γυναίκες περισσότερο από τους άνδρες;

Αδέλφια που μαλώνουν: Τι μαθαίνουν τα παιδιά μέσα από τις συγκρούσεις

Αδέλφια που μαλώνουν: Τι μαθαίνουν τα παιδιά μέσα από τις συγκρούσεις

Οι επιπτώσεις του πολέμου στη Μέση Ανατολή στην ελληνική οικονομία

Οι επιπτώσεις του πολέμου στη Μέση Ανατολή στην ελληνική οικονομία

Πέμπτη 26 Μαρτίου 2026
