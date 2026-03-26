Τι γίνεται με τον 6ο Στόχο Βιώσιμης Ανάπτυξης (SDG 6);
Περιβάλλον 26 Μαρτίου 2026, 11:35

Τι γίνεται με τον 6ο Στόχο Βιώσιμης Ανάπτυξης (SDG 6);

Η διασφάλιση της διαθεσιμότητας και της βιώσιμης διαχείρισης του νερού και των εγκαταστάσεων υγιεινής για όλους, κρίσιμο σημείο των συζητήσεων παγκοσμίως.

Καρδιά: Ποιες γυναίκες κινδυνεύουν περισσότερο;

Καρδιά: Ποιες γυναίκες κινδυνεύουν περισσότερο;

Το ζητούμενο: Απαιτείται μια ριζική αύξηση των επενδύσεων στην ύδρευση και την αποχέτευση για την επίτευξη του 6ου Στόχου Βιώσιμης Ανάπτυξης: τη διασφάλιση της διαθεσιμότητας και της βιώσιμης διαχείρισης του νερού και της αποχέτευσης για όλους έως το 2030.

Νέες πηγές χρηματοδότησης, καθώς και η καλύτερη χρήση των υφιστάμενων πηγών, αποτελούν κρίσιμο στοιχείο του ευνοϊκού περιβάλλοντος που πρέπει επειγόντως να δημιουργήσουμε εάν θέλουμε να τηρήσουμε τις υποσχέσεις μας.

  • Τα εθνικά σχέδια WASH υποχρηματοδοτούνται: Οι περισσότερες χώρες διαθέτουν πολιτικές WASH (νερό, αποχέτευση και υγιεινή) που υποστηρίζονται από εθνικά σχέδια. Ωστόσο, η συντριπτική πλειονότητα των χωρών διαθέτει ανεπαρκείς οικονομικούς πόρους για την υλοποίηση αυτών των σχεδίων. Η επίσημη αναπτυξιακή βοήθεια έχει αυξηθεί μέτρια τα τελευταία χρόνια, αλλά σε καμία περίπτωση δεν είναι αρκετή.
  • Οι ρυθμιστικές αρχές WASH αδυνατούν να εκτελέσουν τα καθήκοντά τους: Στις περισσότερες χώρες, τα ανεπαρκή κονδύλια και οι περιορισμένοι ανθρώπινοι πόροι αποτελούν συχνά σημαντικό εμπόδιο στην επιτήρηση του πόσιμου νερού και της αποχέτευσης, γεγονός που περιλαμβάνει την αποτυχία λήψης διορθωτικών μέτρων έναντι της κακής απόδοσης των παρόχων υπηρεσιών.
  • Τα συστήματα λήψης αποφάσεων υποχρηματοδοτούνται: Οι περισσότερες χώρες δεν διαχωρίζουν τα δεδομένα προϋπολογισμού ή δαπανών για το πόσιμο νερό και την αποχέτευση, γεγονός που υποδηλώνει ότι τα συστήματα δεδομένων χρειάζονται επενδύσεις. Η πλειονότητα των χωρών δεν χρησιμοποιεί δείκτες απόδοσης για τις δαπάνες και την αποτελεσματικότητα κόστους, επηρεάζοντας ενδεχομένως τις αποφάσεις σχετικά με την κατανομή του προϋπολογισμού WASH ή τις προτεραιότητες δαπανών.
  • Η διασυνοριακή συνεργασία για τα ύδατα δεν προσελκύει αρκετές επενδύσεις: Οι οικονομικοί περιορισμοί και η περιορισμένη κατανόηση των κυβερνήσεων σχετικά με τα οφέλη της συνεργασίας για τους υδάτινους πόρους συχνά εμποδίζουν την κινητοποίηση οικονομικών πόρων. Ο αντιλαμβανόμενος υψηλός κίνδυνος λόγω έλλειψης επίσημων ρυθμίσεων αποθαρρύνει τους επενδυτές σε πολλές περιπτώσεις.

Υπάρχουν τρεις κύριες πηγές χρηματοδότησης για το νερό και την αποχέτευση: Φόροι από ιδιώτες και επιχειρήσεις, μεταβιβάσεις όπως η εξωτερική βοήθεια, τα εμβάσματα ή ο δανεισμός με επιτόκια αγοράς, και τιμολόγια (τέλη) που καταβάλλονται από νοικοκυριά, επιχειρήσεις και κυβερνήσεις. Η παροχή καλών υπηρεσιών εξαρτάται από τον αποτελεσματικό σχεδιασμό του τρόπου άντλησης αυτών των πόρων, σε ποιες αναλογίες και πώς εφαρμόζονται.

