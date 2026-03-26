Το ζεϊμπέκικο που χόρεψε νεαρός στο Σύνταγμα μετά την παρέλαση έγινε viral

Ιδιαίτερο εορταστικό ήταν το κλίμα στο Σύνταγμα μετά την ολοκλήρωση της στρατιωτικής παρέλασης για την εθνική επέτειο της 25ης Μαρτίου, την οποία παρακολούθησε πλήθος κόσμου – ανάμεσά τους πολλά μικρά και μεγαλύτερα παιδιά.

Μετά το πέρας της παρέλασης, τα βλέμματα τράβηξε μια ομάδα που χόρεψε ζεϊμπέκικο και χασάπικο στην πλατεία απέναντι από το Ελληνικό Κοινοβούλιο, με τον Μάνθο να ξεχωρίζει για τις χορευτικές του ικανότητες στο ζεϊμπέκικο.

Τα τελευταία χρόνια, μόλις ολοκληρωθεί η στρατιωτική παρέλαση είθισται να στήνεται αυτή η μικρή παράσταση στην πλατεία Συντάγματος, από τη χορευτική ομάδα του Αλέξανδρου Μούσουλου, ο οποίος επίσης χόρεψε ζεϊμπέκικο. Συνολικά, χόρεψαν στην κεντρική πλατεία της Αθήνας 120 μέλη της ομάδας.

Ζεϊμπέκικο στο Σύνταγμα: Χαμός στα social media

Το βίντεο του νεαρού Μάνθου που ανέβασε ο ίδιος στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης δεν άργησε να γίνει viral. Στο TikTok έχει ξεπεράσει τα 100.000 likes, πάνω από 1.800 σχόλια, ενώ οι προβολές του βίντεο είναι 965.500 μέχρι στιγμής και φαίνεται ότι πολύ γρήγορα θα ξεπεράσει το εκατομμύριο.

Πέρα από τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, τη χορευτική ομάδα αποθέωσαν και όσοι βρέθηκαν χθες, Πέμπτη, στη πλατεία Συντάγματος για τη μοναδική παράσταση που έδωσε έναν ξεχωριστό ρυθμό στο κέντρο της Αθήνας.