Ο Νίκος Γκάλης για τα γενέθλια του Άρη: «Χρόνια πολλά, η ιστορία σου συνεχίζεται…»
O θρύλος του Άρη και του ελληνικού αθλητισμού Νίκος Γκάλης έστειλε τις δικές του ευχές; για τα γενέθλια του «Θεού του πολέμου».
- Πρόστιμο στη Meta για σεξουαλική εκμετάλλευση παιδιών στις πλατφόρμες της – Χιλιάδες ακόμα αγωγές περιμένουν
- Ήγγικεν η θερινή ώρα - Πότε γυρίζουμε τους δείκτες μπροστά
- Η Γερμανία δρομολογεί φόρο στα ποτά με ζάχαρη – Προς απαγόρευση για τα παιδιά τα ενεργειακά ποτά
- Εκατοντάδες χιλιάδες νοικοκυριά χωρίς ρεύμα σε Ουκρανία και Ρωσία μετά από ανταλλαγή πυρών
Ο Άρης γιορτάζει 112 χρόνια ζωής και ο κορυφαίος Έλληνας μπασκετμπολίστας όλων των εποχών και κορυφαίος αθλητής του ιστορικού συλλόγου, Νίκος Γκάλης έστειλε το δικό του ευχετήριο μήνυμα.
«Ανεβάζοντας» μια φωτογραφία στην οποία πανηγυρίζει με τα χέρια ψηλά, πάνω σε ώμους οπαδού και φορώντας την κιτρινόμαυρη φανέλα, γράφη την εξής λιτή, αλλά περιεκτική λεζάντα: «Χρόνια πολλά Άρη μας, η ιστορία σου συνεχίζεται…”, έγραψε.
- Αυτές είναι οι αμοιβές του προέδρου και των μελών της ΔΕΑΒ
- Ο ΑΣ Άρης για τα 112 χρόνια του συλλόγου: «Δεν μετράμε απλώς χρόνια, μετράμε ζωή»
- Τα «διαμάντια» της Ελλάδας: Καρέτσας και Κωστούλας ανάμεσα στα κορυφαία ταλέντα του κόσμου (pic)
- Ελλάδα Κ19 – Αυστρία Κ19 1-1: Το ματς με τη Γερμανία θα κρίνει την πρόκριση για την Εθνική Νέων
- Ο Κριστιάνο Τζούνιορ στα χνάρια του CR7: Δοκιμάζεται στις ακαδημίες της Ρεάλ Μαδρίτης (pics)
- Η «ελληνική» ανάρτηση του Φουρνιέ για την 25η Μαρτίου (pic)
- Οι χειρότεροι Μπακς της εποχής Αντετοκούνμπο: Η κόντρα με τον Γιάννη, τα αρνητικά ρεκόρ και η λευκή πετσέτα