Ο δρόμος προς τα εμπρός

  1. Τα σχέδια WASH πρέπει να χρηματοδοτούνται πλήρως και να συντονίζονται σωστά: Τα κενά χρηματοδότησης εμποδίζουν την πρόοδο, ενώ η υφιστάμενη χρηματοδότηση από διαφορετικές πηγές είναι συχνά ασυντόνιστη μεταξύ των δωρητών ή μερικές φορές ακόμη και αντιπαραγωγική.
  2. Οι κυβερνήσεις πρέπει να χρησιμοποιήσουν καινοτόμο χρηματοδότηση: Μοντέλα για τη συμμετοχή του ιδιωτικού τομέα πρέπει να αποτελούν μέρος του μείγματος χρηματοδότησης, όπως: συμπράξεις δημόσιου-ιδιωτικού τομέα (ΣΔΙΤ), μικροχρηματοδότηση, πράσινα ομόλογα και μεταφορά τεχνολογίας.
  3. Ο τομέας WASH πρέπει να προωθήσει έξυπνες επενδύσεις: Οι τοπικές κυβερνήσεις με περιορισμένους πόρους θα πρέπει, για παράδειγμα, να επενδύσουν πρώτα στον εκσυγχρονισμό των υφιστάμενων συστημάτων βελτιώνοντας παράλληλα την είσπραξη δημοτικών φόρων, η οποία μακροπρόθεσμα θα δημιουργήσει μια βιώσιμη ροή εσόδων.

Γεγονότα & Αριθμοί

  • Κατά μέσο όρο, οι βασικές υπηρεσίες WASH κοστίζουν μόλις $0,6 ανά άτομο κάθε χρόνο στις λιγότερο ανεπτυγμένες χώρες, ή μόλις το 6% των τρεχουσών ετήσιων δημόσιων δαπανών για την υγεία σε αυτές τις χώρες. (WHO/UNICEF, 2023)
  • Οι δεσμεύσεις επίσημης αναπτυξιακής βοήθειας στον τομέα των υδάτων μειώθηκαν κατά 12% από το 2015 έως το 2021. (UN-Water, 2023)
  • Ενώ το 45% των χωρών βρίσκεται σε καλό δρόμο για την επίτευξη των στόχων κάλυψης πόσιμου νερού, μόνο το 25% των χωρών βρίσκεται σε καλό δρόμο για την επίτευξη των στόχων αποχέτευσης. (GLAAS, 2022).
  • Πάνω από το 75% των χωρών αναφέρουν ότι διαθέτουν ανεπαρκείς οικονομικούς πόρους για την υλοποίηση των εθνικών σχεδίων WASH. (GLAAS, 2022).
  • Πάνω από το 80% των χωρών ανέφεραν ανεπαρκή προσφορά εκπαιδευμένων επαγγελματιών για τις ανάγκες των τοπικών συστημάτων αποχέτευσης και ύδρευσης. (GLAAS, 2022).
  • Οι εκταμιεύσεις βοήθειας προς τον τομέα των υδάτων μειώθηκαν κατά 5% μεταξύ 2015 και 2022. (GLAAS, 2022).
  • Το 1/3 των χωρών ανέφερε ότι τα κονδύλια των δωρητών δεν είναι σωστά ευθυγραμμισμένα με τα εθνικά σχέδια για τον τομέα των υδάτων. (GLAAS, 2022).
  • Οι εκτιμήσεις δείχνουν ότι για την επίτευξη του ΣΒΑ 6, θα χρειαστούν πάνω από 1 τρισεκατομμύριο δολάρια ΗΠΑ ετησίως. (World Resources Institute, 2020).

Πηγή: Ηνωμένα Έθνη (unwater.org)

 

Ομόλογα
Ομόλογα: Γιατί οι αγορές φοβούνται περισσότερο την ακρίβεια από τον πόλεμο

Ομόλογα: Γιατί οι αγορές φοβούνται περισσότερο την ακρίβεια από τον πόλεμο

Καρδιά: Ποιες γυναίκες κινδυνεύουν περισσότερο;

Αναφορές ότι οι Χούθι ετοιμάζονται να μπουν στον πόλεμο

Ελ Νίνιο: Ξηρασίες, πυρκαγιές, πλημμύρες – Η επιστροφή του πυροδοτεί φόβους για την κλιματική κρίση
Περιβάλλον 22.03.26

