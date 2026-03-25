Ανανέωσε με τον Λεβαδειακό ο Τσάπρας

Σημαντική κίνηση από τον Λεβαδειακό που «έδεσε» με νέο συμβόλαιο έναν από τους σημαντικότερους ποδοσφαιριστές του. Ο Τριαντάφυλλος Τσάπρας ανανέωσε έως το 2030, όπως ανακοίνωσε επίσημα ο σύλλογος της Βοιωτίας ανήμερα της 25ης Μαρτίου.

Μέσω της επέκτασης και των καλύτερων οικονομικών όρων, ο Λεβαδειακός θέλησε να επιβραβεύσει τον 24χρονο δεξιό μπακ για τη σεζόν καριέρας που κάνει, όντας ο πρώτος παίκτης σε ασίστ (με εννιά) στη φετινή Stoiximan Super League.

Μέχρι τώρα στη σεζόν, ο Τσάπρας μετράει ένα γκολ και εννέα τελικές πάσες σε 31 συμμετοχές, μένοντας στον αγωνιστικό χώρο για περίπου 2.800 λεπτά.

Η ανακοίνωση του Λεβαδειακού για τον Τσάπρα:

«H ΠΑΕ Λεβαδειακός ανακοινώνει την επέκταση της συνεργασίας της με τον Τριαντάφυλλο Τσάπρα έως το 2030.

Αποτελώντας εδώ και χρόνια έναν από τους σημαντικότερους παίκτες της ομάδας μας, έχει αναδειχθεί από τα τμήματα υποδομής του Λεβαδειακού και αποτελεί παράδειγμα αφοσίωσης, εργατικότητας κι επαγγελματισμού, τα οποία τον έχουν καταστήσει έναν από τους κορυφαίους ποδοσφαιριστές του ελληνικού πρωταθλήματος, στη θέση που αγωνίζεται.

Στη φετινή Stoiximan Super League βρίσκεται στην κορυφή της κατηγορίας με τις περισσότερες ασίστ (9), ενώ μετράει 162 συμμετοχές με 13 γκολ και 26 ασίστ σε όλες τις διοργανώσεις με την πρώτη ομάδα του Λεβαδειακού.

Τριαντάφυλλε σου ευχόμαστε υγεία και πολλές ακόμα επιτυχίες με την ομάδα μας!»