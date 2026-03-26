«Θα μπορούσε να είναι το σαλόνι της γιαγιάς μου» – Το παράλογο του πολέμου σε ένα κλικ

«Αυτό θα μπορούσε να είναι το σαλόνι της γιαγιάς μου –δείχνει ότι η παράλογη βία μπορεί να συνεχίζεται μέσα στην καθημερινή ζωή» λέει ο Peter van Agtmael στον Guardian και συνεχίζει:

«Τράβηξα αυτή τη φωτογραφία κατά την πρώτη μου επίσκεψη στο Ιράκ, πριν από 20 χρόνια. Ήταν η πρώτη καταχώριση σε μια σειρά έργων σχετικά με τις ΗΠΑ μετά την 11η Σεπτεμβρίου, στο εσωτερικό και στον πόλεμο, η οποία έχει καταλάβει ένα μεγάλο μέρος της επαγγελματικής μου ζωής τις τελευταίες δύο δεκαετίες.

»Είχα γιορτάσει τα 25α γενέθλιά μου την προηγούμενη εβδομάδα και ήταν ένα ταξίδι που με διαμόρφωσε σε προσωπικό επίπεδο. Ήταν η πρώτη φορά που βίωσα τον πόλεμο, και η κατανόησή μου για τη χώρα μου και τη σχέση της με τον κόσμο αναπτύχθηκε μέσα στη δοκιμασία αυτής της εξαιρετικά βίαιης κατάστασης, η οποία κατέληγε σε εμφύλιο πόλεμο ενώ βρισκόμουν εκεί».

Σημαίνει κάτι για μένα

«Είχα περάσει περίπου έξι εβδομάδες στο Ιράκ ως διαπιστευμένος δημοσιογράφος με τον αμερικανικό στρατό μέχρι εκείνη τη στιγμή και είχα τραβήξει μερικές καλές φωτογραφίες» συνεχίζει ο Peter van Agtmael στον Guardian.

«Αλλά αυτή εδώ ήταν διαφορετική και εξακολουθεί να σημαίνει κάτι για μένα μέχρι σήμερα. Ήταν η πρώτη που είχα τραβήξει και που δεν ανακαλούσε εμφανώς την ιστορία της πολεμικής φωτογραφίας –η οποία επικεντρώνεται κυρίως στη βία, τον τρόμο και τα θύματα.

»Αυτά είναι σημαντικά πράγματα που πρέπει να δείξουμε, αλλά ήθελα να κατανοήσω αυτή τη συγκεκριμένη σύγκρουση και πώς η θέση μου ως Αμερικανός της ίδιας γενιάς με αυτούς που πολεμούσαν θα μπορούσε να με βοηθήσει να τον ερμηνεύσω για το κοινό».

Δεν έβρισκαν τίποτα

«Υποθέτω ότι η εικόνα αποτύπωσε κάτι που είχα δει –αυτή την τεράστια μηχανή στρατιωτικής δύναμης που είχε κινητοποιηθεί στη Μέση Ανατολή, τη δυναμική όλων αυτών των νεαρών ανδρών με ισχυρά όπλα που περιπολούσαν στις πόλεις αναζητώντας άτομα που είχαν χαρακτηριστεί εχθροί της Αμερικής, εχθροί της δημοκρατίας» λέει ο Peter van Agtmael.

«Οι στρατιώτες έμπαιναν στα σπίτια ανθρώπων που θεωρούσαν ύποπτους, οι περισσότεροι από τους οποίους δεν ανταποκρίνονταν στον ορισμό του τρομοκράτη, αλλά μερικοί από τους οποίους πράγματι αντιστεκόντουσαν ενεργά στην κατοχή. Οι στρατιώτες έκαναν έρευνες στα σπίτια αυτών των υποτιθέμενων “ύποπτων τρομοκρατών” και συνήθως δεν έβρισκαν τίποτα».

Η ασυμφωνία

«Μέσα σε όλα αυτά τα χρήματα, τα όπλα και τη ρητορική, ένα ανώνυμο σαλόνι όπως αυτό, που θα μπορούσε να είναι της γιαγιάς μου, έδειχνε την πραγματικότητα αυτού που έβλεπα επί τόπου. Ένας αποκαρδιωμένος στρατιώτης καθισμένος σε αυτόν τον οικιακό χώρο» συνεχίζει ο Peter van Agtmael την αφήγησή του στον Guardian.

«Για μένα, είναι μια εικόνα σύγκρουσης, αλλά λέει κάτι πιο διαχρονικό για τη φύση του πολέμου. Η ασυμφωνία του στρατιώτη στο οικιακό περιβάλλον δείχνει πόσο παράλογος και πόσο κοντά μας είναι ο πόλεμος.

»Η παράλογη βία συνεχίζεται εν μέσω μιας απολύτως φυσιολογικής ζωής. Νομίζω ότι εκφράζει το γεγονός ότι ο πόλεμος είναι μέρος της ανθρώπινης ψυχής -στην πολιτισμένη κοινωνία τείνουμε να το ξεχνάμε αυτό. Είναι ανησυχητικό, αλλά μου θυμίζει ότι είμαστε ζωώδεις».

