Το ζεϊμπέκικο που χόρεψε νεαρός στο Σύνταγμα μετά την παρέλαση έγινε viral
Όλα τα βλέμματα τράβηξε ο νεαρός Μάνθος από την ομάδα που χόρεψε ζεϊμπέκικο και χασάπικο στο Σύνταγμα μετά την παρέλαση, με το βίντεο να γίνεται γρήγορα viral στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης
- Χάρης Δούκας: «Βασικός στόχος του ΠΑΣΟΚ να φύγει η ΝΔ – Καμία συγκυβέρνηση με τη ΝΔ των υποκλοπών»
- Οργή για την πρεμιέρα παρωδία στη δίκη των Τεμπών - Τι λέει ο δικηγόρος της οικογένειας του Γεράσιμου
- Ποιοι κέρδισαν και ποιοι έχασαν στις κάλπες στη Γαλλία
- Πάσχα: Πότε ξεκινά το εορταστικό ωράριο στα καταστήματα
Ιδιαίτερο εορταστικό ήταν το κλίμα στο Σύνταγμα μετά την ολοκλήρωση της στρατιωτικής παρέλασης για την εθνική επέτειο της 25ης Μαρτίου, την οποία παρακολούθησε πλήθος κόσμου – ανάμεσά τους πολλά μικρά και μεγαλύτερα παιδιά.
Μετά το πέρας της παρέλασης, τα βλέμματα τράβηξε μια ομάδα που χόρεψε ζεϊμπέκικο και χασάπικο στην πλατεία απέναντι από το Ελληνικό Κοινοβούλιο, με τον Μάνθο να ξεχωρίζει για τις χορευτικές του ικανότητες στο ζεϊμπέκικο.
Το βίντεο του Μάνθου έχει ξεπεράσει τις 100.000 likes και πλησιάζει το ένα εκατομμύριο προβολές
@manthos.geo Ζήτω η ΕΛΛΑΔΑ !!! #zeibekiko #greeklife #greekdance #independenceday #opa ♬ πρωτότυπος ήχος – manthos.geo
Τα τελευταία χρόνια, μόλις ολοκληρωθεί η στρατιωτική παρέλαση είθισται να στήνεται αυτή η μικρή παράσταση στην πλατεία Συντάγματος, από τη χορευτική ομάδα του Αλέξανδρου Μούσουλου, ο οποίος επίσης χόρεψε ζεϊμπέκικο. Συνολικά, χόρεψαν στην κεντρική πλατεία της Αθήνας 120 μέλη της ομάδας.
Ζεϊμπέκικο στο Σύνταγμα: Χαμός στα social media
Το βίντεο του νεαρού Μάνθου που ανέβασε ο ίδιος στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης δεν άργησε να γίνει viral. Στο TikTok έχει ξεπεράσει τα 100.000 likes, πάνω από 1.800 σχόλια, ενώ οι προβολές του βίντεο είναι 965.500 μέχρι στιγμής και φαίνεται ότι πολύ γρήγορα θα ξεπεράσει το εκατομμύριο.
Πέρα από τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, τη χορευτική ομάδα αποθέωσαν και όσοι βρέθηκαν χθες, Πέμπτη, στη πλατεία Συντάγματος για τη μοναδική παράσταση που έδωσε έναν ξεχωριστό ρυθμό στο κέντρο της Αθήνας.
- Το ζεϊμπέκικο που χόρεψε νεαρός στο Σύνταγμα μετά την παρέλαση έγινε viral
- Παρατείνεται η προθεσμία υποβολής αιτήσεων για Πρότυπα και Πειραματικά σχολεία
- Ο Ντόντσιτς στα… παπούτσια του Τζόρνταν: Ο «Λούκα Μάτζικ» διαλύει όλα τα ρεκόρ στο NBA (vid, pics)
- Βασίλης Καρράς: Παίκτης από reality της Βουλγαρίας τον ενσαρκώνει και αποθεώνεται
- Χάρης Δούκας: «Βασικός στόχος του ΠΑΣΟΚ να φύγει η ΝΔ – Καμία συγκυβέρνηση με τη ΝΔ των υποκλοπών»
- Εθνική Ελλάδας: Ο Ιταλός Κίφι σφυρίζει το φιλικό με την Παραγουάη
- ΠΑΣΟΚ-ΚΙΝΑΛ: Με Τασούλα, Ανδρέα και Καραϊσκάκη το νέο βίντεο για το συνέδριο
- Δική Τεμπών: Τι λέει ο δικηγόρος της οικογένειας του μοναδικού επιζώντος από το πρώτο βαγόνι