Ξηρασίες, πυρκαγιές, πλημμύρες – Η επιστροφή του Ελ Νίνιο πυροδοτεί φόβους για την κλιματική κρίση

Με πιθανότητα 80% να εκδηλωθεί το φθινόπωρο, το φαινόμενο Ελ Νίνιο απειλεί να αυξήσει την παγκόσμια θερμοκρασία και να πυροδοτήσει ακραία καιρικά φαινόμενα σε πολλές περιοχές του πλανήτη

Μαρία Κρουστάλη
Μαρία Κρουστάλη
Κλιματική αλλαγή: Πρωτοφανές κύμα καύσωνα χτυπά τις δυτικές πολιτείες των ΗΠΑ
Κλιματική αλλαγή 21.03.26

Ο καύσωνας λιώνει τις δυτικές πολιτείες των ΗΠΑ

Θα ήταν «σχεδόν αδύνατο σε έναν κόσμο χωρίς κλιματική αλλαγή», τονίζουν επιστήμονες, να προκληθεί αυτό το κύμα πρωτοφανούς καύσωνα που χτυπά τις δυτικές πολιτείες των ΗΠΑ.

Σύνταξη
Οι υποψίες επιβεβαιώνονται – Η κλιματική αλλαγή επιταχύνθηκε κατά σχεδόν 2 φορές σε μια δεκαετία
Στον φούρνο 18.03.26

Οι υποψίες επιβεβαιώνονται – Η κλιματική αλλαγή επιταχύνθηκε κατά σχεδόν 2 φορές σε μια δεκαετία

Οι ακραίες θερμοκρασίες των τελευταίων ετών δεν εξηγούνται από τις φυσικές διακυμάνσεις του κλίματος. Η κλιματική αλλαγή επιταχύνεται και φέρνει πιο κοντά την υπέρβαση του συμφωνημένου στόχου.

Βαγγέλης Πρατικάκης
Βαγγέλης Πρατικάκης
Ο Ολυμπιακός στη μάχη της τετράδας: Τι χρειάζεται ως το φινάλε της κανονικής διάρκειας της Euroleague
Euroleague 26.03.26

Ο Ολυμπιακός στη μάχη της τετράδας: Τι χρειάζεται ως το φινάλε της κανονικής διάρκειας της Euroleague

Στα χέρια του κρατάει ο Ολυμπιακός την παραμονή στην πρώτη τετράδα και το πλεονέκτημα έδρας στα play-off της Euroleague - Τι ισχύει με τις ισοβαθμίες και τι χρειάζονται οι «ερυθρόλευκοι» στις τελευταίες αγωνιστικές.

Σύνταξη
Κυκλοφόρησε το πρώτο τρέιλερ της σειράς «Χάρι Πότερ» – Δείτε το βίντεο
Χόγκουαρτς 26.03.26

Κυκλοφόρησε το πρώτο τρέιλερ της σειράς «Χάρι Πότερ» – Δείτε το βίντεο

Η νέα τηλεοπτική σειρά βασίζεται στα επτά βιβλία της Τζ. Κ. Ρόουλινγκ με την πρώτη σεζόν, που αποτελείται από οκτώ επεισόδια, να έχει τίτλο «Ο Χάρι Πότερ και η Φιλοσοφική Λίθος».

Σύνταξη
Μόλις 40 ευρώ η αύξηση στον κατώτατο μισθό – Σταγόνα στον ωκεανό απέναντι στο τσουνάμι ακρίβειας
Υπουργικό 26.03.26

Μόλις 40 ευρώ η αύξηση στον κατώτατο μισθό – Σταγόνα στον ωκεανό απέναντι στο τσουνάμι ακρίβειας

Ο κατώτατος μισθός αυξάνεται από τα 880 μεικτά στα 920 ευρώ, μόλις δηλαδή κατά 40 ευρώ μία αύξηση που σε καμία περίπτωση δεν αντιμετωπίζει το τσουνάμι ακρίβειας

Σύνταξη
Στην αυλή του Μαξίμου οι υποκλοπές, «δείχνει» ξανά την κυβέρνηση ο Ντίλιαν – Τα αναπάντητα ερωτήματα
Σκάνδαλο Predator 26.03.26

Στην αυλή του Μαξίμου οι υποκλοπές, «δείχνει» ξανά την κυβέρνηση ο Ντίλιαν – Τα αναπάντητα ερωτήματα