«Το να είσαι πολεμικός φωτογράφος είναι μια θέση βαθιά ηθικά περίπλοκη –και το αποδέχομαι αυτό»

Οι ψυχολογικές αντιφάσεις

«Όταν ήμουν στο Ιράκ, ο πόλεμος είχε ήδη αρχίσει να ξεφεύγει από τον έλεγχο. Το Ιράκ και το Αφγανιστάν ήταν και τα δύο απόλυτες αποτυχίες, σε κάθε επίπεδο» παραδέχεται ο φωτογράφος.

«Υπήρχε μια εποχή που η ενσωμάτωση δημοσιογράφων στις στρατιωτικές μονάδες δέχονταν σφοδρή κριτική. Αυτό δεν μου έβγαζε ποτέ νόημα –ποτέ δεν υπέστην λογοκρισία από το στρατό. Και δεν πιστεύω ότι το να νιώθεις συμπάθεια για τους στρατιώτες επηρεάζει την κριτική σκέψη.

»Οι στρατιώτες, στο σύνολό τους, είναι αξιοπρεπείς άνθρωποι ικανοί για ακραία βία. Προσπαθώ να συμφιλιώσω αυτά τα δύο πράγματα. Όλοι θεωρούμε τους εαυτούς μας φιλειρηνικούς, αλλά αν πατήσεις τα σωστά κουμπιά, γίνεσαι δολοφόνος. Το να είσαι πολεμικός φωτογράφος είναι μια θέση βαθιά ηθικά περίπλοκη –και το αποδέχομαι αυτό» συμπληρώνει ο Peter van Agtmael.

Εναντίον του πολέμου

«Πιστεύω ότι υπάρχει μια ηθική στάση στις στοχαστικές καταγραφές της ανθρώπινης βίας, αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι είναι κάτι αγνό ή όμορφο. Ήθελα πάρα πολύ να δω τον πόλεμο με τα μάτια μου, για λόγους που ακόμα δεν καταλαβαίνω πλήρως.

»Ως φοιτητής ιστορίας, η κοσμοθεωρία μου διαμορφώθηκε από φωτογραφίες: είδα τη βία που ήταν ικανοί να ασκήσουν οι άνθρωποι, και αυτό με τρόμαξε. Έτσι σκέφτηκα πώς η φωτογραφία θα μπορούσε να επηρεάσει άλλους ανθρώπους σαν εμένα, αντί να πιστεύω ότι θα μπορούσα να αλλάξω τη φύση του ίδιου του πολέμου.

»Το να είσαι εναντίον του πολέμου είναι σαν να είσαι εναντίον των σύννεφων –είναι τόσο αναπόσπαστο κομμάτι της ανθρώπινης ύπαρξης, και πάντα θα είναι, μέχρι να καταστρέψει και τον τελευταίο από εμάς και να αφήσει πίσω μόνο τις κατσαρίδες» λέει κυνικά ο Peter van Agtmael.

Θέμα επιλογής

«Είμαι πατέρας πια, οπότε δεν έχω προγραμματίσει κανένα ταξίδι στη Μέση Ανατολή» καταλήγει ο φωτογράφος. «Το επόμενο ερώτημα είναι πώς να βρω έναν νέο σκοπό, όταν αυτό που μου έδινε νόημα στο παρελθόν δεν αποτελεί πλέον επιλογή. Ωστόσο, το να είμαι με την κόρη μου είναι πολύ πιο διασκεδαστικό».

*Αυτή η εικόνα είναι μέρος της έκθεσης Odyssey, της 27ης Magnum Square Print Sale, σε συνεργασία με την Photographers’ Gallery του Λονδίνου, η οποία θα διαρκέσει μέχρι τις 29 Μαρτίου.

Βιογραφικό του Peter van Agtmael

Γεννήθηκε: Ουάσιγκτον, 1981

Κορυφαία στιγμή: Η αποδοχή μου στο πρακτορείο Magnum παραμένει η πιο σημαντική στιγμή της επαγγελματικής μου ζωής. Ήρθε την επομένη μιας από τις πιο δύσκολες στιγμές, της κηδείας μιας αγαπημένης θείας μου.

Συμβουλή: Να είστε ειλικρινείς και ρεαλιστές με τον εαυτό σας, διατηρώντας παράλληλα την αυτοπεποίθησή σας. Υπάρχουν πολλοί ταλαντούχοι άνθρωποι εκεί έξω, αλλά αυτοί που επιβιώνουν στον κλάδο είναι συνήθως εκείνοι που το θέλουν περισσότερο. Και πάλι, παραμένει ένα δύσκολο και μπερδεμένο ταξίδι, με πολλά σκαμπανεβάσματα

*Με στοιχεία από theguardian.com