Ο ιδρυτής της Intellexa έβαλε φωτιές στην κυβέρνηση για το σκάνδαλο των υποκλοπών με τη νέα δήλωσή του και απειλεί με αποκαλύψεις. Η αντιπολίτευση επιτίθεται στην κυβέρνηση, θέτοντας προ των ευθυνών τον πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη

Πάνος Τσίκαλας
Πάνος Τσίκαλας
Το Ιράν δεν μπορεί να «κερδίσει» τον πόλεμο – Μπορεί όμως να αναγκάσει τις ΗΠΑ να υποχωρήσουν με 4 τακτικές
Μέση Ανατολή 26.03.26

Το Ιράν δεν μπορεί να «κερδίσει» τον πόλεμο – Μπορεί όμως να αναγκάσει τις ΗΠΑ να υποχωρήσουν με 4 τακτικές

Η Ιστορία δείχνει ότι οι ΗΠΑ δεν κερδίζουν πολέμους εναντίον ομάδων που χρησιμοποιούν αντάρτικες τακτικές - Το Ιράν, το γνωρίζει αυτό και το αξιοποιεί

Νατάσα Ρουγγέρη
Νατάσα Ρουγγέρη
Το ζεϊμπέκικο που χόρεψε νεαρός στο Σύνταγμα μετά την παρέλαση έγινε viral
25η Μαρτίου 26.03.26

Το ζεϊμπέκικο που χόρεψε νεαρός στο Σύνταγμα μετά την παρέλαση έγινε viral

Όλα τα βλέμματα τράβηξε ο νεαρός Μάνθος από την ομάδα που χόρεψε ζεϊμπέκικο και χασάπικο στο Σύνταγμα μετά την παρέλαση, με το βίντεο να γίνεται γρήγορα viral στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης

Σύνταξη
Παρατείνεται η προθεσμία υποβολής αιτήσεων για Πρότυπα και Πειραματικά σχολεία
Η διαδικασία 26.03.26

Παρατείνεται η προθεσμία υποβολής αιτήσεων για Πρότυπα και Πειραματικά σχολεία

Οι ενδιαφερόμενοι θα μπορούν να υποβάλουν ηλεκτρονική αίτηση για εισαγωγή σε Πρότυπα και Πειραματικά για το σχολικό έτος 2026 - 2027 έως το μεσημέρι της Δευτέρας 30 Μαρτίου 2026

Σύνταξη
Ο Ντόντσιτς στα… παπούτσια του Τζόρνταν: Ο «Λούκα Μάτζικ» διαλύει όλα τα ρεκόρ στο NBA (vid, pics)
NBA 26.03.26

Ο Ντόντσιτς στα… παπούτσια του Τζόρνταν: Ο «Λούκα Μάτζικ» διαλύει όλα τα ρεκόρ στο NBA (vid, pics)

Ο Λούκα Ντόντσιτς δεν φτιάχνει απλά τον δικό του μύθο στο NBA, αλλά με όσα πετυχαίνει έχει βαλθεί να καταρρίψει και τα μυθικά ρεκόρ των απόλυτων θρύλων του αμερικανικού μπάσκετ.

Άκης Στρατόπουλος
Άκης Στρατόπουλος
Χάρης Δούκας: «Βασικός στόχος του ΠΑΣΟΚ να φύγει η ΝΔ – Καμία συγκυβέρνηση με τη ΝΔ των υποκλοπών»
Πολιτική Γραμματεία 26.03.26

Χάρης Δούκας: «Βασικός στόχος του ΠΑΣΟΚ να φύγει η ΝΔ – Καμία συγκυβέρνηση με τη ΝΔ των υποκλοπών»

Ο Χάρης Δούκας τόνισε ότι το ΠΑΣΟΚ μπορεί να ανατρέψει τα τρέχοντα ποσοστά και να επιτύχει τη νίκη, ενώ απέρριψε κατηγορηματικά το ενδεχόμενο αμφισβήτησης του προέδρου Νίκου Ανδρουλάκη

Σύνταξη
Κατώτατος μισθός: Η «νάρκη» πριν η κυβέρνηση «πατήσει το κουμπί» της αύξησης
Στη σκιά του πολέμου 26.03.26

Η «νάρκη» για τον κατώτατο μισθό πριν η κυβέρνηση «πατήσει το κουμπί» της αύξησης

«Κλειδώνει» στο υπουργικό συμβούλιο ο κατώτατος μισθός. Θα επηρεάσει άμεσα πάνω από ένα εκατομμύριο εργαζομένους στον ιδιωτικό και δημόσιο τομέα. Άσκηση περιορισμένων προσδοκιών εξαιτίας του πολέμου στη Μέση Ανατολή.

Στράτος Ιωακείμ
Στράτος Ιωακείμ
«Ο Μυταράς ήξερε ότι υπήρχε θέμα με τα πλαστά έργα» – Η χήρα του ζωγράφου για την υπόθεση Τσαγκαράκη
Ελλάδα 26.03.26

«Ο Μυταράς ήξερε ότι υπήρχε θέμα με τα πλαστά έργα» - Η χήρα του ζωγράφου για την υπόθεση Τσαγκαράκη

«Υπάρχουν μερικοί που είναι τρομερά επιδέξιοι και δεν καταλαβαίνεις» δήλωσε η Χαρίκλεια Μυταρά αναφερόμενη στην υπόθεση Τσαγκαράκη, ενώ για την υπογραφή είπε ότι είναι εύκολο να πλαστογραφηθεί

Σύνταξη
Παπασταύρου από Χιούστον για 25η Μαρτίου: Η Εκκλησία κρατά ζωντανό τον δεσμό της ομογένειας με την Ελλάδα
ΗΠΑ 26.03.26

Παπασταύρου από Χιούστον για 25η Μαρτίου: Η Εκκλησία κρατά ζωντανό τον δεσμό της ομογένειας με την Ελλάδα

Ο υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Σταύρος Παπασταύρου, βρέθηκε στον Καθεδρικό Ναό του Ευαγγελισμού της Θεοτόκου στο Χιούστον, στο πλαίσιο των εορτασμών για την 25η Μαρτίου

Σύνταξη
Ο Τραμπ πιθανόν είναι σε δύσκολη θέση στο Ιράν – Και δεν μπορεί να απεμπλακεί, ακόμη και αν το θέλει
Ανάλυση CNN 26.03.26

Ο Τραμπ πιθανόν είναι σε δύσκολη θέση στο Ιράν – Και δεν μπορεί να απεμπλακεί, ακόμη και αν το θέλει

Σε αντίθεση με τους δασμούς, που τους ανακοινώνει και μετά τους παίρνει πίσω, ο Τραμπ δεν μπορεί να κάνει το ίδιο στον πόλεμο με το Ιράν. Ειδικοί εκτιμούν ότι παγιδεύτηκεχωρίς να έχει επιλογές για ειρήνη.

Αρχοντία Κάτσουρα
Αρχοντία Κάτσουρα
Το «χτύπημα» στην Ευρώπη, το ξέσπασμα του Μυλωνά, οι ανακατατάξεις του FTSE Russell, το delivery του Στάσση…

Το «χτύπημα» στην Ευρώπη, το ξέσπασμα του Μυλωνά, οι ανακατατάξεις του FTSE Russell, το delivery του Στάσση…

Politico – Μέση Ανατολή: Από πόλεμο πέντε εβδομάδων σε σύγκρουση μηνών, σύμφωνα με το Πεντάγωνο

Politico – Μέση Ανατολή: Από πόλεμο πέντε εβδομάδων σε σύγκρουση μηνών, σύμφωνα με το Πεντάγωνο

Η ανατομία του πένθους στο Ιράν – Πώς η κηδεία Χαμενεΐ κρίνει την επιβίωση του καθεστώτος

Η ανατομία του πένθους στο Ιράν – Πώς η κηδεία Χαμενεΐ κρίνει την επιβίωση του καθεστώτος

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Όσκαρ 2026: Στο τραπέζι η ακύρωση του κόκκινου χαλιού λόγω διεθνών εξελίξεων

Όσκαρ 2026: Στο τραπέζι η ακύρωση του κόκκινου χαλιού λόγω διεθνών εξελίξεων

Το άλυτο παζλ της μακροζωίας: Γιατί ζουν οι γυναίκες περισσότερο από τους άνδρες;

Το άλυτο παζλ της μακροζωίας: Γιατί ζουν οι γυναίκες περισσότερο από τους άνδρες;

Αδέλφια που μαλώνουν: Τι μαθαίνουν τα παιδιά μέσα από τις συγκρούσεις

Αδέλφια που μαλώνουν: Τι μαθαίνουν τα παιδιά μέσα από τις συγκρούσεις

Οι επιπτώσεις του πολέμου στη Μέση Ανατολή στην ελληνική οικονομία

Οι επιπτώσεις του πολέμου στη Μέση Ανατολή στην ελληνική οικονομία

